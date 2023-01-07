24歲女在網咖產子後涉犯「殺嬰罪」，檢方訊後以「殺人罪」羈押，婦團：遺憾未試圖求助
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這名女子因為長期無業，經濟狀況差，曾出賣帳戶違反《洗錢防治法》被捕。前年就曾生下過一個孩子，因為當時無法扶養，只能將孩子送人；這次二度產子，生父不詳。勵馨基金會表示，出養孩子確實有一定程序，但若能及早求助會有更多選擇，而社會對「未婚媽媽懷孕」的眼光也應改變。
台中市本月初發生一名24歲女性在網咖包廂生產，報案後警方到現場時，剛出生的男嬰已明顯死亡，檢方初步認定男嬰疑似遭潘女殺害；可能涉犯《刑法》274條「殺嬰罪」；然而潘女住院休養出院且接受訊問之後，台中地檢署發出新聞稿說明，指出檢方認定潘女涉犯《刑法》271條殺人罪，因犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。
長期關注未婚懷孕女性的勵馨基金會表示，非預期懷孕的女性要面對的問題非常多，就算已經成年了，還是可能因為懷孕而來的各種問題和心理壓力而手足無措；很遺憾這位媽媽沒先試圖求助，現在有各種管道協助懷孕女性及嬰兒，也有免費專線可以諮詢；受訪的台中分所馬梅芬主任也坦言，這次事件看到社會環境對未婚媽媽懷孕仍有很多不友善的標籤濾鏡，這也是媽媽在面對社會、求助的過程中，感到無助而可能造成悲劇的原因。
這位媽媽已是第二次生產且經濟和家庭狀況都同樣是無力扶養，為何沒有選擇提前墮胎，或者再次出養孩子，反而涉嫌殺死剛出生的嬰兒？仍待後續調查。
在網咖產下嬰兒，涉犯殺嬰罪還是殺人罪？
2日晚間八點多，24歲潘姓女子在一間位於台灣大道上的網咖和式包廂，因為肚子疼痛，打電話請朋友買止痛藥並前來幫忙，朋友在10點到網咖，看到潘姓女子已經在網咖內產下一名男嬰。但男嬰已沒有生命跡象，因為不知道如何處理且感到十分不安，朋友勸潘女報警，於是警方在凌晨接獲報案電話。
警方到場後，由於無法判斷男嬰狀況，打給119求援，消防局3日凌晨獲報，有名女性患者身體不適，救護人員於凌晨2時許抵達現場，發現嬰兒已經全身僵硬，明顯死亡，連同胎盤、臍帶都被裝入塑膠袋，並放在包包內，因此沒將嬰兒送醫急救。
救護人員當場也詢問潘女是否需要幫忙協助就醫，潘女表示稱剛生產完，肚子痛且頭暈，但不用去醫院。另外亦有媒體報導潘女有放在嬰兒頸部，但無法確定是在替嬰兒急救，或試圖勒斃嬰兒。
台中地檢署由檢察官殷節初步相驗，檢方初步認定男嬰疑似遭潘女殺害，由於潘女生產完身體不適、情緒也不穩定，在醫院治療時檢方仍無法訊問，由警方在場戒護就醫。隔天潘女出院，接受檢察官訊問後，就遭到檢方聲押禁見，法醫也將解剖相驗男嬰遺體，釐清是產後死亡，或因外力介入致死。
根據《刑法》第274條第1項規定，母於生產時或甫生產後，殺其子女者，處六月以上五年以下有期徒刑。
相較於殺人罪，生母殺嬰罪的刑責減輕不少。生母殺嬰可以減輕刑責的理由並不是認為剛出生的嬰兒生命價值不如一般人，而是就「母親殺死自己所生的孩子」，立法者認為，剛生產後的婦女可能處於龐大心理壓力衝突，或精神狀態不穩定、產後憂鬱等等特殊情狀下，導致母親殺掉其懷胎十月所生之嬰兒，而有較低的罪責內涵，所以予以減輕。
