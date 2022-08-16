【2022桃園電影節】專訪《父親的電影院》導演曹仕翰：為什麼我們形容親子關係總是用「孝順」而不是「愛」呢？

採訪：廖冠翔、羅方吾

撰文：廖冠翔

在電影的鼎盛時期，曾經有超過百家戲院林立於高雄各地，當時場場超賣，座無虛席，業者甚至開放「站票」入場。仕翰導演說「我覺得人們為什麼喜歡看電影，是因為電影濃縮了各種人生境遇，而人們貪戀著電影裡的那些時光。」

回溯最初的創作動機，仕翰想拍一部講述自己生命中最重要的兩大主題——父親、電影院，揉合兩者創作出《父親的電影院》的概念，進而找上李淳擔綱演出。

「他小時候在《囍宴》電影裡跳床那一場戲讓我印象深刻，加上他的家世背景，以及長大後致力於表演，更於紐約大學戲劇系取得文憑，在在呼應著這部電影的命題。」實際與李淳接觸過後，彼此契合的頻率，讓導演更加確定這個選擇。

後續，製片在高雄大樹找到電影的主要場景，「勘景時，看見這家戲院的屋頂已經塌了大半，透照進來的天光正好打在銀幕上，當時我認為這是一個sign，是這家電影院在召喚著我。」影片裡看見的電影膠捲、日曆、桌子、藤椅等物件，全是就地取材，劇組幾乎沒有任何更動，好像這個場景早就知道有一天會遇見仕翰，一直在此默默等候。

Photo Credit: 桃園電影節提供 曹仕翰

我是怎麼長大的

從小在港都長大，仕翰的作品裡藏有許多故鄉的符碼，這是在他經過一連串的追尋、回望、重新整理後，逐漸累積出來的樣貌。年輕時一心想向外探索，渴求於觀看更多藝術電影，逃脫家庭的期望與掌控，反而是透過拍片才又重新認識這個地方。

2016年仕翰入選金馬電影學院，課程地點在中影進行，休息時間，一旁的侯導看見人高馬大的仕翰，便跟他攀談起來，雖然當時已經拍了許多影視作品，但仕翰尚未有意識地要將鏡頭聚焦故鄉，就在侯導看似無意地「提點」之下「你高雄人喔！那你就回去拍高雄的故事啊！」啟發仕翰往後的創作。

仕翰感性地表示，自己回過頭看才領會，這一路上所堅持拼鬥的，都是為了要榮耀原來的那個地方。

《父親的電影院》片末出現在投影幕上的電影，是仕翰第一部回高雄拍的短片《春之夢》，當時影片在高雄首映時，仕翰為父親留了一張電影票，然而父親等不到出席觀影的那一天便與世長辭。

要設計這一場戲時，原本已經有屬意的電影片段，由於版權太過麻煩，製片建議「怎麼不乾脆用你自己的影片！」所有考量與因素都在冥冥之中促成，影片中最關鍵的骨灰罈，也在劇組討論過後有所調整。

「鏡頭一定會帶到上面的資訊和照片，必須非常小心，怕會讓有心人士拿來炒作，造成對演員的傷害與困擾，最後決定用我父親的資訊。這一切就像是了結我當初的心願，我實現了讓父親在電影院觀看我的作品。」

Photo Credit: 桃園電影節提供 《父親的電影院》劇照

世界是什麼？

「世」是時間流變，「界」是空間邊線，《父親的電影院》描繪時、空的樣貌，藉由一名演員與場景、物件的互動，演繹出深厚動人的故事。

仕翰僅以一天的時間拍完這部作品，除了場景本身賦予得天獨厚的條件，與演員間的互相信任，願意給予空間讓演員在現場即興創作，也是順利完成此作的原因。李淳真誠到位的演出來自於過往在紐約所受的獨幕劇訓練，而兩人之間的交流之所以契合，是因彼此與父親的相處有類似的心理狀態。

Photo Credit: 桃園電影節提供

作為兒子與作為父親

同樣出身中產家庭，仕翰的父親是一名建築師，盼望著兒子能夠承其衣缽，從小背負「長子期待」的他卻義無反顧地向電影奔去。面對在自個兒領域如此優秀、出色的父親，仕翰的壓力可想而知，要如何以自己的實力與所捍衛的價值向父親證明，使他絲毫不敢鬆懈，時刻鞭策著自己。

然而想要超越父親的心態，究竟是不服輸，或者只是想更靠近？如今成為爸爸的仕翰，直白地表示「我不想copy父親的那一套」，然而，在帶孩子的時光裡，他看見自己也有父親的影子。

一次，一歲多的兒子在公園溜滑梯時撲倒，仕翰直覺地要他「起來！沒關係，你可以的！」過了一會兒在太太的提醒下才上前查看，兒子的嘴角嗑出一道傷口。

描述這個事件的仕翰似乎還有些懊悔「我怎麼會期待這麼小的孩子要自己爬起來，當下我應該要趕快抱起他，檢查有沒有受傷，鼓勵或安撫才是後續要做的事。」

在為人父與為人子之間，仕翰思索著「為什麼我們形容親子關係總是用『孝順』而不是『愛』呢？」身處在目前的人生階段，他肯定已經有了自己的解答。

影展資訊

名稱：2022第9屆桃園電影節

日期：2022/08/19-2022/08/28

地點：桃園新光影城、桃園in89統領影城、中央大學107電影院

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Photo Credit: 桃園電影節

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航