高調訪台卻未進入岸田內閣，石破茂「落榜」不代表他沒有影響力

7月30日，日本眾議院率領的「思考日本安全保障議員之會」結束四天三夜的訪台行程，這是前首相安倍晉三逝世後首批議員訪問團，四天的訪問行程晉見了蔡總統，拜會外交部長、行政院長、立法院副院長、也與國安會、國防部等機關交換了意見。

不到兩週，根據8月10日，日本首相岸田文雄公布的最新內閣名單，訪團成員濱田靖一接替了安倍胞弟岸信夫，擔任防衛大臣。

石破茂訪台的價值

石破茂一行，訪台的身分都不是現任大臣，但成員多有外交、國防事務相關經驗，最重要的是，「兼具跨黨派的特質」，實質上就是台日召開了一場國防外交「2+2」會議。

石破茂稱，此行在安倍意外事件前就已經敲定，外界也多以「挺台不變」、「繼承安倍遺志」評論石破此行的意義。不過眾所周知，石破在自民黨內是安倍最大的競爭對手，2021年自民黨總裁選舉，支持的不是安倍派推薦的高市早苗，也沒有支持岸田，而是前防衛大臣河野太郎，在安全保障和國防議題上，一向相當有自己的想法，不容易被定性。

2021年眾議員選舉結束後，經歷成員出走的「石破派」，一度面臨派閥解體的危機，在約詢派閥成員後，同意成員可同時加入其他派閥，現在「石破派」降格為Group的方式運作。但就算「石破派」沒有入閣，也不代表無法以間接的方式影響政策。

岸田已進行了內閣、黨務人事改組，這標誌了岸田時代的起手式，經歷兩次全國性選舉的勝利後，原汁原味的岸田內閣，將要展現在世人面前，過往岸田派只是第四大派閥，時常被拿來做文章，岸田選在927安倍國葬之前，形同詔告日本政壇：真正的岸田派現在才開始。

日本經濟新聞調查指出，高達80.6％的受訪者認為，有必要釐清政界與舊統一教的關係，共同社民調顯示，61.9％受訪者認為，有必要就國葬的必要性在國會辯論。這次內閣改組，七位承認與舊統一教有「關係」的成員無一留任，另一個讓日本媒體跌破眼鏡的是，岸田竟然「膽敢」提前調整人事，安倍國葬的議題顯示，內閣制是貼著民意施政，政情變化迅速。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

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