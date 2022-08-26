身為幼兒特教專家，在得知孩子是特殊兒的那一剎那，我的世界崩解得比誰都快
我們想讓你知道的是
身為一位特殊教育專家，豆豆媽在得知自己的孩子有心臟病與唐氏症等先天性疾病時，卻比一般父母還要更難接受，「就是因為我看過太多特殊需求的孩子，我清楚知道，這條路上我的孩子會面對的是什麼」。雖然在教養上掌握比一般父母還要更多專業知識，但當家裡出現特殊兒時，那些普遍的問題還是一個個浮上檯面⋯⋯。
文：鄭思方
Right Plus 多多益善開啟「經驗者專欄」，藉由陪伴各種經驗者回望過往、書寫經驗，期盼每個經驗者都能在不被代言、不由人詮釋的狀況下，能擴大自己的聲音、傳遞真實的感受，也讓讀者，包括有類似經歷的人們，能彼此理解。
這些經驗者專欄包括由兒少撰寫的「12＋ 的聲音」、身障者撰寫的「左邊女孩專欄」、「厭世少女／飛出天使的禁錮」，以及精障者撰寫的「李昀／遺失名字的人」。
本篇由「天使心家族社會福利基金會」（以下簡稱「天使心」） 服務的一名「愛奇兒」（身心障礙兒）母親所寫，她同時也是一位特殊教育專家，細細回顧自己生養愛奇兒的歷程。
天使心2006年創辦，是全台第一個專門協助愛奇兒家長和手足的社福團體。我們期待，這樣的書寫能為這些辛苦的家庭帶來更多的理解與支持。
我的孩子叫豆豆，今年九歲，是我們家的第二個寶貝。豆豆出生那天，我發現他的皮膚顏色不太對，但是看了婦產科後，醫生說再觀察看看。第二天一早，我接到嬰兒房的電話，說我的孩子經過檢查後發現血氧濃度過低，需要轉送有兒童加護病房的大醫院。
我先生那時候在家照顧大寶，他急忙趕到醫院，陪著在保溫箱裡吸著氧氣的豆豆，然後一起坐上他人生第一次的救護車。而我因為生產完不到24小時，只能在醫院乾著急、等待。
經過了一連串的檢查，醫師發現豆豆有先天性心臟病。心臟病有很多種，豆豆得到的叫「法洛氏四重症」，簡單說，就是一顆心臟同時發生四種症狀。
醫師說，可以等我們把豆豆養大、養重一點，再開刀改善他的心臟問題。這聽起來似乎很簡單，但是這一路下來，真的是超乎我們的想像，原來要把孩子好好養大真是不容易。又過了幾天，我先生拿了一份報告回來，他不知道如何跟我開口，因為豆豆除了心臟病，基因檢測報告還指出豆豆患有唐氏症。
我在美國念的學科是幼兒特殊教育，即便如此，在我知道孩子有心臟病和唐氏症的時候，我真真切切脫離了專業背景，狠狠的哭了。
朋友安慰我說：「妳就是念這個科目的，怎麼會不能接受？」其實就是因為我看過太多特殊需求的孩子，我清楚知道，這條路上我的孩子會面對的是什麼，更知道孩子未來的每一步，都要靠辛苦的復健換來。
後來，我的孩子住在加護病房多久，我就哭了多久。在經歷一連串加護病房對父母的考核後（包含習得急救能力、操作氧氣機器、判讀血氧數據、餵食藥物、學習鼻胃管餵食方式等），我們終於抱著豆豆回家了。
別再跟我說加油
當家裡有了新生兒，新手父母往往手忙腳亂，需要許多的磨合，也需要分配工作。而若家裡的孩子有特殊需求，父母更是辛苦。由於豆豆的照顧方式相當複雜，所以我需要放下工作自己照顧他，家庭經濟的重擔也就壓在我先生上。
