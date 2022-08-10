唔捱貴樓住得遠啲？《緣路山旮旯》與香港居住地理學
我們想讓你知道的是
現實畢竟像個魔咒，劇中嘅山旮旯居住地，幾乎全部都出緊事。
同高先電影朋友說過基本上成年忙到冇入過戲院睇戲，演技橋段唔識講，與其說愛情地理學，《緣路山旮旯》可能更值得講嘅係一種這個城市正在默默冒起的居住地理學。
除咗討論岑珈其「毒男樣」，劇中唔單止係play with距離愈遠是否就愈難發生戀情的問題，同時都幾認真咁講緊今日香港，唔捱貴樓住得遠啲，其實得唔得？
近年香港有無法逆轉的離港潮，也留意到同步開始出現青年返鄉潮，住村做鄉民、搬島做島民，有些只是想遠離一點，有些則是自建社群、重新出發。如果從最初階的人口地理學來說，大抵就係推力（市區租金、地產壟斷、重建拆遷、密度惡化、物價騰飛）及拉力（提升居住空間、發展人生新目標、以距離換來開闊環境，租金/物價較平、經營鄉郊事業、重拾社群關係、更易接觸自然等）使然。
當然囤緊山旮旯農地嘅地產商唔係咁諗，香港做城市規劃愈來愈向利益傾斜同倒退，根本已跟唔上世代的節奏，最需要睇呢套戲嘅可能係做房屋規劃青年乜乜嘅政策制訂者。
如果住喺一個地方唔係只係為咗番工同訓覺等番工，重要有好似劇中要養病、避世、創作、扎根、自給、私密、承傳歷史、搵番生活真實感、整理自己人生嘅空間需要，一個地方嘅規劃就必須保障尊重唔同種生活環境嘅權利，唔可以話變哂40至50層高皇后山俾間納米樓單位你就話解決咗土地問題。
再白啲講，揀住一條古村、住離島、住寮屋、住故居、住禁區、住山旮旯，呢個唔係純粹good to have的癖好問題，而係個城市居住權嘅選擇問題。
現實畢竟像個魔咒，劇中嘅山旮旯居住地，幾乎全部都出緊事，大澳建議直駁港珠澳大橋、沙頭角攪港深大鵬灣一站多程旅遊、下白泥旁建議攪私人參與北部都會區捷運系統、長實澄碧邨別墅模式隨時大規模複製離島、400年茶果嶺村即將拆剩3件舊建築聊以供奉，係得沙頭角梅子林復鄉工作暫時順順利利，近日沙田個個梅子林已在非法搭橋想起丁屋，可能不到十年，好多山旮旯都唔再山旮旯，這亦是大家見到講「香港真係好靚」值得注意嘅事，所謂「必然」城市發展並非不能逆轉。
或者對比海外，香港就算俾去到東龍島可能都係山未夠僻，海未夠深，我自己個再偏僻啲嘅隱世生活check list，可能會係周公島、蒲台島、蓮麻坑、蕉徑同高流灣 （可能不夠十年又是另一個光境），但這種城郊如此緊密的proximity，正正是香港特有的本土地理，發展出一種非常香港的生活方式。
不只因為疫情，山旮旯的確是個好題材，打開咗一個未係好充分討論嘅城市課題，反映新世代對當今城市發展的生存策略與回應。推介嘅原因係，可能大家各自會睇到香港重有另一種地理。
利申：自己是真九龍中心主義者，同高先係鄰居同lift口撞過岑珈其。
本文獲作者授權轉載，原文可見於作者Facebook。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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【影音】疼愛毛小孩，從日常飲食做起！理想中的完美飼料「法米納」，陪伴心愛寵物健康生活
我們想讓你知道的是
