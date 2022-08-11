柬埔寨求職詐騙受害者現身：7天被轉賣4次、報警還被毆打，立委籲成立專責單位跨國救援
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立委擔心警政署人力不足，負責的刑事組國際科只有38人，除了既有業務，還要耗費高度能量在處理「海外救援」，實在分身乏術。
近期國人遭誘騙販運至柬埔寨等國事件頻傳，根據非官方統計，受騙人數恐逾2000人，而目前恐怕還有上千人還困在當地。民進黨立委林俊憲等人今（11）日陪同受害者皮皮（化名）舉行記者會，呼籲行政院成立跨部會專責小組，並積極納入民間力量，全力宣導、阻斷、救援和保護，建立完善機制協助受害者。
受害者：7天被轉賣4次不能逃離園區
受害者皮皮今天在記者會現身說法，表示自己當初透過網路找工作，有朋友跟她說柬埔寨有高薪工作，和她聊了一個月，最後她卸下心防，就這樣被高薪工作的話術騙到柬埔寨的詐騙園區；皮皮描述，當時一下車就被送往園區，園區很大且有閘門，就算跳樓也會落在園區內，7天內她被「轉賣」了4次，看到各個園區裡面五花八門，有服飾店、超市等，不能隨意離開。
皮皮說，後來她透過社群媒體找YouTuber求救，對方靠關係聯絡當地省長，本來她又要被轉賣，所幸她聲稱家人已經在籌錢，藉此拖延時間，最後才順利被救出。皮皮也說，由於當地警察和詐騙集團勾結，之前有一人因為報警4次，結果被帶回公司打，不但用腳踹，還遭電擊，也聽聞有人被抽血拿去賣，只能看省長心情決定救不救人。期間她重度憂鬱、很想自殺。希望政府不要再讓人受騙。
刑事局國際刑事科科長李泱輯表示，署長已指示針對受理案件提高層級，以人口販運處理，警政署也要求辦理講習，讓第一線員警知道怎麼受理這類型的案子。今年7月26日已將相關案件列為全國重大刑案，除針對國內肅清偵辦不法集團，減少國人遭誘騙情況，對於境外救援，也會窮盡一切方法找到讓受害者回家的路。
立委：需要專責單位跨部會強化救援
林俊憲表示，他肯定刑事警察局最近開始展開在機場「攔阻」的初步成效，不過處理人口販運牽涉許多部會的權責，在不同階段需要不同單位的協助，恐會讓本來已經無助的受害者求助時被踢來踢去，成為「人球」。他指出，目前警政署已經成立內部小組，查緝涉案的組織，但對於受害者的事後保護工作卻不足，有必要成立跨部會專案小組處理。
立委林昶佐表示，因為現在沒有一個單一窗口，也沒有專門處理這個單位，外交部給了一個窗口終於連絡上後，結果窗口還一直問受害人家屬，「你怎麼會有我的電話？」目前台灣跟柬埔寨缺乏邦交，也沒有設立代表處，再加上柬埔寨立場傾中，種種原因使我國救援相對困難，外交部應該與國際組織串連，並在刑警局通報時採取更積極作為，別讓民眾到處奔走聯繫求助無門。
賴品妤表示，今天有許多立委站出來，因為大家都接到類似陳情案，她自己的辦公室近期協助營救2位個案，在過程中深切感受到，警政署人力不足，負責的刑事組國際科只有38人，除了既有業務，還要耗費高度能量在處理「海外救援」，實在分身乏術，而駐外館也有類似情況，以行政院層級出面統籌才得以因應日益嚴重的狀況。
外交部亞東太平洋司長周民淦說明，去年6月開始就陸續接到很多案子，今年增加特別迅速，1到6月赴柬埔寨國人超過6400多人，遠超過到菲律賓、印尼、越南，十分反常，而目前恐有上千位國人被困在當地，首要工作是把他們救回來，並斬斷國內不法集團的勾結管道。
周民淦說，行政院政委羅秉成於8日曾召開跨部會議，把每一項細節詳細討論，包括怎麼幫受害人買機票回來、回來後怎麼照顧等。他認為專責小組已成立，由內政部警政署主責，未來外交部也會與當地警方、台商和僑胞建立聯繫管道配合協助。
另外政府有做警示標語，希望各單位透過管道宣傳，也在機場、教育部網站宣導，並請學校老師向學生宣導，成效可能逐漸才能看到。羅秉成今日稍晚也表示，警方透過口頭或影片勸導，目前已經成功勸阻40多位國人在最後關頭回心轉意，會持續藉由多元管道，提醒民眾注意海外求職陷阱。
會中林俊憲也當場詢問：「目前透過官方系統救回多少人？」周民淦說，從去年6月到今年8月初，共有270人陳情，51人回來，有些是透過自己的管道，有些是駐外代表處有提供協助。對受害者皮皮呼籲外交部加快發臨時護照的程序，周則回應補發護照不是問題，會先發入國證明書，讓受害者很快可以回來。
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核稿編輯：翁世航
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平面設計師經常需要從圖像中，擷取部分的元素當作設計素材。魔術棒或者磁性套索都是大家常用的功能，不過這次要介紹的是比上述工具都更迅速的「物件選取」，這也是Adobe近期應用機器學習開發的功能之一。
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