《廁所裡的心理學》：多大程度上我們仍然停留在靈長類動物？
我們想讓你知道的是
打烊效應（Closing Time Effect）是一個在現實生活中，每週末都可在酒吧複製的有趣實驗。這個實驗的理論基礎是「客人越夜越美麗」的說法，同時針對性別進行詳細的差異分析。換句話說，就是討論男人在女人眼中的模樣，會如女人在男人眼中般受到酒精的影響嗎？
文：莫瑞次．柯敘訥、康拉德．柯列弗
進化心理學：多大程度上我們仍然停留在靈長類動物？
人類的一些劣根性其實是蟄伏在文明的薄毯下。我們不僅可以在PEGIDA（反西方伊斯蘭化組織）的遊行中得到印證，還可以在科隆（Köln）的嘉年華會或是其他大型的公司聚會上看到。這些沈睡在薄毯下的內容正是進化心理學探討的主題。這個主題在學術上充滿爭議，但在理論上和實證經驗上都非常有趣，這也是為何會將它納入廁所大學課程的原因。
StudiVZ（廁所心理學家不時會懷念的社群網站）上曾有一個群組，名稱是「進化心理學毀了我的一生」。討論的內容與道德和習俗無關，而是以實證經驗為主的「情色對話」，主要解釋誰和誰發生關係，以及搞了多久。既然性愛話題可以暢銷，當然要納入這本心理學入門。
吸引力的重要性
當人們詢問他人的擇偶條件時，得到的答案通常都是屬於符合社會期待的，比如幽默、性格、價値觀等。然而，從進化心理學的角度來看，還有另一個因素，至少在求愛的過程中十分重要，那就是吸引力。
用標準人格心理學教科書上所描述的說法就是：「人在初選未來伴侶的階段時，生理特徵有著難以低估的影響。當我們不在尋找伴侶時，都會注意到那些外表具吸引力的人，更何況是在尋找伴侶時。」（Neyer&Asendorpf [2018]。人格心理學）這類一針見血的見解很重要，尤其是也對初學者而言。
問題是，為什麼吸引力在經過了漫長的文明進程、浪漫主義的思想，以及許多人對外貌至上主義的批評（其貌不揚的人處於劣勢，悲哀，但大多是事實），還能對人類繼續發揮著如此決定性的作用？那是因為人們的潛意識和進化也同時發揮了影響，而這兩者都是偏向繁殖目的，畢竟誰不想要有漂亮的孩子呢？或是能有一位年輕又健康的伴侶，免得自己太早成為鰥夫寡婦，還得獨自扶養孩子長大？雷姆斯汀（Rammstein）樂團這麼唱過：「人就是注重外表，期望擁有美麗的東西。」
至少，我們可以在擇偶方面如此斷言：與朋友和伴侶關係之間的主要區別在於性。而對於性，感受到的吸引力扮演了一個關鍵要素，使得吸引力在尋覓初期，或是「預選」時扮演著如此重要的角色。這個理論每天都可以在交友平台上獲得實證。
打烊效應實驗：酒後是否亂性？男女為何有別？
打烊效應（Closing Time Effect）是一個在現實生活中，每週末都可在酒吧複製的有趣實驗。這個實驗的理論基礎是「客人越夜越美麗」的說法，同時針對性別進行詳細的差異分析。換句話說，就是討論男人在女人眼中的模樣，會如女人在男人眼中般受到酒精的影響嗎？在此先公布答案：不會 。
這個實驗是在英國進行的，當地的酒吧在過去都有所謂的打烊前時段。也就是說，尋芳客明顯有機會在特定時段，成功攜伴離場，無需黯然獨自返家。
研究人員請受訪者為在場異性的吸引力評分，分數從一到十分。調查結果顯示，男性對女性的評分，平均而言比（尙在淸醒狀態的）女性給男性高一分。也就是基本上，女人在男人眼中，比男人在女人眼中有吸引力。這或許可以做為解釋為何交友平台的性別比例差異甚大⋯⋯
然而，當研究人員在酒吧打烊前的半小時，再次請現場男女評估對方的吸引力値時，此時女性在男性眼中的吸引力評分飆升，而女性眼中的男性則幾乎毫無改變。換句話說，女性即便在酒精的影響力之下，還是始終保持淸醒的判斷力，而「酒後亂性」的現象則只會發生在男性身上。
不過這個實驗方法有缺失，因為研究人員沒有顧慮到受測人員的平均酒量。
不過，總體而言，這項研究為週五或週六夜晚動態提供了非常有趣的見解。這也顯示，如果男人想在女性眼中獲得較高的分數，免不了要上健身房，有個整潔的外表，甚至還得添購體面的衣服。
書籍介紹
本文摘錄自《廁所裡的心理學：每天14分鐘大師開課！》，創意市集出版
