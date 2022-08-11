避免自證其罪，川普引用美國憲法「第五修正案」拒絕接受紐約檢方訊問

美國前總統川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）週三（10日）引用美國憲法第5修正案賦予的權利，拒絕就其家族事業所涉詐欺罪嫌在紐約宣誓提供證詞，川普表示他「別無選擇」，稱紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）正在進行美國史上最大的獵巫行動，他的公司和他本人正受到來自四面八方的攻擊。

紐約州檢察長詹樂霞懷疑川普在申請銀行貸款時誇大了房地產的價值，而在向稅務機關報稅時卻低報價值以減少需繳交的稅款。作為調查的一部分，川普和他的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）、兒子小唐納（Donald Trump Jr）都被傳喚宣誓作證，原定7月開始宣誓作證，但由於川普的前妻過世而作證被推遲。

川普週三上午發出聲明，表示在律師的建議下，「依據美國憲法賦予每一位公民的權利和特權，我拒絕回答問題」。美國憲法第5修正案賦予允許人民在錄口供時保持沈默，以免自證其罪。

「我曾經問，如果你是無辜的，你為什麼要行使第五修正案？現在我知道這個問題的答案了」，川普表示，「當你的家人、你的公司和你身邊所有的人都成為律師、檢察官以及假新聞媒體支持下毫無根據、出於政治動機的獵巫行動目標時，你別無選擇。」

「美國憲法就是為了這個目的而存在。我將充分利用它來保護自己免受本屆政府、總檢察長辦公室的惡意攻擊，以及對我的家人、我的企業和我們國家的所有其他攻擊。」

川普強調，「我絕對別無選擇，因為現任政府和這個國家的許多檢察官已經失去了所有倫理道德的界限。」他痛批紐約州檢察長詹樂霞過去三年來試圖做的事情「是對法律制度的恥辱，是對紐約州納稅人的侮辱，侵犯了美國憲法提供的權利和保護。」

川普也在他創建的社群平台Truth Social上表示，他認為詹樂霞正在繼續美國歷史上最大的獵巫行動，他的公司和他本人正受到來自四面八方的攻擊，還加了一句「香蕉共和國！（Banana Republic）」（編按：香蕉共和國原指那些貪污腐敗的國家，常有寡頭政治、長期剝削民眾，而國家經濟則高度依賴水果、礦產等原材料出口，如拉丁美洲和加勒比海一些小國；後來演變成指國家有一個冷酷、腐敗的領導人，他們為了獲得權力而破壞國家機構。）

詹樂霞是民主黨人，這也是川普指控她政治獵物的原因之一。詹樂霞的 辦公室聲稱發現「重要證據」，足以證實川普集團財務報表中使用虛假或誤導性的資產估值來獲取貸款、保險和稅收優惠，考慮向川普提出民事訴訟。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 紐約州檢察長詹樂霞（中）。

不過 詹樂霞的調查只是川普捲入的 法律戰之一，川普目前還面臨以下幾項司法糾紛：

藏匿國家機密文件

本週早些時候，美國聯邦調查局（FBI）搜查了 川普 在海湖莊園的家，據稱這位前總統在2021年1月離任時將機密文件從白宮帶走。川 普對搜索表示憤怒，稱司法系統被當作武器。

煽動美國國會大廈騷亂

美國眾議院特別委員會正在調查2021年1月6日美國國會大廈騷亂行為，當時川普的支持者攻擊國會大 廈 ，委員會正在調查 川普嘗試推翻敗選結果。

試圖干預2020年總統選舉結果

美國司法部在調查川普敗選後如何施壓司法部、要司法部幫助自己保住權力；喬治亞州也在調查川普試圖影響2020年喬治亞州選舉結果。

電匯詐欺

川普被控向支持者募集大約2億5000萬美元，以在法院推動他的勝選主張，但川普卻把大筆捐款用於他處。

性侵、誹謗

前時尚雜誌ELLE專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）指控川普1990年代在紐約市一家百貨公司強暴她，川普反指她的指控是為了新書銷量而說謊，卡洛爾於2019年起訴川普誹謗。

紐約刑事調查

民主黨籍的曼哈頓檢察官布萊格（Alvin Bragg）已在調查川普家族的房地產公司是否謊報資產，好取得銀行貸款和減少稅務。雖然兩位領導調查的頂級律師於2月辭職，這讓調查的未來受到質疑，但布萊格辦公室表示調查仍在進行中。

雖然美國司法部規定不能起訴現任總統，但總統候選人沒有這樣的保護。這些訴訟可能會使川普2024年回鍋參選總統的機會變得複雜。

川普否認以上一切指控。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元