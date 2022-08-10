涉及多種歧視遭好萊塢群起抵制的金球獎，改革後有望重返電視小螢幕
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傳出NBC即將重新轉播金球獎，也或許代表好萊塢部份人士已經軟化了反對金球獎立場，並希望恢復轉播。其中肯一個原因或許是，金球獎的電視轉播，通常是奧斯卡頒獎典禮之前電影頒獎季中，收視率最高的頒獎典禮，有助於拉抬聲勢，其中也牽涉諸多利益。
去（2021）年爭議不斷的金球獎，其中牽涉到種族歧視、性別歧視、以及「外語」風波等等，更使得湯姆克魯斯（Tom Cruise）等人將金球獎座退回，以表抗議。而這也使得美國國家廣播公司（NBC），今（2022）年退出轉播金球獎，因此今年金球獎只能在Twitter、Facebook、Instagram等社群平台公布得獎者，顯得黯淡不少。
而經過金球獎努力變革之後，事情有了最新發展，根據《好萊塢報導者》表示，多位高層消息人士指出，NBC明年將恢復轉播金球獎。
金球獎是由好萊塢外國記者協會（HFPA, Hollywood Foreign Press Association）舉辦，具有投票權的會員是一群代表各國並定居於南加州的外籍記者所組成。其實，去年第78屆金球獎在2月初公布入圍名單之後，直到3月初的頒獎典禮之間，便不斷爆出爭議，其中牽涉到種族歧視、性別歧視、以及「外語」風波等等。
在頒獎之前，好萊塢外國記者協會被爆出評審之中完全沒有非裔成員，金球獎的歧視風波被外界控訴「金球獎好白」，且評審團也缺乏種族多元性的觀點視角。
除了種族風波之外，再來是性別爭議。近年，在好萊塢掀起「#metoo」運動之下，北美影視產業越來越重視女性影人的作品與表現，但去年金球獎完全沒有女性導演提名，就備受抨擊，在「性別議題」上，各界也指稱金球獎由少數「老白男」把持的協會缺乏多元性與包容性，引來猛烈批評。
接著是「外語」。去年金球獎入圍名單，最大的爭議應該是由韓裔美國人鄭李爍執導的《夢想之地》被放在「最佳外語片」的位置，此決策僅因為《夢想之地》片中韓語對白佔比50％以上，但《夢想之地》的製作團隊是以美國資方組成，鄭李爍同樣是「美國人」，講述的故事則是道地的「美國夢」，然而卻因「語言比例」不合時宜的規則無緣角逐最佳影片。最終《夢想之地》沒有入圍金球獎其餘獎項，且是諷刺地入圍以美國本位思考的「外語片」，自然引起砲轟。
最後，好萊塢外國記者協會部分會員，也被抨擊擁有收取好處的習慣，因此投出不夠公正客觀的一票。而許多好萊塢具有話語權的明星也砲轟金球獎，包含馬克魯法洛（Mark Ruffalo）、史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、湯姆克魯斯（Tom Cruise）等人，皆嚴正表示對金球獎的抗議，其中湯姆克魯斯更退還了曾經獲得的金球獎。
上述這些風波爭議，也讓好萊塢外國記者協承諾有一個更多元開放的未來。
而除了去年，NBC自從1996年以來每年都有轉播金球獎，並在2018年通過母公司NBCUniversal承諾，每年向好萊塢外國記者協會支付6000萬美元，以獲得在2026年繼續播放頒獎典禮的權利。
但隨後NBC在當時的一份聲明中宣稱：「我們仍然相信好萊塢外國記者協會致力於進行有意義的改革。然而，這種規模的變化需要時間和工作，我們強烈認為好萊塢外國記者協會需要時間來做正確的事。」
其實，好萊塢外國記者協會也陸續通過重大改革，其中包括禁止成員接受禮物和取消新成員增加的上限，使其能夠增加21名新成員，其中6名是黑人。不過，沒有一個現任成員因實施更嚴格的認證標準而被淘汰出組織。
如今傳出NBC即將重新轉播金球獎，也或許代表好萊塢部份人士已經軟化了反對金球獎立場，並希望恢復轉播。其中肯一個原因或許是，金球獎的電視轉播，通常是奧斯卡頒獎典禮之前電影頒獎季中，收視率最高的頒獎典禮，有助於拉抬聲勢，其中也牽涉諸多利益。
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核稿編輯：羅元祺
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
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國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。