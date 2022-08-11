裴洛西訪台餘波蕩漾，BBC駐北京、台北記者從中國環台軍演看出了什麼？

Photo Credit: EPA / BBC News 台灣軍隊對中國方面的環島實彈演習保持高度戒備。

美國政治人物裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發自治的台灣和中國之間新的緊張局勢，中國稱台灣是其領土的一部分。目前分別身處北京和台北的兩位《英國廣播公司》記者分析了中國在台灣附近實彈演習，對此進行回應的意義，以及海峽兩岸各自如何看待這次軍演。

新常態

《BBC》記者麥迪文（Stephen McDonell）發自北京

中國共產黨高層中的強硬派可能會對裴洛西到訪帶來的影響感到滿意。

裴洛西給他們打開了一扇窗，他們也利用了這一機會。

現在，台灣周圍的一系列更極端的軍事措施已進入可接受範圍。

這些舉動 ——包括向台灣島上空發射飛彈——已成為「可接受的」，不是因為國際社會同意了，而是因為它們發生了，而北京逃避了懲罰。

中國人民解放軍的戰機每次更接近或以更多數量越過台灣海峽，都會成為新標凖。

而且，中國有朝一日會武統台灣的想法，現在被許多中國人認為是可能的。

這被那些希望它發生的人視作勝利。

另一方面，要實現中國外交部長王毅所稱台灣「回歸祖國」，一些更和平的策略現在沒有討論之聲，或者沒有任何細節。

中國人民解放軍這次大規模實彈演習的一個附帶好處是，它強調了全球對中國不可避免將通過武力崛起的看法，這可能會威脅到東南亞鄰國，這些國家在南中國海也有競爭性的主張。

這些龐大的軍事演習需要一些計劃。很難想象，當裴洛西女士計劃訪問台灣的消息被洩露時，將軍們突然構想了這些計劃。

更有可能的是，他們已經凖備好了計劃，並從抽屜裏拿出了計劃，因為機會來了。

正如上週在街上接受採訪時，北京的一位民族主義者笑著說，「謝謝裴洛西同志！」

Photo Credit: Reuters / BBC News 裴洛西與蔡英文

如果中國政府過於陷入自己的好戰言論，並開始說服自己奪取和佔領台灣可能相對容易，而不是一個艱難、血腥、災難性的事件，那將是危險的。

一些分析人士甚至認為，這些戰爭遊戲已協助台灣和美國軍方凖備防禦策略，以抵制中國的任何進攻。

但是對於習近平政府來說，這些演習還不夠。8月5日晚上，中國外交部宣布，中國與美國在包括麻醉品和海上安全等方面的跨境合作將暫停。而且，所有高層中美軍事對話都將暫停。

美國媒體還報導，美國國防部長勞埃德・奧斯汀（Lloyd Austin）和參謀長聯席會議主席馬克・米利（Mark Milley）的電話沒有得到中國方面的答覆。

至關重要的是，北京暫停了與華盛頓的氣候變化合作。世界上最大的碳排放國不再發聲了。

裴洛西女士訪問後，緊張氣氛肯定有所增加，但習近平政府似乎很喜歡這樣，至少目前是如此的。

口水戰

《BBC》記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes），發自台灣

過去幾天，大部分注意力集中在環繞台灣的硝煙之上。但同樣重要的是伴隨演習的北京的話語。

中國外交部長王毅將一小群台灣政治人物稱為「台灣分離勢力」。

台灣總統蔡英文排名最高。她被挑出來進行特別抨擊。王毅稱她為「中華民族不肖子孫」 ，換句話說，是叛徒。

目的是嘗試將他們與北京認為不是敵人的台灣大部分民眾分開，中國稱這個小「派系」正試圖將台灣從祖國分裂出去。

北京的問題是，這個版本的台灣與現實完全不同。最近的民意調查顯示，絶大多數台灣人反對與中國任何形式的統一，而且大多數人認為自己是「台灣人」，而不是「中國人」，這些人的數量在不斷增長。

根據王毅的說法，這是因為蔡英文政府一直在「全力以赴宣傳去中國化」，並試圖創造「兩個中國」或「一個中國，一個台灣」。

Photo Credit: EPA / BBC News 近期的民調結果顯示，大多數台灣人反對和中國統一。

這就是為什麼我們聽到中國駐法國大使說，台灣與中國「團聚」之後，台灣人民將需要「再教育」。他說，他們被「洗腦」了，認為自己不是中國人。

同樣，這與現實完全不符。台灣是一個開放的社會，人們可以自由閲讀想讀的東西，思考自己想要什麼，並為自己喜歡的人投票。

現在的問題是：所有這些都會產生什麼影響？

北京的目標是，恐嚇台灣人，在2024年的下一次大選中投票反對蔡英文所在的政黨。他們希望看到對中國更加友好的國民黨重新掌權。

中國還直接威脅台灣商業領袖，其中許多人在中國有大量投資。他們被告知，他們需要「選擇對的一邊」。

北京以前嘗試過這種戰術，並不是很成功。許多台灣生意受到北京制裁的影響，尤其是對果農來說。中國禁止遊客到台灣，已經損害了台灣的旅遊業。

但是，如果最近幾天的事情繼續下去，台灣對北京的態度看來將進一步強硬。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