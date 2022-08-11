面對蔡其昌的「輔選國家隊」，反而是盧秀燕擺脫地方派系挾持的大好機會

文：黎弘育（時事評論員）

時光倒回，2018年台中市長選舉，盧秀燕在不被看好的情形之下，以20萬票之差，擊敗了時任市長的林佳龍。

而外界普遍認為，盧秀燕成功勝選的關鍵在於台中派系的整合，當時紅派的江啟臣、黑派的顏寬恒分別以競選主委跟總幹事的身分進駐競選總部，雖然幫助了盧秀燕贏得了市長大位，但是從上任之後，盧秀燕遭到地方派系把持的質疑卻從來沒有少過。

如今四年過去，2022年台中市長選舉盧秀燕雖為現任市長，但是要面對的對手，是擁有中央執政優勢、大批助力的立法院副院長蔡其昌，其競選團隊更是有擔任榮譽主委的副總統賴清德、主委是前立法院長蘇嘉全，其餘還有何欣純、張廖萬堅、莊競程、林靜儀等現任立委也紛紛前來助陣擔任選職。

面對蔡其昌明星級的輔選陣容，一般人或許皆認為盧秀燕應該比照2018年勝選方程式，再度聯合地方派系的紅派、黑派力抗對手。筆者卻有不一樣的想法。

對於此次選舉，筆者的想法是：盧秀燕或許該參照新北市長侯友宜的選戰策略，拋棄過往勝選的模式，反其道而行不特別設立競選要職，侯友宜此次比照他2018年競選市長，不設立競選主委，並直言：「主委就是新北市400萬名市民。」而能有這樣子的信心基礎，恰恰也反應了侯友宜對於自己施政表現的信心，同樣擁有紮實基層實力的盧秀燕，同樣也可以用台中市民支持為後盾，堂堂正正面對這場選戰。

除了以市政為矛、市民為盾外，在整體選戰格局上，盧秀燕與其任命地方派系要角擔任選職，而使他們成為執政黨、對手的清算對象，同時讓自己依舊擺脫不了牽扯地方派系的標籤，倒不如選擇整合地方黨部運作，拉抬國民黨議員的選情，拚自己連任也拚議會過半。

尤其在國民黨台中市黨部主委林敏霖，因中央與地方派系為議員提名各持己見而辭職，在這陣前換將的危急時刻，盧秀燕若願意結合黨部操盤，對於此次選情而言，其角色的重要性不言而喻。

當盧秀燕以市民為主體，並輔以地方黨部、議員來進行這一場選戰，相比對手蔡其昌陣營，一個個輔選要角都是帶職擔任，多名立委助拳，更有現任的副總統相幫，不禁啟人疑竇，這些領著人民俸祿的民意代表、政府官員忙於選舉，還有心思在本來應盡的業務上嗎？

若盧秀燕選擇不倚靠地方派系以及在職立委，打贏這一場不對稱的戰爭，或許也告訴了蔡其昌與民進黨，勝選應該是靠實績說話，而非籌組一隊又一隊的國家隊、明星隊。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航