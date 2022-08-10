知名分析師郭明錤曝「蘋果下一個重點產品是AR/MR頭戴裝置」，意外引爆玉晶光怒火
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蘋果可能推出新產品AR/MR產品，要關注的零組件包括：顯示器、散熱相關族群，此些關乎消費者是否有更好的沈浸體驗和舒適。其中他推測該產品的處理器、光學模組，包含RGB相機、眼球追蹤、3D感應等使用量會明顯增加。
知名蘋果分析師郭明錤發布「蘋果報告」直指混合實境（AR/MR）頭戴裝置將於2023年亮相，成為蘋果下一個重點產品；不過卻意外點燃供應鏈戰火。原因是報告中唱衰鏡頭供應商玉晶光，其高層動肝火大動作直指，郭明錤已不是分析師，呼籲大眾勿信「網路文章」；郭則回擊其為「錯誤調查」。
蘋果下一個重點產品——AR/MR頭戴裝置
蘋果作為全球首屈一指的大企業，其下游供應鏈無數，只要能接到蘋果訂單則會歸屬於「蘋果派」股價往往是三級跳。而其中最著名的分析師就是天風證券分析師郭明錤，因為他擅長分析蘋果供應鏈，有蘋果王子、最強蘋果分析師的稱號。
經過數月沈寂後，郭明錤昨（9）日發布「蘋果報告」卻引起一場波瀾。首先報告中談及蘋果明（2023）年將推出市場引頸期盼的AR/MR頭戴裝置，但是受限於使用者體驗疑慮，出貨量將少於150萬部，意味著此產品尚未有明確市場共識。
他建議，AR/MR產品要關注的零組件包括：顯示器、散熱相關族群，此些關乎消費者是否有更好的沈浸體驗和舒適。其中他還推測AR/MR產品的處理器、光學模組，包含RGB相機、眼球追蹤、3D感及軟板等使用量會明顯增加。
郭明錤強調，最終售價可能會落在2000至2500美元間（新台幣6萬至7.5萬元），價格雖然偏高但不是重點，而是要將目光放在虛擬裝置的市場生態，和是否能滿足用戶及業界的需求。
根據《彭博社》日前透露，蘋果頭戴式裝置將搭載自家研發的M系列晶片，並且會有專屬的作業系統（有可能命名為rOS），採用4K OLED螢幕，同時會搭載多達15個不同的相機模組。這意味著鏡頭業者將可能吃到大補帖、挹注大筆營收。
蘋果報告唱衰玉晶光
但在此鏡頭商機下，郭明錤卻直接點名鏡頭大廠玉晶光，由於該公司生產的iPhone 14的後置鏡頭出現膜裂（coating-crack）現象，因此蘋果轉單「1000萬顆鏡頭」給大立光避免延誤交貨。此消息曝光後，玉晶光7月27日融券放空也大增513張，致使玉晶光除息當天從填息變收小漲，隔日盤中股價更一度重挫下殺至368.5元。
該報告引爆玉晶光怒火並發聲明回擊：「經查證，郭明錤在天風已不是分析師，所以不能出文字報告，只能在自己的推特寫東西，本公司歡迎貴公司引用任何正式報告報導有關本公司訊息，但請不要轉載任何個人網路文章。」
玉晶光一再呼籲社會大眾不要輕信郭明錤的報告，而該聲明造到媒體引述報導。對此，郭明錤回應：「8月4日出版關於我的『錯誤報導』，來源引述自台灣公司玉晶光的錯誤調查。」
他說報導中稱「經查證，郭明錤在天風已不是分析師，所以不能出文字報告，只能在自己的推特寫東西」。郭明錤淡定指出，（新聞媒體）查證有時不易，有錯在所難免。所以我仍尊重與相信⋯⋯與玉晶光在各自領域的專業。
其實，玉晶光對郭明錤幾年前已結下梁子，例如2020年7月22日，郭直指「玉晶光為Semco與舜宇光學進入Apple鏡頭供應鏈的最大輸家」為題的報告唱衰玉晶光營運，如今又再受到其質疑公司交貨能力，才使得公司高層相當不滿。
此外，該份研究報告造成「個股動盪」，已有市場人士呼籲金管會應出來控管。
金管會證期局今（10）日發表聲明，天風國際證券是在香港註冊的券商，不是在台灣設立，也不是由我國法令規管的合法券商，分析師郭明錤也沒有在國內有登記券商業務人員資格，並非我國可以規管，須回到當地的法令。
金管會表示，證交所有相關制度，對個股進行查核，若公司股價發生「異常波動」且達到法定標準，會列為警示注意股藉此提醒投資人，若後續還發現違法情事則規定處置。此外證期局也表示，倘若上市櫃公司發現媒體報導不實，證交所也敦促公司發布「重要訊息」澄清。
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核稿編輯：翁世航
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
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國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。