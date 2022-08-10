台大校長選舉：研協會與學生會向9位候選人提問，10大領域議題涵蓋《大學法》、雙語政策及網站駭客

作為社會與公部門資源挹注的重點目標之一，台灣大學的校長遴選成為各界關注焦點。對此，學生自治團體學生會及研究生協會將辦理系列活動、讓未來校長「認識學生」，首先針對《大學法》、雙語政策實施、處室網站被駭以及環境等10大議題提出問題，要求9名候選人出面回覆。

台大將在10月選出新任校長，經由21人組成的遴選委員會審查、投票後，7月8日確認校長候選人共9人：台大研發長、電機系教授李百祺，台大前代理校長、資工系教授郭大維，台大工學院院長陳文章，台大法律系教授陳聰富，台大電資學院院長張耀文，台大醫醫院雲林分院院長、台大醫學院內科教授黃瑞仁，台大文學院院長黃慕萱，台大電機系教授葉丙成，台大癌醫中心院長楊志新。

對此，台大研究生協會與台大學生會召開聯合記者會，研協會長許冠澤表示，他是校長遴選委員會的成員之一，台大目前有3萬多名學生、3000多名教職員，「我作為台大遴選委員會唯一的學生代表，21席委員中只有我，坦白說制度設計對我們非常不利。」

許冠澤希望讓學生代表身份效益最大化，因此要辦理「第13屆校長遴選系列活動」。學生會長孫語謙指出，今日會寄出22項聯合提問內容給9位校長參選人，預計在31日公告回覆內容，並於9月14日舉辦座談會，邀請確認取得推薦資格的校長候選人出席與學生對話。

研協會與學生會共準備10大類題目，涵蓋學生輔導、勞權、性別、宿舍、研究生、文化、空間、校務發展、永續等議題。許冠澤認為，校長參選人平時作為學術工作者，恐怕不了解學生第一線需求，例如研協會日前進行「研究生勞動與收支調查」，發現有26％碩士生與16％博士生入不敷出，希望透過提問，讓參選人知道學生的需求及困境。

《大學法》修正遭擱置，研協會要求候選人表態

研協會副會長高鉦詠指出，過去各校校務會議上，都有出現校長以主持優勢打斷討論、關閉發言者的麥克風、無視議事規則，甚至擱置會議中的提案動議、逕行表決等狀況。今（2022）年5月19日《大學法》部分條文修正草案獲得朝野立委共識，通過初審送出委員會，原本預計5月要送院會三讀，但針對「校務會議學生代表比例十分之一提高到五分之一」，以及「行政會議必須有學生代表」等內容，國立大學校院協會等團體出面反對，導致最終沒有排入院會議程。

高鉦詠表示，10年前就有學生團體發現，現行《大學法》規定不足以讓學生公平參與校務決策，各大學校務會議有將近半數成員是由校長指派，讓學生無法妥適參與校務決策。基於校長團體對本案影響力甚巨，且高度攸關校園民主進程，因此研協會和學生會盼能了解校長參選人對校務決策與學生參與的想像。

提問內容：請問校長參選人，對於「大學法」修正案，包括提高學生參與權利、校務公開透明等問題，您的具體立場為何？此外，如何看待學生自治？如何設想校方與學生自治組織之間的關係？

英語授課KPI為2030年達50％，雙語政策排擠本土語言使用機會

研協會福利事務長黃承瀚針對「雙語政策」提出疑問，他認為過去幾年政府強硬推動雙語政策，台大校方不僅非常配合，更被選為「大專校院學生雙語化學習計畫」的重點培育學校，這導致台大校內需要急劇提升英語授課比例，目標是2030年達到50％全英語授課的KPI。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 研協會福利事務長黃承瀚發現校園各種潛在資源被排擠的狀況持續發生，包括國家語言（或稱本土語言）的使用機會。

然而，黃承瀚發現校園各種潛在資源被排擠的狀況持續發生，包括國家語言（或稱本土語言）的使用機會。日前學生會提案通過的《推動復振國家語言授課補助實施要點》雖在台大校園裡順利實施，但缺乏行政端的配合和推動，存在獎勵成效不彰等問題，導致學生缺乏完整學習規劃及修課機會。

孫語謙補充，語言政策的重要性除了培養能力外，更關乎台大學生要以怎樣的角色在國際上立足，「校長參選人如何看待語言，這個乘載著一塊土地上文化以及人們思維的生活行動，勢必影響語言政策的推動方向。」

提問內容：請問校長參選人，您認為雙語政策KPI是否有調整的必要，從而調適雙語教學對於教學現場的衝擊？在本土語言與其他語言授課資源分配不均的現況下，您認為應該如何改善及落實相關的獎勵措施？

台大網站被駭、遭放五星旗，學生會盼學校提供穩定資訊服務

日前台大處室網站被駭，遭人放上五星旗照片，台大學生會資訊部長陳以潼表示，學生會在第一時間掌握校方的處理狀況，以及後續資安上的防守戰略修正，同時在最短時間內確保學生敏感資訊安全無虞。

Photo Credit：讀者提供 日前台大處室網站被駭，遭人放上五星旗照片。

陳以潼認為雖然這次攻擊沒有受到嚴重損害，但可看出資訊服務的穩定已經是後疫情時代校園運作依賴的重大政策主題，例如疫情期間為了遠距教學，台大線上教學平台流量在一週之內上升數十倍，可見平台維運開發與學權息息相關。

陳以潼強調，台大如果要改善後疫情時代數位化的種種挑戰，擁有專業穩定的資訊團隊來備戰資訊工作極為重要，但在現有政策限制下，校內資訊人員卻經常依賴校外的資源挹注，以及額外的行政手續，才能勉強支應與就業市場相符的待遇，這樣的不穩定性，對台大個資訊專案的推動構成阻礙。

提問內容：請問校長參選人是否能提出方法，透過制度化或協調方式，長久地解決現有校內資訊人員薪資加給之資金來源不穩定的問題？

除了這3點之外，研協會與學生會也針對氣候議題提問，盼了解校長參選人對達成台大碳中和目標的想法，要求更明確的治理手段和實質目標。在資訊議題的部分，台大校內5G網路基礎建設受阻，導致5G發展與應用處於劣勢，學生會對此要求校方正視校園數位化問題。

由於時間限制，研協會與學生會僅在記者會中提出22項之中的5項問題，其餘問題包含校園空間規劃策略、社團活動空間、宿舍、心輔制度、導師制度、性別、學生勞權等面向。

台大校長遴選會將在9月初舉行校務會議推薦投票，確認取得資格的校長候選人名單，在10月初會辦理面談，預計10月8日前舉行遴選委員會第3次會議，透過兩輪投票選出新任校長。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