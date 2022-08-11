APT27駭客組織對台宣戰，政府與關鍵基礎設施該如何抵禦資安攻擊？
我們想讓你知道的是
資安真正關鍵的，是在攻擊階段中的前期防護，並不是在惡意程式進入到企業環境後才開始進行處理，就像疫情期間我們都不希望把病毒帶進家中，所以盡量在進門前就能徹底消毒一樣。
文：周裕華（Kent Chou）
自稱APT 27的駭客組織於8月4日晚間上傳一支影片到YouTube，聲稱將針對台灣政府以及關鍵基礎設施發起一連串癱瘓網路行動。更在三天後於第二支影片中表明對台灣的行動已經告一段落，說其已對內政部警政署、交通部公路總局、台灣電力、總統府、金智洋科技、財金資訊公司、神腦國際等組織進行了不同程度的攻擊。
APT 27更提到，它掌握有台灣設備的零日漏洞、政府資料和超過20萬的連網設備資料，威脅台灣日後若再挑釁，APT 27就會使用現有劫持的資源來發動攻擊。
這對台灣政府以及關鍵基礎設施，可能會有什麼影響？
我們可以從這次攻擊中看到，許多攻擊的目標為政府或企業的委外廠商，雖然對政府及企業本身是不具有一定性的影響，但這也直接造成人民的恐慌，使人民開始擔憂起國家的資安問題。
畢竟，我們都不想看到台灣成為下一個烏克蘭，因資安防護不足導致國家陷入經濟與生活困難。但事實上，目前這些攻擊對整體國安及企業安全並不會造成絕對的傷害，畢竟這些網路與系統是與關鍵網路分離的。
APT 27駭客組織可能會有的許多攻擊方式。其中包含網路、社交工程、DoS等攻擊手法，相關的關鍵基礎設施應加強持續監控所有威脅可能的接觸點，避免關鍵基礎建設受到網路攻擊造成更巨大的損失。現階段許多與民生相關的媒介或是政府機關對外傳遞資訊的媒體，都需要更加的注意是否會造成攻擊點的產生，畢竟這些都是在整體資安上最脆弱的一個環節。
為什麼關鍵基礎建設如此的重要，正如生活中不能沒有水跟空氣一樣，其關鍵性在於維持人民的基礎生活所需，若是關鍵基礎建設遭受到攻擊而癱瘓，對民生及經濟都是一莫大的打擊，我們也無法想像打開水龍頭沒有水、沒有電力提供的生活。
這些組織的資安團隊，應該採取什麼防護？
長期以來，委外服務是最難管理的，相關的服務僅限於服務提供，卻往往在資安的議題上都涉足不深。
原因是什麼呢？成本！
例如，廣告服務的推播，實質上更注重在內容的呈現，而不會著重在後面推播的系統中應該採用什麼樣的資安規範。IT及OT的生態中，都會面臨到如此重要的關鍵問題，委外單位連線存取、軟體更新、硬體維護、遠端控制等等，這些都是資安團隊需要關心的，畢竟層出不窮的事件都一再的呈現這事實。
那麼，什麼需要注意的？
- 委外單位的資安規範需更明確，包含連線控制、軟體更新、推播限制及邊界管制等等的資安規範。
- 企業需將委外服務納入企業資安的管控範圍內，避免因為委外廠商的因素造成企業及社會損失。
- 需要更明確定義資料交換的流程，採用零信任的基礎進行資料交換，所有的檔案都不信任，透過嚴謹的規範及技術控制唯一能使用的範圍。
- 深入盤點可以接觸到外界的檔案（即使是備份，也需要確認備份的檔案是乾淨的），避免當駭客發起攻擊時成為被利用的武器。
- 定期更新，雖然是老調長談的措施，但卻有許多的系統無法更新到最新的版本，這著實都成為駭客的主要武器。
- 應用程式弱點監控，了解企業內部應用程式的管控，避免存在弱點的應用程式持續被使用。
- 限制性軟體，其中也包含了非法軟體及所謂的PUA軟體，企業應避免非法的軟體使用，因為它並不是存在於可控制的範圍內。
台灣政府應該如何回應這類威脅？
對於現階段政府單位所面對到的問題來說，台灣政府已經達到高標準在處理問題，也許我們會認為政府網站無法運作是一個很嚴重的問題，但其問題並不是被入侵，而是利用網路攻擊的方式使網站回應癱瘓：就好像是先前的疫苗系統一樣，當太多的請求發送到網站時系統無法處理這麼多的請求，而造成的短暫服務問題。
這類的事件都需要時間進行回復，所以我們應該相信政府的能力，但針對企業來說，是否已經準備好足夠的應對措施去有效防禦相關攻擊事件，企業內部究竟還存在多少被劫持的資源等著被駭客利用，即便有了備份、高可用性措施，都應該更注意在每個接觸點上的有效防護。
政府及企業的網站、系統，都存在許多資料交換的服務，這些關鍵服務也需要被檢視，是否能夠完全的信任民眾或企業交換或上傳的資料，其中會不會包含惡意程式導致攻擊的事件產生；此外，政府機關中也採用了許多的委外服務，這些都需要在資安的範圍內進行規範，去避免真正的攻擊事件癱瘓我們的關鍵基礎設施，避免委外的資源變成攻擊者利用的武器。
如何才能有效地避免攻擊事件發生？
惡意組織最常使用的攻擊方式就是尋找弱點（vulnerability），或是利用釣魚郵件（phishing）等等的特性誘使人員執行其攻擊性武器，可能是經由惡意連結下載，亦可能是經由惡意程式來執行弱點利用，這都是我們需要注意的關鍵問題，畢竟沒有一個解決方案能保證百分之百的防護到所有的攻擊；但是，假使我們在一開始就不信任所有的檔案交換，那麼是否會有所不同呢？
網路攻擊手法日新月異，以零信任為架構才能打造安全的網路環境。
零信任意旨不相信任何的文件並假設所有文件與設備都帶有威脅，而威脅更有可能從四面八方而來。因此所有文件與設備都需要以零信任原則謹慎處理。企業與組織最需要的資安解決方案是能在不改變原有資訊架構下，快速建立以零信任為核心的新世代資安防護機制，同時保護遠端辦公機制的安全。
以零信任為架構的DEEP CDR（檔案無毒化）技術就是針對攻擊提供百分百防護的關鍵；在一個零信任的基礎下，提供資料交換服務時，洗淨所有不應該存在的因素，例如：ActiveX元件、巨集或是惡意連結等等的攻擊武器，當檔案進到企業內部時，就是絕對乾淨的一個狀態，不具有所有威脅的因素。
而且，這是在攻擊階段中的前期防護，並不是在惡意程式進入到企業環境後才開始進行處理，就像疫情期間我們都不希望把病毒帶進家中，所以盡量在進門前就能徹底消毒一樣。
最後，如同政府於2021所推出的「資安即國安2.0戰略」，不論政府、企業或人民，我們每個人都應重視資安的重要性並且落實安全防護。
作者簡介
現任OPSWAT技術顧問。在資訊安全領域中擁有超過12年的專業顧問資歷，同時也是專業的資安技術專家。 擅長於產品整合應用、規劃及安全事件處理、分析，並包含端點、伺服器、網路及郵件等領域之安全防護，資訊安全防護等應用規劃。曾擔任賽門鐵克大中華區首席技術顧問，負責各項產品技術及資安解決方案建置、應用及分析，提供企業用戶資料安全、規範、保存及資訊安全事件處理等顧問服務。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
我們想讓你知道的是
台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
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