知名分析師郭明錤曝「蘋果下一個重點產品是AR/MR頭戴裝置」，意外引爆玉晶光怒火

知名蘋果分析師郭明錤發布「蘋果報告」直指混合實境（AR/MR）頭戴裝置將於2023年亮相，成為蘋果下一個重點產品；不過卻意外點燃供應鏈戰火。原因是報告中唱衰鏡頭供應商玉晶光，其高層動肝火大動作直指，郭明錤已不是分析師，呼籲大眾勿信「網路文章」；郭則回擊其為「錯誤調查」。

蘋果下一個重點產品——AR/MR頭戴裝置

蘋果作為全球首屈一指的大企業，其下游供應鏈無數，只要能接到蘋果訂單則會歸屬於「蘋果派」股價往往是三級跳。而其中最著名的分析師就是天風證券分析師郭明錤，因為他擅長分析蘋果供應鏈，有蘋果王子、最強蘋果分析師的稱號。

經過數月沈寂後，郭明錤昨（9）日發布「蘋果報告」卻引起一場波瀾。首先報告中談及蘋果明（2023）年將推出市場引頸期盼的AR/MR頭戴裝置，但是受限於使用者體驗疑慮，出貨量將少於150萬部，意味著此產品尚未有明確市場共識。

他建議，AR/MR產品要關注的零組件包括：顯示器、散熱相關族群，此些關乎消費者是否有更好的沈浸體驗和舒適。其中他還推測AR/MR產品的處理器、光學模組，包含RGB相機、眼球追蹤、3D感及軟板等使用量會明顯增加。

郭明錤強調，最終售價可能會落在2000至2500美元間（新台幣6萬至7.5萬元），價格雖然偏高但不是重點，而是要將目光放在虛擬裝置的市場生態，和是否能滿足用戶及業界的需求。

根據《彭博社》日前透露，蘋果頭戴式裝置將搭載自家研發的M系列晶片，並且會有專屬的作業系統（有可能命名為rOS），採用4K OLED螢幕，同時會搭載多達15個不同的相機模組。這意味著鏡頭業者將可能吃到大補帖、挹注大筆營收。

蘋果報告唱衰玉晶光

但在此鏡頭商機下，郭明錤卻直接點名鏡頭大廠玉晶光，由於該公司生產的iPhone 14的後置鏡頭出現膜裂（coating-crack）現象，因此蘋果轉單「1000萬顆鏡頭」給大立光避免延誤交貨。此消息曝光後，玉晶光7月27日融券放空也大增513張，致使玉晶光除息當天從填息變收小漲，隔日盤中股價更一度重挫下殺至368.5元。

該報告引爆玉晶光怒火並發聲明回擊：「經查證，郭明錤在天風已不是分析師，所以不能出文字報告，只能在自己的推特寫東西，本公司歡迎貴公司引用任何正式報告報導有關本公司訊息，但請不要轉載任何個人網路文章。」

玉晶光一再呼籲社會大眾不要輕信郭明錤的報告，而該聲明造到媒體引述報導。對此，郭明錤回應：「8月4日出版關於我的『錯誤報導』，來源引述自台灣公司玉晶光的錯誤調查。」

他說報導中稱「經查證，郭明錤在天風已不是分析師，所以不能出文字報告，只能在自己的推特寫東西」。郭明錤淡定指出，（新聞媒體）查證有時不易，有錯在所難免。所以我仍尊重與相信⋯⋯與玉晶光在各自領域的專業。

其實，玉晶光對郭明錤幾年前已結下梁子，例如2020年7月22日，郭直指「玉晶光為Semco與舜宇光學進入Apple鏡頭供應鏈的最大輸家」為題的報告唱衰玉晶光營運，如今又再受到其質疑公司交貨能力，才使得公司高層相當不滿。

此外，該份研究報告造成「個股動盪」，已有市場人士呼籲金管會應出來控管。

金管會證期局今（10）日發表聲明，天風國際證券是在香港註冊的券商，不是在台灣設立，也不是由我國法令規管的合法券商，分析師郭明錤也沒有在國內有登記券商業務人員資格，並非我國可以規管，須回到當地的法令。

金管會表示，證交所有相關制度，對個股進行查核，若公司股價發生「異常波動」且達到法定標準，會列為警示注意股藉此提醒投資人，若後續還發現違法情事則規定處置。此外證期局也表示，倘若上市櫃公司發現媒體報導不實，證交所也敦促公司發布「重要訊息」澄清。

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核稿編輯：翁世航