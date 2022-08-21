中英夾雜不是故意的：大腦如何駕馭我們說雙語或多語？
我們想讓你知道的是
無論如何，使用語言可以說是人類通過學習掌握的最複雜的技能之一。許多研究表明，必須駕馭多種語言與認知能力的提高有關聯，不過這種關聯會因工作任務和年齡的不同而有異。
文：妮柯・張（Nicole Chang）
能說第二種甚至第三種語言可讓我們獲益匪淺，不過偶爾我們會將不同語言的單詞、語法甚至口音搞混。這種現象能夠揭示我們大腦如何運作，有些發現會令人相當意外。
我在巴黎住家附近的麵包店排隊買麵包時，向感到很困惑的店主道歉。因為他剛剛問我要買多少，我竟然完全無意地用中文普通話回答他，而不是用法語。我也感到很困惑，因為我慣常講的是英語，普通話已多年沒有好好講過了。想不到，在這個地道的巴黎環境中，普通話卻冷不妨地冒了出來，提醒我它才是我的母語。
通曉多種語言的人通常能輕而易舉地轉換使用他們熟悉的語言。但有時，也會發生意外的口誤。研究這種現象背後的原因揭示出我們大腦的運作模式，有些發現令人相當意外。
研究操多種語言者的大腦如何快速切換語言是一項複雜、有時結論會與你的本能預期剛剛相反的工作。研究發現，一個掌握多種語言的人想要說話時，即使只打算使用一種語言，但他們知道的所有語言可以同時啟動，湧入他們的腦海。不同語言間可能會相互干擾，比如你在說話時會不由自主地插入另一種語言。受到干擾的不僅是詞彙，甚至也會包括語法或口音。
布魯塞爾自由大學高級研究員馬修・德克萊克（Mathieu Declerck）說，「我們經研究發現，如果你是一名雙語者或多語者，每當你說話，你所掌握的兩種語言或多種語言全都會啟動。例如，你講法語和英語這兩種語言，當你想說狗這個單詞，想到的不僅是英文的『dog』，也同時想到狗的法文單詞 『chien』。」
因此，多語者需要有某種語言控制的行為。你細想一下，雙語者和多語者這種能把所學的多種語言區隔開來的能力應該是相當了不起的。這是如何做到的？可以通過抑制機制的概念來解釋，即大腦對不相關語言進行約束的能力。在一項實驗中要求一位說雙語的志願者用一種語言說出螢幕上顯示的顏色，然後用另一種語言說出下一種顏色，這時就有可能測量到志願者大腦處理語言和專注意識部分的電流活動會達到峰值。
然而，要是這個抑制系統出現故障，就會發生語言干擾和失誤。舉例來說，當你想用一種語言說話時，如果大腦對另一種語言的抑制不夠就會導致這種語言「冒出來」，干擾你想用的語言。
德克萊克本人對不時會混用語言的經驗並不陌生。這位比利時人有語言天分，精通多門語言，其中包括荷蘭語、英語、德語和法語。他以前在德國工作時，坐火車回比利時的常規行程可能會經過多個不同的語言區，這對他的語言切換技能是一個很大的鍛煉。
他說，「首先是德語區，我踏上一輛比利時的列車之時講的是德語，列車第二段時間進入法語區，需講法語。然後到達布魯塞爾，列車又把法語轉換成荷蘭語，這是我的母語。所以在行馳的那三個小時裏，每次有列車員查票，我都要轉換語言。不知為什麼，我總是用錯語言回應。我的語言切換反應跟不上語言區的變化。」
事實上，研究人員就經常轉換語言場景（不過是在實驗室而非火車上）以了解多語者如何控制運用他們的語言。志願者發生口誤是深入了解我們如何使用和控制所知語言的好方法。
加州大學聖地亞哥分校（University of California San Diego）的精神病學教授塔瑪・戈蘭（Tamar Gollan）多年來一直在研究雙語者的語言控制機制。她的研究經常會有一些出乎意料的發現。