我們想讓你知道的是：想要讓心愛毛小孩家人能夠長久陪伴身邊，就要用最好的飲食來照顧牠們。兩位飼主與大家分享她們與毛小孩日常生活的點滴，以及法米納如何幫助她們的毛小孩更健康、快樂。
毛小孩是我們最親密的家人，給我們無止境的快樂、最溫柔的撫慰，讓人感受到真正「無條件的愛」。從毛小孩身上獲得如此多幸福的我們，又該如何向牠們表達我們的愛呢？最好的方式，就是提供牠們最舒適的生活、最充足均衡的營養，讓彼此相伴的生活能夠更長長久久。
從毛小孩的營養需求出發，發現「法米納」就是最適合的飼料
從小到大身邊都有寵物圍繞著的秉貞，與法米納的相遇，源自於家中貓咪的健康問題。當時貓咪經診斷必須吃處方飼料，在尋找合適飼料的過程中，秉貞希望能找到不易引起過敏的「無穀」飼料，也希望「碳水化合物含量」能夠維持在一定比例以下，才能提供貓咪最優質的營養。透過網路搜尋，發現了法米納這個品牌正好滿足貓咪的需求。
法米納只使用天然食材製作飼料，以新鮮肉塊、高蛋白質含量的脫水肉塊作為優良蛋白質營養的來源，無穀系列不含穀物成分，碳水化合物比例也相對其他品牌來得更低，全系列產品皆添加豐富魚油補充Omega-3、維持腸道健康的益菌生，以及牛磺酸與薑黃等多種保健成分，讓毛小孩不只獲得基本飽足，更有充分的保健效果。
給牠最好的營養與健康，用愛照顧彼此的生活
虎斑貓胖虎的主人威綺說：「寵物就是要來寵的啊！我都給牠最好的。」看起來身強體壯的胖虎，其實小時候曾是一隻會邊走邊拉肚子的瘦弱貓咪，因在幼貓時期曾有嚴重的寄生蟲感染，傷及腸道使胖虎無法控制排泄能力，被獸醫師認為可能一輩子都無法脫離拉肚子。
威綺從家人手中接手照顧胖虎後，持續悉心照護、餵食保健品，並聽從朋友推薦開始餵食法米納。餵食法米納半年後，胖虎的便便開始成形、恢復正常，也讓胖虎從營養不良的狀態恢復到正常體型。
如同胖虎獲得威綺的細心照顧，威綺也從胖虎身上獲得無可取代的溫暖，她說：「人跟人相處難免會有受傷的時候，可是當你回家看到牠們，就是可以體會到什麼是真正被愛的感覺。」
當毛小孩的健康亮紅燈時，選擇適合的優質飼料能幫忙找回健康
秉貞家中高齡15歲的吉娃娃「抖抖」，曾經有段時間腎功能指數過高，自從在獸醫指示下，讓抖抖換吃法米納的腎臟處方飼料，一段時間後便成功讓抖抖的腎功能指數回歸正常，至今都維持在良好範圍。
法米納處方飼料使用純天然、非基改的食材製造，並且是經過獸醫研發、科學研究與試驗後的產品，並同時兼顧美味、營養需求，讓受疾病困擾的貓狗可以獲取最完整的營養。
而在一般健康貓狗的飲食上，法米納則兼顧營養均衡與高適口性，秉貞的活潑黑狗小Q試過許多不同口味的法米納飼料，每一種口味都相當喜歡，接受度很高。
法米納不油不膩，和一般飼料明顯不同
威綺分享，法米納與其他飼料的最大差別之一是油膩程度。「別的飼料都是放了一點時間之後就會黏在碗上面，沒吃完的，就是摸了很厚一層油，必須要用洗碗精才能洗乾淨。」她說，「現在換法米納之後，我是用清水洗完碗，拿衛生紙擦過碗就不會有油膩。」
法米納使用珍貴的魚油、優質天然動物油脂，搭配獨特的「真空鍍膜技術」，讓油脂與營養均勻滲入飼料孔隙中，受飼料結構保護，減少溫度、濕度造成的破壞，同時也保持顆粒清爽不油膩，讓毛小孩的每一口法米納都有滿滿的營養。
疼愛毛小孩，從日常飲食做起！選擇理想中的完美飼料「法米納」
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