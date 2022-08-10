本土增2萬3665例、25例死亡，所有來台旅客全面取消須持搭機前2日內PCR報告規定
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兒童重症累計至今有156例，其中137人沒有接種疫苗，最大宗的重症項目MIS-C總共有88例，其中73例沒打過疫苗，目前這波疫情兒童重症主要都是侵襲未接種疫苗的小朋友，呼籲家長利用疫情比較平穩的期間，趕快讓小朋友接種疫苗。
中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增2萬3808例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬3665例本土個案及143例境外移入，另確診個案中新增25例死亡。
今日新增之本土病例，為1萬937例男性、1萬2712例女性、16例調查中。個案分布前5名為新北市（4379例）、台中市（2962例）、桃園市（2675例）、台北市（2627例）、高雄市（2075例）。
疫情監測組組長周志浩表示，國內的病例數已經處在一個穩定的狀況之下，要再下降的趨勢幅度也很有限，但是有可能再產生變化，指揮中心持續觀察當中。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增的中重症有85例，重症26例、中症59例。死亡個案從90多歲到30多歲，最年輕的30多歲病例有接種3劑疫苗，本身有酒精性肝硬化病史，7月份開始就陸續出現走路會喘、全身虛弱、下肢水腫等跟肝硬化有關的症狀，8月4日出現發燒、胸悶，當天到急診檢查就發現出血性休克和嚴重的貧血，住院前PCR陽性確診，所以收治到專責病房，後續因病情惡化不幸過世，死因是肺炎合併敗血性休克，也有肝硬化合併腸胃道出血。
羅一鈞指出，特殊重症今日有一例，該例一歲男童本身沒有慢性病史，8月2日因發燒、咳嗽症狀就醫，快篩陽性確診之後返家服藥，8月3日開始呼吸困難有雜音，急診發現胸凹、呼吸窘迫情形，血氧濃度下降，做X光檢查發現兩側肺炎也有哮吼，在加護病房經過治療病況改善，在8月8日拔管、移除呼吸器轉出加護病房，目前病況穩定，仍然在一般病房當中持續治療觀察。
羅一鈞表示，目前兒童重症的累積數目是156例，其中21例是肺炎。兒童重症之中有137人沒有接種疫苗，最大宗的重症項目MIS-C總共有88例，其中73例沒打過疫苗，目前這波疫情兒童重症主要都是侵襲未接種疫苗的小朋友，呼籲家長利用疫情比較平穩的期間，趕快讓小朋友接種疫苗，預防下一波疫情。
發言人莊人祥指出，6個月到4歲幼童累計接種11萬6381劑，接種覆蓋率為14.7％。
指揮官王必勝宣布，從8月15日零時起，所有來台旅客全部取消搭機前2日內PCR報告。7月14日已經開放國人免持搭機前報告，外國人目前大概佔入境旅客的10％，這次也一併取消，主要是因為現在要在外國做PCR不方便，48小時的限制還牽涉到轉機，有相當的困擾，至於入境之後的唾液PCR篩檢以及「3+4」還是持續實施。
王必勝表示，指揮中心預期BA.5疫情有可能會在8月中到8月底之間開始，造成一波的感染，觀察國外大致都是這樣的趨勢，所以提醒民眾要落實防疫，尤其要保護高齡、幼兒或是有重大潛在疾病的病人。同時，趁現在疫情平緩趕快準備防疫物資，現在快篩實名制還在推行當中。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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BMW i智慧電能生活圈， 給你最便利與智慧的未來生活
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「電動車」毫無疑問的成為當前汽車市場最夯的話題與名詞，無論豪華抑或平價汽車品牌皆推出代表各自電動世代的最新電動車款。身為全球豪華汽車品牌領導者BMW，如何再次於此嶄新的電動世代再次領先？【BMW i 智慧電能生活圈】，是BMW端出的秘密武器。
接軌嶄新的電動世代，BMW直接為用車者描繪最便利的生活願景，名為「BMW i智慧電能生活圈」，從用車者的使用情境思考，無論是家中、工作場域、外出旅途與目的地等，都是「BMW i智慧電能生活圈」中相當重要的電量補充站點，規劃的多種電量補充方式包含【BMW家用充電】、【BMW目的地充電】、【BMW i高速充電站】等，讓車主可以輕鬆擁抱BMW電動車所帶來的嶄新電動生活。
【BMW家用充電】
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註二：WLTP測試規範下所測得之數據
註三：BMW iX xDrive50車款。
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