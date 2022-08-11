曼谷夜店大火是怎麼回事？死亡人數增至16人，業主上月就曾因非法經營場地而被捕

《中央社》報導，泰國官員10日表示，首都曼谷東南方春武里府（Chonburi）一家夜店5日凌晨時分發生大火，死亡人數至今上升至16人，另有數十人仍在醫院。

春武里府公共關係辦公室在臉書發文證實，最新的死亡案例是一名23歲男子，使總死亡人數增至16人，目前仍有16人在醫院使用呼吸器。

目前起火原因仍不明，但救援人員上週表示，夜店隔間都使用易燃的吸音泡棉，因此加速火勢蔓延。

上週末警方逮捕夜店老闆龐西里（Pongsiri Panprasng），隨後將他釋放，而在本週舉行的記者會中，他否認火災發生時夜店部分門被鎖上的報導，並向遇難者及其家人道歉。

Photo Credit: AP/ 達志影像 位於曼谷東南約160公里的春武里府梭桃邑區的 Mountain B夜店發生火災造成的外部損壞。

《New York Post》報導，從事發後民眾拍攝的影片顯示， 人們從燃燒的夜店驚慌失措地尖叫逃出，影片中 可見火焰和濃濃的黑煙從建物冒出，外面地上則散落著因逃跑而掉落的鞋子和酒瓶。

根據 泰國警方表示，這次的遇難者均為泰國國民， 火災發生時30歲的歌手Chatchai Chuenkha正與他的樂團在內演出，卻不幸命喪火窟。

《曼谷郵報》報導， Chatchai Chuenkha的母親表示：「 我兒子是養家糊口的人。必須有人為此負責」。目前調查官員在檢查該建物的細節，包括設計、使用的建築菜料、控制系統和消防通道，而由於該夜店是申請被作為餐廳經營，卻被被非法改為封閉式娛樂場所，因此目前該區區長已被調職。



《Thaiger》報導， 根據泰國刑法第291條、第59條及1966年娛樂場所法第26條，夜店負責人 龐西里 分別面臨過失致人死亡和無照開設娛樂場所等指控，原是預定拘留12天，其親屬隨後以10萬泰銖（約新台幣 8萬4738元 ）將其保釋。 不過龐西里在這段期間仍 必須佩戴電子監控手鐲，且不得篡改證據或造成任何傷害之事，未來還將面臨三次的出庭。

Photo Credit: AP/ 達志影像 Mountain B夜店內部目前景象

由於這間夜店Mountain B pub沒有執照，營業時間還超過法律規定時間，更無火災保險， 龐西里上 個月就曾因非法經營場地而被捕，但不知何故場地又得以重新開放。

而在火災發生當下， 廉價、易燃的吸音泡棉導致大火在幾秒鐘內就讓整個夜店場地充滿濃煙，被認為是這場大火奪去多人生命和多人受傷的原因。 專家表示，如果業主在每塊泡棉上多花200元泰銖，火勢就不會蔓延如此之快。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