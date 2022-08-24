《廁所裡的心理學》：多大程度上我們仍然停留在靈長類動物？

文：莫瑞次．柯敘訥、康拉德．柯列弗

進化心理學：多大程度上我們仍然停留在靈長類動物？

人類的一些劣根性其實是蟄伏在文明的薄毯下。我們不僅可以在PEGIDA（反西方伊斯蘭化組織）的遊行中得到印證，還可以在科隆（Köln）的嘉年華會或是其他大型的公司聚會上看到。這些沈睡在薄毯下的內容正是進化心理學探討的主題。這個主題在學術上充滿爭議，但在理論上和實證經驗上都非常有趣，這也是為何會將它納入廁所大學課程的原因。

StudiVZ（廁所心理學家不時會懷念的社群網站）上曾有一個群組，名稱是「進化心理學毀了我的一生」。討論的內容與道德和習俗無關，而是以實證經驗為主的「情色對話」，主要解釋誰和誰發生關係，以及搞了多久。既然性愛話題可以暢銷，當然要納入這本心理學入門。

吸引力的重要性

當人們詢問他人的擇偶條件時，得到的答案通常都是屬於符合社會期待的，比如幽默、性格、價値觀等。然而，從進化心理學的角度來看，還有另一個因素，至少在求愛的過程中十分重要，那就是吸引力。

用標準人格心理學教科書上所描述的說法就是：「人在初選未來伴侶的階段時，生理特徵有著難以低估的影響。當我們不在尋找伴侶時，都會注意到那些外表具吸引力的人，更何況是在尋找伴侶時。」（Neyer&Asendorpf [2018]。人格心理學）這類一針見血的見解很重要，尤其是也對初學者而言。

問題是，為什麼吸引力在經過了漫長的文明進程、浪漫主義的思想，以及許多人對外貌至上主義的批評（其貌不揚的人處於劣勢，悲哀，但大多是事實），還能對人類繼續發揮著如此決定性的作用？那是因為人們的潛意識和進化也同時發揮了影響，而這兩者都是偏向繁殖目的，畢竟誰不想要有漂亮的孩子呢？或是能有一位年輕又健康的伴侶，免得自己太早成為鰥夫寡婦，還得獨自扶養孩子長大？雷姆斯汀（Rammstein）樂團這麼唱過：「人就是注重外表，期望擁有美麗的東西。」

至少，我們可以在擇偶方面如此斷言：與朋友和伴侶關係之間的主要區別在於性。而對於性，感受到的吸引力扮演了一個關鍵要素，使得吸引力在尋覓初期，或是「預選」時扮演著如此重要的角色。這個理論每天都可以在交友平台上獲得實證。

打烊效應實驗：酒後是否亂性？男女為何有別？

打烊效應（Closing Time Effect）是一個在現實生活中，每週末都可在酒吧複製的有趣實驗。這個實驗的理論基礎是「客人越夜越美麗」的說法，同時針對性別進行詳細的差異分析。換句話說，就是討論男人在女人眼中的模樣，會如女人在男人眼中般受到酒精的影響嗎？在此先公布答案：不會 。

這個實驗是在英國進行的，當地的酒吧在過去都有所謂的打烊前時段。也就是說，尋芳客明顯有機會在特定時段，成功攜伴離場，無需黯然獨自返家。

研究人員請受訪者為在場異性的吸引力評分，分數從一到十分。調查結果顯示，男性對女性的評分，平均而言比（尙在淸醒狀態的）女性給男性高一分。也就是基本上，女人在男人眼中，比男人在女人眼中有吸引力。這或許可以做為解釋為何交友平台的性別比例差異甚大⋯⋯

然而，當研究人員在酒吧打烊前的半小時，再次請現場男女評估對方的吸引力値時，此時女性在男性眼中的吸引力評分飆升，而女性眼中的男性則幾乎毫無改變。換句話說，女性即便在酒精的影響力之下，還是始終保持淸醒的判斷力，而「酒後亂性」的現象則只會發生在男性身上。

不過這個實驗方法有缺失，因為研究人員沒有顧慮到受測人員的平均酒量。

不過，總體而言，這項研究為週五或週六夜晚動態提供了非常有趣的見解。這也顯示，如果男人想在女性眼中獲得較高的分數，免不了要上健身房，有個整潔的外表，甚至還得添購體面的衣服。

書籍介紹

本文摘錄自《廁所裡的心理學：每天14分鐘大師開課！》，創意市集出版

作者：莫瑞次．柯敘訥、康拉德．柯列弗

譯者：彭菲菲

暢銷書《廁所裡的哲學課》系列作，100堂讓人（自以為）恍然大悟的心理學課，廁所開學中！

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想知道那個他／她到底在想什麼

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平均來說，我們每天會花14分鐘蹲馬桶，既然如此，何不善用蹲馬桶的寶貴時間，學點真正有用的東西？

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Photo Credit：創意市集

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航