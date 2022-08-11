台灣的資安認知，真的準備好要應對兩岸之間的軍事衝突了嗎？

文：林雨蒼（自由軟體工作者、公民記者）

隨著美國眾議院議長裴洛西訪台，中國也宣布在裴洛西離開台灣後，對台海周邊進行演習；而網路戰爭也隨即開打。

中國在告訴我們，他們隨時可以發動網攻

在網路上，台灣正面臨一波波地網路攻擊。總統府、外交部與國防部網站都面臨DDoS攻擊；同時，網路上也開始出現大量假消息，知名網站PTT就出現三篇由被盜用的帳號所貼出的文章，並快速被推爆，再轉載至部分台灣媒體進行渲染。另外還有一波攻擊，入侵超商、車站與南投竹山鎮公所的看板，以及民視的節目，投放宣揚中國國威的圖片或影音。

映入眼簾的統戰文宣讓人怵目驚心，我們該問的是，台灣的資安，真的準備好要應對兩岸之間的軍事衝突了嗎？

面對對岸的資訊網攻，這幾年政府確實已經在努力強化，從總統參與駭客年會活動宣誓強化資安，到政府內部資安規範的強化，確實都有達成一定程度的效果，也讓總統府、外交部與國防部等網站在面對DDoS攻擊時有一定程度的抵抗能力，或能在短時間內恢復。

但是，縱使政府官方已經強化了相關資安作為，也透過法律約束民間具有一定規模的公司要強化資安，但為何此次仍有看板遭到入侵？

根據NCC的調查，這些廣告媒體系統裡面使用了中國製的軟體，很可能就遭到中國駭客的利用。其中竹山鎮公所就表示，他們原本想透過遠端系統讓電子看板恢復正常，但發現無法更新，關機後又被駭入重開，只好關掉電源。這表示，該系統應該有後門或遭到木馬感染，駭客才能堂而皇之的進入系統投放統戰文宣。

在超商的部份，則是其廣告投放系統遭到入侵，投放了統戰文宣。

這並非首次有企業的廣告系統遭到入侵。2016年7月時，第一銀行就因為駭客先入侵倫敦分行的伺服器後，再透過ATM的軟體派送系統在ATM中植入木馬，遭到駭客遠端控制ATM自動吐鈔後，由來自俄羅斯等地的十多名負責領錢的車手領走後先後出境，第一銀行累計總共遭到盜走8327萬7600元。雖然追回多數贓款，但是此事震驚了全台，也讓許多公司開始重視公司內部資訊系統的資安問題。

但是，很多公司的系統並非都由自己撰寫，有許多公司會選擇把部分系統外包給外面的廠商。若是這些廠商貪小便宜，在寫程式的時候寫出了漏洞、使用含有漏洞的中國製軟體、或軟體沒有即時更新，就可能造成系統的資安漏洞。

Photo Credit: 中央社

中小企業少有資安認知

台灣雖然有強大的資安產業，但這些產業的客戶多是國際客戶，台灣的中小企業卻常常在資安方面缺乏認知。很多中小企業連投入數位轉型的資金都可能不足，更遑論注意到資安方面的問題。

在導入資安時，企業常會面臨許多困境。首先，資安的投資往往難以快速見效，唯有公司發生了資安事件，才能看到資安投資的成效；再者，很多資安政策都會讓員工抱怨連連，比如密碼管理的措施等等，這讓資安強化的作為常常引發公司內部員工的抗拒，也讓中小企業的資安難以強化。這些中小企業的資安漏洞，一旦在兩岸發生衝突時，就可能遭到中國的網軍利用。

若是分析此次看板遭到入侵事件，就會發現，投放中國統戰文宣的作法其實十分粗糙。畢竟，文宣的投放很快就會被人們發現，而這些荒謬的文宣並不會讓台灣人感到「心向祖國」，只會讓台灣人反感罷了。但是，如果駭客入侵看板以後，投放的是錯誤的資訊——比如偽裝成新聞或是偽造政府公告，引導民眾產生恐慌行為，那影響就大了。

在烏克蘭遭入侵後，烏克蘭內部的電信系統就遭到入侵，駭客投放烏克蘭軍隊投降的錯假訊息，甚至導引人們到即將遭到轟炸的地方避難，這些錯假消息不只是欺騙人們，更可能導致人們喪命。

另外，有經驗的駭客在入侵系統後，也不一定會大方地投放消息，昭告自己的「戰果」；更可能會在內部埋下木馬，或以此機器作為中繼站，入侵更多機器，直到發動戰爭時，才串連起來癱瘓系統。北韓2013年就向南韓發動「DarkSeoul」行動，埋伏在政府網站、銀行系統、電視台的木馬協同攻擊，導致提款機、電視等畫面遭到北韓掌握。

這些資安的漏洞，都可能在兩岸衝突進一步加劇的時候，遭到中國軍隊利用，進而導致台灣民眾的恐慌，甚至性命喪失。面對這些資安問題，我們還能怎麼做？

首先，我們還是應該先思考怎麼針對中小企業的環節進一步強化。

中小企業常常使用其他軟體公司開發的軟體，我們應該引入國際的資安認證，讓這些中小企業在使用其他公司軟體的時候，能有一定程度的資安保障；而針對台灣的軟體公司，也應協助其強化軟體的資安，包含要有資安維護合約，軟體本身也要經過第三方資安檢測證明，確認程式碼的安全性經過檢測。對於軟體開發者，也要協助他們建立資安意識，落實在寫程式的過程當中。

更重要的是，我們應要求關鍵基礎設施的軟體絕對不可使用中國製造的軟體。這些軟體很可能在開發時被有意或無意地埋入後門，導致容易遭到中國方面的利用，進而癱瘓台灣的基礎設施。

而針對民眾，我們也要建立基本的資安意識。此次有幾個PTT貼文就是因為當事人的帳戶遭到盜用而貼出。盜用者透過盜取一般人的帳號，就可以隱匿他的行蹤，進而造成追查上的斷點，而在台灣投放錯假消息。除了發文外，被盜取的個人帳號也可能拿來對重要人士或組織發出釣魚信件，引誘其點選有問題的連結而被埋入木馬。