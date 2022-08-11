收驚、驅魔、符水、師公⋯⋯這些鬼月常用英文怎麼說？
我們想讓你知道的是
農曆七月鬼門開，這也代表祭祀好兄弟的中元節即將來臨。而中元節不只是只有普渡這個文化，許多常見的驅魔儀式、收驚等詞彙，換成英文又該怎麼表達呢？
之前我們在鬼月英文的文章曾經教過大家許多與鬼月、中元節相關習俗的英文說法。今天，VoiceTube將要帶著大家透過以下這段對話來了解更多與中元節、鬼月相關的英文單字說法，無論是驅魔、收驚，甚至於卡到陰的英文，都可以透過本篇文章來了解。接下來就讓我們一起透過以下這段對話來了解吧。
Bob獨自在客廳裡看雜誌，渾然不知後頭有個人正在向他靠近……
Sofia: Hey, Bob!
Sofia：嘿 Bob！
Bob: AHHHHH!!!
Bob：啊啊啊啊啊啊啊！！！
Sofia: AHHHH!!! Why are you screaming? You scared the hell out of me!
Sofia：啊啊啊啊啊啊！你幹嘛要尖叫？嚇死我了！
Bob: YOU scared the hell out of me! Why are you sneaking around?
Bob：你才要嚇死我！你在那鬼鬼祟祟什麼？
Sofia: No, I’m not! ( staring at Bob ) Are you alright?
Sofia：我才沒有！（看著 Bob）你還好嗎？
Bob: …This remind me of my childhood memory. There was a time when I had a fever for days, my grandmother believed that I must have been possessed by something so she took me to a Taoist shaman.
Bob：…這讓我回想起一段童年往事。有一次我高燒數日，我阿嬤覺得我一定是卡到了什麼，於是帶我去見師公。
Sofia: She thought you need a siu-kiann.
Sofia：她覺得你需要收驚。
Bob: Yes, she thought there must be something to exorcise.
Bob：對，她覺得我需要驅邪。
讓我們先透過以上這段對話，來學習幾個重點單字吧。
Possessed (adj.) 卡到陰，著魔的
Possess作動詞代表「擁有」（to have，to own），同時也有「支配」的意思，形容詞以possessed表示，指的是「被什麼所支配；著魔的」，也就是我們俗稱的「卡到陰」。
Demi possessed the talent of playing musical instrument.
Demi 擁有演奏樂器的天賦。
Tom’s life was possessed by his wife.
Tom 的生活受他老婆所支配。
She must have been possessed to buy that hideous hat!
她一定是著魔了才會買那麼醜的帽子！
Taoist shaman (n.) 師公
Taoist為形容詞，意思是「道教的」（Taoism 為「道教」的英文說法），而shaman原先用來專指「薩滿巫師」，後來延伸為用來泛指「民間信仰的法師」，Taoist shaman指的即是廟裡的「師公」。
The rite of siu-kiann was hold by a Taoist shaman.
收驚的儀式由一位師公所主持。
Exorcise (v.) 驅魔
Exorcise意指「驅魔；驅邪」（小心別和另一個動詞 exercise「運動」搞混哦！） ，exorcist則是指「驅魔師」。
After the priest exorcised the girl, the girl regained her health.
牧師幫那位女孩驅魔後，女孩重拾了健康。
讓我們把Bob小時候被帶去收驚的故事給看下去：
Sofia: What did you think of the rite then?
Sofia：那你覺得當時那個儀式如何？
Bob: Well, all I remember now is that my grandmother asked me to drink a mixture of water and charm paper.
Bob：其實我唯一記得的只有我阿嬤要我喝符水。
Sofia: Wow…
Sofia：哇 ……
Bob: Yeah, it was terrible. However, after that my fever did go away.
Bob：嗯，難喝極了。不過那之後我的燒還真的退了。
Sofia: Seriously?
Sofia：你認真的嗎？
Bob: In fact, now I seem to recall something… I recall something I saw in the dark alley a few days ago before the fever.
Bob：事實上，我現在好像記起了一件事 ……。我回想起發燒前我在暗暗的巷子裡看到了什麼。
Sofia: Do… do you think that’s a ghost?
Sofia：你是說 ……你是說看到鬼嗎？
Bob: It’s hard to say…
Bob：這很難說 ……
Rite (n.) 儀式
Rite為名詞，意思是「儀式」，如 religious rite「宗教儀式」、funeral rite「喪禮儀式」。
The Catholic parents had their baby baptized according to religious rite.
這對天主教夫妻讓他們的嬰兒根據宗教儀式受洗。
Mixture of water and charm paper (n.) 符水
Charm paper的意思是「咒文；符咒」，mixture則代表「混合物」。因此， mixture of water and charm paper 指的即是「水和符咒的混合物」，也就是「符水」。
Bob listened to his grandmother and drank the mixture of water and charm paper.
Bob 聽阿嬤的話把符水喝了下去。
Ghost (n.) 鬼
ghost 的意思是「鬼怪；鬼；幽靈」。另外為大家補充幾個相關單字，包括代表「鬧鬼的」的haunted，以及「鬼故事」的英文說法ghost story。
That old hotel must be possessed by ghosts. Three people went into it and never came out.
那棟老舊的旅館裡一定有鬼。三個人進去之後一去不回。
That old hotel is said to be haunted.
那棟老舊的旅館據說鬧鬼。
以上就是今天為大家整理的幾個與中元節、鬼月相關的英文單字，你也有撞鬼的經驗嗎？中元節打算準備什麼來祭祀好兄弟呢？一起在底下跟我們留言分享吧。
本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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BMW i智慧電能生活圈， 給你最便利與智慧的未來生活
我們想讓你知道的是
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