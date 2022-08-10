美FDA授權18歲以上民眾接種猴痘疫苗可採「皮內注射」，僅需原劑量五分之一、2劑間隔4週

（中央社）美國食品暨藥物管理局（FDA）昨（9）日授權新的猴痘疫苗注射方式，讓疫苗短缺的美國能替更多民眾進行施打。

《法新社》報導，美國FDA同時開放18歲以下高風險者施打猴痘疫苗。

至於18歲以上民眾，衛生人員現在可以用不同的方式進行注射，把疫苗淺層注射到表皮和皮下組織之間的真皮，也就是「皮內注射」；而不是注射到皮下脂肪，亦即「皮下注射」。

美國FDA發布聲明說，皮內注射法「增加了可供施打的疫苗數量，幅度達5倍。」

但不變的是，每人仍須注射2劑猴痘疫苗，2劑施打時間需間隔4週。

美國FDA表示，他們這項授權的基礎是2015年的臨床試驗，試驗數據顯示，將五分之一劑量淺層注射到皮層之間，產生的免疫反應與將全部劑量注射到皮下脂肪相仿。

目前，美國在境內配送了62萬劑丹麥藥商「巴伐利亞北歐」（Bavarian Nordic）製造的天花（smallpox）疫苗Jynneos。

還未配送的疫苗有44萬劑，根據新的接種方式，這將提供多達220萬次的注射。

美國政府同時訂購了額外500萬劑疫苗，預計今（2022）年9月至2023年間陸續到貨，讓可供施打的疫苗達到2500萬劑。

美國記錄到近9000個猴痘確診案例，其中五分之一在紐約州，絕大多數涉及男男性行為。

《CNN》報導，美國CDC官員也強調民眾即使接種了猴痘疫苗，也應該繼續採取防護措施。防護措施包含了避免與可能感染侯痘的人有肢體上的接觸，以及限制性伴侶的人數。

CDC愛滋病預防部門主任達斯卡拉基斯（Demetre Daskalakis）表示，預防猴痘需要多管齊下。「隨著民眾正準備接種疫苗，我們確實想給予民眾清楚的指引該怎麼做，在接種2劑疫苗之間。同時也想讓民眾知道，完整接種2劑疫苗之後，也會需要時間來產生足夠的保護力。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