我要強調，我的家庭很有愛，因為很多家庭不是如此。我的公婆從來沒有責備過我一句話（至少在我面前不會說），反而我的母親問過我很多問題，讓我不敢再接她的電話，因為她的關心對我造成許多精神上的壓力。
我的家人們都很愛這個小孩，先生跟我是戰友，平時我們住在苗栗，只要我在台北陪豆豆住院，他就要負責接送豆豆的哥哥上下學，也要顧及對豆豆哥哥和我的情感支持。
夫妻關係非常容易在這個時候被打敗，太多的狀況，會讓有特殊兒的家庭身心壓力過大。我的特殊教育工作經驗中，碰過很多婚姻因為特殊兒破碎的案例。原因很多，比如長輩的不理解或是責怪、照顧壓力導致夫妻關係緊繃，還有經濟因素等。
記得有一陣子，我最怕聽到別人跟我說「加油」，因為在用盡力氣照顧豆豆時，我連睡都睡不飽，已身心無力，連聽到「加油」都會害怕。豆豆出生頭2年常常住醫院，我很怕讓娘家長輩或是朋友知道，因為其實旁人什麼都做不了，我也怕我無法好好回應別人的安慰，所以我們夫妻都盡量自己扛著。
同時，我很感謝公婆，豆豆每次要上台北住院（我已經被訓練到知道哪些發病狀況會被收住院），公公就會帶好臉盆、拖鞋等住院用品在醫院跟我會合。
公公每天也會來醫院幫我陪孩子一段時間，並且鼓勵我外出走走，不要24小時都在醫院裡。他話不多，但他和婆婆用行動讓我知道，他們很愛這個孩子。
越大越艱難，最不需要正義魔人
懷孕時，我當然有做唐氏症基因檢測，但在醫學限制下，不論是心臟病還是唐氏症，總會有漏網之魚。我的工作經歷中，曾遇過許多產檢時都正常，但是出生後有特殊狀況的孩子。而且就算診斷的病名一樣，每一個孩子的狀況也有所差異。
養育豆豆的過程中，我們已經被問過太多太多次，即便是專業護理人員也會問：「怎麼產檢沒有檢查出來？」因為我有這方面的專業知識，所以這種時候通常還能冷靜下來，幫對方做衛教。
但是，我知道有很多媽媽或是長輩，會因為這樣而不敢帶孩子出門，不是不愛孩子，不是不接受自己的孩子，而是路人的「好奇」或「正義魔人」令人不堪其擾。
家庭和周遭鄰居對這個孩子的看法會影響自己。孩子的很多行為在小小孩時期都可以被原諒，例如吐口水或打人，但是當他越長越大，跟別人的差距也越來越大，如果到8-10歲還是會吐口水跟打人，是不會被原諒的。
那要怎麼讓孩子融入群體之中？會不會因為怕外在的看法就不出門了？
豆豆去公園玩時，同年齡的孩子不會像大人一樣有耐心等他講話，常常就跑掉了。他也許學習能力跟不上別人，但也會清楚看得出，對於別人不跟他玩感到難過。
我也得一次又一次教他不能做危險動作，還有和別人保持合適的社交禮儀。只要帶他出門，我的眼睛就得緊盯著他，適時介入教學、當他和其他人的「翻譯官」。
隨著他年齡增長，我的壓力也越來越大。所以外在環境給予父母的教養壓力其實很大，也很不容易承擔。
能聚在一起，就不要孤單自己走
豆豆出生就有先天性心臟病，很多先天性的狀況，都會有相應的醫療需求。我深深體會到住在台灣真的很好，因為有健保制度，醫療費用相對便宜，而且教學型醫院醫療技術都很好。
不過，還是有非常多自費項目、自費藥物，我們每次上台北看醫生的交通費、停車費用也很驚人。而且通常家裡孩子有特殊需求，就會少了一個家長的收入。像我就只能全職照顧豆豆，他三不五時就要住院，沒在醫院的日子也每天都要去復健，一般的保母不會願意帶有特殊需求的孩子。
Tags：
關於一座城市，你所能夠感受的一切：開箱 BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒
我們想讓你知道的是
