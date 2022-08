【專訪】9m88：新專輯刻劃從女孩蛻變為女人的心情轉折，扎根台灣朝世界舞台用力發聲

文:詹致中

那是一個令人回味再三的夜。

當第33屆金曲獎舞台的環型巨幕緩緩升起,幾束暖橘色燈光如朝霞般渲染開來,彷彿預示著音樂將帶來無限美好。只見9m88站在舞台中央,身著一襲深具個性又不失性感的丹寧拼接藍灰色禮服,搭配一雙白色長手套盡顯優雅女伶姿態,一開口,每一段旋律彷彿都被光影鎖定。

八分鐘一氣呵成的精緻演出,把今(2022)年六位入圍最佳華語女歌手們的獨特風格,都收斂揉捏成屬於自己的氣息,觀眾再也無法從聽覺與視覺中抽離 ——這就是9m88獨特的才華與魅力。

「接到金曲獎邀約時,發現能夠準備表演的時間很短,加上那時候正在籌備新專輯發片,讓我一度非常猶豫。」 9m88娓娓道來幕後的心路,由於每位華語女歌手獎入圍者的風格都很突出,要消化所有曲目並找到適合自己的聲線實屬不易。

但是,不服輸的她決定「推自己一把」,排除萬難接招金曲獎的挑戰,短時間內下足苦功,用自己的音色與唱腔完美詮釋出每位入圍歌手的代表歌曲。果然,這段被譽為「零負評」的精彩演出,成功地為當晚的典禮畫下了一個閃閃發光的驚嘆號!

Photo Credit: 爵士寶貝有限公司提供 9m88出身於台北,以獨立音樂人之姿,享受每次舞台的本色演出。

睽違三年最新專輯 從大膽青澀到成熟自在

金曲獎演出結束兩個月後, 9m88的最新專輯《9m88 Radio》終於誕生了,這是她睽違三年的新作,串聯日本、韓國、美國、澳洲等多位風格鮮明的製作人共同創作,其中也包括Rainbow Chan、SUMIN、Arthur Moon等音樂人的作品,從獨特的女性視角出發,透過音樂刻劃9m88邁入30歲後,從女孩蛻變為女人的心情轉折。

「這張專輯一開始就想跟世界各地的製作人合作,最好要有多點女性音樂人,一起集體創作。」好玩歸好玩,但光是安排和這些位處不同時區的音樂人討論溝通就是一件大工程,而且因為疫情的關係,擔綱專輯統籌的9m88跟其中好些人根本沒機會實際面對面,幸好有音樂作為橋梁,彌補了可能因時空距離產生的隔閡,順利開啟共同創作的大門。

「製作這張專輯的過程中,我得到很多感動,每一首作品都比我期待聽到的更多,帶來意料之外的驚喜。」9m88很喜歡這張專輯的靈動氛圍,穿梭在電子、Hip-Hop、R&B、Alternative Pop之間,就好像聽收音機切換到不同頻道那樣,既有流行的喧囂,也有深夜節目的感性,讓9m88得以肆意發揮她多變的嗓音。

Photo Credit: 爵士寶貝有限公司提供 最新發行的專輯《9m88 Radio》,以女性的獨特視角,捕捉9m88放鬆又堅強的美好姿態。

為了音樂 重新讀一次大學

很難定義9m88屬於哪種風格,他的嗓音不但可以駕馭Jazz、Neo soul、R&B的西方靈魂,又會讓人從中窺見到來自華語流行音樂的東方影子。

許多人應該是從9m88與Leo王合作的〈陪妳過假日〉認識這副嗓音,MV濃烈的懷舊色彩搭配融合嘻哈與爵士的慵懶女聲,復古而不老派,吸引千萬人為此沉醉。

兩人再續前緣的作品〈最高品質靜悄悄〉,透著濃濃東方味的beat搭上9m88深具靈魂韻味的歌聲,不僅再創話題,更一舉入圍第31屆金曲獎年度歌曲獎。即便擁有如此難以定義的百變音樂基因,9m88卻不諱言,自己的創作根源一直是來自於華語音樂。

早在9m88牙牙學語、連話都說不太清楚的時候,便總跟著喜歡流行歌曲的母親一起哼哼唱唱,「接著就開始聽爸媽買的錄音帶,小時候不懂歌詞的意思,但每次跟著哼唱總是莫名覺開心。」9m88至今仍深刻記得,自己學會的第一首華語歌是〈瀟灑走一回〉。

愛唱歌的9m88上小學之後,如願以償加入了合唱團,並成為歌唱比賽的常客,想盡辦法抓住每個登台的機會,也開始幻想著有天能像蔡依林、周杰倫那般躍上舞台本色演出。高中時期因為接觸街舞,他又一頭栽進了R&B、Soul音樂世界,漸漸沉溺其中。

一直想當明星的9m88在考大學時,頭一次面臨現實的考驗,「我沒接受過真正的音樂科班訓練,想讀的藝術大學應該……也考不上。」於是她退而求其次,從也很喜歡的潮流時尚下手,選擇就讀實踐大學服裝設計系,打算以造型師的身分迂迴朝演藝圈邁進。

只是9m88怎樣都沒想到,服裝設計系竟然這麼「操」。為了趕作業,她和同學常常熬夜至天亮然後直接去上學,「感覺花好多時間,才進步那麼一點點。」在設計、打版、車衣服的無限輪迴中打轉,音樂已經從單純的興趣,變成療癒和救贖,也是在這個階段,9m88接觸到爵士樂。

服裝設計系四年操練,讓9m88進化出高度的抗壓能力。以畢展第一名的優異成績畢業後,他獲得了加入台裔設計師吳季剛工作室實習的機會,在引領世界潮流的紐約,深入時尚產業第一線,真實體驗過高壓的工作環境之後,9m88知道,音樂才是自己想走的路。

於是,她鼓起勇氣,做了此生最重要的決定——放棄眾人欣羨的設計之路,縱身一躍重新歸零,在24歲那年申請上紐約爵士與現代音樂新學院(The New School for Jazz and Contemporary Music),重新當個大一新鮮人。

Photo Credit: 爵士寶貝有限公司提供 畢展奪冠後來到紐約吳季剛工作室實習,深入時尚產業第一線,9m88才真正清楚「音樂」是自己心之所向。

找尋自己獨一無二的聲音

喜歡唱歌,但沒什麼樂理基礎的9m88進入The New School之後,好像被丟進了大海,校園幾乎沒人說中文,圍繞身邊的外國同學,個個擁有深厚的音樂底子,她必須奮力踩水,才能在深不可測的海水裡免於被吞噬。

「不少黑人同學從小在教會長大,唱歌有強烈福音風格。但我沒有這個生活背景,想刻意模仿也不會有。」起初,9m88很在意自己的詮釋缺乏黑人爵士樂的原味,但在多次自我對話以及對文化的深度挖掘後,他學會了轉念,開始思考如何運用獨特的東方文化背景,雕琢出自己的唱腔去詮釋爵士樂。