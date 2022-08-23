五人以下小商家該如何幫員工投保？可以加保在職業工會嗎？
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新創公司、自宅經營早餐店、小吃店、路邊小吃攤等等，老闆時常面臨該不該投保的問題，不投保員工留不住，但又不知道投保手續與流程。本篇將各種情境整理給你，讓身為小資本雇主的你不再霧煞煞。
新開的小店、新創公司，在開始僱用員工時，就應了解投保相關法令規定，千萬別因為不知法而違法，破壞和員工間的和諧關係，甚至被員工申訴反倒受罰及賠償更多錢，得不償失。
以下透過4個新手老闆的常見問題，帶你了解新成立的公司行號員工加保規定，以及勞工在「受僱公司」加保及「職業工會」加保的權益差異。
Q1：我是未滿五人的小商家、新成立的微型公司，該如何幫員工投保？
員工人數未滿五人的公司，依目前法令規定，應強制幫員工投保──健保、就保、職保、提繳勞退金（勞保條例§6），也就是即使只僱用一名員工，也需要幫其投保「健保、就保、職保和提撥勞工退休金」，可填寫就、職、健保暨勞退合1加保申報表，幫員工申報加保。
另一方面，未滿五人公司雖不是勞保強制投保單位，但若員工要求參加勞保，公司仍可自行幫其加保勞保，填寫勞保、就保、職保、健保及勞退3合1的投保申報表辦理申報即可。
公司僱用員工數及投保相關規定可對照下面圖表：
Q2：公司之前有幫員工投勞保，但最近裁員只剩不到五位員工，可以幫剩下的在職員工退保嗎？
根據勞保條例§7，只要公司幫受僱員工加保勞工保險後，即使之後員工縮減到四人以下（包含四人），也需要繼續讓員工參加勞保，如果違反規定仍須補繳漏保保費金額並處四倍罰鍰，而勞工在請領勞（就）保保險給付有損失時，雇主也要比照給付金額來賠償。因此，除非員工離職，否則正常狀況下雇主不能任意幫員工退保（勞保條例§11）。
Q3：我是小店、商家沒有工商登記，可以請員工直接去職業工會加保嗎？
無論您是新成立或成立許久的小店或商家，只要未滿五人都要符合上一點的投保規定。
然而，有許多未辦理登記就開始營業的店家，常見如飲料店、自宅經營早餐店、小吃店等，老闆多認為自己是小本經營而未去辦理工商登記，導致無法幫員工投保。
這時應先向經濟部及財政部分別辦理登記，取得主管機關核發的登記證明文件影本（例如：統一發票購票證、營業稅稅款通知書、核定稅額繳款書、營業稅稅籍證明等影本證明），再提供給勞保局來辦理投保手續，否則被查到或被檢舉也可能因此受罰。
雇主也不能因為沒有辦理登記而直接要員工去職業工會加保，但目前實務上仍有許多小公司、小店仍透過此管道投保勞健保，然而一旦發生職災事故，雇主恐怕需要承擔許多風險。
Q4：可以讓員工自己到職業工會投保來節省成本嗎？公司加保和職業工會加保有何不同？
沒有一定雇主或自營作業者才可透過相關職業工會加保。因為勞保和就保屬於在職保險，以僱傭關係為前提，受僱勞工必須由雇主來加保，不能透過職業工會加保，勞保局更因此聲明查核到投保不實會取消勞工的投保資格。
因此，無論是雇主幫員工投保在職業工會，或是給錢請員工自行投保，這些非投保在自己公司底下的情況，都可能會衍生後續爭議。
公司加保和職業工會加保除了雇主和勞工負擔的保險費用不同外，因沒有「就業保險」及「勞退提撥」，也會影響到員工後續請領津貼等各項權益保障。
最後，我們可以用一張圖表來了解勞工加保在受僱公司和職業工會的權益差異。
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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國人理財總目標：安心退休與子女教育
我們想讓你知道的是
理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
由此可見，除了市場風險之外，「行為風險」也會影響到投資成效。為了降低行為風險給投資成效帶來的影響，中租基金平台開發「中租母子鎖利GO」，讓投資人先用母基金的錢轉去定期定額部分子基金，待子基金達到先前設立的停利點時，獲利部分便可自動滾回到母基金，而子基金的投資也不會因此被中斷。
換言之，中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式，一方面幫投資人鎖定獲利，二方面也可持續投資，降低行為風險對投資過程的干擾，協助投資人達成理財目標。當然，如果對投資一竅不通，但又有理財需求的話，中租WISEGO的智能理財，也可以讓投資人在自己設定的投資目標下，讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。
中租基金平台推出的四大服務，可以協助不同特性的投資人，在理財的路上走得更順遂。今年適逢中租投顧20週年，這四大服務不但在功能上都有進階的設計，現在除了開戶、申購與滿額優惠之外，另也有季度回饋、生日與推薦優惠，限時好康，只要即刻在中租基金平台開戶下單，就可以開始邁向投資與生活的雙贏之路。