今年中秋節，來自BEMO Café的BEMO Café X PRESS BUTTER SAND 中秋聯名禮盒，以用香味探索城市記憶的精選壺泡咖啡、日本最強人氣PRESS BUTTER SAND點心，讓你在遇見BEMO Café中秋節禮盒的這一秒，選擇禮盒的困難度瞬間煙消雲散。
從拿到這款BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒第一眼就令人驚喜，甚至是賞心悅目。禮盒總共有兩款配色，香檳金色禮盒刻意搭配質感上乘的橘紅色提袋更顯得搶眼；而寶石粉色禮盒多份討喜感，搭配氣勢萬千的金色提袋更顯得嬌氣。盒身和提袋意外的配色互相輝映，加上盒面閃耀的雷射光芒，時尚大氣的態度難怪讓人目光難以移開，禮盒派頭滿分。
BEMO Café這兩款配色是有巧思的，香檳金禮盒大方高貴，無論是企業或個人送禮，都是絕不出錯的選擇；而僅在官網與限定通路販售的寶石粉禮盒，除了送禮之外更推薦自用——看看它所呈現的那種耀眼又自信的態度，女孩們是不是也想像寶石粉般閃閃發光呢？
除了配色外，隆重介紹一下禮盒的設計概念，它是透過盒體的多面性打造出世界各地的城市剪影，遠看就像一棟棟建築物；欣賞完外觀準備開箱禮盒，把禮盒放平後就好像打開一本書，準備進入未知的城市旅行時的感覺，有哪些城市正在等待迎接著旅人呢?
大家應該會好奇BEMO Café這個品牌，先幫大家介紹一下。BEMO Café是一個精品咖啡品牌，2018年的一段北美之旅，成為BEMO Café創立的起點，這也是為什麼旅行、城市、故事的概念，在BEMO Café的作品中反覆出現。
此款中秋節禮盒就收納BEMO Café城市系列，包括台北、倫敦、京都、伊斯坦堡、巴黎和羅馬共六款城市咖啡，每一款都是精選配置的咖啡豆，以瑞士工業級磨豆機研磨，再用日本尖端包裝設備氮氣，把直逼現磨的咖啡豆香氣，和對世界各城市的想念，封填在每一袋咖啡中，這款香氣真的會撲鼻而且是有層次的。
如此迷人香氣，不僅更讓人好奇BEMO Café了 ! 除了擁有專業咖啡顧問與杯測團隊，其實他們更喜歡尋找有故事性的咖啡職人合作，讓咖啡的可能性無限擴充。此外，BEMO Café還推出了顛覆框架，獨家首創的「壺泡咖啡」——以東方泡茶的形式沖泡咖啡，帶來前味清爽、中味濃郁、後味尾韻悠長的全新表現形式。BEMO Café希望每一種風味都能找到懂它的人，其品牌定位是更期待能成為每位咖啡愛好者的專屬咖啡師。
當然每個人對香氣是非常主觀的，不過大家可以從每款城市系列包裝上所標示的香氣來場城市尋香之旅。這次禮盒中的六款咖啡，分別是帶有熱帶水果、焦糖、高山茶香氣的「台北」；融合水果派、柑橘果醬、伯爵紅茶滋味的「倫敦」；用醃漬梅、茶花香、焦糖甜堆砌而成的「京都」；令人印象深刻的「伊斯坦堡」，有著烤堅果、黑巧克力和洛神花香料味；還有複雜又迷人的「巴黎」，由葡萄果醬、百香果、蜜糖、勃根地紅酒、黑巧克力交織而成；最後是「羅馬」，有麥芽糖、琴酒、菠蘿糖、苦甜巧克力、杏仁果的味道。
這款禮盒還有另一強大之處，就是禮盒右邊是日本風靡甜食愛好者的PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾。不用多說大家應該都知道這個日本甜點牌子，自推出以來就成為日本人氣最高的伴手禮之一，不定期還會推出限定的不同口味，非常受到歡迎，這款禮盒可說是強強聯手阿!