如果要適用生母殺嬰罪，只限制在嬰兒剛出生「5天」內，才符合減輕要件。假如生母於「出生後第5天」殺死自己的嬰兒，已非「甫生產後」，就不能以「生母殺嬰罪」，而是「殺人罪」；另外如果女方不是因為生產造成心理衝突或情緒不穩定，而是一開始就打算在剛生產後殺害嬰兒的話，就不會成立殺嬰罪，而是普通殺人罪。
而假如是《刑法》第271條殺人罪，殺人者可判處處死刑、無期徒刑或十年以上有有期徒刑。
根據了解，這名女子因為長期無業，經濟狀況差，過去曾出賣帳戶違反《洗錢防治法》被捕，常常住在網咖，與家庭關係薄弱。前年曾生下一個孩子，因為當時和生父都無法扶養，於是將孩子送人；這次二度產子，生父不詳，也有媒體報導是潘女從事八大行業傳播妹的客人的孩子。
對此台中市社會局表示，已經進行訪視關心，孩子的後續喪事也會協助，而家防中心主任侯淑茹則說明，個案目前沒有領取社會局相關的福利補助，除了協助嬰孩的後事，也會評估家庭的經濟狀況，及母親未來的生活規劃。
婦女團體：出養確實不容易，但希望媽媽能及早向外求助
勵馨基金會台中分所的馬梅芬主任表示，她們20年前就開始針對「未預期懷孕」的女性提供社會服務開始，就發現這種情況下，當事人會陷入極大的無助和驚慌，一個孩子出現，如何告知周圍的人，要不要生下來，要不要結婚，生下來有沒有辦法養，伴侶、家人能不能接受和幫忙等，都會讓媽媽一下子要面對大量問題，有些人因為沒有向外求助，自己尋非正式管道解決，反而造成意外死亡，他們希望能協助媽媽保住尊嚴，而孩子能保住生命。
通常接獲個案後，社工最常要做的就是協助媽媽告知家人，並且釐清自己對於扶養的想法，以及評估自己有沒有辦法負擔親職。
這次案件的當事人，並非第一次生產，過去就曾有生下孩子後將孩子出養的經驗，為何此次再懷孕沒辦法有更適當的處理？或者再次嘗試出養？馬梅芬主任表示，目前不清楚這位媽媽的狀況，不過她認為，出收養的過程，幾乎都是為了大人的需要，孩子是完全沒有自保的能力和選擇權；而民間機構作為中間橋樑，會希望多一點考量孩子的利益，孩子能否安全健康的成長環境是最重要的。
所以出收養會經過一段時間的各方面評估，首先是評估出養的必要性，還是單純沒有意願？是否會讓出養家庭認為「沒意願就可以出養」？以及進行必要的衛教，檢核原本出養者的支持系統和狀況，尋找適合的收養家庭，另外也會考慮生父的意願避免日後發生糾紛和撕裂孩子的家庭關係等等（但如果生父不詳也是可以評估狀況辦理出養），而出收養也需要在媒合確定後，經過法院認證，孩子才能進入收養家庭。
馬梅芬說明，雖然在費用上沒有經濟能力的出養家庭，不需要擔心太多，社工也會請保母協助在這段時間照顧嬰兒，讓媽媽能恢復生活，但要將孩子出養的過程確實不是「太簡單」，這也是為了盡可能照顧孩子的權益；馬梅芬坦言，社工也會在過程中，希望能透過更多的溝通、了解和協助，盼能讓媽媽多建立培養一點「責任意識」，也就是現在懷孕了，要對一個小生命負起責任，不管是要留養或出養，都能替孩子多做考量，而並非只是「孩子送出去就沒我的事了」，想要快速擺脫而已。
然而但終歸來講，馬梅芬表示，不管這個媽媽覺得出養程序很煩瑣也好，或是她沒有資源和管道，但她很遺憾媽媽沒有試圖來問，「你只要來，和社工討論，就會有更多選擇，而不是獨自生下孩子後不知道該怎麼辦。」 她也提供一隻全國未成年懷孕求助專線0800257085（已成年也可以打），也可透過網路來尋求協助。
最後馬梅芬也說，看到這樣的案件，她內心有很多矛盾，一方面認為這樣的案件可以讓社會大眾更理解這些非預期懷孕、未婚媽媽的處境和困難，但也因為是重大的社會案件，可能讓這個媽媽被貼更多標籤，面對更多歧視和壓力；她表示，如果社會分為可以更接納未婚媽媽和他們的孩子，對於這些人要事先求助，相信絕對是有更大的幫助。