她說，「我認為，我們在雙語者中看到的其中一個最獨特的情況是，當他們混合使用語言時，有時似乎對自己最優勢的語言抑制會過大，以至於在特定語境用優勢語言說話速度會放慢。」
換句話說，一個能說多種語言的人其最優勢的第一語言有時會在某些情況下受到更大的影響。例如，在前述的命名顏色實驗中，參與者如果是從他們的第二語言切換到第一語言，結果用第一語言說出顏色的單詞，所用時間竟然要比他們反向切換用第二語言說出要長些。
戈蘭在她的一個實驗中，要求能說西班牙語和英語的雙語者分別大聲朗讀英語文句段落、西班牙語文句段落，以及隨意混合了英語和西班牙語的段落，以此分析他們的語言轉換能力。
研究結果令人大吃一驚。即使是對著文稿，照本宣科朗讀，參與者仍然會發生另一種語言「侵入的口誤」，例如，本來應該讀英語的「but」，但卻口誤讀成西班牙語的「pero」。這些類型的口誤幾乎只發生在他們大聲朗讀混合語言段落，需要在語言之間切換之時。
更令人意外的是，這些語言入侵引起的口誤很大一部分根本不是參與者「看漏」的單詞。通過使用眼球追蹤技術，戈蘭和她的團隊發現，即使參與者直視目標單詞也會照樣發生這樣的口誤。
儘管大多數參與者以英語為母語，但他們在英語單詞上犯的入侵性口誤竟然會較多，反而不是他們較弱的西班牙語。戈蘭解釋說，這幾乎像是第一語言的地位發生逆轉。
她說，「我認為最好的類比是，想象你在用非慣用的手寫字，突然一下寫得比慣用手還好。我們一直稱這叫優勢語言的逆轉。我們對此現象非常重視，因為我越想越意識到這實在太獨特，太不凡了。」
這種現象甚至在我們學習第二語言時也會發生，如成年人身心全神貫注於新語言中，就會發現想起母語的單詞會比較困難。
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ASUS Zenbook Pro 16X OLED的每一處設計，都是為了淘煉金獎級頂尖創意——專訪電影導演許智彥、音樂製作人余佳倫
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從巨大如同房間的第一台電腦，到可以隨身攜帶的筆記型電腦，科技發展的方向，一直是朝著帶給人們更便利的生活而去。正因為如此，好操作、易攜帶、續航力長等特色，已經成為筆電標配。
一台符合重度使用者需求的筆電，必須以其獨有的功能和特點，在每一個細節上，為使用者帶來更靈活、有效率，以及高質感的體驗；輔助工作順利前進，才是新時代筆電顯學。這一切，ASUS Zenbook Pro 16X OLED做到了。
出色質感，為領先科技的使用體驗再加分
對創作者來說，當靈感來臨的時候，順暢的創作環境是精彩作品誕生的基礎。ASUS Zenbook Pro 16X OLED搭載第12代Intel® Core™ i9-12900H處理器，以及專業級獨立顯示卡，再加上32GB LPDDR5記憶體，和疾速1TB PCIe® 4.0 Performance SSD，多工任務同步進行，還能快速存取大容量檔案。ASUS Zenbook Pro 16X OLED的神級內在配置，讓坐在電腦前天荒地老的等待，成為上個世紀的殘餘記憶。
除此之外，被譽為旗艦級創作者筆電的ASUS Zenbook Pro 16X OLED，當然在細節上有更多令人驚豔的巧思。例如ASUS IceCool Pro散熱系統，搭配AAS Ultra自動抬升7度的設計，不只可以增加30%的氣流通過，有效解決散熱問題，抬升角度更符合人體工學，使用者的手腕和肩膀可以自然放鬆，降低長時間使用所帶來的疲勞感。為了讓創作者在工作上更行雲流水，ASUS Zenbook Pro 16X OLED加入了一顆實體的ASUS Dial繪圖旋鈕，在自訂義之後可以更貼切符合創作者的使用需求，不管是筆刷、縮放、調整音量等，隨心所欲搭配更順手。
