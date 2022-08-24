《薩提爾自我療癒之路》：如何達到一致性表達？先問「此刻的我是否具有高自我價值感？」
我們想讓你知道的是
一致性溝通的三要素：「自我、他人、情境」，看似相當簡單，但是，它可以有相當深入的理解和運用。進行一致性表達可以分成兩個階段，一是自我探索與轉化，二是尋求平衡的表達方式。這兩個階段都可以運用三要素來提醒或檢核。
文：張天安
如何達到一致性表達？
許多朋友學習薩提爾模式，知道一致性的重要，但是常常會對於如何進行一致性的表達，感覺到困惑及不知所措。
什麼是一致性？
當我們越來越懂得覺察自己的求生存姿態，就有機會創造一個停頓的時空，出現更多選擇的可能性，增添之前忽略的溝通要素，讓我們趨向於「一致性的溝通」。
一致性的溝通方式不僅僅是一個溝通姿態，更是一個選擇、一個你願意堅持的信念、一個不卑不亢、頂天立地的態度、一種面對生命的狀態。
在一致性的姿態裡，你的自我價值感是高的、生命力是旺盛的。因此，「一致性的姿態」和「高自我價值感」兩者互為因果、互相影響，也就是說，當你擁有高自我價值感的時候，才比較能有一致性的表達，反過來說，在你終於可以趨於一致性的表達時，就會提昇自我價值感。
前面提到，如果有薩提爾模式的學習者問我：「薩提爾模式最重要的核心概念是什麼？」我會說是「自我價值感」。但如果能選兩個概念的話，我會說是「自我價值感」和「一致性」。
接著，我會先提供評估「自己是否是一致性表達」的方式，讓大家在理解一致性表達的概念上能更清楚，在進行自我練習時，也比較有一個方向可以依循。
評估自己是否是一致性的表達，第一個自我的提問是：「此刻的我是否具有高自我價值感？」因為在高自我價值感的狀態裡，你由內而外自然散發出來的表達，幾乎就會是一致性的。反過來說，當你的表達不一致時，就意味著你的自我價值感是比較低的狀態。
第二個自我的提問是：「我的『口語表達』與『非口語的呈現』兩者方向是否相同？」（可參考第六章的說明）
第三個自我的提問是：「我是否在表達過程中同時關注了『自我』、『他人』、『情境』，並找到此三者的平衡點，再據此進行表達？」
溝通三要素的運用（一致性表達）
一致性溝通的三要素：「自我、他人、情境」，看似相當簡單，但是，它可以有相當深入的理解和運用。
進行一致性表達可以分成兩個階段，一是自我探索與轉化，二是尋求平衡的表達方式。這兩個階段都可以運用三要素來提醒或檢核。
以下我舉一個例子來說明：
一位母親在忙碌工作之後回到家，一進門就看到小學三年級的兒子在看電視。於是她問了一句：「你功課寫了沒？」結果兒子一語不發，關了電視就走回房間。
這樣的親子互動是很常見的日常情況，我們很多時候就不再多說什麼，各自做自己的事，不會針對這種情況進行進一步的溝通。但是，如果這位母親不太喜歡現狀，還想做些什麼，但又不想和孩子鬧得不歡而散，就可以根據以下方式來進行溝通。
第一階段：自我探索與轉化
先覺察自己的感受。她覺得自己其實有些生氣、懊惱（感受），生氣是因為已經跟孩子說過很多次，要先寫完功課才能看電視，但是看到兒子剛回來不久就坐在客廳，顯然還沒寫功課（觀點）。懊惱是每次似乎都重複這樣的互動模式，搞得兩人都不開心（觀點）。在這個情況裡，她真正想要的是什麼呢（期待或需要）？
她想要自己能夠比較心平氣和，不要那麼快就有情緒（期待一），希望和孩子可以好好說話、親子關係是靠近的（期待二）。當然，也希望孩子能為自己負責，把功課寫完（期待三）。
明白自己真正想要的情況後，透過想像讓自己體驗上述三個期待達成的場景，像觀看3D電影一樣，讓自己走進去，感受那樣的滿足和喜悅，並且相信自己值得擁有這樣的幸福和滿足（體驗自己的「渴望」）。當然，學過「冰山」的朋友可以用更複雜的方式來探索與轉化。