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核稿編輯：翁世航
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【跨域生態系系列專訪 】生物炭跨域應用品牌提升生態系，廢材循環重生的炭綠生活提案
我們想讓你知道的是
面對所有人都很陌生的新材料「生物炭」，要找到生活中的多元應用，需要更了解材料技術與市場需求，參與經濟部中小企業處的「跨域生態系計畫」組隊找路，無疑是最佳解方。
我們是收人家不要的木材做成炭，這是一個循環，是好事情。
生活在都市叢林裡，人與林木的關係，還可以多親密？在台中西區中興一巷裡的綠光計劃文創街區，有一場企圖改變人類生活的材料實驗，正在進行。
陽光照映在室內的炭作灰牆上，榻榻米的藺草香瀰漫在空氣中，由老屋改造的「綠光小炭屋」在2022年夏季開幕。
「在這五坪大空間中，蘊藏著近六百公斤的各式天然生物炭。」盛發生物科技創辦人陳偉誠表示，不論外面是日曬蒸溽、還是連日大雨，即使戶外濕度飆升至95%，小炭屋的濕度永遠保持在舒適宜人的50％到60％之間。
這是全台第一個由老屋改造的生物炭實驗場域，舉凡炭磚、炭盆栽、炭塗料、炭榻榻米……，甚至牆上的藝術品，都是由木炭與竹炭構築而成。1991年，政府宣布禁伐天然林，在台灣林業與周邊產業委靡30年後的今天，木炭之子陳偉誠集結台灣30家廠商與職人組成跨域生態系，提出零廢棄的林業生活解決方案，要讓台灣林木以循環經濟之姿，回到我們的生活當中。
台灣每年的廢棄果樹、校園樹木、行道樹、公園修枝而來的林業廢材，初估一年超過一千廠就在橋下。我23歲大學剛畢業，常常一個萬公噸，多數私有林的廢料不是回收進焚化爐，就是私下焚燒，被當作廢棄物處理。
這當中的轉換關鍵，就是「生物炭」（Biochar），一種在台灣發展不過十餘年的新材料，指生質原料（落葉、木材、農廢等）經高溫熱裂解（Pyrolysis）後的固體產物，像是木炭、竹炭、稻殼炭等都是，其多孔性與高「比表面積」（指一個固體在單位質量內所擁有的總表面積）的特性，開啟橫跨民生清潔用品、綠建材、藝術等產業的「生物炭多重宇宙」。
製炭很復古，卻是循環經濟
掌握「生物炭」宇宙核心關鍵技術的盛發生物科技，更為人所知的是木酢液洗劑品牌「木酢達人」，創辦人陳偉誠的名字，出現在地方創生、林業與青創等各大領域，甚至是2022年十大傑出青年。他如何從隨林業沒落的木炭廠裡走出來，從一個人到一群人，在荒廢之境裡走出新的道路？
「在我們新竹木炭工廠，有一座橋，我們工廠就在橋下。我23歲大學剛畢業，常常一個人在橋上看著夕陽，我的三個姊姊都嫁人了，木炭工廠剩我爸媽這對老夫妻跟我，有什麼未來？」2008年陳偉誠返鄉創業，面對看似沒有未來的產業，他說，沒有放棄是因為從父執輩一直在做的事當中，看到趨勢與理念。
回到炭的本質，就是一種經濟循環。「我父親跟我說，你看我們是收人家不要的木材做成炭，這是一個循環，是好事情。」陳偉誠表示，父親的年代沒有所謂「循環經濟」，但一生在做的就是「從搖籃到搖籃」（Cradle to Cradle，簡稱C2C）的事業。
木頭在燒製成木炭時，會產生有抑菌效果的「木酢液」，是循環經濟賜予的第一桶金，陳偉誠邀請三位大學同學共同創立「木酢達人」，與倍立德科技負責人暨實驗室主持人廖玲珍合作研發木酢液配方，再與江洋化工合作量產各式洗劑，去化湖口後山林木廢材。
