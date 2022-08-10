唔捱貴樓住得遠啲？《緣路山旮旯》與香港居住地理學

同高先電影朋友說過基本上成年忙到冇入過戲院睇戲，演技橋段唔識講，與其說愛情地理學，《緣路山旮旯》可能更值得講嘅係一種這個城市正在默默冒起的居住地理學。

除咗討論岑珈其「毒男樣」，劇中唔單止係play with距離愈遠是否就愈難發生戀情的問題，同時都幾認真咁講緊今日香港，唔捱貴樓住得遠啲，其實得唔得？

圖片來源：電影《緣路山旮旯》海報

近年香港有無法逆轉的離港潮，也留意到同步開始出現青年返鄉潮，住村做鄉民、搬島做島民，有些只是想遠離一點，有些則是自建社群、重新出發。如果從最初階的人口地理學來說，大抵就係推力（市區租金、地產壟斷、重建拆遷、密度惡化、物價騰飛）及拉力（提升居住空間、發展人生新目標、以距離換來開闊環境，租金/物價較平、經營鄉郊事業、重拾社群關係、更易接觸自然等）使然。

當然囤緊山旮旯農地嘅地產商唔係咁諗，香港做城市規劃愈來愈向利益傾斜同倒退，根本已跟唔上世代的節奏，最需要睇呢套戲嘅可能係做房屋規劃青年乜乜嘅政策制訂者。

如果住喺一個地方唔係只係為咗番工同訓覺等番工，重要有好似劇中要養病、避世、創作、扎根、自給、私密、承傳歷史、搵番生活真實感、整理自己人生嘅空間需要，一個地方嘅規劃就必須保障尊重唔同種生活環境嘅權利，唔可以話變哂40至50層高皇后山俾間納米樓單位你就話解決咗土地問題。

再白啲講，揀住一條古村、住離島、住寮屋、住故居、住禁區、住山旮旯，呢個唔係純粹good to have的癖好問題，而係個城市居住權嘅選擇問題。

現實畢竟像個魔咒，劇中嘅山旮旯居住地，幾乎全部都出緊事，大澳建議直駁港珠澳大橋、沙頭角攪港深大鵬灣一站多程旅遊、下白泥旁建議攪私人參與北部都會區捷運系統、長實澄碧邨別墅模式隨時大規模複製離島、400年茶果嶺村即將拆剩3件舊建築聊以供奉，係得沙頭角梅子林復鄉工作暫時順順利利，近日沙田個個梅子林已在非法搭橋想起丁屋，可能不到十年，好多山旮旯都唔再山旮旯，這亦是大家見到講「香港真係好靚」值得注意嘅事，所謂「必然」城市發展並非不能逆轉。

或者對比海外，香港就算俾去到東龍島可能都係山未夠僻，海未夠深，我自己個再偏僻啲嘅隱世生活check list，可能會係周公島、蒲台島、蓮麻坑、蕉徑同高流灣 （可能不夠十年又是另一個光境），但這種城郊如此緊密的proximity，正正是香港特有的本土地理，發展出一種非常香港的生活方式。

不只因為疫情，山旮旯的確是個好題材，打開咗一個未係好充分討論嘅城市課題，反映新世代對當今城市發展的生存策略與回應。推介嘅原因係，可能大家各自會睇到香港重有另一種地理。

利申：自己是真九龍中心主義者，同高先係鄰居同lift口撞過岑珈其。

本文獲作者授權轉載，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin