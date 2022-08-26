身為幼兒特教專家，在得知孩子是特殊兒的那一剎那，我的世界崩解得比誰都快

文：鄭思方

我的孩子叫豆豆，今年九歲，是我們家的第二個寶貝。豆豆出生那天，我發現他的皮膚顏色不太對，但是看了婦產科後，醫生說再觀察看看。第二天一早，我接到嬰兒房的電話，說我的孩子經過檢查後發現血氧濃度過低，需要轉送有兒童加護病房的大醫院。

我先生那時候在家照顧大寶，他急忙趕到醫院，陪著在保溫箱裡吸著氧氣的豆豆，然後一起坐上他人生第一次的救護車。而我因為生產完不到24小時，只能在醫院乾著急、等待。

經過了一連串的檢查，醫師發現豆豆有先天性心臟病。心臟病有很多種，豆豆得到的叫「法洛氏四重症」，簡單說，就是一顆心臟同時發生四種症狀。

醫師說，可以等我們把豆豆養大、養重一點，再開刀改善他的心臟問題。這聽起來似乎很簡單，但是這一路下來，真的是超乎我們的想像，原來要把孩子好好養大真是不容易。又過了幾天，我先生拿了一份報告回來，他不知道如何跟我開口，因為豆豆除了心臟病，基因檢測報告還指出豆豆患有唐氏症。

我在美國念的學科是幼兒特殊教育，即便如此，在我知道孩子有心臟病和唐氏症的時候，我真真切切脫離了專業背景，狠狠的哭了。

朋友安慰我說：「妳就是念這個科目的，怎麼會不能接受？」其實就是因為我看過太多特殊需求的孩子，我清楚知道，這條路上我的孩子會面對的是什麼，更知道孩子未來的每一步，都要靠辛苦的復健換來。

後來，我的孩子住在加護病房多久，我就哭了多久。在經歷一連串加護病房對父母的考核後（包含習得急救能力、操作氧氣機器、判讀血氧數據、餵食藥物、學習鼻胃管餵食方式等），我們終於抱著豆豆回家了。

別再跟我說加油

當家裡有了新生兒，新手父母往往手忙腳亂，需要許多的磨合，也需要分配工作。而若家裡的孩子有特殊需求，父母更是辛苦。由於豆豆的照顧方式相當複雜，所以我需要放下工作自己照顧他，家庭經濟的重擔也就壓在我先生上。

我要強調，我的家庭很有愛，因為很多家庭不是如此。我的公婆從來沒有責備過我一句話（至少在我面前不會說），反而我的母親問過我很多問題，讓我不敢再接她的電話，因為她的關心對我造成許多精神上的壓力。

我的家人們都很愛這個小孩，先生跟我是戰友，平時我們住在苗栗，只要我在台北陪豆豆住院，他就要負責接送豆豆的哥哥上下學，也要顧及對豆豆哥哥和我的情感支持。

夫妻關係非常容易在這個時候被打敗，太多的狀況，會讓有特殊兒的家庭身心壓力過大。我的特殊教育工作經驗中，碰過很多婚姻因為特殊兒破碎的案例。原因很多，比如長輩的不理解或是責怪、照顧壓力導致夫妻關係緊繃，還有經濟因素等。

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記得有一陣子，我最怕聽到別人跟我說「加油」，因為在用盡力氣照顧豆豆時，我連睡都睡不飽，已身心無力，連聽到「加油」都會害怕。豆豆出生頭2年常常住醫院，我很怕讓娘家長輩或是朋友知道，因為其實旁人什麼都做不了，我也怕我無法好好回應別人的安慰，所以我們夫妻都盡量自己扛著。

同時，我很感謝公婆，豆豆每次要上台北住院（我已經被訓練到知道哪些發病狀況會被收住院），公公就會帶好臉盆、拖鞋等住院用品在醫院跟我會合。

公公每天也會來醫院幫我陪孩子一段時間，並且鼓勵我外出走走，不要24小時都在醫院裡。他話不多，但他和婆婆用行動讓我知道，他們很愛這個孩子。

越大越艱難，最不需要正義魔人

懷孕時，我當然有做唐氏症基因檢測，但在醫學限制下，不論是心臟病還是唐氏症，總會有漏網之魚。我的工作經歷中，曾遇過許多產檢時都正常，但是出生後有特殊狀況的孩子。而且就算診斷的病名一樣，每一個孩子的狀況也有所差異。

養育豆豆的過程中，我們已經被問過太多太多次，即便是專業護理人員也會問：「怎麼產檢沒有檢查出來？」因為我有這方面的專業知識，所以這種時候通常還能冷靜下來，幫對方做衛教。

但是，我知道有很多媽媽或是長輩，會因為這樣而不敢帶孩子出門，不是不愛孩子，不是不接受自己的孩子，而是路人的「好奇」或「正義魔人」令人不堪其擾。

家庭和周遭鄰居對這個孩子的看法會影響自己。孩子的很多行為在小小孩時期都可以被原諒，例如吐口水或打人，但是當他越長越大，跟別人的差距也越來越大，如果到8-10歲還是會吐口水跟打人，是不會被原諒的。

那要怎麼讓孩子融入群體之中？會不會因為怕外在的看法就不出門了？

豆豆去公園玩時，同年齡的孩子不會像大人一樣有耐心等他講話，常常就跑掉了。他也許學習能力跟不上別人，但也會清楚看得出，對於別人不跟他玩感到難過。

我也得一次又一次教他不能做危險動作，還有和別人保持合適的社交禮儀。只要帶他出門，我的眼睛就得緊盯著他，適時介入教學、當他和其他人的「翻譯官」。

隨著他年齡增長，我的壓力也越來越大。所以外在環境給予父母的教養壓力其實很大，也很不容易承擔。

能聚在一起，就不要孤單自己走

豆豆出生就有先天性心臟病，很多先天性的狀況，都會有相應的醫療需求。我深深體會到住在台灣真的很好，因為有健保制度，醫療費用相對便宜，而且教學型醫院醫療技術都很好。

不過，還是有非常多自費項目、自費藥物，我們每次上台北看醫生的交通費、停車費用也很驚人。而且通常家裡孩子有特殊需求，就會少了一個家長的收入。像我就只能全職照顧豆豆，他三不五時就要住院，沒在醫院的日子也每天都要去復健，一般的保母不會願意帶有特殊需求的孩子。