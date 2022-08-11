印美軍演，劍指中國？台灣無須擴大解釋而見獵心喜

《中央社》於8月7日報導，美國與印度規劃今（2022）年的「戰爭實踐」（Yudh Abhyas）軍事演習將於10月中下旬舉行，舉行地點是距中印實質控制線（Line of Actual Control，LAC）不到100公里的北阿坎德邦（Uttarakhand）的奧利（Auli），之後國內許多媒體開始將此演習，與近來中共在台海地區的過激反應做出連結。

但眾所周知的，軍事演習非同兒戲，不可能像是決定出國去玩一樣，今天決定明天執行，因此筆者不免好奇，台灣真的是因素之一嗎？

軍演非為應對裴洛西來台後續效應，但的確是為了中國

據筆者力能所及所找到的資料顯示，早在8月2日一個名為「公開防禦」（Overt Defense）的媒體就已披露美印雙方規劃於今年將於奧利舉行演習，因此說是為台灣，或許有些擴大解釋了。

但無可否認美印此次選擇在奧利舉行，其意在中國是十分明顯的。美軍受訪時也挑明了此次訓練將針對高海拔作戰進行規劃，位處印度、又是高海拔有可能衝突的地區，目前就只有中印動接壤具領土爭端的地帶了。

此外，「戰爭實踐」軍演自2002年起，雖然有過四次在北阿坎德邦舉辦演習的紀錄，不過都在更內陸的拉尼凱特（Ranikhet），或者再往南約10公里處的恰巴提亞（Chaubattia）舉行。如此打破慣例的作為，更是坐實了反制中國的意圖。

Photo Credit: 作者提供 「戰爭實踐」歷次演習概略位置圖

Photo Credit: 作者提供 「戰爭實踐」歷次北阿坎德邦演習概略位置圖

印美軍事合作概述

美印兩國自2000年柯林頓（Bill Clinton）訪印後，因核彈問題而僵化的兩國關係開始破冰，各個層級的交流也開始復甦，2002年開始，美印雙方開始進行「馬拉巴爾」（Malabar）海上軍事演習，以及針對陸軍協同作戰的「戰爭準備」軍事演習。

之後在2004年南亞大海嘯期間，美印軍方協力參與人道救援而加深互信，後續另一針對空軍協作演練的「支持印度」（Cope India）軍事演習也開始進行。