可以對身障者開玩笑嗎？討論的前提應該先釐清「誰來定義什麼是玩笑」

文：鋼哥

6月26日禮拜天，我有幸參與了公視主題之夜SHOW的節目錄影，這個以議題為導向的談話性節目，是我一直有在關注的頻道，而當天我們談論的，是個稍微棘手的主題：

可以對身障者開玩笑嗎？

令我意外的是，當天參與節目的公民來賓亦有身障者，有半數以上對於開玩笑抱持著樂觀的態度，甚至有幾位來賓主動以玩笑的方式開場，節目後也和大家相談甚歡。

至於能否對身障者開玩笑，這個討論的前提應該先釐清「誰來定義什麼是玩笑？」也就是，笑話的本體到底是由聽者還是說者決定？如果笑話是由說者所決定，那麼接下來我們需要回答的問題是「在什麼情況下說者可以開玩笑？」

在當天的錄影中，有人認為是兩人之間的關係而定，有人則認為，應該了解聽者的處境後才能開玩笑。當天參與錄影的Jimmy為Julia的個人助理，他本人很常開Julia的玩笑，甚至模仿她講話（Julia有語言表達的障礙，講話時會有嚴重的口吃），而Julia本人也欣然接受這樣的互動。

Jimmy認為：「我的確很常開Julia玩笑，但是我也會確保她也有能力可以反擊。」

這些看似出於理解為前提的夥伴關係，彷彿可以作為開玩笑的道德判準；然而，這些考量的範疇，都涉及了需要與他人（聽者）共識的過程，而非純粹說者即可決定。

不論是建立兩人間的關係，或是了解他人接受的底線，都需要與他人溝通、協作而取得共識；也就是說，即使笑話的基準在於講者，其中也包含了理解他人的過程。

再者，將笑話的主導權交給說者本身，就是一件極度危險的事。在日常情境或是喜劇專場不乏「我以為你能接受這個段子耶」的窘境發生，而這樣與他人之間模糊的信任關係，反而經常是爭執、炎上的導火線。

即使出於關懷的角度如Jimmy所持的立場「確保他人能反擊的情況下才開的玩笑」，也非常可能引發玩笑氾濫的極端情況，只要說者能確保他人（聽者）可以反擊，貌似就能隱約地合理化說者開玩笑的頻率以及力道；但是，這樣的想法卻忽略了兩人（身障者／非身障者）的反擊在行為上卻無法達到對等的攻擊效果。

既然讓講者主導笑話隱藏了這麼多潛在的不可控因素，那麼，將笑話的主導權交給聽者，是否才能真的調和雙方的立場呢？這個決定看似為聽者著想，事實上會讓我們面臨更大的難題：

若笑話的主導權不在自己而在他人，那麼我們還能有笑話嗎？

如果連笑話是否產生都無法確定，那我們又可以如何歸屬冒犯笑話的責任呢？

會產生道德兩難的困境，就在於人們對於笑話的定義依舊是個模糊的疆界，我們無法清楚地說明何謂笑話，也無法輕易地將主導權歸於任何一方。

笑話的本體並不像日常的話語行為那般涇渭分明，說者所謂的「冒犯」可以用戲謔的方式呈現，或者以相聲抖包袱的形式逐一揭露。然而，如此模糊的表達方式落在聽者身上，卻能造成言語上實質的傷害。

在笑話包覆下的對談雙方極大化了「他心問題」（problem of others mind）的解讀困難，單就言語行為，聽者無法確定說者是否意圖以此笑話冒犯他人，而講者也無法透過聽者當下的反應確認其心理的感受。

因此，即使將笑話的主導權交給了聽者，也仍舊會造成雙方的理解鴻溝；更糟的是，甚至連笑話都可能無法順利產生。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航