從俄烏戰爭到台海危機，台灣興起「防災應戰潮」與越開越多的民間國防課
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許多報導指出，在經歷過2019年香港反送中運動、2021年阿富汗撤軍、到2022年俄烏戰爭等國際重大事件之後，台灣民眾對於「全民國防」的需求與討論都大幅提升。
文：許佳琦
「如果今天遇到緊急情況，可能是海嘯、地震——或甚至戰爭——在你們要逃難時，只能帶五樣東西，你們會選哪五樣？」2022年6月某個週六下午，在台北市濟南長老教會的演講空間裏，30名男男女女被隨機分成六、七人小組，各由一名「教官」帶領，在限時五分鐘的討論裡，大家趕緊交換意見。
有人率先提到，總之一定要有急救醫藥包，組員們一陣附議；另一人隨即提議，水與乾糧也要帶，隨隊教官這時開始追問：「飲用水很重，那你覺得要帶多少水才足夠？」「至於乾糧，要帶哪一種？」接著有人提問，智慧型手機與充電器是否該「算是一樣物品」。另一名組員提到，戰爭發生時，網絡常會率先遭到破壞。倘若不能上網，攜帶迷你收音機同樣可以接收外界訊息。熱烈討論的聲音此起彼落，每個小組陸續在白紙寫下自己的答案。
在基礎講解過後，則是實作課程。由多名PHTLS （Pre-Hospital Trauma Life Support，到院前創傷生命救援）指導教官、以及高級救護技術員 （EMT-P），帶領小組演練如何使用彈性繃帶、止血帶，替不同深淺的傷口加壓止血、還有如何善用事故現場可取得的材料，儘可能安全搬運傷者等等。
這並不是校園內的正規國防演習課、也不是熱血軍事迷發起的模擬戰鬥營隊，事實上，而是由民間團體「壯闊台灣」所發起的「#iCanHelp」緊急應變課程。每次2.5小時，教導民眾急難防災、基礎止血、大量傷患通報等公共安全常識。
「壯闊台灣」的創辦人吳怡農接受採訪時表示，之所以起心動念開設緊急應變課程，就是希望能讓更多台灣公民意識到災難應變的重要性。在應變課程後，他留下來與參與者交換意見，詢問大家的課後心得。
「我們下一個單元可能要安排到四個小時，內容也會更深入。例如創傷急救，其實還可以做更多完整的練習。因為今天只是基本課，我都還沒有跟大家説，很多可避免的死亡都是源於出血過多，但出血的地方也分成四肢、鼠蹊（交接處）、軀幹，那我們今天都還沒有討論其他地方，只教導四肢的止血跟包紮。」吳怡農表示，還有很多戰術層面的內容，都還沒有來得及教給參與者。
這堂緊急應變課，收費300元台幣，包含課程費$250元、醫療耗材費$50元。壯闊台灣的官網上寫道，希望讓大家能用「享受一場電影的時間，學會如何在急難中自救與救人」。
「這還只是基礎班，未來我們還會規劃四小時的進階班。當然這樣區分的目的，也是想要讓例如家裏有小朋友的家長，可以用幾個小時，孩子先託給家人帶一下，就能夠參加。」
2020年曾參選台灣區域立委選舉、長期關注國防議題的吳怡農表示，其實他與壯闊台灣團隊從2020年開始，就在規劃緊急應變課程了。只不過最一開始的模式，是整個週末的完整營隊——「有講師、演習、工作坊，一堆東西……但我們後來發現，這對學員來説不是很友善。因為很少人真的能挪出這麼多時間。」吳怡農説。
「所以我們的課程今年都改成『模組化』的設計，就是希望來參加的公民，即使平常有許多責任在身，也都可以順利參加。」而在七月已開放報名的三場活動中，有兩場都已早早完售。課程參與者男女都有，甚至有父母帶著孩子一起來上課。
參與學員：俄烏戰爭新聞讓我焦慮
今年六月底，29歲的小婷成了其中一名參與「#iCanHelp」課程的成員。在公部門擔任研究助理的她之所以參加這次課程，是因為今年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，台海是否開戰的相關討論在網路上又大幅提升。「像是臉書、推特也會常常有人在説，有一天如果未來真的有戰爭爆發的話，我們該怎麼辦？」
今年六月中，中國發布《非戰爭軍事行動綱要》，即在台灣引起討論。有人認為，該份文件相似於俄國至今仍將俄烏戰爭定調為「特別軍事行動」、而非國與國之間的戰爭，似乎意在試探各國的反應。
