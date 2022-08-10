各國援烏數字會說話：美英捐最多軍火，法偏好金援，德國「說比做多」
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英國使勁提供軍火的背後思維是讓俄國在戰場輸到不再能發動侵略，而曾在6月說「絕不要羞辱俄國」 的法國總統馬克宏將援助重點放在維持烏克蘭金融運作的非軍事面，較能帶來日後坐上俄國談判桌的機會。
（中央社）美國政府週一宣布運送新一批價值10億美元的武器到烏克蘭，並將直接從國防部的庫存出貨，緩解先前被指責實際到貨不及承諾4成的窘況。若檢視各國對烏克蘭援助數據，會發現美英兩國捐贈最多軍火、法國偏好金融、德國類別平均但捐武器「說比做多」。
根據德國智庫「基爾世界經濟研究所」（Kiel Institute for The World Economy）截至7月1日的統計，全球對烏克蘭承諾援助總金額達807億歐元（約新台幣2兆4700億元），前3名是美國、歐盟、英國。西方陣營在俄烏戰爭中團結一致挺烏，但從前述統計分項數據，可略窺各國對這場戰爭的不同心思。
傾力最多的是波羅的海和東歐小國，愛沙尼亞、拉脫維亞和波蘭分別捐出相當於國內生產毛額（GDP）的0.9％、0.7％和0.5％給烏克蘭，在所有援助國占比最高，凸顯他們位在歐陸東、北緣靠近俄烏的「脣亡齒寒」危機感。美、英援助額各占其GDP的0.2％，德、法則分占GDP的0.09％、0.08％，不過他們也另透過歐盟對烏援助。
歐盟旗下如歐洲投資銀行（European Investment Bank）等機構對烏克蘭主要提供金融方面的援助，承諾額達123億歐元，占總援助的78％。
檢視各國分別對烏克蘭的援助承諾，美國426億歐元總額有超過一半是軍事援助，人道和金融援助各為89億、99億歐元。英國軍援烏克蘭38億歐元，占總額62.5億歐元的61％，且近9成武器已運抵烏克蘭。法國援烏總額20.8億歐元，高達87％是金融類，捐贈的武器只能算是零頭。德國承諾援烏33.4億歐元，其中43％是軍事、22％人道救援、34％金融，但尷尬的是，基爾研究所指出，德國實際交付烏克蘭的武器不到一半。
對烏軍援「說到做到」的國家包括：波蘭100％到貨、愛沙尼亞98％、挪威96％，英國和捷克都近9成。
英、法都是軍火製造出口大國，為何援烏重點不同？《紐約時報》（New York Times）引述曾派駐美國和歐盟的法國外交官維蒙（Pierre Vimont）分析，英國、波蘭和波羅的海國家對俄烏戰的目標是孤立俄國和其總統普亭（Vladimir Putin），但法、德、義大利和匈牙利則較傾向未來仍能與俄國開啟對話。
換句話說，英國使勁提供軍火的背後思維是讓俄國在戰場輸到不再能發動侵略，而曾在6月說「絕不要羞辱俄國」 的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將援助重點放在維持烏克蘭金融運作的非軍事面，較能帶來日後坐上俄國談判桌的機會。
英國《金融時報》（Financial Times）另指出英法不同調的一個背景，英國是唯一參與美加澳紐「五眼」（Five Eyes） 情報聯盟的歐洲國家，比德、法更能掌握普亭的野心，對俄政策自2014年俄國占領烏克蘭的克里米亞（Crimea）以及2018年俄國在英國境內毒害間諜的事件後變得較鷹派、靠攏美國立場。
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在俄國侵烏初期就對捐助武器遲疑，源於二戰戰敗以來少談國防、避免對戰區提供軍火的忌諱，後來隨情勢所迫而宣布大筆軍援，「遲交率」卻過半，德國《明鏡周刊》（Del Spiegel）直言，俄烏戰以來「蕭茲政府的被動已經變成一種模式」。
戰爭加上高能源價格 德經濟附加價值將損失近8兆元
（中央社）根據德國就業研究所（IAB）報告，受烏克蘭戰爭和能源價格高昂影響，2030年之前德國經濟附加價值將損失逾2600億歐元（約新台幣7兆9827億元），而對勞動市場造成負面衝擊。
路透社報導，今天發表的研究報告顯示，相較於對和平歐洲的預期，德國明（2023）年價格調整後的國內生產毛額 （GDP）將下降1.7％，就業人數將減少約24萬人。
德國就業水準預期將維持在這一水準直到2026年，屆時擴張性措施將逐漸開始超過負面影響，2030年給有薪就業人數增加約6萬人。
餐旅業將是最大輸家之一，該產業早已受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的嚴重衝擊，可能會感受到消費者購買力減弱的壓力。
像是化學工業和金屬生產等能源密集型產業，也特別容易受到影響。
根據這項研究，如果迄今飆漲160％的能源價格再次翻倍，德國2023年經濟產出將比沒有戰爭時低近4％。研究指出，在這些假設下，3年後就業人數將減少 66萬人，到2030年仍將減少6萬人。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。