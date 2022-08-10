Lokman五年前一番話

近日有經濟學者考古，翻出Lokman楊樂文五年前的一番話來做文章。

當年楊千嬅開演唱會，疑似招募欠經驗的Dancer來壓價，Lokman現身說法——MIRROR尚未成立——道出同行苦況：「做爛市呢個問題其實存在咗好耐，係一層壓一層嘅壓力，由公司到production，再到創作團隊再到freelance嘅artist，各有壓力所以一層打壓一層。去到最底層就係Freelance Dancer，係最慘同中得最應嘅人。我哋付出同收入唔成正比，都係一個『歷史悠久』問題。」[1]

經濟學者重提舊事，卻認為做爛市不是因為資本家剝削舞蹈員，而是消費者不懂分辨，或不夠重視舞蹈員的表演質素所致。學者更指出，跳舞興趣班成行成市，「反映跳舞是一項貼錢也有人參與的活動。從興趣到專業，要避免做爛市是困難的。」要改善專業舞蹈員的待遇，他認為要「培養及提升欣賞舞蹈表演消費者品味，市場才會就這些專業表演者的有限供應提供合理補償。」[2]

興趣和專業混為一談，果真突破盲腸。到底是Lokman講得不夠清楚，抑或學者有閱讀障礙？Lokman明言「市面上都係擺明車馬鬥平㗎！任何行業都有呢個惡性循環，有時最低工資都唔到㗎！好難去解決！」很明顯，問題出在香港的僱員（不止舞蹈員）缺乏應有的保障之上。

僱傭關係中，僱員往往處於弱勢。僱主（或金主）大可利用「妳／你唔做大把人做」來迫她／他們就範。但過去多年，香港主流的經濟學者都不理會這一點——僱員長期處於被「逐個擊破」的不利境地。僱員接收到的市場資訊有限，亦未必擅長談判。相反，具規模／經驗的僱主有專人管人事，有資源針對性應付一盤散沙的員工。主流經濟學者喜歡誇大僱員的自主性和能耐，假設她／他們會為自己爭取最大利益。舞蹈員啞子吃黃蓮，都是自己揀，不能怪資方無良。誰知放任的市場很容易形成Lokman口中的惡性競爭，員工缺乏討價還價的能力，只好接受越來越苛刻的受僱條件和工作環境。最終一次又一次釀成職場悲慘故事，甚至人命傷亡。

這種不合情理的巿場環境存在已久，專家學者都不覺得有問題，現在就更加發明一個新的理由。原來Lokman口中舞蹈員的苦況，是「競爭之下舞蹈員盡跳的後果」。舞蹈員為了興趣，收平啲都係應份嘅。如果這講法成立，那些大資本家或者大企業高層，他們運籌帷幄，其工作有常人所沒有的成就感，政府是否應該向他們抽富豪稅或大額入息稅呢？他們的人工少收一橛，或收少一大筆花紅，這些錢可用來成立一個基金去補助社會上過度低薪的僱員，這不是更加能增進市民福祉嗎？反正這些大粒佬在權慾上已得到很大的滿足，人工打折扣又怎會計較呢？為甚麼經濟學者又不會考慮這一層呢？

後記：八月七日明報報道，有關MIRROR紅館演唱會的悲劇，「今次意外引致兩名舞蹈員受傷，自僱者因工受傷未可按《僱員補償條例》獲償。」

香港舞台藝術從業員工會理事張惠婷表示，主辦單位一般以「服務合約」形式聘請舞蹈員，即使場地擁有人要求主辦單位為員工購買保險，由於是以服務形式合作，相關保險亦毋須涵蓋舞蹈員，主辦單位便能減省聘請成本。 張惠婷解釋，主辦單位以「服務合約」形式聘請舞蹈員，部分甚至會列出不受保障的範圍，舉例演出突然取消不獲賠償。另一種形式則是「口頭承諾」，即發放簡單短訊，內文列出演出的時間、場所和薪金，作為短暫和單次僱用，同樣未有提及受傷的賠償安排。她說在如此情况下，即使行內很多舞蹈員擔心保障不足，惟因不希望失去工作機會，亦不會向「僱主」提出額外要求……

如果真的要集氣，除了祝願傷者早日康復，亦應該繼續關注香港僱員的實際苦況，不要被KOL或專家學者轉移視線（難道消費者品味提升會令賺到盡的主辦單位、中間各級判頭安全意識也大增，用更多時間來綵排及加倍做好安全保險措施？）。我們不希望再有一次，亦要集氣使得不會再有下次。

注釋：

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin