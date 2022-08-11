面對蔡其昌的「輔選國家隊」，反而是盧秀燕擺脫地方派系挾持的大好機會
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面對蔡其昌明星級的輔選陣容，一般人或許皆認為盧秀燕應該比照2018年勝選方程式，再度聯合地方派系的紅派、黑派力抗對手，筆者卻有不一樣的想法。
文：黎弘育（時事評論員）
時光倒回，2018年台中市長選舉，盧秀燕在不被看好的情形之下，以20萬票之差，擊敗了時任市長的林佳龍。
而外界普遍認為，盧秀燕成功勝選的關鍵在於台中派系的整合，當時紅派的江啟臣、黑派的顏寬恒分別以競選主委跟總幹事的身分進駐競選總部，雖然幫助了盧秀燕贏得了市長大位，但是從上任之後，盧秀燕遭到地方派系把持的質疑卻從來沒有少過。
如今四年過去，2022年台中市長選舉盧秀燕雖為現任市長，但是要面對的對手，是擁有中央執政優勢、大批助力的立法院副院長蔡其昌，其競選團隊更是有擔任榮譽主委的副總統賴清德、主委是前立法院長蘇嘉全，其餘還有何欣純、張廖萬堅、莊競程、林靜儀等現任立委也紛紛前來助陣擔任選職。
面對蔡其昌明星級的輔選陣容，一般人或許皆認為盧秀燕應該比照2018年勝選方程式，再度聯合地方派系的紅派、黑派力抗對手。筆者卻有不一樣的想法。
對於此次選舉，筆者的想法是：盧秀燕或許該參照新北市長侯友宜的選戰策略，拋棄過往勝選的模式，反其道而行不特別設立競選要職，侯友宜此次比照他2018年競選市長，不設立競選主委，並直言：「主委就是新北市400萬名市民。」而能有這樣子的信心基礎，恰恰也反應了侯友宜對於自己施政表現的信心，同樣擁有紮實基層實力的盧秀燕，同樣也可以用台中市民支持為後盾，堂堂正正面對這場選戰。
除了以市政為矛、市民為盾外，在整體選戰格局上，盧秀燕與其任命地方派系要角擔任選職，而使他們成為執政黨、對手的清算對象，同時讓自己依舊擺脫不了牽扯地方派系的標籤，倒不如選擇整合地方黨部運作，拉抬國民黨議員的選情，拚自己連任也拚議會過半。
尤其在國民黨台中市黨部主委林敏霖，因中央與地方派系為議員提名各持己見而辭職，在這陣前換將的危急時刻，盧秀燕若願意結合黨部操盤，對於此次選情而言，其角色的重要性不言而喻。
當盧秀燕以市民為主體，並輔以地方黨部、議員來進行這一場選戰，相比對手蔡其昌陣營，一個個輔選要角都是帶職擔任，多名立委助拳，更有現任的副總統相幫，不禁啟人疑竇，這些領著人民俸祿的民意代表、政府官員忙於選舉，還有心思在本來應盡的業務上嗎？
若盧秀燕選擇不倚靠地方派系以及在職立委，打贏這一場不對稱的戰爭，或許也告訴了蔡其昌與民進黨，勝選應該是靠實績說話，而非籌組一隊又一隊的國家隊、明星隊。
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
我們想讓你知道的是
國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。