「剛認識偉誠時，他是送木炭的，很辛苦。」廖玲珍表示，倍立德主要是研究材料應用的單位，因為木酢液而跟陳偉誠團隊展開合作，當時覺得這個產業需要有人衝在市場前面帶頭。
廖玲珍強調：「偉誠的團隊非常有衝勁，只要有機會都願意去嘗試，也漸漸讓大家認識了木酢液。」 透過網路行銷，「木酢達人」十多年來累積20萬鐵粉，成為後來在做生物炭市場應證的重要基礎。
走出第一階段的木酢液之路，「木酢達人」團隊對生物炭藍圖的起點，是一場2020年底與資策會顧問的燒腦會議。「我以為我的願景已經很大了，但他們說還不夠。」陳偉誠表示，團隊過去試著推動生物炭在台灣的應用，企圖學日本從農業切入，但礙於法規與產業特性，停滯多年。
知道這是好東西，一心想推動生物炭，卻發現自己用力用錯方向。「這很有趣。我發現如果把力氣放在一個沒有願景的發展上，那力氣是白花的。」陳偉誠說自己在會議上像打開了眼界，資策會顧問們認為生物炭有機會走進終端消費者的日常，打造一個人人都能參與的「零廢棄的林業生活解決方案」。
減碳綠建材，生物炭成建築裝潢夯品
面對所有人都很陌生的新材料「生物炭」，要找到生活中的多元應用，需要更了解材料技術與市場需求，參與經濟部中小企業處的「跨域生態系計畫」組隊找路，無疑是最佳解方。
要組建生態系，找到對的利基者共構，輔導團隊展開大量訪談，找到生物炭在不同產業的切入點。一找到需求，需要不同生物炭的相關數據，就是盛發團隊發揮研發力的時候，針對需求提供材料的測試報告，雙方根據材料的效能，探討以生物炭進行產品創新的可能性。
「盛發團隊是個很有動能的基石者，他的期限是一週，一個禮拜內一定會把事情做到一個程度。」負責輔導「生物炭跨域生態系」的策進會數位轉型研究院資深分析師潘啟銘表示，基石者與利基者們在計畫的第一年快速建立信任與默契，各領域的生物炭產品相繼問世，包括炭酢除臭分解垃圾袋、炭沐浴露、炭琉璃工藝品，及炭石膏板、炭磚、炭塗料等炭綠建材。
透過訪談，團隊意外發現生物炭的剛需，存在於建材與裝潢領域。「在淨零碳排的議題出現後，業者們正面臨綠建材創新研發的困境。」策進會數位轉型研究院分析師杜念庭表示，裝潢與建材業者對於不同生物炭的物理性、安全性，以及與異材質混搭後的吸濕、除臭、抗噪等功能表現相當關注。
看見產業界的好奇與需求，生態系在2021年年底，舉辦了「生物炭開發者大會」，現場湧入尋求新材料應用的各界人士，產官學研因為生物炭的可能性與減碳的使命而齊聚一堂。
建ReWood平台，跨域共創更多新品
打開了業界對生物炭的嘗試與好奇，如何將材質檢測與產品研發的能量保留下來，讓經驗能夠傳承，成果得以累積？於是，國內第一個跨域共創的生物炭商務平台ReWood應運而生，也展現了不同的樣貌與使命。
「ReWood是一個品牌，是由生態系夥伴跨域共構出的支持服務。」陳偉誠所詮釋的ReWood，可以搭配各種複合材料，與複合市場結合，轉變為下個新商品。
站穩微笑曲線的兩端，此時木酢達人多年累積的20萬鐵粉，成為生物炭新產品最好的驗證夥伴。「我們有能量可以把研發出來的新品，透過網路去曝光或銷售，驗證它適不適合量產，有沒有市場。」陳偉誠表示，這樣的能量對於生態系來說形成一個保護，「至少不會有夥伴是去貸款投入一個產品後，才發現市場不買單。」從研發到市場驗證都獲得支援與保護，也是生物炭跨域生態系能快速開花結果的原因。
而站在政策推動的角度，ReWood平台乘載著一個更長遠的業界使命⸺生物炭商情與開發成功案例共享。計畫協助生態系建立ReWood 平台，將生物炭的商業評估訪談內容、檢測測試、領域專家訊息內容，與國內外生物炭建材應用案例，都在平台上架，讓生態系大大小小的嘗試與努力，都能留下足跡，成為廠商或研究人員應用生物炭時的指南針或借鏡。
