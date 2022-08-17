從俄烏戰爭到台海危機，台灣興起「防災應戰潮」與越開越多的民間國防課

文：許佳琦

「如果今天遇到緊急情況，可能是海嘯、地震——或甚至戰爭——在你們要逃難時，只能帶五樣東西，你們會選哪五樣？」2022年6月某個週六下午，在台北市濟南長老教會的演講空間裏，30名男男女女被隨機分成六、七人小組，各由一名「教官」帶領，在限時五分鐘的討論裡，大家趕緊交換意見。

有人率先提到，總之一定要有急救醫藥包，組員們一陣附議；另一人隨即提議，水與乾糧也要帶，隨隊教官這時開始追問：「飲用水很重，那你覺得要帶多少水才足夠？」「至於乾糧，要帶哪一種？」接著有人提問，智慧型手機與充電器是否該「算是一樣物品」。另一名組員提到，戰爭發生時，網絡常會率先遭到破壞。倘若不能上網，攜帶迷你收音機同樣可以接收外界訊息。熱烈討論的聲音此起彼落，每個小組陸續在白紙寫下自己的答案。

在基礎講解過後，則是實作課程。由多名PHTLS （Pre-Hospital Trauma Life Support，到院前創傷生命救援）指導教官、以及高級救護技術員 （EMT-P），帶領小組演練如何使用彈性繃帶、止血帶，替不同深淺的傷口加壓止血、還有如何善用事故現場可取得的材料，儘可能安全搬運傷者等等。

Photo Credit: 歪腦 / 林後駿 高級救護技術員帶領小組演練如何加壓止血。

這並不是校園內的正規國防演習課、也不是熱血軍事迷發起的模擬戰鬥營隊，事實上，而是由民間團體「壯闊台灣」所發起的「#iCanHelp」緊急應變課程。每次2.5小時，教導民眾急難防災、基礎止血、大量傷患通報等公共安全常識。

「壯闊台灣」的創辦人吳怡農接受採訪時表示，之所以起心動念開設緊急應變課程，就是希望能讓更多台灣公民意識到災難應變的重要性。在應變課程後，他留下來與參與者交換意見，詢問大家的課後心得。

「我們下一個單元可能要安排到四個小時，內容也會更深入。例如創傷急救，其實還可以做更多完整的練習。因為今天只是基本課，我都還沒有跟大家説，很多可避免的死亡都是源於出血過多，但出血的地方也分成四肢、鼠蹊（交接處）、軀幹，那我們今天都還沒有討論其他地方，只教導四肢的止血跟包紮。」吳怡農表示，還有很多戰術層面的內容，都還沒有來得及教給參與者。

這堂緊急應變課，收費300元台幣，包含課程費$250元、醫療耗材費$50元。壯闊台灣的官網上寫道，希望讓大家能用「享受一場電影的時間，學會如何在急難中自救與救人」。

「這還只是基礎班，未來我們還會規劃四小時的進階班。當然這樣區分的目的，也是想要讓例如家裏有小朋友的家長，可以用幾個小時，孩子先託給家人帶一下，就能夠參加。」

2020年曾參選台灣區域立委選舉、長期關注國防議題的吳怡農表示，其實他與壯闊台灣團隊從2020年開始，就在規劃緊急應變課程了。只不過最一開始的模式，是整個週末的完整營隊——「有講師、演習、工作坊，一堆東西……但我們後來發現，這對學員來説不是很友善。因為很少人真的能挪出這麼多時間。」吳怡農説。

「所以我們的課程今年都改成『模組化』的設計，就是希望來參加的公民，即使平常有許多責任在身，也都可以順利參加。」而在七月已開放報名的三場活動中，有兩場都已早早完售。課程參與者男女都有，甚至有父母帶著孩子一起來上課。

Photo Credit: 歪腦 / 林後駿 「#iCanHelp」緊急應變課程。

參與學員：俄烏戰爭新聞讓我焦慮

今年六月底，29歲的小婷成了其中一名參與「#iCanHelp」課程的成員。在公部門擔任研究助理的她之所以參加這次課程，是因為今年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，台海是否開戰的相關討論在網路上又大幅提升。「像是臉書、推特也會常常有人在説，有一天如果未來真的有戰爭爆發的話，我們該怎麼辦？」

今年六月中，中國發布《非戰爭軍事行動綱要》，即在台灣引起討論。有人認為，該份文件相似於俄國至今仍將俄烏戰爭定調為「特別軍事行動」、而非國與國之間的戰爭，似乎意在試探各國的反應。

小婷説，自己過去就認為台海確實有爆發戰爭的可能性，她也同意自己應該要學些急救知識，但過去總覺得戰爭離自己還相當遙遠、也沒有真正下定決心報名。直到這次看見了俄烏戰爭的相關報導，才終於嘗試參與相關課程。

她提到，在經歷了一個下午的初階課程後，雖然自己並不認為單次課程就能學到足夠的知識與練習，但她覺得，這場課程只是個開始，對於建立基本應對危機的心態很有幫助。

「俄烏戰爭發生後，面對任何相關新聞，我都是很逃避的反應。我不敢主動搜尋相關資訊，因為那會讓我焦慮，也會不得不看到大量烏克蘭女性受苦的新聞。例如有很多報導提到烏克蘭女性被性侵等等的消息。但因為上了這次的課程，我才去認真思考，如果戰爭發生，身為女性的我到底要怎麼辦、是不是需要更多的鍛鍊。」

「這堂課也教了大家，當面對大型災難，最一開始要做的事情是確保自身安全、然後對外通報，再然後行有餘力，才是判斷與處置其他傷患。當然談到急救技能的話，重點還是未來要更用心去上接下來的課。但當天的訓練蠻有用的是，讓我們都能做到初級的心態調整。」

「如果平常缺乏經驗，當遇到危機的時候，我們的反應時間會很長，但只要不斷訓練，平時就記得口訣，就可以縮短每個人做出判斷的時間，做出更好的決定。」

近三年的防災應戰潮

在台灣，像這樣積極協助民眾培養防災應變心態、以及補充戰爭防禦知識的團隊還有不少。獨立媒體《沃草》也從2020年開始，就著手規劃製作《公民行動指南——保護自己、守護台灣：遇到危機與戰爭該怎麼辦？》內容即含括「必要物資建立清單」、「自制急難救助地圖」等等，透過簡明的文字教學、精美的插畫、待辦清單等，希望可以讓一般民眾快速建立基本防災常識。