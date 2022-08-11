印美軍演，劍指中國？台灣無須擴大解釋而見獵心喜
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據筆者力能所及所找到的資料顯示，早在8月2日一個名為「公開防禦」（Overt Defense）的媒體就已披露美印雙方規劃於今年將於奧利舉行演習，因此說是為台灣，或許有些擴大解釋了。
《中央社》於8月7日報導，美國與印度規劃今（2022）年的「戰爭實踐」（Yudh Abhyas）軍事演習將於10月中下旬舉行，舉行地點是距中印實質控制線（Line of Actual Control，LAC）不到100公里的北阿坎德邦（Uttarakhand）的奧利（Auli），之後國內許多媒體開始將此演習，與近來中共在台海地區的過激反應做出連結。
但眾所周知的，軍事演習非同兒戲，不可能像是決定出國去玩一樣，今天決定明天執行，因此筆者不免好奇，台灣真的是因素之一嗎？
軍演非為應對裴洛西來台後續效應，但的確是為了中國
據筆者力能所及所找到的資料顯示，早在8月2日一個名為「公開防禦」（Overt Defense）的媒體就已披露美印雙方規劃於今年將於奧利舉行演習，因此說是為台灣，或許有些擴大解釋了。
但無可否認美印此次選擇在奧利舉行，其意在中國是十分明顯的。美軍受訪時也挑明了此次訓練將針對高海拔作戰進行規劃，位處印度、又是高海拔有可能衝突的地區，目前就只有中印動接壤具領土爭端的地帶了。
此外，「戰爭實踐」軍演自2002年起，雖然有過四次在北阿坎德邦舉辦演習的紀錄，不過都在更內陸的拉尼凱特（Ranikhet），或者再往南約10公里處的恰巴提亞（Chaubattia）舉行。如此打破慣例的作為，更是坐實了反制中國的意圖。
印美軍事合作概述
美印兩國自2000年柯林頓（Bill Clinton）訪印後，因核彈問題而僵化的兩國關係開始破冰，各個層級的交流也開始復甦，2002年開始，美印雙方開始進行「馬拉巴爾」（Malabar）海上軍事演習，以及針對陸軍協同作戰的「戰爭準備」軍事演習。
之後在2004年南亞大海嘯期間，美印軍方協力參與人道救援而加深互信，後續另一針對空軍協作演練的「支持印度」（Cope India）軍事演習也開始進行。
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BMW i智慧電能生活圈， 給你最便利與智慧的未來生活
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「電動車」毫無疑問的成為當前汽車市場最夯的話題與名詞，無論豪華抑或平價汽車品牌皆推出代表各自電動世代的最新電動車款。身為全球豪華汽車品牌領導者BMW，如何再次於此嶄新的電動世代再次領先？【BMW i 智慧電能生活圈】，是BMW端出的秘密武器。
接軌嶄新的電動世代，BMW直接為用車者描繪最便利的生活願景，名為「BMW i智慧電能生活圈」，從用車者的使用情境思考，無論是家中、工作場域、外出旅途與目的地等，都是「BMW i智慧電能生活圈」中相當重要的電量補充站點，規劃的多種電量補充方式包含【BMW家用充電】、【BMW目的地充電】、【BMW i高速充電站】等，讓車主可以輕鬆擁抱BMW電動車所帶來的嶄新電動生活。
【BMW家用充電】
就像許多人使用手機的習慣，回到家開始充電，每次出門前都是滿滿的電力。將BMW Wallbox壁掛式交流充電座安裝於家中車庫或車位註一，車輛停妥後插上充電槍，人回到家中休息充電時車輛同時也在充電，還可利用智慧型手機應用程式(My BMW App)進行充電相關設定。隔日出門前車輛已經備滿電力，以iX xDrive50為例，代表每天出門都有最高630km續航里程註二供使用，可滿足絕大多數的用車里程需求。
【BMW目的地充電】
若前一天晚上忘了充電，或是有著不同於平常通勤的路程安排，也無需擔心，此時可充分利用目的地充電裝置來補充續航里程。早從2014年開始，BMW總代理汎德便在台灣建置超過百座的公用交流充電座，像是公用停車場、飯店、經銷商展示中心都有；不僅如此，2022年開始總代理汎德更啟動經銷商與外部場域合作建置目的地交流充電站，再加上現有的公用交流充電座，迄今全台已有超過兩千座BMW電動車可使用的交流電充電座，只要透過「My BMW App」或「BMW充電App」就可以查詢充電站點資訊，大幅增加外出時的用車便利與行程規劃彈性。
【BMW i高速充電站】
若有著長里程的旅程規劃，或是行程間需要快速的補充電力，此時就可以充分利用BMW i高速充電站來進行電力補充。2022年底前BMW規劃將在全台經銷商建置14座BMW i高速充電站，最大充電功率高達350kW。以iX xDrive50為例，最快6分鐘就可以補充100公里的續航里程，一點也不用擔心旅程因此中斷、壞了出遊興致。
要如何知道BMW i高速充電站的位置？只要透過車主專屬的「BMW充電App」就可以查詢完整的充電站資訊、掃描QR Code便可以快速啟動充電，並綁定信用卡付款。便利的數位化充電服務，清楚展現BMW積極開拓BMW i智慧電能生活圈的企圖心。
超高速充電效能
除了三種不同的電能補充方式，車輛本身更需要擁有高速的充電能力。以當前BMW旗下最熱銷的iX豪華純電旗艦休旅車款而言，導入了第五代eDrive電能科技，以能量密度更高的新世代鋰電池模組，加上最高可達200kW的充電功率註三，最快10分鐘就可以補充150km續航里程註二，大幅縮減充電所需時間，便利性不言而喻。
BMW i智慧電能生活圈從實用性思考 有效破除里程焦慮
在電動車百家爭鳴之際，有別於其他品牌僅強調電動車本身技術，BMW不僅以先進科技作為基礎，更從用車者的角度與生活習慣思考，以三種電量補充方式再加上超高速的車輛充電效能，不論是在家中安裝交流充電座每天為車輛充電, 外出時的目的地充電, 以及長途旅行時藉由BMW i高速充電站在最短的時間內補充最多的電量，相信對於車主而言，大幅降低里程焦慮，取而代之的是更便利、更經濟的用車成本，當然，BMW招牌的駕馭樂趣，仍然在旗下電動車款上完美體現。
註一：需專人到府評估安裝可行性
註二：WLTP測試規範下所測得之數據
註三：BMW iX xDrive50車款。
註四: 詳細銷售辦法請洽BMW i指定授權經銷商