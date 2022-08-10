旁觀他人的痛苦——MIRRO紅館意外反思

（內文含有演唱會事故相關內容，或會令部分讀者不安，敬請留意）

2007年12月4日，我在有線電視任職記者，早上收到一宗採訪工作，指有地盤工人意外去世。當我趕到現場，那裡是一個舊式低密度住宅，原來一批工人要通過住宅後面的狹窄通道，搬運一個重型機器到附近一個港鐵維修斜坡的地盤。

那個機器是一部4.5噸重的風機，搬運期間，在斜坡有工人被壓斃。由於事發現場已封鎖，記者沒法入內。一般而言，工業意外新聞性低，市民亦不大關心，容易成為被忽視的小新聞。

我那時想辦法要拿到更多關於這宗採訪的資料，我遊走於屋苑不同角落，發現一名保安員坐在屋苑的更亭裡當值，我抱着一試心態，要求保安員翻查屋苑的閉路電視，保安員同意。此時，其他記者亦走近，大家一起翻查紀錄。

令我震驚的是，屋苑的多個閉路電視多角度拍攝着搬運過程，清楚看到在三秒之間，工人由活生生到被壓死。即使記者採訪了很多突發意外，也覺得畫面讓人不安。

那時我經驗不豐富，腦袋空白，我第一時間把翻拍的片段傳送到公司總部。在編輯室的上司，冷靜地看畢影片，寫了電視新聞的旁白讓我錄下，細緻描繪了事發過程：

時發時間在早上八時許，七至八個工人一起搬風機，有人在風機後推有人在前頭頂着，下斜時有人嘗試在車底輪前加木條阻止風車向前滑，但最後風機滑向牆，一個工人走逃得快，另一個卻被壓往牆。

片段拿回來是流動的影像，但主管特意吩咐剪片師，把意外發生的一剎那變成「多張硬照」。意思是，觀眾在電視畫面上看到工人逃跑，之後五至六個畫面是定格，像連環圖，被夾的工人身體則被打格仔。

圖片由作者提供

那時，我還不知道這個看起來不甚麼樣，但細緻的處理有多重要。

到我下班時，才發現，「風機壓死工人」成為了當日的頭條。無綫電視台卻在新聞裡，把閉路電視的片段原裝播放，觀眾目擊工人被壓死。

直至2008年1月17，廣管局表示，就無綫的《六點半新聞報道》收到九宗投訴，主要指有關報道內容令人不安，不適宜播出，以及片段對死者及其家屬不敬，成為該月被投訴最多的電視節目。無綫則回應指，新聞是反映事實，並無渲染。

而有線則處理了同一宗新聞，卻沒有收到投訴。

我回去思考良久。新聞報道講究真實，理論上，流動的影像要比硬照能提供更多觀影上的資訊。但報道亦要考慮新聞倫理，尤其是不同年紀心智的觀眾的觀賞承受力，不能把血腥片段不刪剪播出。

但一刀切完全不播放的話，以這種地盤意外為例，相關人士對工業安全的疏忽，將來如何可以提防另一宗慘劇？

如前文提及，工業意外多發生在記者拍攝不到的地方發生，受害者多為基層低教育水平的男性（風機意外死者為一28歲散工，日薪數百，遺一對孖仔在內地），基本上，工業意外若非大型，即使有人喪生，很難引起公眾關注，傳媒亦甚少大篇幅報道。

今次找到閉路電視，把事實還原，引起社會關注，對工業安全有警惕作用，有明顯的公眾利益。故此在報道上，是有播放的需要。後來工業傷亡權益組織亦替家屬爭取賠償，傳媒的關注，對家屬發聲亦有幫助。

不過，卻要對血腥部分作出刪減，尤其是流動影像，讓人同步看到活人受苦，像重演又重演一次慘劇，並不適宜在未處理的狀態下在公眾平台播出。正如廣管局的投訴內容，「除了引起觀眾不安，亦對死者及家屬不敬」。

寫這篇文章，也是因為近日MIRROR演唱會發生嚴重事故，坊間討論是否應轉發和播放事發影片。不少傳媒在報道事件都作適當處理，例如只播放事發前，或屏幕鬆脫一刻。下墮打中舞者的流動影像並不會公開重播。但原始檔對記者追查事故原因亦有重要的作用。

當然，今次事故和地盤工業意外有很大不同。紅館有近萬觀眾，同時目睹事件，人人都有手機，片段在民間廣泛傳播。上文提及的地盤片段，只限到場採訪記者才能拿到，可以控制在公眾平台播放的方式，以免一般受眾受影響。

今次事故已在公海廣泛流傳，記者也只是從公海拿片段作處理。在一個公開場合，千計人士都可拍攝的活動上發生嚴重事故，今次事件引起的傳播倫理討論，罕見亦重要，就涉及公眾和讀者對發放和轉發資訊的責任了。

本文獲授權轉載，題目由編輯修改，原文見於作者Facebook。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin