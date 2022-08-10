鴻海電動車布局再擴大，與Monarch Tractor簽署代工協議在美生產「電動重型農具」
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鴻海本次更將觸手延伸至「電動重型農業機具」，將和新世代的電動農具公司Monarch Tractor簽署代工協議。鴻海董事長劉揚偉表示，「和Monarch Tractor 合作，也反映鴻海聚焦電動車生產的方向，以及各種業務夥伴關係合作的前瞻潛力」。
鴻海發展電動車已經不是新聞，如今觸手已經伸到了「農業領域」。9日鴻海發布新聞稿，與農具公司Monarch Tractor簽署代工協議，將在美國俄亥俄州廠區與Monarch Tractor攜手發展下世代農業產品以及電池模組。
鴻海觸手伸向電動農具
日前鴻海已和全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體簽署合作備忘錄（MOU），雙方將攜手開發下一代的智慧物聯網平台，範圍還包含全車電子應用（EEA）、電子電器架及車用網路安全（Cybersecurity）等。
鴻海在全球電動車的布局完整，從上游原料到下游模組均投入相當資源；是由整車設計、零組件、模組、軟體、EEA架構的全方位的解決方案。也可以說是循著製造iPhone模式打造新一代電動車。
本次更將領域延伸至重型農業機具，將和新世代的電動農具公司Monarch Tractor簽署代工協議。
鴻海董事長劉揚偉表示，「和Monarch Tractor合作，也反映鴻海聚焦電動車生產的方向，以及各種業務夥伴關係合作的前瞻潛力。憑藉鴻海的製造實力，引領全球產業和供應合作夥伴網絡，我們與Monarch Tractor的新合作夥伴關係，將為Monarch Tractor產品的成功做出貢獻。」
Monarch Tractor聯合創辦人馬克施瓦格（Mark Schwager ）來頭可不小，他是著名電動車特斯拉超級工廠的設計和建造者之一。其公司總部位於美國加州，他們致力於提升農業發展，為後代農民提供乾淨高效率的農業計劃，同時也以「電動智慧化」促進產業升級。
而電動車技術出現在重型機械上，是近年來的節能減碳的重要突破。根據《彭博社》報導，目前全球重型機具市場達到2920億美元，而拖拉機所造成的廢氣污染正牽動氣候變化。
根據美國環境保護署（PEA），僅在美國，拖拉機每年就消耗53億加侖燃料，而農業佔美國溫室氣體排放量的10%，這個數字是飛機、火車和汽車的三分之一。
電動農具商機達2920億美元，預計於2023年開始生產
而Monarch Tractor也是世界上首創純電動、可自動行駛的智能曳引機的企業，他們奉行節能減碳，還搭上目前智慧化風潮受到市場相當大的關注。
施瓦格說：「電動農具推環境永續非常有意義」。此外雖然農民對拖拉機很熟悉，但因為座椅的設計往往不太舒適，我們鼓勵民眾跳下位子讓機器（自動化）自己完成工作。這也為下世代的農業帶來新革命。
鴻海強調，本次合作的Monarch Tractor MK-V系列預計於2023年第1季在鴻海俄亥俄工廠展開生產計劃，該廠房佔地約620萬平方英尺，擁有可擴展延伸的生產空間。Monarch Founder系列，則預計於2022年第4季於加州Monarch利佛摩廠房生產。
此外Monarch Tractor聯合創創辦人兼執行長Praveen Penmetsa也表示：「若要生產業界最先進的曳引機需要一個具有快速建置和精確執行經驗的製造合作夥伴。鴻海作為全球電子代工產業的領導者，其製造和解決方案享譽全球。我們很榮幸能與鴻海合作，共同改變農業的未來。」
2022年5 月，鴻海完成俄亥俄州資產購買協議後，開始展開電動車製造業務。與Monarch Tractors達成的協議是鴻海在俄州廠房完成收購之後，建立的首個生產製造協議，作為逐步展現鴻海擴大在電動車市場的願景。本次電動曳引機生產協議，也代表鴻海展現為俄州廠區所在地Mahoning Valley持續推動轉型方向之一。
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核稿編輯：翁世航
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台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
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台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
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