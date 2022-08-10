勞動部拍板家事移工調薪3000元、月薪達2萬元，弱勢家庭每月補貼3000元

就業安定基金管理會今（10）日通過勞動部規劃家事移工建議調薪方案，從每月1萬7000元調整到2萬元，即日起新招募引進或期滿續聘的家事移工，將適用調薪新制，並同時提供聘僱看護移工的低收及中低收入雇主薪資補貼，每月補貼3000元，最長補貼3年，其他雇主則在本年底前每月補貼1500元，最長補貼4個月。

家事移工每月1萬7000元的薪資已經長達7年未調整，2015年達到這一薪資水準時，同年7月的基本工資為2萬0008元，與家事移工的薪資相差約3000元。直到今（2022）年基本工資達到每月2萬5250元，與家事移工的薪資差距已經擴大到8250元，近年移工來源國與倡議團體不斷要求加薪，如今勞動部終於拍板調整到2萬元。

勞動部指出，就業安定基金管理會在7月7日就已經開會決議，要求勞動部提出調高家事移工薪資的規劃，以及弱勢家庭薪資補貼的措施。當時，印尼海外勞工安置暨保護局也召開線上記者會，要求台灣政府提高家庭看護工的基本薪資，其提出的建議就是調高到2萬元。

勞動部今日與就業安定基金管理會充分討論後，通過勞動部所提的「家事移工建議調薪措施」，除了家事移工每月薪資由1.7萬元調高到2萬元，如果移工在同一雇主工作滿3年續聘，建議雇主再加薪1000元到2萬1000元，如果滿6年建議再加薪1000元。

方案適用對象為新招募引進或期滿續（轉）聘的家事移工，目前尚在勞動契約有效期限內的家事移工，依照原契約約定的薪資，但若雇主同意也可以變更契約，並適用補貼規定。

弱勢家庭每月補貼3000元、期限最長3年

針對弱勢家庭薪資補貼的措施，勞動力發展署當時指出，可能會運用到「就業安定基金」，因此會提送就業安定基金管理會處理。這筆基金指的是移工雇主所繳納的「就業安定費」，以及其他孳息與勞工權益基金收入，低收入戶與中低收入戶依法本來就不用繳納這筆費用。

勞動部指出，就業安定基金管理會本次會議也一併通過勞動部提出的調薪補貼配套措施，如果雇主或被看護者屬低收入戶或中低收入戶，或者依《身心障礙者權益保障法》領取生活補助費、依《老人福利法》領取中低收入生活津貼，則提供每月3000元薪資補貼，補助期間最長3年，每案最高補助10萬8000元。

勞動部表示，其他一般戶雇主如果有調薪，可以在今年底前提出申請，將提供每月1500元薪資補貼，最長補助4個月，每案最高補助6000元。

Photo Credit：勞動部提供

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核稿編輯：羅元祺