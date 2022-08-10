2022卡達世足打造首座「可拆卸式」永續場館「Stadium 974」，努力洗清血汗勞工人權爭議

2022世界盃足球賽共有32支隊伍參賽，分別將在主辦國卡達境內的5城市中的8座場館進行。其中一座位於首都杜哈（Duha）以環保永續為概念的「Stadium 974」場館，則是使用可回收的貨櫃、鋼材建造而成。賽事落幕後，場館建材可拆除再利用，是世足賽史上第一座可拆卸式的場館。

在過去幾年裡，奧運會和世界盃等重大國際體育賽事，讓東道國花費數十億美元建造大型場館來容納選手與觀眾。待賽事結束後，這些建築物就不再有任何用途，導致近年來，使用不可重複建材搭建的場館結構，已成為外界對國際體育賽事的最大批評之一。

此次卡達邀請西班牙建築師事務所Fenwick Iribarren Architects操刀設計「Stadium 974」場館，並協同結構設計Schlaich Bergermann Partner及工程顧問Hilson Moran攜手來共同興建。

可容納4萬人的「Stadium 974」，特別之處在於全採用可進行回收鋼材與貨櫃，透過模組化鋼構設計所建造。此設計不但向卡達港口繁榮的海運歷史致敬，也意味著在世足賽事後，場館可重新被拆解、組裝，達到資源再利用的環保永續目的；該場館通過全球4星評級之全球永續評估系統GSAS認證，也是世足史上第一座可拆卸式的體育館。

為因應卡達高溫炎熱的氣候，世界盃將在冬季舉行。因此「Stadium 974」被設計成一座交叉通風的開放式場館，藉由海港旁的地理位置，讓大自然提供涼爽的微風，能減輕空調系統的耗量。另外，模組化鋼構建築工程不但可降低建造成本、時間與資源的浪費，與傳統體育場館工程相比，「Stadium 974」可以節省約40％的用水量。

「Stadium 974」館址位在杜哈港（Doha Port）、哈馬德國際機場（Hamad International Airport）和杜哈機場（Doha Airport）附近。從外觀看「Stadium 974」場地給人的印象，像是由各種顏色的巨型樂高積木搭建而成，且場館名中的「974」除了代表建築團隊所使用的貨櫃數，同時也是卡達的國際區號。

卡達政府努力洗清世足賽血汗勞工人權爭議

據《衛報》報導，自 2010 年卡達獲得世界盃主辦權後， 啟動了一項史無前例的建設計劃，主要是為2022年的世足賽做準備。截至2021年， 有6500多名來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉國和斯里蘭卡的移民工人，在卡達參與場館 興建工程時 喪生；該事被揭露後，卡達遭受不少人權批評，更 讓世足賽蒙上血汗污名。

研究發現，卡達高溫炎熱的天氣，可能是造成許多工人死亡的重要因素。一年中至少有4個月，工人是面臨著巨大的熱壓力在戶外工作。 「這些死亡事件缺乏透明度和透明度，卡達需要加強其職業健康和安全標準。」國際特赦組織海灣研究員May Romanos說。

對於興建場館多位工人死亡一事，卡達世界盃組織委員會表示，「我們對所有這些悲劇深感遺憾，並對每起事件進行調查以確保吸取教訓。」另外， FIFA指出，FIFA以往都採取非常嚴格的安全措施，也一直都全力保護所有工作人員的健康權利，在過去的建築工程中，事故發生率都比其他建築項目來得低。

在國際社會壓力下，卡達政府承諾廢除卡法拉制度（kafala system），禁止雇主沒收移工護照，遵守勞動合格標準範例，並規定採電子方式付薪，以及建立移工住宿標準等，藉以改善移工被雇主剝削和強迫勞動問題。

今（2022）年初，卡達世界盃官員阿爾塔瓦迪曾表示：「我很自豪地說，今天我們已經是標竿，這不是我在老王買瓜，這些人曾是最嚴厲的批評者，他們今天是支持我們的合作夥伴，確保過去12年間發生的變化會在此繼續保持下去。」國際足總主席英凡提諾也讚揚卡達，在2010年獲得主辦權後，社會與法律的積極改變。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：羅元祺