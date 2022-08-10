鴻海電動車布局再擴大，與Monarch Tractor簽署代工協議在美生產「電動重型農具」

鴻海發展電動車已經不是新聞，如今觸手已經伸到了「農業領域」。9日鴻海發布新聞稿，與農具公司Monarch Tractor簽署代工協議，將在美國俄亥俄州廠區與Monarch Tractor攜手發展下世代農業產品以及電池模組。

鴻海觸手伸向電動農具

日前鴻海已和全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體簽署合作備忘錄（MOU），雙方將攜手開發下一代的智慧物聯網平台，範圍還包含全車電子應用（EEA）、電子電器架及車用網路安全（Cybersecurity）等。

鴻海在全球電動車的布局完整，從上游原料到下游模組均投入相當資源；是由整車設計、零組件、模組、軟體、EEA架構的全方位的解決方案。也可以說是循著製造iPhone模式打造新一代電動車。

本次更將領域延伸至重型農業機具，將和新世代的電動農具公司Monarch Tractor簽署代工協議。

鴻海董事長劉揚偉表示，「和Monarch Tractor合作，也反映鴻海聚焦電動車生產的方向，以及各種業務夥伴關係合作的前瞻潛力。憑藉鴻海的製造實力，引領全球產業和供應合作夥伴網絡，我們與Monarch Tractor的新合作夥伴關係，將為Monarch Tractor產品的成功做出貢獻。」

Monarch Tractor聯合創辦人馬克施瓦格（Mark Schwager ）來頭可不小，他是著名電動車特斯拉超級工廠的設計和建造者之一。其公司總部位於美國加州，他們致力於提升農業發展，為後代農民提供乾淨高效率的農業計劃，同時也以「電動智慧化」促進產業升級。

而電動車技術出現在重型機械上，是近年來的節能減碳的重要突破。根據《彭博社》報導，目前全球重型機具市場達到2920億美元，而拖拉機所造成的廢氣污染正牽動氣候變化。

根據美國環境保護署（PEA），僅在美國，拖拉機每年就消耗53億加侖燃料，而農業佔美國溫室氣體排放量的10%，這個數字是飛機、火車和汽車的三分之一。

電動農具商機達2920億美元，預計於2023年開始生產

而Monarch Tractor也是世界上首創純電動、可自動行駛的智能曳引機的企業，他們奉行節能減碳，還搭上目前智慧化風潮受到市場相當大的關注。

施瓦格說：「電動農具推環境永續非常有意義」。此外雖然農民對拖拉機很熟悉，但因為座椅的設計往往不太舒適，我們鼓勵民眾跳下位子讓機器（自動化）自己完成工作。這也為下世代的農業帶來新革命。

鴻海強調，本次合作的Monarch Tractor MK-V系列預計於2023年第1季在鴻海俄亥俄工廠展開生產計劃，該廠房佔地約620萬平方英尺，擁有可擴展延伸的生產空間。Monarch Founder系列，則預計於2022年第4季於加州Monarch利佛摩廠房生產。

此外Monarch Tractor聯合創創辦人兼執行長Praveen Penmetsa也表示：「若要生產業界最先進的曳引機需要一個具有快速建置和精確執行經驗的製造合作夥伴。鴻海作為全球電子代工產業的領導者，其製造和解決方案享譽全球。我們很榮幸能與鴻海合作，共同改變農業的未來。」

2022年5 月，鴻海完成俄亥俄州資產購買協議後，開始展開電動車製造業務。與Monarch Tractors達成的協議是鴻海在俄州廠房完成收購之後，建立的首個生產製造協議，作為逐步展現鴻海擴大在電動車市場的願景。本次電動曳引機生產協議，也代表鴻海展現為俄州廠區所在地Mahoning Valley持續推動轉型方向之一。

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核稿編輯：翁世航