各國援烏數字會說話：美英捐最多軍火，法偏好金援，德國「說比做多」

（中央社）美國政府週一宣布運送新一批價值10億美元的武器到烏克蘭，並將直接從國防部的庫存出貨，緩解先前被指責實際到貨不及承諾4成的窘況。若檢視各國對烏克蘭援助數據，會發現美英兩國捐贈最多軍火、法國偏好金融、德國類別平均但捐武器「說比做多」。

根據德國智庫「基爾世界經濟研究所」（Kiel Institute for The World Economy）截至7月1日的統計，全球對烏克蘭承諾援助總金額達807億歐元（約新台幣2兆4700億元），前3名是美國、歐盟、英國。西方陣營在俄烏戰爭中團結一致挺烏，但從前述統計分項數據，可略窺各國對這場戰爭的不同心思。

傾力最多的是波羅的海和東歐小國，愛沙尼亞、拉脫維亞和波蘭分別捐出相當於國內生產毛額（GDP）的0.9％、0.7％和0.5％給烏克蘭，在所有援助國占比最高，凸顯他們位在歐陸東、北緣靠近俄烏的「脣亡齒寒」危機感。美、英援助額各占其GDP的0.2％，德、法則分占GDP的0.09％、0.08％，不過他們也另透過歐盟對烏援助。

歐盟旗下如歐洲投資銀行（European Investment Bank）等機構對烏克蘭主要提供金融方面的援助，承諾額達123億歐元，占總援助的78％。

檢視各國分別對烏克蘭的援助承諾，美國426億歐元總額有超過一半是軍事援助，人道和金融援助各為89億、99億歐元。英國軍援烏克蘭38億歐元，占總額62.5億歐元的61％，且近9成武器已運抵烏克蘭。法國援烏總額20.8億歐元，高達87％是金融類，捐贈的武器只能算是零頭。德國承諾援烏33.4億歐元，其中43％是軍事、22％人道救援、34％金融，但尷尬的是，基爾研究所指出，德國實際交付烏克蘭的武器不到一半。

對烏軍援「說到做到」的國家包括：波蘭100％到貨、愛沙尼亞98％、挪威96％，英國和捷克都近9成。

英、法都是軍火製造出口大國，為何援烏重點不同？《紐約時報》（New York Times）引述曾派駐美國和歐盟的法國外交官維蒙（Pierre Vimont）分析，英國、波蘭和波羅的海國家對俄烏戰的目標是孤立俄國和其總統普亭（Vladimir Putin），但法、德、義大利和匈牙利則較傾向未來仍能與俄國開啟對話。

換句話說，英國使勁提供軍火的背後思維是讓俄國在戰場輸到不再能發動侵略，而曾在6月說「絕不要羞辱俄國」 的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將援助重點放在維持烏克蘭金融運作的非軍事面，較能帶來日後坐上俄國談判桌的機會。

英國《金融時報》（Financial Times）另指出英法不同調的一個背景，英國是唯一參與美加澳紐「五眼」（Five Eyes） 情報聯盟的歐洲國家，比德、法更能掌握普亭的野心，對俄政策自2014年俄國占領烏克蘭的克里米亞（Crimea）以及2018年俄國在英國境內毒害間諜的事件後變得較鷹派、靠攏美國立場。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在俄國侵烏初期就對捐助武器遲疑，源於二戰戰敗以來少談國防、避免對戰區提供軍火的忌諱，後來隨情勢所迫而宣布大筆軍援，「遲交率」卻過半，德國《明鏡周刊》（Del Spiegel）直言，俄烏戰以來「蕭茲政府的被動已經變成一種模式」。

戰爭加上高能源價格 德經濟附加價值將損失近8兆元

（中央社）根據德國就業研究所（IAB）報告，受烏克蘭戰爭和能源價格高昂影響，2030年之前德國經濟附加價值將損失逾2600億歐元（約新台幣7兆9827億元），而對勞動市場造成負面衝擊。

路透社報導，今天發表的研究報告顯示，相較於對和平歐洲的預期，德國明（2023）年價格調整後的國內生產毛額 （GDP）將下降1.7％，就業人數將減少約24萬人。

德國就業水準預期將維持在這一水準直到2026年，屆時擴張性措施將逐漸開始超過負面影響，2030年給有薪就業人數增加約6萬人。

餐旅業將是最大輸家之一，該產業早已受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的嚴重衝擊，可能會感受到消費者購買力減弱的壓力。

像是化學工業和金屬生產等能源密集型產業，也特別容易受到影響。

根據這項研究，如果迄今飆漲160％的能源價格再次翻倍，德國2023年經濟產出將比沒有戰爭時低近4％。研究指出，在這些假設下，3年後就業人數將減少 66萬人，到2030年仍將減少6萬人。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