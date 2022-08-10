第33屆傳藝金曲獎入圍名單揭曉：疫情下的變革與成長，楊麗花、奇美文化基金會獲特別獎

今（2022）年第33屆傳藝金曲獎昨（9）日公布入圍名單，在總召集人徐亞湘、出版類召集人劉富美的號召下，宣布共有42組創作者、91件作品入圍，將角逐19項大獎，至於外界關注的特別獎，出版類由財團法人台南市奇美文化基金會獲得，戲曲表演類由楊麗花獲得。

Photo Credit: 中央社 徐亞湘

傳藝金曲獎的變革

傳藝金曲獎旨在活絡台灣傳統暨藝術有聲出版事業及戲曲表演藝術生態，並獎勵相關從業人員及團體。而去（2021）年傳藝金曲獎就順應時代潮流，於出版類別中首度開放數位發行及實體發行之黑膠唱片、母帶級USB等載體報名參賽，此舉為了鼓勵音樂多元模式出版發行，同時也達到擴大報名參賽者的作用。

除了出版類別的更動創舉之外，去年戲曲表演類的個人獎項也有所突破，新增「最佳導演獎」，這也是繼第30屆傳藝金曲獎增設「最佳劇本獎」及「最佳音樂設計獎」之後，再度將鼓勵對象從演員延伸至幕後工作者。

然而，今年傳藝金曲獎再度做出變革，再新增「評審團獎」、「最佳偶戲主演獎」兩個獎項，並首度開放部分獎項得獎者不限一人，另外規劃開放觀眾人氣票選活動，開拓不同的評選視野，亦增加觀眾對獎項的參與感。

今年首度增設的最佳偶戲主演獎，考量偶戲和人戲之演出形式和專業度之差異，期望藉由增設獎項以更細緻之分類來肯定傳統藝術領域表演者的專業表現。

至於另一項重大變革則為設立戲曲表演類評審團獎，將以全面性的角度評選年度具重要意義的作品，在展現對戲曲表演整體性之重視的同時，也藉由年度評審團獎的選擇，作為每一年傳統藝術展演的代表作品。

而出版類項目，為減少報名團隊於選擇報名項目時針對音樂類型和主題重疊的疑慮，並考量宗教音樂類報名組數近年呈現下降趨勢，也同時希望將出版類作品以更單純的音樂類型進行評選，取消最佳宗教音樂專輯獎，改以「傳統音樂」、「藝術音樂」及「跨界音樂」等音樂類型進行評選，宗教音樂作品仍可依音樂類型進行報名。

此外，也將戲曲表演類最佳演員獎以及最佳偶戲主演獎等獎項的得獎人數限制放寬，不限一人得獎。

在上述的更動調整之下，傳藝金曲獎總獎金上升至台幣385萬元，創下新高，倘若最佳演員獎、最佳偶戲主演獎等獎項得獎者多於一人，則總獎金將再增加。

最後，今年除了獎項變革之外，也設計了專屬獎座。過去32年，傳藝金曲獎缺少自身的品牌獎座，今年則是邀請設計師方序中操刀設計典禮獎座。

Photo Credit: 中央社 傳藝中心主任陳悅宜與首度亮相的傳藝金曲獎獎座

今年的報名與入圍狀況

本屆傳藝金曲獎共有822件作品報名，尤其戲曲表演類報名數量逆向成長，較往屆增加35件。根據《文化部》指出，傳藝中心主任陳悅宜表示，這反映在疫情衝擊下，藝文界創作能量不減。

而文化部長李永得則表示，過去兩年多，團隊面對嚴峻疫情的考驗，但從這次報名情況及競爭激烈的程度，讓大家看見團隊持續埋首創作的成果。同時，也感謝所有評審的辛苦投入，在眾多精彩的作品中進行評選。

李永得進一步承諾，「文化部將在預算與實際的行動上，給予無形文化資產與傳統藝術更多支持」，期待維護、保存傳藝經典並能跨界創新，永續傳承、推廣台灣最具特色的表演藝術。

Photo Credit: 中央社 李永得

而本屆戲曲表演類入圍作品由真快樂掌中劇團的《王爺飯》一舉獲得5項大獎提名，國立台灣戲曲學院的《左伯桃》及一心戲劇團的《當時月有淚》緊追在後，分別入圍4項獎項殊榮。

至於出版類入圍最多獎項的專輯為《來自台灣──呂紹嘉的原鄉情懷》，同時入圍最佳藝術音樂專輯獎、最佳演奏獎、最佳錄音獎、最佳作曲獎、最佳專輯製作人等大獎，《台灣眼世界心──環球遊記》、《文以莊 神的使女》、《白日放歌》、《笛蝶故事》等專輯亦緊追在後，入圍4項大獎。

最後，今年首次增設的「最佳偶戲主演獎」，入圍者林政興、柯世宏、洪啟文、郭建甫、陳皇寶從眾多優秀偶戲表演者中脫穎而出，屆時誰將獲獎，也成為外界的矚目焦點。

特別獎

出版類特別獎得主為財團法人台南市奇美文化基金會，文化部指出，基金會於1977年成立，長年推廣藝文公益事業，肩負文物典藏及管理研究維護的任務。身為國際知名提琴典藏機構，透過名琴申借服務，嘉惠眾多年輕音樂家。歷年來出版古典音樂CD近百張，亦舉辦「奇美藝術獎」培育美術與音樂人才，推廣古典音樂不遺餘力，為台灣培植藝文軟實力，開啟更多文化亮點、綻放國際舞台。

至於戲曲類特別獎得主為楊麗花。楊麗花出身戲班，自幼耳濡目染，13歲起正式展開歌仔戲生涯，經歷廣播歌仔戲、台語電影、電視歌仔戲及劇場演出。她的唱腔鏗鏘有力，扮相俊美，演技細膩入微，魅力四射。從聲音到扮相，楊麗花讓傳統戲曲成為一種流行文化，讓不同世代的民眾透過不同媒體愛上歌仔戲。她見證了台灣歌仔戲的發展史，楊麗花三個字更是台灣歌仔戲的代名詞。

Photo Credit: 中央社 楊麗花

典禮時間與轉播資訊

本屆傳藝金曲獎頒獎典禮以「經典運動場」為題，將於10月29日晚間7點於臺灣戲曲中心大表演廳舉行，典禮由總策展人汪兆謙、共同策展人莊知恆、音樂總監蘇通達與視覺總監顏伯駿共同打造。

至於頒獎典禮也將於中視新聞台、LINE TV及傳藝金曲獎臉書粉專、YouTube頻道同步直播。

第33屆傳藝金曲獎入圍名單

特別獎得主

出版類特別獎──財團法人台南市奇美文化基金會

戲曲表演類特別獎──楊麗花

出版類──專輯獎

最佳傳統音樂專輯獎

大武鄉Paywan歌謠採集／馬雅音樂有限公司

世外桃園／財團法人桃園市文化基金會

位土地來的歌聲／微笑唸歌團

和諧．鳴響／繆斯藝術文化有限公司

陳家崑《風》二胡演奏專輯／大悅文化事業有限公司

最佳藝術音樂專輯獎

巴洛克．歌劇．舞蹈／福爾摩沙巴洛克古樂團

文以莊 神的使女／財團法人奇美博物館基金會

來自臺灣──呂紹嘉的原鄉情懷／國家交響樂團

森。木管《十年》／風潮音樂國際股份有限公司

樂讀普希金／聯經出版事業股份有限公司

親愛主，牽我手／福爾摩沙合唱團

最佳跨界音樂專輯獎