小婷説，自己過去就認為台海確實有爆發戰爭的可能性，她也同意自己應該要學些急救知識，但過去總覺得戰爭離自己還相當遙遠、也沒有真正下定決心報名。直到這次看見了俄烏戰爭的相關報導，才終於嘗試參與相關課程。
她提到，在經歷了一個下午的初階課程後，雖然自己並不認為單次課程就能學到足夠的知識與練習，但她覺得，這場課程只是個開始，對於建立基本應對危機的心態很有幫助。
「俄烏戰爭發生後，面對任何相關新聞，我都是很逃避的反應。我不敢主動搜尋相關資訊，因為那會讓我焦慮，也會不得不看到大量烏克蘭女性受苦的新聞。例如有很多報導提到烏克蘭女性被性侵等等的消息。但因為上了這次的課程，我才去認真思考，如果戰爭發生，身為女性的我到底要怎麼辦、是不是需要更多的鍛鍊。」
「這堂課也教了大家，當面對大型災難，最一開始要做的事情是確保自身安全、然後對外通報，再然後行有餘力，才是判斷與處置其他傷患。當然談到急救技能的話，重點還是未來要更用心去上接下來的課。但當天的訓練蠻有用的是，讓我們都能做到初級的心態調整。」
「如果平常缺乏經驗，當遇到危機的時候，我們的反應時間會很長，但只要不斷訓練，平時就記得口訣，就可以縮短每個人做出判斷的時間，做出更好的決定。」
近三年的防災應戰潮
在台灣，像這樣積極協助民眾培養防災應變心態、以及補充戰爭防禦知識的團隊還有不少。獨立媒體《沃草》也從2020年開始，就著手規劃製作《公民行動指南——保護自己、守護台灣：遇到危機與戰爭該怎麼辦？》內容即含括「必要物資建立清單」、「自制急難救助地圖」等等，透過簡明的文字教學、精美的插畫、待辦清單等，希望可以讓一般民眾快速建立基本防災常識。
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Photoshop大師講堂：拍出陳珊妮、唐鳳靈魂的獨特，專訪酷兒攝影師登曼波如何創作出獨特的風格影像
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從現場美術出身的登曼波，擅長融合酷兒文化，營造出充滿故事性的影像風格。是怎麼樣的養分塑造出他現在的獨特色彩，讓他能夠找到被拍攝者不為人知的角度？他又如何透過Photoshop去實現獨樹一幟的細節？
無論是裸背綑縛的珊妮公主，還是化身鳳梨的唐鳳，任誰來到登曼波的鏡頭前，都能展現出最奇趣吸睛的一面。他拍明星名人，也拍主流視野外的酷兒族群與文化場景。這天我們前去拜訪登曼波，一窺他平時如何透過Photoshop創造出獨特影像風格。
用色彩撞破刻板分界，讓符號與畫面一起說故事
登曼波在成為攝影師之前從事的是電影與廣告美術，這些經歷都轉化成他影像創作上的養分。大學畢業後來到台北，加入電影劇組的美術組密集工作，在 Google Map 還不普及的 2000 年代，他拿著紙本地圖探索這座城市，因為參與《艋舺》與《一頁台北》的拍攝，踏遍萬華、中山一帶的巷弄尋找拍攝場景和道具。
「那個過程算是訓練我對影像的美感吧，像顏色的配置就會是我在決定拍攝時先思考的元素。」若曾看過登曼波攝影作品的人，肯定都會被那大膽的用色與場景建構的手法所驚艷，既衝突又合理。或許他試圖解構的正是顏色所象徵的刻板印象，賦予被攝對象最能凸顯其性格的顏色與情境。
離開電影產業後，進入廣告公司工作，讓曼波多了更多時間探索自己的創作，藉由 Photoshop 豐富的附加元件，嘗試多樣的濾鏡風格。他透過網路大量閱讀、研究各種視覺與音樂養分，也在線上平台分享自己拍攝的照片，因此結識不少創作者，其中包括莎士比亞的妹妹劇團團長王嘉明。在莎妹劇團的邀請下，曼波的攝影生涯從劇場開始，「我也把電影美術的訓練都放在裡面，讓符號跟畫面一起說故事。」
用影像魔術紀錄酷兒文化場景
2019 年拿下北美館主辦的台北美術首獎的《父親的錄影帶》，是曼波對自我生命經驗的探索與剖析，除了透過創作與自己的父親對話，了解彼此的不曾想見的樣貌，把這個過程帶到放到美術館，希望鼓舞更多酷兒表現自己，他也將酷兒們的身影置入流行文化的媒介中。曼波在工作上合作的對象來自非常多領域，時尚雜誌、表演藝術、流行音樂、電影等領域都能找到他的作品。