說到疲勞感，除了姿勢不良引起的腰痠背痛之外，眼睛更是首當其衝。ASUS Zenbook Pro 16X OLED的OLED螢幕，挾帶著自發光性、廣視角、高對比與高反應速度等優點，具備劇院級100% DCI-P3色域，有經過PANTONE®色彩準確度認證的精準顯色，更通過德國萊因/SGS護眼雙認證，在高效能絕美顯色之餘，也降低藍光對使用者眼睛的傷害。更準確地說，ASUS Zenbook Pro 16X OLED從內而外的每一個細節，完全是為了創作者量身設計而來。
獨到不凡的選擇，才能成就頂尖的創作
「第一眼看到ASUS Zenbook Pro 16X OLED，沒話說就是帥。」，金獎導演許智彥，和金獎音樂製作人余佳倫，不約而同地這麼描述對ASUS Zenbook Pro 16X OLED的第一印象。視覺設計專業出身的許智彥第一部長片作品《誰先愛上他的》就風光拿下台北電影節最佳劇情長片大獎。而畢業於美國知名音樂學院，柏克萊音樂學院（Berklee College of Music）的余佳倫，回到台灣之後樂於挑戰各種配樂、聲音創作的可能性，《我們與惡的距離》裡低迴而動人的配樂，就是出自余佳倫之手。
許智彥在研究所時期曾經前往紐西蘭留學，這段經歷讓他徹底體驗到生活才是創作的靈魂。很多時候，當下的感受或許不夠明確，甚至自己也理不清那些無以名狀的情緒和想法。但是隨著時間過去，這些曾經的經歷都變成養分，默默地滋養創作的內容和能量。許智彥那些動人的影像作品，多半是他在生活中默默觀察的累積，所以深刻，所以打動人心，一點一滴將他推向導演的位置。在《誰先愛上他的》之後，2019年推出首部VR電影《舊家》，入圍第77屆威尼斯影展VR非競賽單元、2020年翠貝卡電影節沉浸式作品單元中的Cinema 360項目，以及2020年韓國富川國際奇幻XR單元。2021年和知名編劇徐譽庭合作，推出雙導演電影作品《我沒有談的那場戀愛》。每一部作品，都有著他獨有的溫暖質感。
情感細膩悠長的余佳倫，以非傳統音樂科班出身的身份，進入了美國頂尖的柏克萊音樂學院，以音樂製作與錄音工程主修畢業，留美期間曾獲最佳國際學生、最傑出音樂家等獎項。回憶那段留學生生活，從同學到師長，身邊環繞著的都是頂尖人才，興奮、刺激，幾乎令人目眩神迷。「那時的創作很驚人，隨便到任何一個琴房敲門，都可以找到某個樂器的高手來跟你合作。」「所以回到台灣後，我一直很喜歡和不同的創作者合作，享受彼此激盪的過程和結果。」他在2015年擔任《玩弦四度》樂團台灣首張爵士弦樂四重奏專輯的製作人，榮獲第26屆金曲獎演奏類－最佳專輯製作、最佳專輯錄音、最佳專輯及最佳作曲提名，並一舉奪下第六屆金音創作獎之最佳爵士專輯獎。隔年製作的《Semifusa》同名專輯，入圍第27屆金曲獎三大獎項。自2019年起，連續四年入圍金曲獎「最佳單曲製作人」，並以《不開燈俱樂部》拿下第30屆金曲獎最佳單曲製作人大獎。近年開始參與電影《紅衣小女孩》、電視劇《我們與惡的距離》等錄音製作，是新一代備受注目的音樂製作人。
作為這個世代頂尖的創作者，筆電是絕不能少的工具之一，讓他們無論在世界的哪一個角落都能自由工作，零時差記錄任何靈光閃現的內容，更別提在疫情的衝擊下，和所有合作夥伴保持順暢的溝通，交換工作成果。
最挑剔的眼睛和耳朵，也無法抗拒的絕佳使用體驗
