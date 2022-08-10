旁觀他人的痛苦——MIRRO紅館意外反思
我們想讓你知道的是
新聞報道講究真實，理論上，流動的影像要比硬照能提供更多觀影上的資訊。但報道亦要考慮新聞倫理，尤其是不同年紀心智的觀眾的觀賞承受力，不能把血腥片段不刪剪播出。
（內文含有演唱會事故相關內容，或會令部分讀者不安，敬請留意）
2007年12月4日，我在有線電視任職記者，早上收到一宗採訪工作，指有地盤工人意外去世。當我趕到現場，那裡是一個舊式低密度住宅，原來一批工人要通過住宅後面的狹窄通道，搬運一個重型機器到附近一個港鐵維修斜坡的地盤。
那個機器是一部4.5噸重的風機，搬運期間，在斜坡有工人被壓斃。由於事發現場已封鎖，記者沒法入內。一般而言，工業意外新聞性低，市民亦不大關心，容易成為被忽視的小新聞。
我那時想辦法要拿到更多關於這宗採訪的資料，我遊走於屋苑不同角落，發現一名保安員坐在屋苑的更亭裡當值，我抱着一試心態，要求保安員翻查屋苑的閉路電視，保安員同意。此時，其他記者亦走近，大家一起翻查紀錄。
令我震驚的是，屋苑的多個閉路電視多角度拍攝着搬運過程，清楚看到在三秒之間，工人由活生生到被壓死。即使記者採訪了很多突發意外，也覺得畫面讓人不安。
那時我經驗不豐富，腦袋空白，我第一時間把翻拍的片段傳送到公司總部。在編輯室的上司，冷靜地看畢影片，寫了電視新聞的旁白讓我錄下，細緻描繪了事發過程：
時發時間在早上八時許，七至八個工人一起搬風機，有人在風機後推有人在前頭頂着，下斜時有人嘗試在車底輪前加木條阻止風車向前滑，但最後風機滑向牆，一個工人走逃得快，另一個卻被壓往牆。
片段拿回來是流動的影像，但主管特意吩咐剪片師，把意外發生的一剎那變成「多張硬照」。意思是，觀眾在電視畫面上看到工人逃跑，之後五至六個畫面是定格，像連環圖，被夾的工人身體則被打格仔。
那時，我還不知道這個看起來不甚麼樣，但細緻的處理有多重要。
到我下班時，才發現，「風機壓死工人」成為了當日的頭條。無綫電視台卻在新聞裡，把閉路電視的片段原裝播放，觀眾目擊工人被壓死。
直至2008年1月17，廣管局表示，就無綫的《六點半新聞報道》收到九宗投訴，主要指有關報道內容令人不安，不適宜播出，以及片段對死者及其家屬不敬，成為該月被投訴最多的電視節目。無綫則回應指，新聞是反映事實，並無渲染。
而有線則處理了同一宗新聞，卻沒有收到投訴。
我回去思考良久。新聞報道講究真實，理論上，流動的影像要比硬照能提供更多觀影上的資訊。但報道亦要考慮新聞倫理，尤其是不同年紀心智的觀眾的觀賞承受力，不能把血腥片段不刪剪播出。
但一刀切完全不播放的話，以這種地盤意外為例，相關人士對工業安全的疏忽，將來如何可以提防另一宗慘劇？
如前文提及，工業意外多發生在記者拍攝不到的地方發生，受害者多為基層低教育水平的男性（風機意外死者為一28歲散工，日薪數百，遺一對孖仔在內地），基本上，工業意外若非大型，即使有人喪生，很難引起公眾關注，傳媒亦甚少大篇幅報道。
今次找到閉路電視，把事實還原，引起社會關注，對工業安全有警惕作用，有明顯的公眾利益。故此在報道上，是有播放的需要。後來工業傷亡權益組織亦替家屬爭取賠償，傳媒的關注，對家屬發聲亦有幫助。
不過，卻要對血腥部分作出刪減，尤其是流動影像，讓人同步看到活人受苦，像重演又重演一次慘劇，並不適宜在未處理的狀態下在公眾平台播出。正如廣管局的投訴內容，「除了引起觀眾不安，亦對死者及家屬不敬」。
寫這篇文章，也是因為近日MIRROR演唱會發生嚴重事故，坊間討論是否應轉發和播放事發影片。不少傳媒在報道事件都作適當處理，例如只播放事發前，或屏幕鬆脫一刻。下墮打中舞者的流動影像並不會公開重播。但原始檔對記者追查事故原因亦有重要的作用。
當然，今次事故和地盤工業意外有很大不同。紅館有近萬觀眾，同時目睹事件，人人都有手機，片段在民間廣泛傳播。上文提及的地盤片段，只限到場採訪記者才能拿到，可以控制在公眾平台播放的方式，以免一般受眾受影響。
今次事故已在公海廣泛流傳，記者也只是從公海拿片段作處理。在一個公開場合，千計人士都可拍攝的活動上發生嚴重事故，今次事件引起的傳播倫理討論，罕見亦重要，就涉及公眾和讀者對發放和轉發資訊的責任了。
本文獲授權轉載，題目由編輯修改，原文見於作者Facebook。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
我們想讓你知道的是
國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。