而BEMO Café在這次禮盒中放入的六塊PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾，共有四種口味，分別是最受歡迎、最經典的原味焦糖奶油夾心餅乾，奢華使用日本著名的甘王草莓製作而成的草莓焦糖奶油夾心餅乾，帶著輕微萊姆酒香氣的黑巧焦糖奶油夾心餅乾 ，以及口感纖細，香草甜味與濃郁萊姆酒雙重平衡的白巧焦糖奶油夾心餅乾，讓人口水都快流下來了。
不囉嗦趕緊來泡一壺了，打開BEMO Café獨創的「壺泡咖啡」，發現份量滿多的有18g，可以獨享、但更適合3-4人分享，這全新咖啡沖泡體驗，看起來有點像在泡茶？原來它是以東方泡茶模式沖泡的西方咖啡，再以獨家技術，讓咖啡在壺泡過程中完整保留天然油脂，口感厚實，風味表現更貼近法壓壺，而且隨著沖泡時間還有前、中、後味的表現；另一方面從一壺咖啡中，還可以品嘗到不同的咖啡濃淡味道，滿足大家不同需求。
沖泡方法很簡單，先將18g的咖啡包放進壺中，注入270~450ml 、 90~95 度的熱水。建議浸泡3-5分鐘後，品嚐前味的清新茶香感，真的有茶香味! 接著再續泡6-10分鐘，享受後味的醇厚滑順咖啡感。一包BEMO Café壺泡咖啡，是茶也是咖啡，可以創造出兩種孓然不同的體驗，真的是顛覆對咖啡的定義了。對了，壺泡可以找任一款茶壺，蓋上蓋子讓溫度持續維持，沖泡出最佳咖啡風味。
這次為大家開箱試喝的是「城市系列-巴黎」，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，好期待會有什麼奇妙的火花，先倒一杯趕緊來試喝。鼻子先聞看看香氣，「城市系列-巴黎」的前味中有著明確的葡萄和百香果的微酸滋味，輕輕釋放在口中，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，扎實卻細緻的餅乾體，以及甜蜜但不過份膩口的奶油焦糖內餡，巧妙的達成平衡，好美妙的品飲搭配 !
若想感受味蕾加乘疊加的咖啡 × 甜點體驗，官方推薦：「台北‧獨家盛情精品配方（中焙）」與原味或白巧克力口味相搭，焦糖與咖啡充分融合一體；若是喜歡中深焙口味的朋友，也一定要試試「羅馬‧獨家風華精品配方（中深焙）」與草莓或黑巧克力一起搭配享用，會把奶油香氣提升至另一層次，原來咖啡也可以有如此細膩的品飲饗宴阿！
接著，再回沖續泡的「城市系列-巴黎」風味又變了，喝起來有強烈的黑巧克力香氣，和果香與果酸味調和在一起，就像海明威所描述那樣，這真的是巴黎，好感人! 好不容易回神了，咖啡怎麼會有這麼豐富的香氣和多變的氣味呢? 完全打破對咖啡的定義了。
中秋節來泡一壺咖啡搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，坐下來與家人朋友們共飲賞月，光想到那畫面就太美太享受了。而且還發現它另一強大的存在，喝完後放在書架上，看起來就像一本書啊! 非常適合拿來當作陳列品繼續神遊在那些城市的尋味之旅。
如果你收藏了兩盒那更是厲害了，放在素雅的辦公鐵書櫃架上，它還能反射發光呢，映照著那一年中秋節滿滿美好的回憶。
【新光三越A9 BEMO POPUP STORE —「Ning」中秋頂級聯名禮盒特別版】
即日起至9/12 (一) 在新光A9一樓POP-UP Store，推出「Ning」中秋頂級聯名禮盒特別版。限量版系列利用跳色圓滿的形體以及光暈發散漸層的組合做呈現，宛如藝術品般瑰麗迷幻色彩搭配寶石粉外盒設計，也非常值得蒐藏。
如果你也想品嘗BEMO Café的BEMO Café X PRESS BUTTER SAND 中秋聯名禮盒 ，趕緊上官網預購！
【預購資訊】
預購時間：即日起至9/5開放預購，數量有限售完為止
出貨時間：8/29 開始依訂單順序分批出貨