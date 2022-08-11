曼谷夜店大火是怎麼回事？死亡人數增至16人，業主上月就曾因非法經營場地而被捕
我們想讓你知道的是
根據泰國警方表示，這次的遇難者均為泰國國民，火災發生時30歲的歌手Chatchai Chuenkha正與他的樂團在內演出，卻不幸命喪火窟。Chatchai Chuenkha的母親表示：「我兒子是養家糊口的人。必須有人為此負責」。目前調查官員在檢查該建物的細節，包括設計、使用的建築菜料、控制系統和消防通道，而由於該夜店是申請被作為餐廳經營，卻被被非法改為封閉式娛樂場所，因此目前該區區長已被調職。
《中央社》報導，泰國官員10日表示，首都曼谷東南方春武里府（Chonburi）一家夜店5日凌晨時分發生大火，死亡人數至今上升至16人，另有數十人仍在醫院。
春武里府公共關係辦公室在臉書發文證實，最新的死亡案例是一名23歲男子，使總死亡人數增至16人，目前仍有16人在醫院使用呼吸器。
目前起火原因仍不明，但救援人員上週表示，夜店隔間都使用易燃的吸音泡棉，因此加速火勢蔓延。
上週末警方逮捕夜店老闆龐西里（Pongsiri Panprasng），隨後將他釋放，而在本週舉行的記者會中，他否認火災發生時夜店部分門被鎖上的報導，並向遇難者及其家人道歉。
《New York Post》報導，從事發後民眾拍攝的影片顯示，人們從燃燒的夜店驚慌失措地尖叫逃出，影片中可見火焰和濃濃的黑煙從建物冒出，外面地上則散落著因逃跑而掉落的鞋子和酒瓶。
根據泰國警方表示，這次的遇難者均為泰國國民，火災發生時30歲的歌手Chatchai Chuenkha正與他的樂團在內演出，卻不幸命喪火窟。
《曼谷郵報》報導，Chatchai Chuenkha的母親表示：「我兒子是養家糊口的人。必須有人為此負責」。目前調查官員在檢查該建物的細節，包括設計、使用的建築菜料、控制系統和消防通道，而由於該夜店是申請被作為餐廳經營，卻被被非法改為封閉式娛樂場所，因此目前該區區長已被調職。
《Thaiger》報導，根據泰國刑法第291條、第59條及1966年娛樂場所法第26條，夜店負責人龐西里分別面臨過失致人死亡和無照開設娛樂場所等指控，原是預定拘留12天，其親屬隨後以10萬泰銖（約新台幣8萬4738元）將其保釋。不過龐西里在這段期間仍必須佩戴電子監控手鐲，且不得篡改證據或造成任何傷害之事，未來還將面臨三次的出庭。
由於這間夜店Mountain B pub沒有執照，營業時間還超過法律規定時間，更無火災保險，龐西里上個月就曾因非法經營場地而被捕，但不知何故場地又得以重新開放。
而在火災發生當下，廉價、易燃的吸音泡棉導致大火在幾秒鐘內就讓整個夜店場地充滿濃煙，被認為是這場大火奪去多人生命和多人受傷的原因。專家表示，如果業主在每塊泡棉上多花200元泰銖，火勢就不會蔓延如此之快。
新聞來源
- 泰國夜店火災 死亡人數增至16人（中央社）
- Court releases Mountain B owner on bail for 300k baht following fire in eastern Thailand（Thaiger）
- Horrifying videos show chaos at Thai nightclub fire（New York Post）
- Inferno pub illegally built, operated（曼谷郵報）
延伸閱讀
- Omicron入侵泰國疫情再起，因仰賴觀光只能不得不「與病毒共存」
- 泰國車禍致死率全球最高 「恐怖 Jingle Bells」警告勿酒駕
- 炸彈就放在泰國觀光客的必訪之地：關於四面佛爆炸案的五個重點整理
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
我們想讓你知道的是
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。