《高勝算決策2》：想像失敗讓你更有可能真正經歷成功，這就是負面思考的力量

文：安妮．杜克（Annie Duke）

下定決心後，總會有執行的問題

你列出新年新希望：工作日的晚上不在外面待太晚。到了1月的第2週，某個週三的午夜，你發現自己仍在外面，為一個好朋友慶生。

不只有你很快就打破新年新希望，有23％的新年新希望，於1週之內被放棄，甚至有92％的人始終沒有達到目標。

在達成目標時，我們總遇到執行問題。

決心吃得更健康是一回事，面對別人的生日蛋糕時堅守誓言，又是另外一回事。

決定每天上班前去健身房是一回事，面對貪睡按鈕的誘惑卻能立刻跳下床，又是另外一回事。

決心不因股市下跌而恐慌是一回事，面對市場下跌5％仍然堅持，又是另外一回事。

知道若想達成目標要做什麼，和實際做的決策之間有落差。

美國理財規畫師卡爾．理查茲（Carl Richards）稱此為行為落差（behavior gap），他在2012年出版的同名著作使用這個詞，使這個名詞廣為人知。行為落差與執行相關，好消息是，負面思考（negative thinking）是有效的決策工具，可以幫你縮小落差。

負面思考一定會帶來壞結果嗎？

與正向思考相關的著作可謂汗牛充棟，如拿破崙．希爾的《思考致富》（Think and Grow Rich）和美國作家諾曼．文生．皮爾（Norman Vincent Peale）的《向上思考的祕密》（ThePower of Positive Thinking）。皮爾的作品十分受歡迎，他的好友和熱烈支持者，包括美國前總統艾森豪和尼克森，他甚至還主持過唐納德．川普的第一次婚禮。

這類作品提出正向思考和正向想像（positive visualization）能增加成功的機會，而與之相對，（有時候是暗示，有時候是明示）負面思考會減少成功的機會，甚至造成失敗。

正向思考的終極表現就是《祕密》（The Secret）一書，雖然呈現有些極端。這本書的官方網站號稱該書盤據《紐約時報》（The New York Times） 暢銷書榜190週， 銷售2000萬本。《祕密》可說是正向思考力量的極致，不但明確主張抱持的念頭與成敗有著因果關係，還提出一個因果機制：磁力。

根據《祕密》，腦波有磁力特質，正向想法會吸引正面的事，負面想法會吸引負面的事。以恰當的方式想像一枚鑽石戒指，你的另一半就會送你一枚。想像上班的途中交通壅塞，你就會發現隔天早上車子一輛又一輛地擠在路上（專家提示：這一點超級奇怪，你的想法無法像磁鐵一樣把東西吸引過來）。

即使《祕密》假設的因果機制令人匪夷所思，念頭與結果間有著因果關係的說法，在這類探討正向思考的文獻中卻沒有爭議。幾乎讀過這類著作的人都會合理推斷，正向想法導致正向結果，負面想法帶來負面結果。

預想失敗，反而能避開阻礙

正向思考的著作，有很大一部分是要求你設定正向的目標終點，並想像自己沿著路線前進，每一個節點都成功。言外之意是，如果想像過程中自己可能失敗，失敗就會實現。這點將目標規畫和路線規畫混為一談。心想：「我會失敗。」跟想像「如果我失敗了，可能有哪些方式？」這兩者有很大的差異。

因此，不混淆這兩者相當重要。

其實，想像可能會失敗，並不會讓失敗化為現實，反而有很大的價值，能讓你降低速度、減少迷路或突破阻礙你到達終點的障礙。

可以將這種價值想像成使用舊式的紙地圖，和使用導航應用程式的差異。紙地圖能讓你看到終點與到達終點的不同路線，但所有路線看起來都像毫無障礙的道路。紙地圖無法看出道路封閉、車流擁擠、事故或測速照相，無法讓你看到可能阻礙前進的障礙，但導航可以。所以現在很少人在使用紙地圖了。

至於導航作用，負面思考讓你能更可靠地到達終點。

心智對比，就像決策用的導航

有相當多針對心智對比（mental contrasting）的研究在論證負面思考的力量。心智對比是想像通往終點的路上可能會有的障礙，就像用導航做決策。

紐約大學心理學教授蓋布里奧．歐廷珍（Gabriele Oettingen）進行超過20年的研究顯示，預先考慮抵達目標的路途中可能出錯的方式，有助於順利到達終點。舉例來說，一群人參加一項至少減重23公斤的計畫，想像各種失敗情況的人，比只進行正向想像的人，平均多減去12 公斤。

她還發現，心智對比在各種領域，都提供類似的激勵作用，包括取得更好的成績、準時完成學校功課、找工作、術後恢復，甚至是堅持邀請暗戀對象約會。

就像你使用導航而不用紙地圖一樣，事先想好決策哪裡可能出錯、哪裡可能有厄運干擾，當事情真正發生時，你就不會太意外，而且有一套因應計畫，能管理自己的反應。

這就是負面思考的力量。

儘管心智對比有顯著的優點，但負面思考的力量，並未能像正向思考般抓住時代精神。這不令人意外。

想像成功可以肯定你的能力，與達成目標的能力，很像實際體驗成功的感受。

正向想像讓你品嘗實際成功時獲得的情感，相反地，想像失敗的情緒感受類似實際失敗。也就可以理解，人們被鼓勵著感受美好、逃避不悅感受的自助類型吸引的原因。

但是心智對比的研究顯示，想像失敗帶來的短暫不適有其價值，因為擁抱不適感讓你更有可能真正經歷成功，心理上的辛苦能帶來現實世界的收穫。

心智時光旅行，將過去、現在和未來納入考量