「公務員Secrets」爆料專頁失蹤，港國安拘2公務員涉煽動罪
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公務員資訊專頁「公務員Secrets」一夜間消失。港警國安週二處以煽動罪拘捕兩名公務員，指他們所管理的這個社交平台涉嫌引起香港居民之間的敵意。
（德國之聲中文網）香港警方國安處週二（8月9日）拘捕兩名公務員，指其透過社交媒體平台發佈引起或加深香港不同階層居民間的「惡感及敵意」的貼文，涉嫌「作出具煽動意圖的作為」。多家港媒引述警方消息指，被捕者是28歲的民政事務總署文員及29歲資訊科技總監辦公室系統分析主任，兩人皆為網上專頁「公務員Secrets」的管理員。
警方同時調查5名男子，《有線新聞》引述消息報導他們全是救護員，涉嫌今年初香港第5波疫情時向群組投稿及留言，呼籲其他救護員不要超時工作，其中兩人懷疑騙取假期被捕。警方公佈，在週二早上搜查7人的住所及工作地點，帶走一批電子通訊工具，不排除有更多人被捕。
拘捕行動後，「公務員Secrets」的Facebook及Instagram專頁已無法搜尋，疑被刪除。其Facebook專頁按讚人數達16萬，恆常上載有關公務員心聲和內部資訊的貼文，大多都是公務員的投稿，亦多次獲傳媒跟進報導。
最近在7月31日，專頁上傳一段影片揭露國安公署內一名當值警員卸下佩槍睡覺，該警員被紀律調查並隨後離職。2019年反修例示威期間，專頁曾刊出公務員的匿名聯署公開信，批評港府處理元朗白衣人事件等手法，要求負責的官員下台。
港府新成立的「公務員學院」，由退休警務處副處長郭蔭蔗擔任院長，他在8月初接受港媒訪問時表示，有看過「公務員Secrets」專頁內容，以瞭解公務員心聲。《香港01》引述他說：「通常『公務員secrets』都是在說什麼人濫權、徇私之類。我相信大部份，（內容）質素是否一個足以影響政策的層面？我想我知道發生什麼事，就已經很足夠了。」
今年較早時，建制派曾批評有政府「內鬼」向「公務員Secrets」專頁提供訊息，影響政府威信。時任公務員事務局局長聶德權稱，若有公務員發放不實訊息或外洩內部資料，政府會嚴肅追究。
在8月初，有另外兩名公務員因同一罪名被捕，涉嫌於「連登討論區」發佈或展示相片和海報等，意圖引起憎恨或藐視中港政府、激起離叛或煽惑他人不守法等。其中一人遭正式起訴，現正還柙候審。
「煽動罪」是港英殖民政府在1938年訂立的古舊法例，最高刑罰監禁兩年，立法時用於針對反英的異議分子，自審判1967年「六七暴動」的左派分子後沒有被閒置多年。直至2020年香港國安法實施後才重新動用。自此，當局引用煽動罪控告《立場新聞》及《蘋果日報》編採人員、網台主持、出版《羊村》兒童繪本的工會理事等。
聯合國人權委員會於7月底發表關於香港人權狀況的最新審議報告，要求港府廢除煽動罪。委員會批評當局把殖民時代的煽動罪定義不清晰，促請港府立即停止把國安法的審訊和調查規則套用於煽動案件，並重新檢視所有待審案件，確保沒人因為行使合法言論自由而被告。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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BMW i智慧電能生活圈， 給你最便利與智慧的未來生活
我們想讓你知道的是
「電動車」毫無疑問的成為當前汽車市場最夯的話題與名詞，無論豪華抑或平價汽車品牌皆推出代表各自電動世代的最新電動車款。身為全球豪華汽車品牌領導者BMW，如何再次於此嶄新的電動世代再次領先？【BMW i 智慧電能生活圈】，是BMW端出的秘密武器。
接軌嶄新的電動世代，BMW直接為用車者描繪最便利的生活願景，名為「BMW i智慧電能生活圈」，從用車者的使用情境思考，無論是家中、工作場域、外出旅途與目的地等，都是「BMW i智慧電能生活圈」中相當重要的電量補充站點，規劃的多種電量補充方式包含【BMW家用充電】、【BMW目的地充電】、【BMW i高速充電站】等，讓車主可以輕鬆擁抱BMW電動車所帶來的嶄新電動生活。
【BMW家用充電】
就像許多人使用手機的習慣，回到家開始充電，每次出門前都是滿滿的電力。將BMW Wallbox壁掛式交流充電座安裝於家中車庫或車位註一，車輛停妥後插上充電槍，人回到家中休息充電時車輛同時也在充電，還可利用智慧型手機應用程式(My BMW App)進行充電相關設定。隔日出門前車輛已經備滿電力，以iX xDrive50為例，代表每天出門都有最高630km續航里程註二供使用，可滿足絕大多數的用車里程需求。
【BMW目的地充電】
若前一天晚上忘了充電，或是有著不同於平常通勤的路程安排，也無需擔心，此時可充分利用目的地充電裝置來補充續航里程。早從2014年開始，BMW總代理汎德便在台灣建置超過百座的公用交流充電座，像是公用停車場、飯店、經銷商展示中心都有；不僅如此，2022年開始總代理汎德更啟動經銷商與外部場域合作建置目的地交流充電站，再加上現有的公用交流充電座，迄今全台已有超過兩千座BMW電動車可使用的交流電充電座，只要透過「My BMW App」或「BMW充電App」就可以查詢充電站點資訊，大幅增加外出時的用車便利與行程規劃彈性。
【BMW i高速充電站】
若有著長里程的旅程規劃，或是行程間需要快速的補充電力，此時就可以充分利用BMW i高速充電站來進行電力補充。2022年底前BMW規劃將在全台經銷商建置14座BMW i高速充電站，最大充電功率高達350kW。以iX xDrive50為例，最快6分鐘就可以補充100公里的續航里程，一點也不用擔心旅程因此中斷、壞了出遊興致。
要如何知道BMW i高速充電站的位置？只要透過車主專屬的「BMW充電App」就可以查詢完整的充電站資訊、掃描QR Code便可以快速啟動充電，並綁定信用卡付款。便利的數位化充電服務，清楚展現BMW積極開拓BMW i智慧電能生活圈的企圖心。
超高速充電效能
除了三種不同的電能補充方式，車輛本身更需要擁有高速的充電能力。以當前BMW旗下最熱銷的iX豪華純電旗艦休旅車款而言，導入了第五代eDrive電能科技，以能量密度更高的新世代鋰電池模組，加上最高可達200kW的充電功率註三，最快10分鐘就可以補充150km續航里程註二，大幅縮減充電所需時間，便利性不言而喻。
BMW i智慧電能生活圈從實用性思考 有效破除里程焦慮
在電動車百家爭鳴之際，有別於其他品牌僅強調電動車本身技術，BMW不僅以先進科技作為基礎，更從用車者的角度與生活習慣思考，以三種電量補充方式再加上超高速的車輛充電效能，不論是在家中安裝交流充電座每天為車輛充電, 外出時的目的地充電, 以及長途旅行時藉由BMW i高速充電站在最短的時間內補充最多的電量，相信對於車主而言，大幅降低里程焦慮，取而代之的是更便利、更經濟的用車成本，當然，BMW招牌的駕馭樂趣，仍然在旗下電動車款上完美體現。
註一：需專人到府評估安裝可行性
註二：WLTP測試規範下所測得之數據
註三：BMW iX xDrive50車款。
註四: 詳細銷售辦法請洽BMW i指定授權經銷商