打造生物炭體驗場域，讓你直接感受
ReWood 除了以線上平台推動生態系前進，也在看得見的實體場域，讓更多人體驗生物炭的魅力。「我們一直在尋找生態保護與老屋改造當中的連結。」打造綠光計劃街區的范特喜微創文化創辦人鍾俊彥表示，生態系團隊成為當中的轉譯者，為老屋改造注入新技術與林木循環的新議題。
場景回到綠光計劃的小炭屋裡，敲歐創意的藝術家黃敬中運用竹炭與木炭創作的馬賽克作品《止於無窮》高掛在牆上；偉盛工作室的泥作師陳志偉運用倍立德實驗室研發的炭塗料油漆牆面；山門設計開發的炭磚，解決了造型及綠美化；木作師傅陳嘉進用校園疏伐的廢木做成木桌置於室中央，上面放著木酢達人開發的炭盆。
一個五坪大的小炭屋，匯集了十餘家生態系業者的看家本領，透過材料、工法與應用上的多元創新，呈現生物炭的各種可能性。「與其強力宣導大家愛用國產材，不如設計出一個空間讓你體驗。如果在老屋可以做到這樣，那這些材質一定也可以用在你的家裡。」范特喜微創文化的執行長潘冠呈表示，在小炭屋之後，范特喜與盛發生物科技正在洽談在東勢林業園區的合作，要把生物炭技術帶到更大的場域去驗證。
ReWood 的商品也正在打開國際市場的大門。透過經濟部中小企業處的中介，與資策會的市調與媒合，生物炭跨域生態系與馬來西亞寵物用品第一品牌Pet World公司合作，將ReWood 寵物清潔用品銷售至馬來西亞。
生態系如何走向國際，做為基石者，陳偉誠心中已有藍圖，第一階段把產品賣過去；第二階段為當地量身打造更多符合在地需求的產品；第三階段，將走向國際共構，以國外當地的林木，結合台灣生態系廠商的技術，推動在地的林木循環。
透過跨域共創，生態系正快速成長。共好與共利為構築生態系的重要基礎，團隊在創造新商業模式的過程中，選擇穩健踏出每一步。
【多元觀點】台灣生物炭跨域發展後發先至
資策會數轉院／數位服務創新中心／跨域創新組組長 ── 黃中原專訪
日本生物炭的產業發展，走得比台灣早，應用大多圍繞著農業議題。早期生物炭在台灣也嘗試往農業方向發展，然而台灣的農業規模相對較小，生物炭的發展效能相對受限。如今，在生物炭以生態系跨域合作發展之後，在居家生活與綠建材等領域頗有成績，更有利基點從精緻化或高質化的角度與國際合作，這一點不但能與日本在技術面互補，對外輸出也更具優勢。
本生態系屬於「解決方案型」生態系，從最前端的調源、燒製到功能檢測，是基石者盛發科技重要的技術解決方案的一部分。未來在與中菱建材、環球水泥等利基者合作發展綠建材，將面臨量產上的挑戰，屆時可能不是現階段實驗性的一、兩噸，而是數十噸到數百噸的產品。
以廢棄林木來說，這個生態系需要掌握台灣在哪裡有哪些木材，疏伐的時程與量有多少。量體收完之後，還需要掌握各種木材以400度、600度、800度不同溫度燒製的炭，它的功能性到哪裡，去發展後端的料材應用。因此，整個產業鏈的完備，未來除了需要建構全台灣的「剩餘林木資產地圖」外，還需要掌握不同地區的樹種在燒製上的數據調研。
在生物炭領域發展「跨域生態系」之後，盛發科技跟加工製造廠商過去偏向單純的供應商關係，如今彼此會針對產品規格，以及料源的篩選上，有更多的討論，例如什麼炭要燒到多少度，最後會得到什麼結果，適合使用在綠建材還是民生洗劑上面。盛發科技也很樂意共享研發資訊，跟上中下廠商去共構新的合作關係，帶動周邊業者一起投入研發，共享成果。
(文/林欣婕、照片/林野)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。