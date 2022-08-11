避免自證其罪，川普引用美國憲法「第五修正案」拒絕接受紐約檢方訊問
我們想讓你知道的是
紐約州檢察長詹樂霞懷疑川普在申請銀行貸款時誇大了房地產的價值，而在向稅務機關報稅時卻低報價值以減少需繳交的稅款。作為調查的一部分，川普和他的女兒伊凡卡、兒子小唐納都被傳喚宣誓作證。
美國前總統川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）週三（10日）引用美國憲法第5修正案賦予的權利，拒絕就其家族事業所涉詐欺罪嫌在紐約宣誓提供證詞，川普表示他「別無選擇」，稱紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）正在進行美國史上最大的獵巫行動，他的公司和他本人正受到來自四面八方的攻擊。
紐約州檢察長詹樂霞懷疑川普在申請銀行貸款時誇大了房地產的價值，而在向稅務機關報稅時卻低報價值以減少需繳交的稅款。作為調查的一部分，川普和他的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）、兒子小唐納（Donald Trump Jr）都被傳喚宣誓作證，原定7月開始宣誓作證，但由於川普的前妻過世而作證被推遲。
川普週三上午發出聲明，表示在律師的建議下，「依據美國憲法賦予每一位公民的權利和特權，我拒絕回答問題」。美國憲法第5修正案賦予允許人民在錄口供時保持沈默，以免自證其罪。
「我曾經問，如果你是無辜的，你為什麼要行使第五修正案？現在我知道這個問題的答案了」，川普表示，「當你的家人、你的公司和你身邊所有的人都成為律師、檢察官以及假新聞媒體支持下毫無根據、出於政治動機的獵巫行動目標時，你別無選擇。」
「美國憲法就是為了這個目的而存在。我將充分利用它來保護自己免受本屆政府、總檢察長辦公室的惡意攻擊，以及對我的家人、我的企業和我們國家的所有其他攻擊。」
川普強調，「我絕對別無選擇，因為現任政府和這個國家的許多檢察官已經失去了所有倫理道德的界限。」他痛批紐約州檢察長詹樂霞過去三年來試圖做的事情「是對法律制度的恥辱，是對紐約州納稅人的侮辱，侵犯了美國憲法提供的權利和保護。」
川普也在他創建的社群平台Truth Social上表示，他認為詹樂霞正在繼續美國歷史上最大的獵巫行動，他的公司和他本人正受到來自四面八方的攻擊，還加了一句「香蕉共和國！（Banana Republic）」（編按：香蕉共和國原指那些貪污腐敗的國家，常有寡頭政治、長期剝削民眾，而國家經濟則高度依賴水果、礦產等原材料出口，如拉丁美洲和加勒比海一些小國；後來演變成指國家有一個冷酷、腐敗的領導人，他們為了獲得權力而破壞國家機構。）
詹樂霞是民主黨人，這也是川普指控她政治獵物的原因之一。詹樂霞的辦公室聲稱發現「重要證據」，足以證實川普集團財務報表中使用虛假或誤導性的資產估值來獲取貸款、保險和稅收優惠，考慮向川普提出民事訴訟。
不過詹樂霞的調查只是川普捲入的法律戰之一，川普目前還面臨以下幾項司法糾紛：
- 藏匿國家機密文件
本週早些時候，美國聯邦調查局（FBI）搜查了川普在海湖莊園的家，據稱這位前總統在2021年1月離任時將機密文件從白宮帶走。川普對搜索表示憤怒，稱司法系統被當作武器。
- 煽動美國國會大廈騷亂
美國眾議院特別委員會正在調查2021年1月6日美國國會大廈騷亂行為，當時川普的支持者攻擊國會大廈，委員會正在調查川普嘗試推翻敗選結果。
- 試圖干預2020年總統選舉結果
美國司法部在調查川普敗選後如何施壓司法部、要司法部幫助自己保住權力；喬治亞州也在調查川普試圖影響2020年喬治亞州選舉結果。
- 電匯詐欺
川普被控向支持者募集大約2億5000萬美元，以在法院推動他的勝選主張，但川普卻把大筆捐款用於他處。
- 性侵、誹謗
前時尚雜誌ELLE專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）指控川普1990年代在紐約市一家百貨公司強暴她，川普反指她的指控是為了新書銷量而說謊，卡洛爾於2019年起訴川普誹謗。
- 紐約刑事調查
民主黨籍的曼哈頓檢察官布萊格（Alvin Bragg）已在調查川普家族的房地產公司是否謊報資產，好取得銀行貸款和減少稅務。雖然兩位領導調查的頂級律師於2月辭職，這讓調查的未來受到質疑，但布萊格辦公室表示調查仍在進行中。
雖然美國司法部規定不能起訴現任總統，但總統候選人沒有這樣的保護。這些訴訟可能會使川普2024年回鍋參選總統的機會變得複雜。
川普否認以上一切指控。
新聞來源
- Trump invokes Fifth Amendment rights in deposition for New York AG James' civil investigation（Fox News）
- Trump declines to answer questions in New York civil probe（AFP）
