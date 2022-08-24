《高勝算決策2》：想像失敗讓你更有可能真正經歷成功，這就是負面思考的力量
我們想讓你知道的是
其實，想像可能會失敗，並不會讓失敗化為現實，反而有很大的價值，能讓你降低速度、減少迷路或突破阻礙你到達終點的障礙。
文：安妮．杜克（Annie Duke）
下定決心後，總會有執行的問題
你列出新年新希望：工作日的晚上不在外面待太晚。到了1月的第2週，某個週三的午夜，你發現自己仍在外面，為一個好朋友慶生。
不只有你很快就打破新年新希望，有23％的新年新希望，於1週之內被放棄，甚至有92％的人始終沒有達到目標。
在達成目標時，我們總遇到執行問題。
決心吃得更健康是一回事，面對別人的生日蛋糕時堅守誓言，又是另外一回事。
決定每天上班前去健身房是一回事，面對貪睡按鈕的誘惑卻能立刻跳下床，又是另外一回事。
決心不因股市下跌而恐慌是一回事，面對市場下跌5％仍然堅持，又是另外一回事。
知道若想達成目標要做什麼，和實際做的決策之間有落差。
美國理財規畫師卡爾．理查茲（Carl Richards）稱此為行為落差（behavior gap），他在2012年出版的同名著作使用這個詞，使這個名詞廣為人知。行為落差與執行相關，好消息是，負面思考（negative thinking）是有效的決策工具，可以幫你縮小落差。
負面思考一定會帶來壞結果嗎？
與正向思考相關的著作可謂汗牛充棟，如拿破崙．希爾的《思考致富》（Think and Grow Rich）和美國作家諾曼．文生．皮爾（Norman Vincent Peale）的《向上思考的祕密》（ThePower of Positive Thinking）。皮爾的作品十分受歡迎，他的好友和熱烈支持者，包括美國前總統艾森豪和尼克森，他甚至還主持過唐納德．川普的第一次婚禮。
這類作品提出正向思考和正向想像（positive visualization）能增加成功的機會，而與之相對，（有時候是暗示，有時候是明示）負面思考會減少成功的機會，甚至造成失敗。
正向思考的終極表現就是《祕密》（The Secret）一書，雖然呈現有些極端。這本書的官方網站號稱該書盤據《紐約時報》（The New York Times） 暢銷書榜190週， 銷售2000萬本。《祕密》可說是正向思考力量的極致，不但明確主張抱持的念頭與成敗有著因果關係，還提出一個因果機制：磁力。
根據《祕密》，腦波有磁力特質，正向想法會吸引正面的事，負面想法會吸引負面的事。以恰當的方式想像一枚鑽石戒指，你的另一半就會送你一枚。想像上班的途中交通壅塞，你就會發現隔天早上車子一輛又一輛地擠在路上（專家提示：這一點超級奇怪，你的想法無法像磁鐵一樣把東西吸引過來）。
即使《祕密》假設的因果機制令人匪夷所思，念頭與結果間有著因果關係的說法，在這類探討正向思考的文獻中卻沒有爭議。幾乎讀過這類著作的人都會合理推斷，正向想法導致正向結果，負面想法帶來負面結果。
預想失敗，反而能避開阻礙
正向思考的著作，有很大一部分是要求你設定正向的目標終點，並想像自己沿著路線前進，每一個節點都成功。言外之意是，如果想像過程中自己可能失敗，失敗就會實現。這點將目標規畫和路線規畫混為一談。心想：「我會失敗。」跟想像「如果我失敗了，可能有哪些方式？」這兩者有很大的差異。
因此，不混淆這兩者相當重要。
其實，想像可能會失敗，並不會讓失敗化為現實，反而有很大的價值，能讓你降低速度、減少迷路或突破阻礙你到達終點的障礙。
可以將這種價值想像成使用舊式的紙地圖，和使用導航應用程式的差異。紙地圖能讓你看到終點與到達終點的不同路線，但所有路線看起來都像毫無障礙的道路。紙地圖無法看出道路封閉、車流擁擠、事故或測速照相，無法讓你看到可能阻礙前進的障礙，但導航可以。所以現在很少人在使用紙地圖了。
至於導航作用，負面思考讓你能更可靠地到達終點。
心智對比，就像決策用的導航
有相當多針對心智對比（mental contrasting）的研究在論證負面思考的力量。心智對比是想像通往終點的路上可能會有的障礙，就像用導航做決策。
紐約大學心理學教授蓋布里奧．歐廷珍（Gabriele Oettingen）進行超過20年的研究顯示，預先考慮抵達目標的路途中可能出錯的方式，有助於順利到達終點。舉例來說，一群人參加一項至少減重23公斤的計畫，想像各種失敗情況的人，比只進行正向想像的人，平均多減去12 公斤。
她還發現，心智對比在各種領域，都提供類似的激勵作用，包括取得更好的成績、準時完成學校功課、找工作、術後恢復，甚至是堅持邀請暗戀對象約會。
就像你使用導航而不用紙地圖一樣，事先想好決策哪裡可能出錯、哪裡可能有厄運干擾，當事情真正發生時，你就不會太意外，而且有一套因應計畫，能管理自己的反應。
這就是負面思考的力量。
儘管心智對比有顯著的優點，但負面思考的力量，並未能像正向思考般抓住時代精神。這不令人意外。
想像成功可以肯定你的能力，與達成目標的能力，很像實際體驗成功的感受。
正向想像讓你品嘗實際成功時獲得的情感，相反地，想像失敗的情緒感受類似實際失敗。也就可以理解，人們被鼓勵著感受美好、逃避不悅感受的自助類型吸引的原因。
但是心智對比的研究顯示，想像失敗帶來的短暫不適有其價值，因為擁抱不適感讓你更有可能真正經歷成功，心理上的辛苦能帶來現實世界的收穫。
心智時光旅行，將過去、現在和未來納入考量
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
我們想讓你知道的是
「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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