強大的ASUS Zenbook Pro 16X OLED，正好符合兩位金獎創作者在工作上的種種需求。「ASUS Zenbook Pro 16X OLED的螢幕真的很棒，畫質清晰而且顏色準。」這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED所選擇的OLED螢幕，具備同級產品中最佳色域，顯色能力可達100％ DCI-P3廣色域，比一般LCD的可顯色範圍還要超過33％以上。OLED還有一個對影像工作者來說很重要的特色，就是它在播放較黑的畫面時，可以更多層次的展現細節，看起來更加清晰。OLED的反應也比一般LCD螢幕快，在畫面內容高速移動的時候，比較不會有殘影的感覺。以上特色，對最在乎影像細節的導演來說，是相當重要而且實用的功能。
另外，螢幕的觸控功能也是ASUS Zenbook Pro 16X OLED的一大特色，靈活、精準而且觸感絕佳，余佳倫特別大力推薦：「以前我要用滑鼠拉一些效果鍵，其實很痛苦，現在不用另外接平板就可以做到，很有效率。」
「還有聲音我也很喜歡，有層次但是不會突兀，聽起來很輕鬆。」對導演來說，影片中的各種聲音，包括音效、配樂的搭配等，和視覺呈現同樣重要。許智彥很喜歡ASUS Zenbook Pro 16X OLED的清晰音質，有時候甚至不需要特別接耳機，也可以聽清楚影片中的聲音細節。
既然說到了聲音，當然也要來聽聽專業音樂人余佳倫的意見。耳朵最挑剔的他表示：「沒有辦法不佩服這六顆無失真音效的喇叭。」華碩電腦搭載世界一流音響製造工業頂級品牌Harman Kardon的認證喇叭幾乎已成標配，在1953年創立Harman Kardon的Dr. Sidney Harman與Bernard Kardon，本身熱愛音樂與藝術之美，對音質的表現有十分嚴苛的標準。這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED使用了六顆Harman Kardon認證喇叭，搭配最新的Dolby Atmos®環繞音效，在音樂播放時展現低音沈穩、中音清晰、高音爽朗的效果，專業使用上也毫不遜色。讓對音質有十分嚴苛標準的余佳倫，對此聲音表現留下非常深刻的印象。
在這次體驗的過程中，許智彥和余佳倫，以及新媒體設計叁式，以靈感、探索、對話、實踐為主題，用ASUS Zenbook Pro 16X OLED共同創作了多組NFT，成果如何令人十分期待。
除了強大，它還很美
不只超強效能，ASUS Zenbook Pro 16X OLED還獲得iF Design Award 2022、2022 Red Dot Product Design Award，設計界的兩大國際獎項肯定。許智彥特別分享了他從iOS系統轉換到Windows的感覺。因為ASUS Zenbook Pro 16X OLED呈現了工藝和藝術的完美結合，從內到外都帶給使用者絕佳感受，「即使過去都是使用iOS系統，但這次轉換對我來說幾乎沒有障礙。」許智彥很真誠地表示。頂尖設計工藝，成就了一台不平凡的筆電，ASUS Zenbook Pro 16X OLED是金獎導演與音樂製作人在創作上的最佳夥伴，也是陪伴未來的你，將靈感化為現實的不二選擇。
【ASUS Zenbook Pro創作者之夜 - 跨界共創分享會】
華碩將於9月17日邀請電影導演許智彥、音樂製作人余佳倫與叁式創意總監曾煒傑，與您一起面對面，分享共創實驗計畫「21天」的幕後故事、日常靈感捕捉與創作成果，歡迎報名共襄盛舉，前來體驗最新的創作者筆電ASUS Zenbook Pro 16X OLED，還有機會獲得「ASUS Zenbook Pro共創實驗計畫－限定版NFT」與精美好禮！
時間：09 / 17 (六) 18:30 - 21:00
地點：松山文創園區 台北文創大樓6樓多功能廳F廳（臺北市信義區菸廠路88號）
活動報名：https://twasus.site/bE8Ka（本活動為免費報名，限額60人，額滿為止）