作者：莫瑞次．柯敘訥、康拉德．柯列弗
譯者：彭菲菲
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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來自地中海的MADAMUA千年霜，運用初榨千年橄欖油守護人們的肌膚
我們想讓你知道的是
隨著世界汙染越來越嚴重，許多人從小就有皮膚過敏的問題，在護膚上會特別使用醫美保養品。但其實還有更好的選擇！許多植物本身具有神奇效果，透過有機、品質精純的植萃來調理肌膚，不僅可以避免過敏問題，還能為皮膚奠定出更好的防禦力基質。其中一種極佳的植萃調理方式，就是用全世界唯一僅存948棵西班牙原生種千年橄欖木之初榨橄欖油，悉心打造出的千年霜！
位於地中海沿岸的西班牙第三大城瓦倫西亞（Valencia）終年陽光燦爛、雨水適中，造就出令人嚮往的人文風情與自然景致。有對音樂家夫妻──先生為西班牙人、太太則是遠從台灣嫁過去的台灣媳婦，兩人就在這樣美好的土地上自在生活著。幾年前，他們偶然發現一片從羅馬時期就留存著的千年橄欖莊園，也是全世界僅存的936棵千年橄欖樹，感動之餘他們決定投入看守這片珍貴樹林的工作。
後來他們兩人得知，千年橄欖含有大量維生素E、礦物質、角鯊稀、基酪醇及多酚物質，這些都是護理保養皮膚最好的原材料，因此他們決定偕同專業的瓦倫西亞大學，將千年橄欖木一年結果一次的珍貴橄欖製造成初榨橄欖油，並以之研發護膚品牌「MADAMUA」作為獻給人們的珍貴禮物。
「創辦人夫婦非常驚豔於千年橄欖樹的存在！為了妥善使用這一年僅有一次的珍貴收成，他們堅持以有機方式打造所有產品，還申請到審核非常嚴格的『ECOCERT有機環保認證』無論是保養品內料的生產、抑或是包裝的過程，都符合低汙染、低浪費、高環保的規範。」MADAMUA營運總監林依綾自信地說。一直是嚴重過敏肌的林依綾，拿到音樂家好友也就是MADAMUA創辦人給她的產品後驚為天人！因為原本使用專櫃保養品都會過敏的她，不僅使用MADAMUA完全不會過敏，之後更透過千年橄欖樹的植萃力量，讓肌膚敏感程度大大降低，讓她直呼神奇。「MADAMUA開啟了我對優質保養品的驚嘆與想像，我決定投身這個品牌，將這個具有歐盟有機認證、低敏感、高植萃，價格又相當實惠的好產品推廣出去！」
已經在台灣試營運三個月的MADAMUA，除了擁有自己的官方購物網站，同時也於微風購物網站、Pinkoi以及松菸誠品專櫃展售中，從通路的選擇不難感受MADAMUA十分珍惜品牌形象，他們希望透過具有質感的通路管道，讓消費者好好認識它，不過因著千年橄欖木原料的稀缺性以及它為過敏肌帶來的幫助，短短時間就讓許多消費者注意到並開始使用，其中明星商品就是「千年霜」。
「千年霜系列的特色是為乾性肌、中乾肌、混合性油肌各別研發，因此可以因應各種季節例如夏/冬季，戶外/冷氣房等需求，夏天使用也清爽不油膩。而且許多顧客特別喜歡我們千層霜的包裝，它的木蓋是使用橄欖樹原料，所以每罐紋路都不同，我們希望讓顧客從觸摸包裝到使用保養品的整個過程，沉浸在千年橄欖木的氛圍中。」
MADAMUA特別指出，許多粉絲在使用千年霜之後，特別建議大家夏天可以先將千年霜冰起來，晚上睡前拿出來冰冰涼涼敷在臉上，隔天皮膚就會變得非常軟嫩，達到夜間修復的效果。這是因為千年橄欖油本身含有豐富的抗氧化劑、維生素E和抗炎成分，除了可深層滋潤肌膚抗皺抗老，也可防止水分流失，讓皮膚變得更具彈性、光滑細膩。
如同研發3年的過程中MADAMUA經18200人在3-6個月內的研發成果：93%讓皮膚質量更好，達到保養效果百分百；86%有效滋潤皮膚病達到保濕效果。MADAMUA上市後從內容物使用感受、品牌精神、包裝設計都受到不分男女的喜愛，如同品牌象徵的意義「女人的親吻」，MADAMUA未來每天都要透過這世界唯一的千年橄欖木植萃，不分晝夜細膩守護人們的肌膚！
MADAMUA官網：https://www.madamua.com.tw/