《薩提爾自我療癒之路》：如何達到一致性表達？先問「此刻的我是否具有高自我價值感？」

文：張天安

如何達到一致性表達？

許多朋友學習薩提爾模式，知道一致性的重要，但是常常會對於如何進行一致性的表達，感覺到困惑及不知所措。

什麼是一致性？

當我們越來越懂得覺察自己的求生存姿態，就有機會創造一個停頓的時空，出現更多選擇的可能性，增添之前忽略的溝通要素，讓我們趨向於「一致性的溝通」。

一致性的溝通方式不僅僅是一個溝通姿態，更是一個選擇、一個你願意堅持的信念、一個不卑不亢、頂天立地的態度、一種面對生命的狀態。

在一致性的姿態裡，你的自我價值感是高的、生命力是旺盛的。因此，「一致性的姿態」和「高自我價值感」兩者互為因果、互相影響，也就是說，當你擁有高自我價值感的時候，才比較能有一致性的表達，反過來說，在你終於可以趨於一致性的表達時，就會提昇自我價值感。

前面提到，如果有薩提爾模式的學習者問我：「薩提爾模式最重要的核心概念是什麼？」我會說是「自我價值感」。但如果能選兩個概念的話，我會說是「自我價值感」和「一致性」。

接著，我會先提供評估「自己是否是一致性表達」的方式，讓大家在理解一致性表達的概念上能更清楚，在進行自我練習時，也比較有一個方向可以依循。

評估自己是否是一致性的表達，第一個自我的提問是：「此刻的我是否具有高自我價值感？」因為在高自我價值感的狀態裡，你由內而外自然散發出來的表達，幾乎就會是一致性的。反過來說，當你的表達不一致時，就意味著你的自我價值感是比較低的狀態。

第二個自我的提問是：「我的『口語表達』與『非口語的呈現』兩者方向是否相同？」（可參考第六章的說明）

第三個自我的提問是：「我是否在表達過程中同時關注了『自我』、『他人』、『情境』，並找到此三者的平衡點，再據此進行表達？」

溝通三要素的運用（一致性表達）

一致性溝通的三要素：「自我、他人、情境」，看似相當簡單，但是，它可以有相當深入的理解和運用。

進行一致性表達可以分成兩個階段，一是自我探索與轉化，二是尋求平衡的表達方式。這兩個階段都可以運用三要素來提醒或檢核。

以下我舉一個例子來說明：

一位母親在忙碌工作之後回到家，一進門就看到小學三年級的兒子在看電視。於是她問了一句：「你功課寫了沒？」結果兒子一語不發，關了電視就走回房間。

這樣的親子互動是很常見的日常情況，我們很多時候就不再多說什麼，各自做自己的事，不會針對這種情況進行進一步的溝通。但是，如果這位母親不太喜歡現狀，還想做些什麼，但又不想和孩子鬧得不歡而散，就可以根據以下方式來進行溝通。

第一階段：自我探索與轉化

先覺察自己的感受。她覺得自己其實有些生氣、懊惱（感受），生氣是因為已經跟孩子說過很多次，要先寫完功課才能看電視，但是看到兒子剛回來不久就坐在客廳，顯然還沒寫功課（觀點）。懊惱是每次似乎都重複這樣的互動模式，搞得兩人都不開心（觀點）。在這個情況裡，她真正想要的是什麼呢（期待或需要）？

她想要自己能夠比較心平氣和，不要那麼快就有情緒（期待一），希望和孩子可以好好說話、親子關係是靠近的（期待二）。當然，也希望孩子能為自己負責，把功課寫完（期待三）。

明白自己真正想要的情況後，透過想像讓自己體驗上述三個期待達成的場景，像觀看3D電影一樣，讓自己走進去，感受那樣的滿足和喜悅，並且相信自己值得擁有這樣的幸福和滿足（體驗自己的「渴望」）。當然，學過「冰山」的朋友可以用更複雜的方式來探索與轉化。

這時，她會感覺到自己已經平靜許多，便能開始體會孩子剛剛的狀態，孩子被中斷了看電視的樂趣，當然不開心（觀點和感受）。此外，被媽媽問的時候，因為被抓包而有些不好意思（觀點和感受），卻不想表現出來，反而呈現出不高興的樣子。對他而言，他可能剛下課想要看個電視放鬆（期待一），也希望媽媽可以多了解他、認可他，而不是一直要求和指正他（期待二）。同時他也會希望自己能寫完功課，並且維持不錯的學習成績（期待三）。這時，雖然都是媽媽的猜測，但對孩子有了更加清晰的理解與寬容。

接下來再評估，要不要和孩子談談？要在什麼時間談？現在還是吃完飯後？在哪裡談？他的房間還是客廳？要談些什麼？要如何談？當這些提問比較清楚之後，就可以嘗試進入第二階段的對話與表達了。

詳細說明

當你面對他人感覺到壓力，或是彼此之間的關係有張力時，首先，把注意力放在「自我」的狀態，覺察自己的感受、感受背後的想法，以及此刻你對他人或自己的期待。如果你已經學習過冰山，就可以運用冰山加以探索與轉化（若你還不了解冰山，我會在後續章節介紹）。或是可以先透過「主動學習的歷程」，讓自己感覺到比較放鬆、平靜、有能量、自我價值感提昇，這時候你的狀態才能回復平穩，也才有餘力去了解對方的狀態。

接下來將注意力轉移到「他人」（對方）身上，試著猜測、好奇他此刻的情緒（感受）、他是怎麼想的（觀點）以及他想要什麼（期待）。猜測是重要的環節，尤其是你所熟識的人，你對他的猜測可能會比較接近他內心的狀態，當然，如果不確定或是想要確認、核對，可以運用好奇的問句來更了解對方的狀態。

最後，把注意力放在對「情境」的觀察和理解，看看此刻溝通的環境如何影響雙方，有無調整的需要和可能？溝通的時機是否適當？此刻兩人要面對的問題是什麼，是否需要彼此釐清？