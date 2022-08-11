中國嚴格清零讓女性生育率也「清零」？「我們是最後一代」引發年輕世代強烈共鳴
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中國多地疫情連爆之際，中國仍堅持「清零」。《路透社》分析指出，這項防疫政策正讓越來越多的女性不想生孩子——因為她們無法承受「清零」凌駕一切之上所帶來的惶恐與不安。這對中國前景黯淡的生育率預料將是又一打擊。
文：德國之聲中文網（路透社等）
中國清零的防疫政策不只徹底影響中國當代人的生活，也正在重塑生養下一代的未來計畫。根據路透社報導，受清零政策影響，越來越多的中國女性正重新考慮生育計畫，甚至不想在中國生育。
「我絕對不希望我的孩子，在一個政府可以隨便找上門來為所欲為的國家裡生活，承受不確定性。」克萊爾－姜（Claire Jiang）向路透社表示，今（2022）年春天上海封城期間，看到當局如何為了清零行使特殊權力，這令她「不再想在中國生孩子」。
今年5月，上海因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發實施封城，「我們是最後一代」的話題標籤一度在中國社交媒體廣傳，引發熱議。在一段網路熱傳的影片中，上海警察上門要帶走全樓居民前往異地隔離遭到拒絕，警察威脅：若不服從「會被懲罰，還會影響你們三代」，一名男士回覆道：「我們這是最後一代，謝謝。」
儘管「我們是最後一代」的話題標籤隨即遭到審查刪除，但後續效應仍在發酵。姜小姐告訴路透社，這句話「真的很有共鳴。」
不只是姜小姐，一名在上海從事互聯網工作多年、與當地人結婚的台灣王小姐（化名）也表示，清零確實讓她對生小孩開始有顧忌。
在接受德國之聲採訪時，年近30歲的王小姐透露，自己與先生原本計畫近一、兩年生小孩，但如果「清零意味著封控的話」，她會再三思。
「清零就時不時會面臨封控，封控期間是不能出門的。前陣子有幾個案件就是沒辦法及時出門看病，導致的意外。記得有個小孩發燒想去醫院看病，但社區居委會不讓，然後他爸爸就是開車硬闖出去，就是豁出去那種。」王小姐說。
王小姐認為，由於社區居委會大部分人「有點死板」，只知道命令是不讓出去就不讓出去，「在他們的觀念裡就是國家大於一切」。她說：「在這種背景的情況下，我就會非常非常擔心懷孕這件事。」
王小姐告訴德國之聲，若時不時封控，孕婦在懷孕期間不能出門，她擔心可能會因此憂鬱。若有狀況需要去醫院也可能遭遇阻礙，孩子生下來之後若要經常跑醫院，也會有很大影響。
生育率連帶被「清零」？
路透社報導指出，研究表明，大流行病和經濟的不確定性，在歷史上對全世界的出生率產生了影響。人口學家表示，特別是對中國來說，清零政策可能對女性的生育意願造成了深刻的損害。
在上海和中國其他地方的封控期間，許多民眾失去了穩定收入，或無法獲得足夠的醫療保健或食物，甚至遭當局強行進入住宅、帶至隔離。
人口學家指出，人們從諸如此類的事件中感到失去了對自己生活的控制，這可能對養育子女的目標產生重大影響。
「中國顯然是大政府，小家庭。」長期關注中國人口政策的美國威斯康辛大學研究員易富賢稱：「中國的清零政策，導致了零經濟、零婚姻、零生育率。」
報導亦引述一份聯合國的中國報告稱，新冠疫情對首次生育產生了長期影響，婦女們提到了經濟上的不安全感、質疑新冠疫苗可能對胎兒有不好影響，以及在嚴格防疫限制下懷胎和照顧嬰兒的困難。
「那些可能已經考慮在明年生孩子的夫婦，肯定會推遲這些計劃」。聯合國人口基金駐中國代表庫爾森（Justine Coulson）說：「那些真正感到不確定的夫婦，已經無限期地推遲（生育計畫）了」。
針對該報導，中國國家衛生委員會和計劃生育委員會沒有立即回應路透社的評論請求。
新冠疫情爆發以來，中國當局堅稱為拯救生命，有必要實行清零，並指出全世界有數百萬人死亡，但自新冠全球大爆發以來，中國官方通報的死亡人數隻有5226人。
中國2022年出生率堪憂
根據聯合國7月的一份報告預測，中國14億人口最早可能在明（2023）年開始下降，屆時印度將取代中國成為世界上人口最多的國家。
聯合國專家認為，到2050年中國人口將減少1.09億，比他們之前在2019年的預測減少了三倍多。
人口學家也指出，今年中國的新生兒恐降至歷史最低點，從去（2021）年的1060萬嬰兒下降到1000萬以下——而這已經比2020年低上了11.5％。
2022年中國官方人口數據預計要到明年初才會公佈，但是中國部分地方近期公佈的統計數據，已經引發擔憂。
中國人口第三大省河南的出生缺陷篩查——這是關注當地出生率的可靠指標——在2022年前6個月的同比下降了9.5％。其他地方也報告了新出生證明出現了兩位數的降幅，山東省擁有100萬人口的膠州，今年上半年的新出生證明數比去年同期下降了26％，江西省湖口市則下降了42％。
企業財報亦顯示了令人堪憂的跡象：配方奶粉生產商澳優乳業、紙尿褲生產商愛嬰氏和生產嬰兒床和嬰兒車的好孩子等公司稱，中國出生率下降是導致今年上半年虧損的因素。
路透社強調，上述這些數字都還沒有反映出今年稍早上海和其他地方封控造成的影響，但人口學家指出，這些數據確實讓人看到了過去兩年來，中國嚴格的新冠防疫措施是如何影響出生率的，並預計2022年的情況只會更糟。
根本原因
2021年，中國的生育率為1.16，低於經合組織（OECD）的穩定人口標準2.1，是世界上最低的國家之一。早在上海封城之前，北京智庫宇華人口研究所（YuWa Population Research Institute）2月發表的一項調查已經顯示，中國婦女對生育的渴望是世界上最低的。
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一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
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相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
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