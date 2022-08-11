統一買下台灣家樂福：從食品製造龍頭到零售版圖霸主，羅智先有「不能輸」的壓力
我們想讓你知道的是
統一買下台灣家樂福，著眼於更長遠的戰略思維，是為了擴大包括實體與電商的零售版圖；但在明年正式完成收購之後，隨即也將面臨三大挑戰。
文：林苑卿
統一企業、統一超回購台灣家樂福持股，完成交易後，分別持有70%、30%股份，並取得全台340間門市經營權，包括68家量販店、272家超市與頂級超市；另有129家商場、家樂福商標使用權、部分量販店及物流中心的自有土地與資產，於2023年中將完成交割。
多年來，統一企業董事長羅智先積極與外資溝通時，都會強調一件事：「統一集團是全球少數企業能在一個市場，同時稱霸食品製造和零售通路的集團。」若是從這個角度來看，統一集團買下家樂福可說是必然的結果，尤其，當OMO（線上線下整合）已成趨勢，統一集團最重要的工作，就是挾著規模優勢，持續擴大在整體零售市場的影響力。
迫切的動機，虛實都要規模
根據經濟部統計處資料，2021年網路銷售占整體零售營業額10.8%，年增率24.5%，優於整體零售業營收年增率的3.3%；雖然年增率高，但占比偏低。關鍵在於政府的統計方式，是將便利商店、量販店、百貨和網路銷售等項目依公司別分開；但事實上，消費者的採購行為早就已經OMO，例如在康是美網購App下訂單，可以選擇在鄰近的統一超商取貨付款；在全聯電商App採購之後，也可以自己到附近的全聯實體店家取貨。
「零售業態的競爭界線已經愈來愈模糊，因此競爭重點是如何擴大在整體零售市場的占比，不論是要做電商還是實體通路，規模都非常重要。」業內人士分析。
當然，要擴大版圖，實體通路要快速擴張不易，但電商卻可以海闊天空。「台灣前十大零售排行中，已有三家電商，而且光是momo（富邦媒體科技）一家就超過800億元，所以這對所有零售巨頭來講，大概會感覺到很大的威脅。」被稱為「數位開店軍火商」的91APP董事長何英圻的一席話，點出近期全聯與統一先後大動作購併大潤發、家樂福背後更迫切的動機—優化OMO，挾著規模擴大在整體零售市場的版圖。
安侯建業數位長賴偉晏認為，「收購背後的綜效，就是顧客接觸的點變多了，以統一集團為例，整併家樂福之後，全台就有超過7000家營業據點（包含康是美），等於全台灣的顧客很容易就可以接觸到這些品牌。」除了接觸消費者的實體通路變多之外，未來這龐大的顧客數據可以做到更細膩的會員分析。
「如今零售巨頭都已拿到電支的執照，無論線上或線下，使用電支就必須認證身分，可以掌握顧客資料；同時也追溯消費者購物的歷程，進行大數據分析，優化OMO。」財團法人商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍指出。此外，賴偉晏也認為，零售巨頭掌握的電支執照宛如「小銀行」，也為OMO的發展增添想像空間。
供應鏈管理，統一的大難題
無庸置疑的是，統一併購家樂福帶來新的機會點，但也伴隨更大的挑戰。
挑戰一，供應鏈管理的天壤之別。
「台灣做得最好的電商有800萬個SKU（品項數），但我最近才把統一超的SKU縮減達700多個，所以800萬個SKU對我們來講是天文數字。」近期，羅智先在記者會上直言，這是統一超必須打造一級物流園區背後的主因。
挑戰二：虛實融合。
零售巨頭可以經營如此大的規模，背後不可或缺的就是強大的IT技術與團隊；可是要經營電商不能只靠IT，還要有物聯網技術，也就是經營的領域要從原本企業內部的封閉系統，擴大至互聯網的開放空間。兩種模式的考驗與難度是完全不一樣的，舉例而言，資安就會是一個棘手的課題。
挑戰三：差異化。
未來，零售通路的銷售模式將朝向個人為中心。「未來應該是以深度零售為核心，為顧客創造個人化體驗，才能增加顧客對品牌情感上的連結度。」賴偉晏認為，零售商為塑造差異化，臉部辨識、情緒解析、演算分析等零售科技，在未來都將成為關鍵技術。
更多《財訊》文章
延伸閱讀
- 併購台灣家樂福抗衡全聯，統一集團「全通路」時代來臨，未來零售業競爭力決勝「荷包占有率」
- 觀察日本電商發展趨勢，我們大概能窺知7-11想併購家樂福的原因
- 統一買下家樂福穩居通路霸主，羅智先打破全聯一哥夢之後還有更重要的功課
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
我們想讓你知道的是
國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
國科會科技辦公室 廣告
[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。