2022卡達世足打造首座「可拆卸式」永續場館「Stadium 974」，努力洗清血汗勞工人權爭議
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2022卡達世足賽「Stadium 974」場館，不但通過全球4星評級之全球永續評估系統GSAS認證，也是世足史上第一座可拆卸式的體育館。而國際足總主席英凡提諾也讚揚卡達，在2010年獲得主辦權後，社會與法律的積極改變。
2022世界盃足球賽共有32支隊伍參賽，分別將在主辦國卡達境內的5城市中的8座場館進行。其中一座位於首都杜哈（Duha）以環保永續為概念的「Stadium 974」場館，則是使用可回收的貨櫃、鋼材建造而成。賽事落幕後，場館建材可拆除再利用，是世足賽史上第一座可拆卸式的場館。
在過去幾年裡，奧運會和世界盃等重大國際體育賽事，讓東道國花費數十億美元建造大型場館來容納選手與觀眾。待賽事結束後，這些建築物就不再有任何用途，導致近年來，使用不可重複建材搭建的場館結構，已成為外界對國際體育賽事的最大批評之一。
此次卡達邀請西班牙建築師事務所Fenwick Iribarren Architects操刀設計「Stadium 974」場館，並協同結構設計Schlaich Bergermann Partner及工程顧問Hilson Moran攜手來共同興建。
可容納4萬人的「Stadium 974」，特別之處在於全採用可進行回收鋼材與貨櫃，透過模組化鋼構設計所建造。此設計不但向卡達港口繁榮的海運歷史致敬，也意味著在世足賽事後，場館可重新被拆解、組裝，達到資源再利用的環保永續目的；該場館通過全球4星評級之全球永續評估系統GSAS認證，也是世足史上第一座可拆卸式的體育館。
為因應卡達高溫炎熱的氣候，世界盃將在冬季舉行。因此「Stadium 974」被設計成一座交叉通風的開放式場館，藉由海港旁的地理位置，讓大自然提供涼爽的微風，能減輕空調系統的耗量。另外，模組化鋼構建築工程不但可降低建造成本、時間與資源的浪費，與傳統體育場館工程相比，「Stadium 974」可以節省約40％的用水量。
「Stadium 974」館址位在杜哈港（Doha Port）、哈馬德國際機場（Hamad International Airport）和杜哈機場（Doha Airport）附近。從外觀看「Stadium 974」場地給人的印象，像是由各種顏色的巨型樂高積木搭建而成，且場館名中的「974」除了代表建築團隊所使用的貨櫃數，同時也是卡達的國際區號。
卡達政府努力洗清世足賽血汗勞工人權爭議
據《衛報》報導，自2010年卡達獲得世界盃主辦權後，啟動了一項史無前例的建設計劃，主要是為2022年的世足賽做準備。截至2021年，有6500多名來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉國和斯里蘭卡的移民工人，在卡達參與場館興建工程時喪生；該事被揭露後，卡達遭受不少人權批評，更讓世足賽蒙上血汗污名。
研究發現，卡達高溫炎熱的天氣，可能是造成許多工人死亡的重要因素。一年中至少有4個月，工人是面臨著巨大的熱壓力在戶外工作。「這些死亡事件缺乏透明度和透明度，卡達需要加強其職業健康和安全標準。」國際特赦組織海灣研究員May Romanos說。
對於興建場館多位工人死亡一事，卡達世界盃組織委員會表示，「我們對所有這些悲劇深感遺憾，並對每起事件進行調查以確保吸取教訓。」另外，FIFA指出，FIFA以往都採取非常嚴格的安全措施，也一直都全力保護所有工作人員的健康權利，在過去的建築工程中，事故發生率都比其他建築項目來得低。
在國際社會壓力下，卡達政府承諾廢除卡法拉制度（kafala system），禁止雇主沒收移工護照，遵守勞動合格標準範例，並規定採電子方式付薪，以及建立移工住宿標準等，藉以改善移工被雇主剝削和強迫勞動問題。
今（2022）年初，卡達世界盃官員阿爾塔瓦迪曾表示：「我很自豪地說，今天我們已經是標竿，這不是我在老王買瓜，這些人曾是最嚴厲的批評者，他們今天是支持我們的合作夥伴，確保過去12年間發生的變化會在此繼續保持下去。」國際足總主席英凡提諾也讚揚卡達，在2010年獲得主辦權後，社會與法律的積極改變。
新聞來源
- Las curiosidades del Estadio 974, la sede del Mundial de Qatar hecha con contenedores: cuál será su destino después de la Copa del Mundo（infobae）
- Stadium 974（stadiumdb）
- World Cup Stadium in Qatar Will Be Constructed Entirely Out Of Reusable Shipping Containers（interestingengineering）
- We have fallen into a trap’: Qatar’s World Cup dream is a nightmare for hotel staff（The Guardian）
- Revealed: 6,500 migrant workers have died in Qatar since World Cup awarded（The Guardian）
- 卡達世足賽11月登場 人權勞權爭議獲改善（公視新聞網）
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延伸閱讀
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：羅元祺
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從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
我們想讓你知道的是
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。