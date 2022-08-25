創業需要註冊商標嗎？不一定，但註冊後可以得到這三個好處

文：邱茂恒（查爾獅）（理財規劃顧問／定方股份有限公司執行副總）

經歷了公司（定方）與個人（查爾獅投資理財）的7個月商標流程，終於取得商標權，這邊分享幾個覺得重要的關鍵，讓創業想申請商標的朋友可以做個參考。

為什麼需要註冊商標？

商標最直接的功能是表彰商品與服務的來源，而我們註冊商標最主要的效益有三個 [註1]：

以行銷目的考量。 影響到大眾的識別認知。 有排他性保護權利的效果。

如果沒有考慮做銷售、建立品牌讓大眾以商標連結商品與服務，也覺得不需要以法律來保護權利被侵害的保障的話（同時須依法律規定能註冊受到《商標法》的保護），是不一定需要去註冊商標的。

譬如說：「黃家滷味」這四個字的招牌使用。

招牌的使用只是讓人知道這一個商家名稱，但實際上並不具備識別性，全台灣使用黃家兩個字結合餐飲甚至滷味的店家，族繁不及備載 [註2]。在大眾已經有普遍認知下，「黃」這個姓氏也不是「黃家滷味」所獨有，這種通用性的文字描述，不能排除其他人使用它的權利。也因此沒有去以「黃家滷味」註冊商標的必要（筆者：這類情形原則上也無法審核過關）。

註冊商標的三個優點

商標的專屬性質、排他性質、財產性質，都可以幫助我們達到預防、保護的效果，主要衍伸的優點有三個：

1. 識別的品牌效應

因為服務或商品的產出內容，如果與商標產生連結，會使人產生「品牌效應」的效果，也就是說光看到商標、聽到品牌，就會有對產品定位、感受有一種認知。例如麥當勞的「M」，就會讓人連結到，萬一不知道吃什麼時，麥當勞永遠會是個選項、麥當勞的薯條好吃、麥當勞的品質保證……等，這些都會影響到長期經營與銷售的結果。

2. 《商標法》保護專屬的權利

商標申請註冊後，會具備獨佔性與排他性，因此可以要求侵害商標者，禁止繼續侵害的行為。同時也可以主張民事上的權利（筆者：如《商標法》第69、70條），甚至有刑事責任的可能（如《商標法》第95~98條）。

3. 具備移轉與授權他人使用的財產權性質：

商標是屬於智慧財產權的一部分，是屬於無體財產權，在法律上有物權上的效果，因此可以移轉給他人，但也要留意需要登記才可以對抗其他人 [註3]。

申請商標的流程

設計自己的商標 申請商標註冊 審查通過後註冊，或者不通過後救濟程序

在這樣的流程中需要注意的是，申請的類別以及是否符合商標註冊的規定，審核不通過是否走救濟程序，若審核通過註冊又會有什麼問題，可以參考下圖流程判斷：

Photo Credit: 經濟部智慧財產局-商標主題網

申請註冊商標前，也在想想是否自己需要申請註冊，並且也推薦前往「經濟部智慧財產局-商標主題網」詳細了解程序、審查、規費等問題。

註解

參照《商標法》第5條 參照《商標法》第29、30條 參照《商標法》第27、42條

官方網站：定方財務顧問

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航