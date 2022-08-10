以自由和財富交換：俄據傳透過「華格納集團」，以特赦和報酬招募囚犯上俄烏戰爭前線
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倡議人士和囚犯向《CNN》透露，監獄招募由私營軍事承包商「華格納集團」所主導。不過，由於這項計劃並不存在真正的合約，因此當初所承諾的經濟獎勵，可能永遠都不會兌現。
在長達近6個月的俄烏戰爭後，俄羅斯的正規軍勢力已經日漸消耗，而為解決戰場上的人力短缺問題，根據《CNN》9日的獨家報導，俄羅斯政府便承諾6個月內提供赦免與報酬，以誘使囚犯參戰。
這項監獄招募計畫，據傳是在私人軍事承包商「華格納集團」的贊助下所進行，而該組織由被稱為普亭廚師（Putin's chef）的普里戈任（Yevgeny Prigozhin）所經營。
囚犯參戰最高可獲特赦與每個月20萬盧布，但計畫不存在真正的合約
《CNN》報導，在俄羅斯各地的數十所監獄中，已經有將近數百人被洽談，而據傳目前已有10名志願者前往戰爭前線。
而關於詳細的計畫內容，一名不具名接受採訪的毒犯透露，這個提議是在7月上半旬，由一位不知道身份的人來到監獄時提出的。
至於招募的條件，受訪者表示，該計劃接受殺人犯加入軍隊，但不會接受強姦犯、戀童癖、極端分子或恐怖分子。而凡是接受徵兵的囚犯，則提供6個月內得到特赦或赦免的條件。不過，他也表示關於酬勞眾說紛紜，有人說可以獲得每月10萬盧布、也有人說可以獲得20萬盧布。
另外，加入該計劃的人也需要在羅斯托夫（Rostov）地區，進行為期2週的培訓。他也提及雖然自己有2年的軍事經驗，但招募人員似乎並不堅持要有相關經歷。受訪者指出，目前已經有50名囚犯被選中招募並被隔離在監獄中，但他聽說有400人申請加入該計畫。
對此，受訪者認為，如果這項消息屬實，那自己完全贊成。並表示自己被監禁了10年，但如果真的夠幸運，就能夠在6個月內出獄。他說，「我只想盡快回家看孩子，如果這個選項是可能的，那為何不接受呢？」
對於這項招兵計畫的實際目的，囚犯權益組織「Gulagu.net」的負責人奧塞奇金（Vladimir Osechkin）則推測，這些囚犯在戰場上應該被用作誘餌，以吸引烏克蘭軍隊的出擊，使俄羅斯正規軍能夠在看見敵方時，準確地反擊。
奧塞奇金指出，有些囚犯及其家人似乎很熱衷於參與這項計畫。甚至，更有部份囚犯被承諾如果在戰場上死亡，他們的家人將能夠獲得500萬盧布。但他也強調，由於這計劃並不存在真正的合約，因此當初所承諾的經濟獎勵，可能永遠都不會兌現，而這是不合法的。
計劃出資方據傳為與普亭有私交的「華格納集團」
至於這項計畫背後的出資方，倡議人士和囚犯向《CNN》透露，監獄招募由私營軍事承包商「華格納集團」所主導，而其不受俄羅斯軍隊僱用罪犯的禁令約束。
對此，《衛報》7日便引述俄羅斯調查性新聞媒體《iStories》7月4日的報導，表示該組織已經轉而從囚犯中招募新兵，並誘以高薪並承諾如果他們能自願服務6個月，就將獲得特赦。
同時，《Insider》在7月13日的報導也指出，英國國防部在一份聲明中曾表示，俄羅斯武裝部隊人員的短缺，可能迫使俄羅斯國防部轉向非傳統的招募，而這包括從俄羅斯監獄為「華格納集團」招募人員。並補充說，「如果屬實，這一舉動可能表明俄羅斯替換大量傷亡人員的困難。」
而關於「華格納集團」的組織背景，根據《衛報》在7日的報導，該組織成立於2014年，旨在支持烏克蘭東部的親俄分裂分子。美國和其他國家表示，該組織是由普亭（Vladimir Putin）親信普里戈任經營，但俄羅斯高層一再否認與該組織之間有任何關係。此外，在表面上這個組織並不存在，沒有公司註冊、納稅申報表或組織結構圖。
至於業務內容，報導指出，「華格納集團」常與俄羅斯軍隊在敘利亞等地並肩作戰，旨在維護俄羅斯在該地區的戰略和經濟利益，而自俄烏戰爭以來，雙方之間的關係似乎已經加深。
不過《CNN》也表示，目前並沒有囚犯與親屬或倡議人士分享任何合約的副本，所以確切的條款或雇主仍不清楚。
新聞來源
- Russia dangles freedom to prisoners if they fight in Ukraine. Many are taking the deadly gamble.（CNN）
- Russia’s private military contractor Wagner comes out of the shadows in Ukraine war（The Guardian）
- Russia might recruit prisoners to fight for the Kremlin-tied mercenary Wagner Group amid troop shortages in Ukraine: British intelligence（Business Insider）
- ЧВК «Вагнера» вербует заключенных колоний Петербурга для поездки на Донбасс «идти в авангарде, помогать обнаруживать нацистов»（iStories）
延伸閱讀
- 普亭喊出「去納粹化」有道理嗎？（上）：如果烏克蘭右派是小納粹，俄羅斯極端民族主義就是大納粹
- 普亭喊出「去納粹化」有道理嗎？（下）：俄羅斯右翼的歐亞新秩序，將威脅中國未來的生存空間
- 烏克蘭總統澤倫斯基與妻子替《Vogue》拍照引發爭議，專家：其實他們很聰明
- 英國《衛報》：俄羅斯2萬名雇傭兵投入烏克蘭東部，包含惡名昭彰的極右翼「華格納集團」
- 俄烏戰爭現況：西方現代武器壓制了俄軍在頓巴斯的火力，但烏軍缺乏訓練成隱憂
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核稿編輯：羅元祺
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
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國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。