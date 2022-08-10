以自由和財富交換：俄據傳透過「華格納集團」，以特赦和報酬招募囚犯上俄烏戰爭前線

在長達近6個月的俄烏戰爭後，俄羅斯的正規軍勢力已經日漸消耗，而為解決戰場上的人力短缺問題，根據《CNN》9日的獨家報導，俄羅斯政府便承諾6個月內提供赦免與報酬，以誘使囚犯參戰。

這項監獄招募計畫，據傳是在私人軍事承包商「華格納集團」的贊助下所進行，而該組織由被稱為普亭廚師（Putin's chef）的普里戈任（Yevgeny Prigozhin）所經營。

囚犯參戰最高可獲特赦與每個月20萬盧布，但計畫不存在真正的合約

《CNN》報導，在 俄羅斯各地的數十所監獄中，已經有將近數百人被洽談，而據傳目前已有10 名志願者前往戰爭前線。

而關於詳細的計畫內容，一名不具名接受採訪的毒犯透露，這個提議是在7月上半旬，由一位不知道身份的人來到監獄時提出的。

至於招募的條件，受訪者表示，該計劃接受殺人犯加入軍隊，但不會接受強姦犯、戀童癖、極端分子或恐怖分子。而凡是接受徵兵的囚犯，則提供6個月內得到特赦或赦免的條件。不過，他也表示關於酬勞眾說紛紜，有人說可以獲得每月10萬盧布、也有人說可以獲得20萬盧布。

另外，加入該計劃的人也需要在羅斯托夫（Rostov）地區，進行為期2週的培訓。他也提及雖然自己有2年的軍事經驗，但招募人員似乎並不堅持要有相關經歷。受訪者指出，目前已經 有50名囚犯被選中招募並被隔離在監獄中，但他聽說有400人申請加入該計畫。

對此，受訪者認為，如果這項消息屬實，那自己完全贊成。並表示自己被監禁了10年，但如果真的夠幸運，就能夠在6個月內出獄。他說，「我只想盡快回家看孩子，如果這個選項是可能的，那為何不接受呢？」

對於這項招兵計畫的實際目的，囚犯權益組織「Gulagu.net」的負責人奧塞奇金（Vladimir Osechkin）則推測， 這些囚犯在戰場上應該被用作誘餌，以吸引烏克蘭軍隊的出擊，使俄羅斯正規軍能夠在看見敵方時，準確地反擊。

奧塞奇金指出，有些囚犯及其家人似乎很熱衷於參與這項計畫。甚至，更有部份囚犯被承諾如果在戰場上死亡，他們的家人將能夠獲得500萬盧布。但他也強調，由於這計劃並不存在真正的合約，因此當初所承諾的經濟獎勵，可能永遠都不會兌現，而這是不合法的。

計劃出資方據傳為與普亭有私交的 「華格納集團」

至於這項計畫背後的出資方，倡議人士和囚犯向《CNN》透露，監獄招募由私營軍事承包商「華格納集團」所主導，而其不受俄羅斯軍隊僱用罪犯的禁令約束。

對此， 《衛報》7日便 引述 俄羅斯調查性新聞媒體《iStories》7月4日的報導，表示該組織已經轉而從囚犯中招募新兵，並誘以高薪並承諾如果他們能自願服務6個月，就將獲得特赦。

同時，《Insider》在7月13日的報導也指出，英國國防部在一份聲明中曾表示，俄羅斯武裝部隊人員的短缺，可能迫使俄羅斯國防部轉向非傳統的招募，而這包括從俄羅斯監獄為「華格納集團」招募人員。並補充說，「如果屬實，這一舉動可能表明俄羅斯替換大量傷亡人員的困難。」

而關於「華格納集團」的組織背景，根據《衛報》在7日的報導，該組織成立於2014年，旨在支持烏克蘭東部的親俄分裂分子。美國和其他國家表示，該組織是由普亭（Vladimir Putin）親信普里戈任經營，但俄羅斯高層一再否認與該組織之間有任何關係。此外，在表面上這個組織並不存在，沒有公司註冊、納稅申報表或組織結構圖。

至於業務內容，報導指出，「華格納集團」常與俄羅斯軍隊在敘利亞等地並肩作戰，旨在維護俄羅斯在該地區的戰略和經濟利益，而 自俄烏戰爭以來，雙方之間的關係似乎已經加深。

不過《CNN》也表示，目前並沒有囚犯 與親屬或倡議人士分享任何合約的副本，所以確切的條款或雇主仍不清楚。

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核稿編輯：羅元祺