涉及多種歧視遭好萊塢群起抵制的金球獎，改革後有望重返電視小螢幕

去（2021）年爭議不斷的金球獎，其中牽涉到種族歧視、性別歧視、以及「外語」風波等等，更使得湯姆克魯斯（Tom Cruise）等人將金球獎座退回，以表抗議。而這也使得美國國家廣播公司（NBC），今（2022）年退出轉播金球獎，因此今年金球獎只能在Twitter、Facebook、Instagram等社群平台公布得獎者，顯得黯淡不少。

而經過金球獎努力變革之後，事情有了最新發展，根據《好萊塢報導者》表示，多位高層消息人士指出，NBC明年將恢復轉播金球獎。

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金球獎是由好萊塢外國記者協會（HFPA, Hollywood Foreign Press Association）舉辦，具有投票權的會員是一群代表各國並定居於南加州的外籍記者所組成。其實，去年第78屆金球獎在2月初公布入圍名單之後，直到3月初的頒獎典禮之間，便不斷爆出爭議，其中牽涉到種族歧視、性別歧視、以及「外語」風波等等。

在頒獎之前，好萊塢外國記者協會被爆出評審之中完全沒有非裔成員，金球獎的歧視風波被外界控訴「金球獎好白」，且評審團也缺乏種族多元性的觀點視角。

除了種族風波之外，再來是性別爭議。近年，在好萊塢掀起「#metoo」運動之下，北美影視產業越來越重視女性影人的作品與表現，但去年金球獎完全沒有女性導演提名，就備受抨擊，在「性別議題」上，各界也指稱金球獎由少數「老白男」把持的協會缺乏多元性與包容性，引來猛烈批評。

接著是「外語」。去年金球獎入圍名單，最大的爭議應該是由韓裔美國人鄭李爍執導的《夢想之地》被放在「最佳外語片」的位置，此決策僅因為《夢想之地》片中韓語對白佔比50％以上，但《夢想之地》的製作團隊是以美國資方組成，鄭李爍同樣是「美國人」，講述的故事則是道地的「美國夢」，然而卻因「語言比例」不合時宜的規則無緣角逐最佳影片。最終《夢想之地》沒有入圍金球獎其餘獎項，且是諷刺地入圍以美國本位思考的「外語片」，自然引起砲轟。

最後，好萊塢外國記者協會部分會員，也被抨擊擁有收取好處的習慣，因此投出不夠公正客觀的一票。而許多好萊塢具有話語權的明星也砲轟金球獎，包含馬克魯法洛（Mark Ruffalo）、史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、湯姆克魯斯（Tom Cruise）等人，皆嚴正表示對金球獎的抗議，其中湯姆克魯斯更退還了曾經獲得的金球獎。

上述這些風波爭議，也讓好萊塢外國記者協承諾有一個更多元開放的未來。

Photo Credit: AP / TPG Images 湯姆克魯斯曾憑藉《七月四日誕生》、《征服情海》、《心靈角落》3度獲得金球獎

而除了去年，NBC自從1996年以來每年都有轉播金球獎，並在2018年通過母公司NBCUniversal承諾，每年向好萊塢外國記者協會支付6000萬美元，以獲得在2026年繼續播放頒獎典禮的權利。

但隨後NBC在當時的一份聲明中宣稱：「我們仍然相信好萊塢外國記者協會致力於進行有意義的改革。然而，這種規模的變化需要時間和工作，我們強烈認為好萊塢外國記者協會需要時間來做正確的事。」

其實，好萊塢外國記者協會也陸續通過重大改革，其中包括禁止成員接受禮物和取消新成員增加的上限，使其能夠增加21名新成員，其中6名是黑人。不過，沒有一個現任成員因實施更嚴格的認證標準而被淘汰出組織。

如今傳出NBC即將重新轉播金球獎，也或許代表好萊塢部份人士已經軟化了反對金球獎立場，並希望恢復轉播。其中肯一個原因或許是，金球獎的電視轉播，通常是奧斯卡頒獎典禮之前電影頒獎季中，收視率最高的頒獎典禮，有助於拉抬聲勢，其中也牽涉諸多利益。

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核稿編輯：羅元祺