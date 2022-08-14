可以對身障者開玩笑嗎？討論的前提應該先釐清「誰來定義什麼是玩笑」
我們想讓你知道的是
在笑話包覆下的對談雙方極大化了「他心問題」（problem of others mind）的解讀困難，單就言語行為，聽者無法確定說者是否意圖以此笑話冒犯他人，而講者也無法透過聽者當下的反應確認其心理的感受。
文：鋼哥
6月26日禮拜天，我有幸參與了公視主題之夜SHOW的節目錄影，這個以議題為導向的談話性節目，是我一直有在關注的頻道，而當天我們談論的，是個稍微棘手的主題：
可以對身障者開玩笑嗎？
令我意外的是，當天參與節目的公民來賓亦有身障者，有半數以上對於開玩笑抱持著樂觀的態度，甚至有幾位來賓主動以玩笑的方式開場，節目後也和大家相談甚歡。
至於能否對身障者開玩笑，這個討論的前提應該先釐清「誰來定義什麼是玩笑？」也就是，笑話的本體到底是由聽者還是說者決定？如果笑話是由說者所決定，那麼接下來我們需要回答的問題是「在什麼情況下說者可以開玩笑？」
在當天的錄影中，有人認為是兩人之間的關係而定，有人則認為，應該了解聽者的處境後才能開玩笑。當天參與錄影的Jimmy為Julia的個人助理，他本人很常開Julia的玩笑，甚至模仿她講話（Julia有語言表達的障礙，講話時會有嚴重的口吃），而Julia本人也欣然接受這樣的互動。
Jimmy認為：「我的確很常開Julia玩笑，但是我也會確保她也有能力可以反擊。」
這些看似出於理解為前提的夥伴關係，彷彿可以作為開玩笑的道德判準；然而，這些考量的範疇，都涉及了需要與他人（聽者）共識的過程，而非純粹說者即可決定。
不論是建立兩人間的關係，或是了解他人接受的底線，都需要與他人溝通、協作而取得共識；也就是說，即使笑話的基準在於講者，其中也包含了理解他人的過程。
再者，將笑話的主導權交給說者本身，就是一件極度危險的事。在日常情境或是喜劇專場不乏「我以為你能接受這個段子耶」的窘境發生，而這樣與他人之間模糊的信任關係，反而經常是爭執、炎上的導火線。
即使出於關懷的角度如Jimmy所持的立場「確保他人能反擊的情況下才開的玩笑」，也非常可能引發玩笑氾濫的極端情況，只要說者能確保他人（聽者）可以反擊，貌似就能隱約地合理化說者開玩笑的頻率以及力道；但是，這樣的想法卻忽略了兩人（身障者／非身障者）的反擊在行為上卻無法達到對等的攻擊效果。
既然讓講者主導笑話隱藏了這麼多潛在的不可控因素，那麼，將笑話的主導權交給聽者，是否才能真的調和雙方的立場呢？這個決定看似為聽者著想，事實上會讓我們面臨更大的難題：
若笑話的主導權不在自己而在他人，那麼我們還能有笑話嗎？
如果連笑話是否產生都無法確定，那我們又可以如何歸屬冒犯笑話的責任呢？
會產生道德兩難的困境，就在於人們對於笑話的定義依舊是個模糊的疆界，我們無法清楚地說明何謂笑話，也無法輕易地將主導權歸於任何一方。
笑話的本體並不像日常的話語行為那般涇渭分明，說者所謂的「冒犯」可以用戲謔的方式呈現，或者以相聲抖包袱的形式逐一揭露。然而，如此模糊的表達方式落在聽者身上，卻能造成言語上實質的傷害。
在笑話包覆下的對談雙方極大化了「他心問題」（problem of others mind）的解讀困難，單就言語行為，聽者無法確定說者是否意圖以此笑話冒犯他人，而講者也無法透過聽者當下的反應確認其心理的感受。
因此，即使將笑話的主導權交給了聽者，也仍舊會造成雙方的理解鴻溝；更糟的是，甚至連笑話都可能無法順利產生。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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國人理財總目標：安心退休與子女教育
我們想讓你知道的是
理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
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