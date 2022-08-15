【2022酷兒影展】選片人陳思宏：我們的片單簡直忤逆，逾越且愉悅，更不用擔心會被打壓

文：陳思宏

以前覺得「選片人」是個鑼響職稱，自己擔任「2022台灣國際酷兒影展」選片人，才懂這是苦差。選片人必須在指定時間內看完數量驚人的電影，紀錄片、實驗片、劇情片，不能快轉，不許逃避，多次跟其他選片人線上開會討論激辯，最後必須要考慮到性向／別、地域、種族、類別，艱難分娩出一個射出多元光譜的片單。

然後，等著被影迷罵。

我愛跑影展，跟所有影癡一樣，刁嘴點評，常想掐選片人，品味這麼差，選這種片給我看。但爛話說完，還是繼續跑下一場。這是一種對電影的天真信念，總是堅信，下部電影一定更好。

一個成功的影展基本精神是「自由」。電影人無畏無懼拍攝叛逆題材，主辦單位毋須擔心電檢審查，選片人具有獨立精神挑選好片，觀眾看完點評喝采或者憤怒，從源頭到眾聲河川奔流，如同今年酷兒影展的標語「愛宇宙，愛無限」，影展是解放之地，一起在電影裡凝視少數，愛恨無限，投奔自由。

不怕被罵，我們選出的幾部長片，絕對精彩。開幕大片《士兵與軍官》（Firebird）是根據真實故事改編的同志歷史片，有肉有顏值有冷戰有禁忌，只怕你搶不到票。

對極權比中指：《士兵與軍官》

影展開幕片下錨，好的開幕片會讓人倍加期待隨後的片單，定調影展的策展精神，《士兵與軍官》絕對能扛下今年酷兒影展開幕大任。

電影回到1970年代蘇聯統治的愛沙尼亞軍營，夢想成為演員的帥士兵遇見帥飛官，燒出冷戰時代的熾熱男同愛情悲歡。前蘇聯軍營裡不容同志，出櫃等同墜毀，但越禁忌越燃燒，士兵與軍官都勇敢踩踏疆界，越線抵達歡愉之地，也為此付出沈重代價。

我在希臘小島度假時看完這部，忍不住在臉書寫下「兩位男主角真是帥到炸」這種騷動廢語，英國演員Tom Prior與烏克蘭演員Oleg Zagorodnii身形顏值都無可挑，床戲耽美，眼神有愛。

其實片子不是零缺，例如為何全體講怪腔英文？但這部電影的珍貴在於時代反叛，對當今陽剛戰狼愛侵略他國的俄羅斯政權比中指，當年蘇聯禁錮反同，如今各國都奔向寬容多元，俄羅斯卻開倒車焚燒彩虹。在俄羅斯入侵烏克蘭之際，觀看這部電影，會有許多歷史對照省思。

追蹤烏克蘭男主角的Instagram帳號，發現他人在基輔，每天都在反戰，為自己國家爭取自由。電影內是共產極權下的同志悲歌，電影外持續爭取和平。這部開幕片深具時代精神（Zeitgeist），難怪極權必須以審查制度掐住電影人，只因電影能觸發革命。

陽剛解套：《沙漠中的薩拉》

到底什麼是「有毒的男子氣概」 （toxic masculinity）？巴西片《沙漠中的薩拉》（Private Desert）男主角Daniel或許完美詮釋了這性別術語：陽剛警察，身形魁梧，但同時，不安脆弱，有暴力傾向。

光是看前半部，一定會懷疑為什麼這部電影會出現在酷兒影展？但隨著被停職的Daniel離開大城市，開車前往偏鄉尋找網路上認識的美女，劇情突轉，陽剛男子氣概受到劇烈挑戰，有毒的的父權形象是否有鬆動可能？

不爆雷，請各位進電影院看。《沙漠中的薩拉》影像傑出，節奏穩重，導演帶領觀眾越過荒漠抵達邊陲，片子中段焦點翻轉，結尾驚喜，是一部好看的藝術片。

電影處理了原生家庭的放逐、偽善教會的殘酷、邊陲地帶的滯悶，結局歡喜又悲傷，直指性少數的放逐。「放逐」是我這次選片過程當中不斷遇到的題目，父權展演暴力與權威，性少數被流放至異地。

《沙漠中的薩拉》提出珍貴的性別觀點：性別運動不是針對異性戀男性而來，也不是為了閹割男子氣概，而是如果大家都解放了都自由了，所有人就可以盡情擁抱脆弱，不用武裝，不需揮拳。

請加入性別平權運動吧，少數自由了，你也有機會真正自由。

Photo Credit: 酷兒影展提供 《沙漠中的薩拉》劇照

貧窮社區的神蹟：《神子》

守舊宗教團體是當代性別平等運動絆腳石，《沙漠中的薩拉》指向教會的無情與虛偽，逼人省思。這次選片看了許多宗教主題的電影，最讓我印象深刻的是是義大利片《神子》（Blessed Boys）。

《神子》鏡頭聚焦拿坡里Sanità貧窮社區，餐點外送員Lino跟修車工人Mario是一起長大的好友，生活困頓，打屁虛度。兩男生活因為Lino妹妹被社區尊為具有神蹟能力的「小聖女」之後而失序，兄弟情誼擦槍走火，情慾悄悄延燒。

《神子》是Silvia Brunelli第一部自編自導的劇情長片，節奏詼諧，劇本超寫實，笑看破敗社區的貪婪與迷信。戲中兩場關鍵性愛戲拍得非常美，整個大銀幕變成文藝復興畫布，兩男眼神流轉，色調與張力都飽滿動人。

《神子》提升「異男忘」題材，把勞工階級的男男故事拍出超現實宗教新意，兩位男角演出自然，片中的許多小角色都很鮮活，重現當代老舊義大利社區的哀愁喜樂。

Photo Credit: 酷兒影展提供 《神子》劇照

結語

台灣是酷兒影展的理想之地，主辦單位端出的片單簡直忤逆，逾越且愉悅，且不用擔心會被打壓。這讓我想起，2012年我在柏林影展擔任北京酷兒電影節紀錄片《我們的故事》（Our Story）觀眾對談口譯，聽導演楊洋親身訴說被政府打壓、被保守社群排擠的艱辛，十年過去了，北京政府對酷兒族群是更友善，或是嚴苛？我不知道。我只知道，我們在台灣真幸福。

幸福是要繼續爭取的，一起進電影院，繼續解放，奔向無限的自由。

影展資訊

名稱：2022第9屆台灣國際酷兒影展

地點＆日期：台北國賓長春8／26-28、台中站前秀泰9／3-4、全國線上影展8／29-9／11

更多詳情請點台灣國際酷兒影展粉絲專頁或是官網查詢

Photo Credit: 台灣國際影音與教育協會提供

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航