談到時裝拍攝的經驗，曼波形容「很像在變魔術」。攝影師不只是跟隨腳本，而是和編輯、造型等整個團隊一起做視覺方向的發想，「雖然會有產品的置入，但在追求製造最適合主題的『幻象』之下，其實有蠻大的發揮空間」，曼波談到他經常拍攝 LGBTQ 主題的雜誌封面，在這樣的工作氛圍裡很能讓他大膽地展現自己的風格。
在攝影師身份之外，登曼波也在 Pawnshop 放歌，在自己的生活圈內，製造一些事件。他與友人以 Pawnshop 為據點，建構、觀察台灣的酷兒文化場景，「我拍呂薔《找 Matched!》這支 MV，所有演員都是我在 Pawnshop 聚集的，包括幾位知名的變裝皇后。」
Photoshop 是創作時最不可或缺的工具
攝影師的工作除了前期的概念發想，拍攝現場精確執行拍攝計畫，後期的照片編輯也是非常關鍵的一步。Photoshop 一直是曼波在創作時必備的軟體工具，「我喜歡用底片拍攝，就算我用數位相機，我還是會用 Photoshop 把整體的色調整理在一個均值的底片質感。」儘管有愈來愈多影像處理軟體提供現成風格濾鏡，但仍沒有一個像 Photoshop 一樣可以滿足他追求獨特色調與質感的需求。
Photoshop 多年來一直是最強大的影像處理軟體，廣大設計師和攝影師們從學生時期就開始使用，陪伴所有創意人一路成長、突破，不斷推出的新功能也讓編修工作更加流暢。曼波也是從大學時期就接觸 Adobe 系列的軟體，「應該沒有攝影師不用Photoshop吧？」
Adobe 攝影計畫的 Photoshop 與 Lightroom 都是他在工作上不可或缺的工具，曼波也與我們分享自己後製工作的流程，通常是先在 Lightroom 做整批影像的統一調整 ，接著再進到 Photoshop 細部精修，「比如在商業案裡，照片中產品的顏色與實際顏色一致是非常重要的，我會用 PS 遮色片、色版等工具去調整產品那一塊的顏色，除了 Photohop 之外真的沒有其他軟體可以做到。」如何在保有自我風格的情況下不埋沒合作廠商的產品，是所有專業影像人都必須注意的事。
實現最初直覺的 Photoshop 祕技初公開
每次面對不同的拍攝委託或者展覽邀約，儘管是相當熟悉的合作對象、作品內容，登曼波仍會先深入理解對方的特質與需求，找到最獨特且最適合的色調搭配。不過創作中依然常有直覺的成分，在精密設計的工作流程中，不時的靈光顯得格外珍貴。談到具體實現腦中想法的方式，曼波首次公開分享了幾個他常用的 Photoshop 技巧。
Photoshop 教學一 風格調色：用漸層色製造正片負沖感
「首先把一張照片解鎖變成圖層，新增一個圖層變成色版來做色調處理。選顏色對我來說是很重要的環節，我會針對每一張照片的構圖、氛圍去決定色調。這是原本就是一張底片重複曝光的照片，我希望在不同層的曝光上呈現不同的色調變化。
我選擇兩個色版，再用漸層色將它拉開。漸層色最有趣的點是可以讓畫面中間是寫實的顏色，周圍呈現比較濃烈的配色，像正片負沖的感覺。色版的混合模式我通常會選擇『加深顏色』，然後調整透明度讓它更自然。」
Photoshop 教學二 合成與色彩處理：用 Adobe Camera Raw 濾鏡調整出魔幻的疊影
「開啟兩張圖片適合疊影的照片，也先把它們解鎖成圖層放在同一個版面上。藉著用 Camera Raw 濾鏡個別調整照片的各個數值，讓細節更突出到自己滿意的狀態就完成了！」
Photoshop 教學三 疊影濾鏡：用柔性橡皮擦擦出多重曝光效果
「最後我想分享用 Photoshop 製作多重曝光的效果。我先把同一張照片複製三個圖層，透明度都先降低到一半以下方便操作，接著拖曳圖層到不同的位置。我會反覆隱藏其中一個圖層，來確認它們的位置，調整到最喜歡的之後再將透明度調回來。
接下來使用 Photoshop 橡皮擦工具，記得選較低的透明度搭配霧面、柔性的筆觸才能夠擦出比較自然的效果。我通常會大面積擦，這樣比較快速也比較少瑕疵。這個技巧的重點是在擦的過程中要保留最底圖的視覺重點喔！」
看完登曼波的示範與分享是不是也想來試試看呢？Adobe 攝影計畫是影像創作者的完美夥伴，透過 Adobe Creative Cloud 新用戶首年可以用每月 NT$257 的實惠價格同時訂閱包含 Photoshop 與 Lightroom 的攝影計畫，快上官網了解更多訂閱方案與實用技巧吧！