這時，她會感覺到自己已經平靜許多，便能開始體會孩子剛剛的狀態，孩子被中斷了看電視的樂趣，當然不開心（觀點和感受）。此外，被媽媽問的時候，因為被抓包而有些不好意思（觀點和感受），卻不想表現出來，反而呈現出不高興的樣子。對他而言，他可能剛下課想要看個電視放鬆（期待一），也希望媽媽可以多了解他、認可他，而不是一直要求和指正他（期待二）。同時他也會希望自己能寫完功課，並且維持不錯的學習成績（期待三）。這時，雖然都是媽媽的猜測，但對孩子有了更加清晰的理解與寬容。
接下來再評估，要不要和孩子談談？要在什麼時間談？現在還是吃完飯後？在哪裡談？他的房間還是客廳？要談些什麼？要如何談？當這些提問比較清楚之後，就可以嘗試進入第二階段的對話與表達了。
詳細說明
當你面對他人感覺到壓力，或是彼此之間的關係有張力時，首先，把注意力放在「自我」的狀態，覺察自己的感受、感受背後的想法，以及此刻你對他人或自己的期待。如果你已經學習過冰山，就可以運用冰山加以探索與轉化（若你還不了解冰山，我會在後續章節介紹）。或是可以先透過「主動學習的歷程」，讓自己感覺到比較放鬆、平靜、有能量、自我價值感提昇，這時候你的狀態才能回復平穩，也才有餘力去了解對方的狀態。
接下來將注意力轉移到「他人」（對方）身上，試著猜測、好奇他此刻的情緒（感受）、他是怎麼想的（觀點）以及他想要什麼（期待）。猜測是重要的環節，尤其是你所熟識的人，你對他的猜測可能會比較接近他內心的狀態，當然，如果不確定或是想要確認、核對，可以運用好奇的問句來更了解對方的狀態。
最後，把注意力放在對「情境」的觀察和理解，看看此刻溝通的環境如何影響雙方，有無調整的需要和可能？溝通的時機是否適當？此刻兩人要面對的問題是什麼，是否需要彼此釐清？
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep6：糧食危機爆發、全球物價飛漲，飢餓問題需要你我共同終結
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep6深入探討糧食危機對全球造成的深遠影響，爬梳國際糧食問題始末，一窺新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的糧食問題，並了解如何幫助陷入飢餓與危難的脆弱家庭。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》已於8月9日播出。隨著逐漸深入討論關於氣候變遷、戰火衝突、難民生存法則、經濟難民、緊急特況等國際議題，系列節目也來到尾聲。最後一集，我們關注的是無論此刻與未來都會對全球造成深遠影響的「糧食危機」。
本次邀請到農業科技研究院農業政策中心資深研究員陳逸潔博士、台灣世界展望會國際事工處人道危機回應組組長石博文參與對談，深入國際糧食問題始末，瞭解新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的飢餓與糧食問題，從中爬梳未來糧食問題局勢，我們又能做些什麼努力，為世界帶來雖然微薄但不可或缺的影響力。
現在全球的態勢就好像是從一個飢餓的人手中搶走糧食，再把它拿給另一個飢餓的人，整體而言，糧食安全依舊是大家需要深刻關注的議題。
疫情蒙上戰火硝煙，全球糧食危機一觸即發
無論是新冠疫情、極端氣候變遷、區域型武裝衝突，還是俄羅斯與烏克蘭兩國猛烈的戰火，在種種因素交互影響下，全球糧食與飢餓議題的發展已顯露衰退跡象。根據聯合國五家機構今年共同發布的《世界糧食安全與營養狀況》報告，2021年全球飢荒人口已達到8.28億，相當於每9個人之中，就有1個人必須餓著肚子睡覺；其中約2億人口因飢餓導致的營養不良而受到生理上的實質傷害、2600萬兒童因為缺乏糧食導致生長消瘦（wasting），急需治療甚至面臨死亡威脅。
很顯然，全世界正在偏離過去訂定的「2030全球零飢餓」目標。根本性問題包括經濟貧窮與不平等、極端氣候變遷以及全球各處或大或小的戰火爭端，其中戰爭衝突為最重要的影響因子，不只牽涉國際分工與貧窮問題，也直接暴露全球供應鏈的特質與脆弱性，若全球發展態勢再無好轉，恐怕難以在2030年前消除飢餓、糧食不安全和一切形式營養不良。
