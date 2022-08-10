本土增2萬3665例、25例死亡，所有來台旅客全面取消須持搭機前2日內PCR報告規定

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增2萬3808例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬3665例本土個案及143例境外移入，另確診個案中新增25例死亡。

今日新增之本土病例，為1萬937例男性、1萬2712例女性、16例調查中。個案分布前5名為新北市（4379例）、台中市（2962例）、桃園市（2675例）、台北市（2627例）、高雄市（2075例）。

疫情監測組組長周志浩表示，國內的病例數已經處在一個穩定的狀況之下，要再下降的趨勢幅度也很有限，但是有可能再產生變化，指揮中心持續觀察當中。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增的中重症有85例，重症26例、中症59例。死亡個案從90多歲到30多歲，最年輕的30多歲病例有接種3劑疫苗，本身有酒精性肝硬化病史，7月份開始就陸續出現走路會喘、全身虛弱、下肢水腫等跟肝硬化有關的症狀，8月4日出現發燒、胸悶，當天到急診檢查就發現出血性休克和嚴重的貧血，住院前PCR陽性確診，所以收治到專責病房，後續因病情惡化不幸過世，死因是肺炎合併敗血性休克，也有肝硬化合併腸胃道出血。

羅一鈞指出，特殊重症今日有一例，該例一歲男童本身沒有慢性病史，8月2日因發燒、咳嗽症狀就醫，快篩陽性確診之後返家服藥，8月3日開始呼吸困難有雜音，急診發現胸凹、呼吸窘迫情形，血氧濃度下降，做X光檢查發現兩側肺炎也有哮吼，在加護病房經過治療病況改善，在8月8日拔管、移除呼吸器轉出加護病房，目前病況穩定，仍然在一般病房當中持續治療觀察。

羅一鈞表示，目前兒童重症的累積數目是156例，其中21例是肺炎。兒童重症之中有137人沒有接種疫苗，最大宗的重症項目MIS-C總共有88例，其中73例沒打過疫苗，目前這波疫情兒童重症主要都是侵襲未接種疫苗的小朋友，呼籲家長利用疫情比較平穩的期間，趕快讓小朋友接種疫苗，預防下一波疫情。

發言人莊人祥指出，6個月到4歲幼童累計接種11萬6381劑，接種覆蓋率為14.7％。

Photo Credit：指揮中心

指揮官王必勝宣布，從8月15日零時起，所有來台旅客全部取消搭機前2日內PCR報告。7月14日已經開放國人免持搭機前報告，外國人目前大概佔入境旅客的10％，這次也一併取消，主要是因為現在要在外國做PCR不方便，48小時的限制還牽涉到轉機，有相當的困擾，至於入境之後的唾液PCR篩檢以及「3+4」還是持續實施。

王必勝表示，指揮中心預期BA.5疫情有可能會在8月中到8月底之間開始，造成一波的感染，觀察國外大致都是這樣的趨勢，所以提醒民眾要落實防疫，尤其要保護高齡、幼兒或是有重大潛在疾病的病人。同時，趁現在疫情平緩趕快準備防疫物資，現在快篩實名制還在推行當中。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