- What lawsuits and investigations is Donald Trump facing?（The Guardian）
延伸閱讀
- 川普海湖莊園遭FBI突襲搜索、破解保險箱，尋找藏匿的國家機密文件
- 美國國會暴動聽證會最終回：川普袖手旁觀187分鐘，任由支持者高喊「吊死彭斯」
- 美國國會暴動聽證會：前司法部官員證實川普幾乎天天施壓，「我就是要你們表明有選舉舞弊」
- 美國年輕保守派近八成力挺川普再戰2024，只有4.4％認為拜登是難纏的對手
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
Tags：
Photoshop教學解壓縮：化妝、表情都可以AI一鍵調整！5個你不能不會的實用功能大集合
我們想讓你知道的是
這篇文章將帶來5個超實用的Photoshop教學，不論你是攝影、插畫或設計相關的創意工作者，這些技巧都能讓你的工作事半功倍！
Photoshop大家都認識，P圖更是成為我們日常用語，但你可能不知道除了P圖外，Photoshop還能做很多事。從照片編輯、插畫到海報設計，就讓我們帶你來看看Photoshop最新的超實用功能吧！
☞ 先訂閱Photoshop，接著一起做！
技巧一：讓AI幫你快速模擬妝容效果
Neural Filters是Photoshop新推出的功能，藉由Adobe Sensei驅動的機器學習讓圖像編修流程大幅加速。例如其中的「化妝轉移」濾鏡，可以讓攝影師不論在前期與造型師、創意團隊溝通，或者後期修圖過程中，都能更具體地模擬出妝容在模特兒臉部的樣子，尤其眼妝與唇妝的效果最為顯著。
首次使用Neural Filters時需要先在軟體中下載濾鏡，濾鏡套用後可以即時切換Before/After預視效果。在輸出選項方面，可以依照需求選擇建立新圖層、智慧型圖層、遮色片或新檔案的方式，對使用者來說非常方便。
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 化妝轉移
技巧二：臉部表情控制救星 一鍵生成完美笑容
拍照時難免忘記要露齒笑，或是在快門按下的瞬間眼神不小心飄走，檢查檔案時才發現這些小凸槌，現在再也不用擔心，只要在Photoshop輕鬆點擊一下就通通搞定。同樣是Nerual Filters中的功能，智慧型肖像可以在幾秒鐘內，利用PS液化方式替肖像照的人物修出笑容，調整眼睛的視線方向，甚至透過調整膚況與髮量改變人物的視覺年齡。
Neural Filters在macOS 10.15之後的版本、Windows 10及更新版本的作業系統上都能使用，記得更新你的Adobe Photoshop，趕快一起來試試看這些神奇的新功能吧！
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 智慧型肖像
技巧三：畫出人物臉部陰影與反光的聰明方法
嘿！你還在慢慢切換顏色來畫角色臉上的陰影與反光嗎？使用PS筆刷工具與調整「圖層混合模式」，讓插畫工作流程更直覺。首先新增一個透明圖層，以低透明度的灰色畫出陰影分佈位置，然後調整「圖層混合模式」選擇「色彩增值」，就能快速做出陰影的效果。
反光部分則使用高明度的淺黃色或者白色，在新增的透明圖層上畫好分布位置，像是鼻樑、額頭和下巴等，最後在「圖層混合模式」選擇「覆蓋」，完美的反光就完成了。調整完圖層混合模式後，還可以用色彩平衡調整陰影與反光的顏色，更符合圖片整體的色調。
PS快捷鍵：B筆刷工具
技巧四：Illustrator向量圖檔直接貼上超easy
Photoshop與Illustrator幾乎是每位設計師電腦裡的必備軟體，2022年新版Photoshop的更新功能讓兩者之間的相互整合更加流暢。在Illustrator中繪製完成的向量物件，可以直接複製貼上到Photoshop，而且現在更多了一個貼上為「圖層」的選項，讓使用者更方便接著用強大的PS筆刷與濾鏡製作質感效果，這個功能不論在海報設計還是banner設計上都非常實用。同樣地，在Illustrator建立的文字也可以直接在Photoshop中貼上繼續編輯，讓你的創意心流不間斷。
PS快捷鍵：control/cmd + V貼上
技巧五：使用物件選取工具圖中元素秒擷取
平面設計師經常需要從圖像中，擷取部分的元素當作設計素材。魔術棒或者磁性套索都是大家常用的功能，不過這次要介紹的是比上述工具都更迅速的「物件選取」，這也是Adobe近期應用機器學習開發的功能之一。
只要點擊選取工具中的「物件選取」，Photoshop就會在幾秒中內判斷圖片中的物件，接著勾選「物件尋找工具」，只要將滑鼠移到畫面中，反白區域就是偵測到物件。這個功能也很適合用來去背，當物件偵測完成後，右鍵點擊「反向選取」就能選到背景，接著就能刪除或者更換你所需要的背景色。
「物件選取」與「選取主體」這兩個功能的不同之處，在於前者可以更快速地協助我們選取畫面中的多個元素，後者著重在辦別單一的主要元素。此外，這些新的選取工具最適合應用在圖中元素邊界很明確，或者背景與主體對比強烈的圖片呦！
PS快捷鍵：W選取工具
創意工作沒有標準答案，專業工具的使用方式也可以很多元。Adobe不斷強化既有工具、推出新功能，是創意工作者實踐靈感的最佳夥伴，現在就上官網探索更多Photoshop功能吧！