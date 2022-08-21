中英夾雜不是故意的：大腦如何駕馭我們說雙語或多語？

文：妮柯・張（Nicole Chang）

能說第二種甚至第三種語言可讓我們獲益匪淺，不過偶爾我們會將不同語言的單詞、語法甚至口音搞混。這種現象能夠揭示我們大腦如何運作，有些發現會令人相當意外。

我在巴黎住家附近的麵包店排隊買麵包時，向感到很困惑的店主道歉。因為他剛剛問我要買多少，我竟然完全無意地用中文普通話回答他，而不是用法語。我也感到很困惑，因為我慣常講的是英語，普通話已多年沒有好好講過了。想不到，在這個地道的巴黎環境中，普通話卻冷不妨地冒了出來，提醒我它才是我的母語。

通曉多種語言的人通常能輕而易舉地轉換使用他們熟悉的語言。但有時，也會發生意外的口誤。研究這種現象背後的原因揭示出我們大腦的運作模式，有些發現令人相當意外。

研究操多種語言者的大腦如何快速切換語言是一項複雜、有時結論會與你的本能預期剛剛相反的工作。研究發現，一個掌握多種語言的人想要說話時，即使只打算使用一種語言，但他們知道的所有語言可以同時啟動，湧入他們的腦海。不同語言間可能會相互干擾，比如你在說話時會不由自主地插入另一種語言。受到干擾的不僅是詞彙，甚至也會包括語法或口音。

布魯塞爾自由大學高級研究員馬修・德克萊克（Mathieu Declerck）說，「我們經研究發現，如果你是一名雙語者或多語者，每當你說話，你所掌握的兩種語言或多種語言全都會啟動。例如，你講法語和英語這兩種語言，當你想說狗這個單詞，想到的不僅是英文的『dog』，也同時想到狗的法文單詞 『chien』。」

因此，多語者需要有某種語言控制的行為。你細想一下，雙語者和多語者這種能把所學的多種語言區隔開來的能力應該是相當了不起的。這是如何做到的？可以通過抑制機制的概念來解釋，即大腦對不相關語言進行約束的能力。在一項實驗中要求一位說雙語的志願者用一種語言說出螢幕上顯示的顏色，然後用另一種語言說出下一種顏色，這時就有可能測量到志願者大腦處理語言和專注意識部分的電流活動會達到峰值。

然而，要是這個抑制系統出現故障，就會發生語言干擾和失誤。舉例來說，當你想用一種語言說話時，如果大腦對另一種語言的抑制不夠就會導致這種語言「冒出來」，干擾你想用的語言。

德克萊克本人對不時會混用語言的經驗並不陌生。這位比利時人有語言天分，精通多門語言，其中包括荷蘭語、英語、德語和法語。他以前在德國工作時，坐火車回比利時的常規行程可能會經過多個不同的語言區，這對他的語言切換技能是一個很大的鍛煉。

他說，「首先是德語區，我踏上一輛比利時的列車之時講的是德語，列車第二段時間進入法語區，需講法語。然後到達布魯塞爾，列車又把法語轉換成荷蘭語，這是我的母語。所以在行馳的那三個小時裏，每次有列車員查票，我都要轉換語言。不知為什麼，我總是用錯語言回應。我的語言切換反應跟不上語言區的變化。」

事實上，研究人員就經常轉換語言場景（不過是在實驗室而非火車上）以了解多語者如何控制運用他們的語言。志願者發生口誤是深入了解我們如何使用和控制所知語言的好方法。

加州大學聖地亞哥分校（University of California San Diego）的精神病學教授塔瑪・戈蘭（Tamar Gollan）多年來一直在研究雙語者的語言控制機制。她的研究經常會有一些出乎意料的發現。

她說，「我認為，我們在雙語者中看到的其中一個最獨特的情況是，當他們混合使用語言時，有時似乎對自己最優勢的語言抑制會過大，以至於在特定語境用優勢語言說話速度會放慢。」

換句話說，一個能說多種語言的人其最優勢的第一語言有時會在某些情況下受到更大的影響。例如，在前述的命名顏色實驗中，參與者如果是從他們的第二語言切換到第一語言，結果用第一語言說出顏色的單詞，所用時間竟然要比他們反向切換用第二語言說出要長些。

戈蘭在她的一個實驗中，要求能說西班牙語和英語的雙語者分別大聲朗讀英語文句段落、西班牙語文句段落，以及隨意混合了英語和西班牙語的段落，以此分析他們的語言轉換能力。

研究結果令人大吃一驚。即使是對著文稿，照本宣科朗讀，參與者仍然會發生另一種語言「侵入的口誤」，例如，本來應該讀英語的「but」，但卻口誤讀成西班牙語的「pero」。這些類型的口誤幾乎只發生在他們大聲朗讀混合語言段落，需要在語言之間切換之時。

更令人意外的是，這些語言入侵引起的口誤很大一部分根本不是參與者「看漏」的單詞。通過使用眼球追蹤技術，戈蘭和她的團隊發現，即使參與者直視目標單詞也會照樣發生這樣的口誤。

儘管大多數參與者以英語為母語，但他們在英語單詞上犯的入侵性口誤竟然會較多，反而不是他們較弱的西班牙語。戈蘭解釋說，這幾乎像是第一語言的地位發生逆轉。

她說，「我認為最好的類比是，想象你在用非慣用的手寫字，突然一下寫得比慣用手還好。我們一直稱這叫優勢語言的逆轉。我們對此現象非常重視，因為我越想越意識到這實在太獨特，太不凡了。」

這種現象甚至在我們學習第二語言時也會發生，如成年人身心全神貫注於新語言中，就會發現想起母語的單詞會比較困難。