牽一髮而動全身，深入全球糧食危機始末
如今糧食問題並非像新冠疫情那樣瞬間爆發，而是經過一段時間蔓延、發酵，而後越演越烈，最終成為今日討論的「糧食危機」。來賓陳逸潔博士仔細分析道，2019年新冠疫情爆發，造成過去前所未見的狀況──供給端與需求端同時驟降，這直接導致國際能源價格崩跌，整體社會需求降至最低點、經濟活動停滯。不過到了2020年後期，各國開始從疫情打擊中恢復生機，透過各式總體經濟政策的施行調節，整體需求漸漸回升，但此時全球供應鏈的產能卻來不及恢復，供需的巨大矛盾造成過去新聞報導中的塞港、缺貨櫃、斷鍊等問題。
當全球過渡到後疫情時代，整體供應鏈逐漸回穩，今年2月突然開打的俄烏戰爭更使好不容易趨向穩定的糧食情勢惡化。作為全球糧食、化肥等重要出口國的俄羅斯與烏克蘭，不只因戰爭讓生產停滯，對外出口途徑也受到封鎖，當稍稍緩和過來的糧食供應又再度緊縮，整體價格自然無法控制的飆升。此外，各國政府眼見情勢生變，為確保自身的糧食供應與價格穩定，開始採取限制出口或緊急搶購的相對應貿易措施，更直接讓原先存在糧食問題的弱勢國家的險峻情勢嚴重加劇。
糧食緊縮、戰火紛亂，世界展望會攜手世界糧食計畫署迅速反應
東部非洲為受到國際糧食斷鍊影響最嚴重的地區之一，包含衣索比亞、南蘇丹、肯亞等國家在內有超過2240萬人（包含550萬兒童），因為糧食問題而迫切需要人道援助。幸好世界展望會持續監控各地的糧食問題，並總在危機爆發當下以即時行動回應難民需求。
以南蘇丹為例，長年內戰加上氣候緊急導致全國超過六成的人口需要糧食援助，因糧食危機今年底國內有超過130萬名兒童即將面臨糧食不足與營養不良的窘況。考量當地位置與內戰威脅，世界展望會與世界糧食署、當地政府合作，透過「空投運輸快速反應機制計畫」以空投的方式進行緊急糧食援助；同時，運用社區建構生計方案（livelihood）在當地設立工作坊，透過農業培訓、種子及設備導入以提升社區韌性（resilience），並傳授女性及兒童保護相關知識，讓社區弱勢可以獲得穩定的生活改善。
糧食危機衝擊國內物價，脆弱家庭的兒童權利首當其衝
然而，全球糧食價格高居不下的問題影響的不只是國外，國內也受到不小的衝擊。來賓陳逸潔博士解釋，台灣算是農業資材（如種子、肥料）的主要進口國，所以全球糧價高漲的問題勢必對台灣造成影響，其中各級產業面臨到最大問題就是生產成本增加，這也直接促成民生物資上漲、影響常民生活。
看似數字上的小小變化，卻會使資源本就不充裕的弱勢家庭生活面臨危難，進而壓縮孩子的資源，造成需要援助的緊急特況。對此，台灣政府也從「穩定供應」、「弱勢族群社會援助」、「調節市場價格」三個方向來穩定國內物價，並強調糧食自給的重要性，再結合循環經濟、淨零排放等綠色生產的概念，積極落實以長久因應未來的糧食挑戰。不過來賓陳逸潔博士也坦言，因為全球永續發展的趨勢與經濟學上「菜單成本」的概念，危機後糧食價格可能難以降回過去的水平，而受此影響最深的就是弱勢族群，因此無論是政府或是世界展望會，也都透過如綠色照護服務、惜食、救助糧食等零飢餓的實踐策略，積極援助弱勢的家庭與孩子。
「一日生命糧」幫助孩子脫離餓夢，展開笑顏
全球至今仍未止息的疫情、戰火與極端氣候問題，讓世界展望會一刻都不曾停歇。工作人員及志工們背負著一份又一份來自台灣民眾的祝福奔走各地，拯救世界各地處於我們難以想像的危難中的兒童，讓孩子們有機會擁抱希望，獲得本應有的豐盛生命。面對如今的糧食危機，世界展望會也發起「一日生命糧」的活動來幫助如南蘇丹這類的發展中國家，並邀請行有餘力的人們一起終結浪費，發揮人飢己飢的精神，響應飢餓三十及一日生命糧活動，與世界展望會並肩同行，持續關注國際難民與兒童議題，守護孩子們的未來！
響應世界展望會「一日生命糧」行動，幫助孩子驅除餓夢！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。