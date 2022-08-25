移工與台灣人「同島不一命」？給下一次疫情危局的人權備忘錄
我們想讓你知道的是
大疫之下，出現了兩種人權危機，一種是因為疫情而被侵害的言論自由，政府可以因人民對政策方向或執行方式提出質疑，就以《社會秩序維護法》將其定罪；另一個是移工，移工本身在台灣就是最邊緣化的群體，但又因為其族群龐大，政府因此祭出比一般民眾更為嚴苛的防疫措施，將移工視為隨時會引爆的未爆彈處置。這兩者都顯示出政府的政策缺乏彈性，而在防疫大旗之下，成為無限擴張的「大政府」。
文： 施逸翔（台灣人權促進會秘書長）
今年（2022年）5月甫完成的兩公約第三次國家報告審查，這次的結論性意見多了一項前兩次結論性意見所沒有的議題，也就是「COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情」，尤其審查委員特別提及政府在各種防疫措施中，「應考慮更謹慎地應用比例原則和合理性標準。」以及「政府應識別任何受到各該決定不利和不相稱影響的群體，並制定措施，以確保相關不利因素得到適當的補償，且不會持續下去。」
相較於「廢除死刑」、「居住權與迫遷」、以及許多涉及「原住民族」的議題，跟疫情有關的這幾點結論性意見，可說是客氣許多的建議。但如果我們回頭檢視2019年至今許多因疫情而起的人權議題，仍然可指出許多政府在推行防疫政策之前，很難說真的有「審慎應用比例原則和合理性標準」，也沒有針對各種可能的「受不利影響群體」進行人權衝擊影響評估來制定防疫措施。
失控的疫情下禁止移工外出禁令
筆者在去年〈COVID-19疫情期間對於人權的衝擊〉的文章中，就有提到許多處境不利者，比如外籍漁工和移工，就非常容易被相關的防疫措施遺漏，或者受到加倍的衝擊與歧視污名。
當時就特別提到疫情剛爆發且口罩短缺時，移工如何購買與領取口罩的問題，以高雄外籍漁工因為露天洗澡未戴口罩而被開罰的案例，加上失聯移工與各種因為沒有合法身份在台的無國籍人或難民尋求庇護者，也是要等到台灣人疫苗都打得差不多了，今（2022）年才開始啟動相關的施打疫苗機制。
這些都顯示即便像台灣這樣被認為是「防疫模範生」的國家，也離聯合國人權高專辦有關防疫「一個都不能少」的指導原則：「所有社會都存在被邊緣化者，他們由於種種原因而難以獲得公共信息和服務，其中一些原因反映出根深蒂固的歧視、排斥、不平等、或政治分歧。」很遠。
就在筆者文章6月初刊登之後，移工在疫情期間被邊緣與被歧視的情況，不但沒有改善，反而在6月7日再次爆發更嚴重的事件，也就是因為苗栗縣爆發電子廠群聚感染，徐耀昌縣長在6月7日跳過中央自行頒布歧視全縣外籍移工的「禁止外出禁令」，甚至引發全國各地私人企業跟進仿效。
就台權會所收到的陳情，包括非苗栗縣的工廠、移工仲介提供的宿舍、長照養護中心裡的看護移工，以及有移工住宿的社區大樓，都有發生移工被限制人身自由的情況。除了限制移工人身自由，移工的私人物品、宿舍的不人道環境，更是躍上各國新聞媒體版面，造成台灣歧視移工的惡名。
對此，台權會於6月18日發文給中央流行疫情指揮中心與相關部會，要求說明「禁止移工外出之禁令，是否違反三級警戒與基本人權」。令人遺憾的是，指揮中心等到苗栗縣於6月29日自行解除移工禁令之後，台權會才正式收到疫情指揮中心的回文。公文中明確指出：
「對於苗栗縣長於縣內會議口頭宣布移工禁外出，並於其個人臉書宣布全縣移工禁外出等作為，恐有差別待遇違反平等原則疑慮，依前開規範（指憲法、兩公約、傳染病防治法）應無法律上之拘束力，本中心陳副指揮官已於110年6月9日指示，請苗栗縣遵照三級警戒標準實施防疫措施。」
但對移工施以人身自由拘束違反人權的苗栗縣與各單位，無人被追究責任與處罰，也未有任何移工獲得相關的救濟。
重罰「謠言」，還是限制言論自由？
在兩公約第三次國家報告的結論性意見中，審查委員也特別注意到台灣政府有因為疫情而在言論自由採取所謂「必要」的管制措施，甚至依據《社會秩序維護法》第63條，以「散布足以影響公共安寧的謠言」的罪名進行了大量的起訴和定罪。
雖然這對防疫有效，但也直接對於《公民與政治權利國際公約》第19條與第20條有關的一系列人權造成侵害。審查委員在結論性意見中指出「鑒於所採取的措施範圍甚廣，不受限制的公開討論和辯論尤為重要，但因害怕可能遭到起訴的後果，將形成阻礙，這是一個令人關注的問題。
政府無法提供令人信服的範例來表明，此一刑法規定的適用充分平衡了對言論自由的限制與保護國家安全或公共秩序，或公共健康或道德的關係，這是《公政公約》第19條第3款所明令要求的。顯然，《社會秩序維護法》第63條缺乏刑法定罪所要求的準確性。」
就此，台權會早在2020年1月發布的「管制不實訊息，應兼顧言論自由」的聲明中就注意到，當時包括台大教授因涉及「散布謠言」，遭警方依《社會秩序維護法》約談，國民黨亦舉辦記者會，控訴政府以《農業金融法》、《社維法》管制不實訊息的手段已侵害言論自由。
其後，民進黨亦召開記者會，說明言論自由並無倒退，警方約談是因當事人違反法律所致，等等情況，提醒台灣政府，不實訊息可能對民主體制造成傷害，是所有當代民主國家面臨的難題；然而維持言論可流通的環境，卻也是民主國家運作所必須。
在這個意義下，兩大政黨在這次的風波中，均未討論管制假訊息的核心問題：究竟在什麼樣的情況下，國家權力能以假訊息為由介入人民言論？既有的法律，在規範上是否有其必要性？在執行面上，如何降低警方為執法而約談民眾所可能造成的寒蟬效應？
重要的是，政府應該就相關的言論評估是否造成「立即而明確的危害」：應至少規範需「足以使聽聞者心生恐懼，影響公共安寧」，才當論罰。以及政治言論應受高度保障：人民的政治性言論多為可受公評之事，也牽涉政策討論，為民主法治國家運作的根本，故對涉及政治言論的管制應低於其他類型之言論。
失去彈性的防疫措施
最後，新北市政府恩恩事件所帶動的大規模社會輿論、政黨政治藉機進行政治攻防，都無法挽回一個年輕兒童的生命，以及療癒過程中傷心欲絕的父母親。
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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