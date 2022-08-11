台灣的資安認知，真的準備好要應對兩岸之間的軍事衝突了嗎？
我們想讓你知道的是
這次幾個看板遭到入侵的狀況雖然引起注意，所幸並未造成很大的損失，但我們應該更進一步審視各個層面的資安作為，提高中國方面網路攻擊的成本。
文：林雨蒼（自由軟體工作者、公民記者）
隨著美國眾議院議長裴洛西訪台，中國也宣布在裴洛西離開台灣後，對台海周邊進行演習；而網路戰爭也隨即開打。
中國在告訴我們，他們隨時可以發動網攻
在網路上，台灣正面臨一波波地網路攻擊。總統府、外交部與國防部網站都面臨DDoS攻擊；同時，網路上也開始出現大量假消息，知名網站PTT就出現三篇由被盜用的帳號所貼出的文章，並快速被推爆，再轉載至部分台灣媒體進行渲染。另外還有一波攻擊，入侵超商、車站與南投竹山鎮公所的看板，以及民視的節目，投放宣揚中國國威的圖片或影音。
映入眼簾的統戰文宣讓人怵目驚心，我們該問的是，台灣的資安，真的準備好要應對兩岸之間的軍事衝突了嗎？
面對對岸的資訊網攻，這幾年政府確實已經在努力強化，從總統參與駭客年會活動宣誓強化資安，到政府內部資安規範的強化，確實都有達成一定程度的效果，也讓總統府、外交部與國防部等網站在面對DDoS攻擊時有一定程度的抵抗能力，或能在短時間內恢復。
但是，縱使政府官方已經強化了相關資安作為，也透過法律約束民間具有一定規模的公司要強化資安，但為何此次仍有看板遭到入侵？
根據NCC的調查，這些廣告媒體系統裡面使用了中國製的軟體，很可能就遭到中國駭客的利用。其中竹山鎮公所就表示，他們原本想透過遠端系統讓電子看板恢復正常，但發現無法更新，關機後又被駭入重開，只好關掉電源。這表示，該系統應該有後門或遭到木馬感染，駭客才能堂而皇之的進入系統投放統戰文宣。
在超商的部份，則是其廣告投放系統遭到入侵，投放了統戰文宣。
這並非首次有企業的廣告系統遭到入侵。2016年7月時，第一銀行就因為駭客先入侵倫敦分行的伺服器後，再透過ATM的軟體派送系統在ATM中植入木馬，遭到駭客遠端控制ATM自動吐鈔後，由來自俄羅斯等地的十多名負責領錢的車手領走後先後出境，第一銀行累計總共遭到盜走8327萬7600元。雖然追回多數贓款，但是此事震驚了全台，也讓許多公司開始重視公司內部資訊系統的資安問題。
但是，很多公司的系統並非都由自己撰寫，有許多公司會選擇把部分系統外包給外面的廠商。若是這些廠商貪小便宜，在寫程式的時候寫出了漏洞、使用含有漏洞的中國製軟體、或軟體沒有即時更新，就可能造成系統的資安漏洞。
中小企業少有資安認知
台灣雖然有強大的資安產業，但這些產業的客戶多是國際客戶，台灣的中小企業卻常常在資安方面缺乏認知。很多中小企業連投入數位轉型的資金都可能不足，更遑論注意到資安方面的問題。
在導入資安時，企業常會面臨許多困境。首先，資安的投資往往難以快速見效，唯有公司發生了資安事件，才能看到資安投資的成效；再者，很多資安政策都會讓員工抱怨連連，比如密碼管理的措施等等，這讓資安強化的作為常常引發公司內部員工的抗拒，也讓中小企業的資安難以強化。這些中小企業的資安漏洞，一旦在兩岸發生衝突時，就可能遭到中國的網軍利用。
若是分析此次看板遭到入侵事件，就會發現，投放中國統戰文宣的作法其實十分粗糙。畢竟，文宣的投放很快就會被人們發現，而這些荒謬的文宣並不會讓台灣人感到「心向祖國」，只會讓台灣人反感罷了。但是，如果駭客入侵看板以後，投放的是錯誤的資訊——比如偽裝成新聞或是偽造政府公告，引導民眾產生恐慌行為，那影響就大了。
在烏克蘭遭入侵後，烏克蘭內部的電信系統就遭到入侵，駭客投放烏克蘭軍隊投降的錯假訊息，甚至導引人們到即將遭到轟炸的地方避難，這些錯假消息不只是欺騙人們，更可能導致人們喪命。
另外，有經驗的駭客在入侵系統後，也不一定會大方地投放消息，昭告自己的「戰果」；更可能會在內部埋下木馬，或以此機器作為中繼站，入侵更多機器，直到發動戰爭時，才串連起來癱瘓系統。北韓2013年就向南韓發動「DarkSeoul」行動，埋伏在政府網站、銀行系統、電視台的木馬協同攻擊，導致提款機、電視等畫面遭到北韓掌握。
這些資安的漏洞，都可能在兩岸衝突進一步加劇的時候，遭到中國軍隊利用，進而導致台灣民眾的恐慌，甚至性命喪失。面對這些資安問題，我們還能怎麼做？
首先，我們還是應該先思考怎麼針對中小企業的環節進一步強化。
中小企業常常使用其他軟體公司開發的軟體，我們應該引入國際的資安認證，讓這些中小企業在使用其他公司軟體的時候，能有一定程度的資安保障；而針對台灣的軟體公司，也應協助其強化軟體的資安，包含要有資安維護合約，軟體本身也要經過第三方資安檢測證明，確認程式碼的安全性經過檢測。對於軟體開發者，也要協助他們建立資安意識，落實在寫程式的過程當中。
更重要的是，我們應要求關鍵基礎設施的軟體絕對不可使用中國製造的軟體。這些軟體很可能在開發時被有意或無意地埋入後門，導致容易遭到中國方面的利用，進而癱瘓台灣的基礎設施。
而針對民眾，我們也要建立基本的資安意識。此次有幾個PTT貼文就是因為當事人的帳戶遭到盜用而貼出。盜用者透過盜取一般人的帳號，就可以隱匿他的行蹤，進而造成追查上的斷點，而在台灣投放錯假消息。除了發文外，被盜取的個人帳號也可能拿來對重要人士或組織發出釣魚信件，引誘其點選有問題的連結而被埋入木馬。
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
我們想讓你知道的是
國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。