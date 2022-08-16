【2022桃園電影節】專訪《父親的電影院》導演曹仕翰：為什麼我們形容親子關係總是用「孝順」而不是「愛」呢？
我們想讓你知道的是
回溯最初的創作動機，仕翰想拍一部講述自己生命中最重要的兩大主題——父親、電影院，揉合兩者創作出《父親的電影院》的概念，進而找上李淳擔綱演出。
採訪：廖冠翔、羅方吾
撰文：廖冠翔
在電影的鼎盛時期，曾經有超過百家戲院林立於高雄各地，當時場場超賣，座無虛席，業者甚至開放「站票」入場。仕翰導演說「我覺得人們為什麼喜歡看電影，是因為電影濃縮了各種人生境遇，而人們貪戀著電影裡的那些時光。」
回溯最初的創作動機，仕翰想拍一部講述自己生命中最重要的兩大主題——父親、電影院，揉合兩者創作出《父親的電影院》的概念，進而找上李淳擔綱演出。
「他小時候在《囍宴》電影裡跳床那一場戲讓我印象深刻，加上他的家世背景，以及長大後致力於表演，更於紐約大學戲劇系取得文憑，在在呼應著這部電影的命題。」實際與李淳接觸過後，彼此契合的頻率，讓導演更加確定這個選擇。
後續，製片在高雄大樹找到電影的主要場景，「勘景時，看見這家戲院的屋頂已經塌了大半，透照進來的天光正好打在銀幕上，當時我認為這是一個sign，是這家電影院在召喚著我。」影片裡看見的電影膠捲、日曆、桌子、藤椅等物件，全是就地取材，劇組幾乎沒有任何更動，好像這個場景早就知道有一天會遇見仕翰，一直在此默默等候。
我是怎麼長大的
從小在港都長大，仕翰的作品裡藏有許多故鄉的符碼，這是在他經過一連串的追尋、回望、重新整理後，逐漸累積出來的樣貌。年輕時一心想向外探索，渴求於觀看更多藝術電影，逃脫家庭的期望與掌控，反而是透過拍片才又重新認識這個地方。
2016年仕翰入選金馬電影學院，課程地點在中影進行，休息時間，一旁的侯導看見人高馬大的仕翰，便跟他攀談起來，雖然當時已經拍了許多影視作品，但仕翰尚未有意識地要將鏡頭聚焦故鄉，就在侯導看似無意地「提點」之下「你高雄人喔！那你就回去拍高雄的故事啊！」啟發仕翰往後的創作。
仕翰感性地表示，自己回過頭看才領會，這一路上所堅持拼鬥的，都是為了要榮耀原來的那個地方。
《父親的電影院》片末出現在投影幕上的電影，是仕翰第一部回高雄拍的短片《春之夢》，當時影片在高雄首映時，仕翰為父親留了一張電影票，然而父親等不到出席觀影的那一天便與世長辭。
要設計這一場戲時，原本已經有屬意的電影片段，由於版權太過麻煩，製片建議「怎麼不乾脆用你自己的影片！」所有考量與因素都在冥冥之中促成，影片中最關鍵的骨灰罈，也在劇組討論過後有所調整。
「鏡頭一定會帶到上面的資訊和照片，必須非常小心，怕會讓有心人士拿來炒作，造成對演員的傷害與困擾，最後決定用我父親的資訊。這一切就像是了結我當初的心願，我實現了讓父親在電影院觀看我的作品。」
世界是什麼？
「世」是時間流變，「界」是空間邊線，《父親的電影院》描繪時、空的樣貌，藉由一名演員與場景、物件的互動，演繹出深厚動人的故事。
仕翰僅以一天的時間拍完這部作品，除了場景本身賦予得天獨厚的條件，與演員間的互相信任，願意給予空間讓演員在現場即興創作，也是順利完成此作的原因。李淳真誠到位的演出來自於過往在紐約所受的獨幕劇訓練，而兩人之間的交流之所以契合，是因彼此與父親的相處有類似的心理狀態。
作為兒子與作為父親
同樣出身中產家庭，仕翰的父親是一名建築師，盼望著兒子能夠承其衣缽，從小背負「長子期待」的他卻義無反顧地向電影奔去。面對在自個兒領域如此優秀、出色的父親，仕翰的壓力可想而知，要如何以自己的實力與所捍衛的價值向父親證明，使他絲毫不敢鬆懈，時刻鞭策著自己。
然而想要超越父親的心態，究竟是不服輸，或者只是想更靠近？如今成為爸爸的仕翰，直白地表示「我不想copy父親的那一套」，然而，在帶孩子的時光裡，他看見自己也有父親的影子。
一次，一歲多的兒子在公園溜滑梯時撲倒，仕翰直覺地要他「起來！沒關係，你可以的！」過了一會兒在太太的提醒下才上前查看，兒子的嘴角嗑出一道傷口。
描述這個事件的仕翰似乎還有些懊悔「我怎麼會期待這麼小的孩子要自己爬起來，當下我應該要趕快抱起他，檢查有沒有受傷，鼓勵或安撫才是後續要做的事。」
在為人父與為人子之間，仕翰思索著「為什麼我們形容親子關係總是用『孝順』而不是『愛』呢？」身處在目前的人生階段，他肯定已經有了自己的解答。
影展資訊
- 名稱：2022第9屆桃園電影節
- 日期：2022/08/19-2022/08/28
- 地點：桃園新光影城、桃園in89統領影城、中央大學107電影院
- 《看海》影片介紹及場次請點此
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
我們想讓你知道的是
相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
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