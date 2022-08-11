解析岸田新內閣：9人首次入閣、女性僅2人、重視黨內派閥平衡，新任防衛大臣濱田靖一主張台日加強互助
我們想讓你知道的是
從閣員隸屬自民黨內派閥來看，安倍派與麻生派各4人、茂木派與岸田派各3人、二階派2人、無派閥2人、森山派與谷垣團體（宏池會）掛零，可說相當程度重視各派閥平衡；公明黨同樣維持1人。
（中央社）日本首相岸田文雄10日進行內閣改組，可看出各派閥入閣人數與派閥在黨內實力成正比，讓這次改組在重視具經驗閣員的情況下，也能兼顧「派閥平衡」，有意打造全黨團結一致態勢。
日本放送協會（NHK）報導，岸田上午11時30分過後舉行臨時內閣會議受理全體閣員辭呈，下午1時將跟聯合執政的公明黨代表（黨主席）山口那津男會談，之後在首相官邸成立組閣本部進行內閣改組。
新任內閣閣員名單將由內閣官房長官松野博一對外公布，預計經過傍晚在皇居舉行的閣員認證儀式後，新改組的岸田內閣將正式上路。
日本經濟新聞報導，這次內閣改組有9人是首次入閣，占內閣閣員總數19人近半數之多，包括總務大臣寺田稔、法務大臣葉梨康弘等，其餘10人則是留任（5人）及再度入閣（5人）的有經驗閣員。
負責外交及安保的閣員，防衛大臣濱田靖一是第2次任此官職，外務大臣林芳正獲留任。內閣官房長官松野博一及財務大臣鈴木俊一都獲留任。
為因應防疫等課題，曾任厚生勞動大臣的加藤勝信3度就任此要職；負責防疫工作的經濟再生擔當大臣山際大志郎同獲留任。
考量到前防衛大臣岸信夫的健康狀態，卸任防衛大臣後將接任負責國家安保領域的首相輔佐官（首相顧問）。
在黨內率領岸田派的岸田這次尊重黨內各派閥意願，從各派閥提出的「入閣待命組」名單中挑選閣員。入閣待命組意指曾當選5次以上眾議員或3次以上參議員、且無入閣經驗人士。
從派閥平衡來看，這次安倍派與麻生派各以4人居冠、岸田派（不含岸田本人）及茂木派各以3人次之；二階派及無派閥各2人；森山派無人入閣。
這次女性閣員僅有2人，分別是經濟安保擔當大臣高市早苗及文部科學大臣永岡桂子。
另外，受到已故前首相安倍晉三遭槍擊身亡，意外牽扯出7名內閣閣員承認與「舊統一教」（現稱世界和平統一家庭聯合會）有所關聯，7人都在這波內閣改組去職。
這7人分別是前防衛大臣岸信夫、前文部科學大臣末松信介、前國家公安委員長二之湯智、前經濟安保擔當大臣小林鷹之、前地方創生擔當大臣野田聖子、前環境大臣山口壯，及前經濟產業大臣萩生田光一。萩生田已轉任自民黨政務調查會長。
岸田日前表明將指示檢視新任閣員及再任閣員是否跟舊統一教有關，並公布上述結果的想法。他9日也說，擔任新任閣員與黨務主管的前提，是必須自行嚴格檢視是否與舊統一教有關。
岸田此波內閣改組名單如下：
總務大臣：64歲寺田稔（岸田派，首次入閣）。
法務大臣：62歲葉梨康弘（岸田派，首次入閣）。
外務大臣：61歲林芳正（岸田派，留任）。
財務大臣：69歲鈴木俊一（麻生派，留任）。
文部科學大臣：68歲永岡桂子（麻生派，首次入閣）。
厚生勞動大臣：66歲加藤勝信（茂木派，再度入閣）。
農林水產大臣：78歲野村哲郎（茂木派，首次入閣）。
經濟產業大臣：59歲西村康稔（安倍派，再度入閣）。
國土交通大臣：70歲齊藤鐵夫（公明黨，留任）。
環境大臣：62歲西村明宏（安倍派，首次入閣）。
防衛大臣：66歲濱田靖一（無派閥，再度入閣）。
官房長官：59歲松野博一（安倍派，留任）。
數位大臣：59歲河野太郎（麻生派，再度入閣）。
復興大臣：60歲秋葉賢也（茂木派，首次入閣）。
國家公安委員長：70歲谷公一（二階派，首次入閣）。
少子化擔當大臣：41歲小倉將信（二階派，首次入閣）。
經濟再生擔當大臣：53歲山際大志郎（麻生派，留任）。
經濟安保擔當大臣：61歲高市早苗（無派閥，再度入閣）。
地方創生擔當大臣：60歲岡田直樹（安倍派，首次入閣）。
解析岸田新內閣：9位首次入閣、女性2人、重視派閥平衡
（中央社）日本首相岸田文雄10日改組內閣，19名閣員有14人異動，其中9人是首次入閣，可說是大規模改組。新的內閣平均年齡較上次岸田組閣時略高、女性閣員僅2人、重視黨內派閥平衡。
- 閣員平均年齡
日本放送協會（NHK）報導，岸田本人加上19名閣員的平均年齡為62.65歲，若相比2021年10月第1次岸田內閣上路的61.81歲，這次略高了0.84歲。
閣員中年齡最高的是78歲的農林水產大臣野村哲郎；年齡最低的是41歲的少子化擔當大臣小倉將信。
從年齡別來看，70多歲有3人、60多歲12人、50多歲4人及40多歲1人。
- 女性閣員僅2人
這次內閣改組後，女性閣員跟改組前一樣同為2人，分別是文部科學大臣永岡桂子及經濟安保擔當大臣高市早苗。
這次改組有9名閣員首次入閣、5名閣員再度入閣，及5名閣員獲留任。
- 重視黨內各派閥閣員數平衡
從閣員隸屬自民黨內派閥來看，安倍派與麻生派各4人、茂木派與岸田派各3人、二階派2人、無派閥2人、森山派與谷垣團體（宏池會）掛零，可說相當程度重視各派閥平衡；公明黨同樣維持1人。
- 14人異動的大規模改組
讀賣新聞日前報導，岸田這次有意參考前首相安倍晉三在2017年8月進行的內閣改組。安倍當時面臨內閣支持率持續下滑、且自民黨在當年7月舉行的東京都議員選舉慘敗的大環境。
安倍當時意圖讓內閣支持率有所回升，所以提前啟動內閣改組，以重視「即戰力」的方式進行大規模內閣改組，總計有14名閣員異動（當時閣員總數19人）。
而岸田今天的內閣改組異動人數也多達14人，且同樣提前啟動改組，頗有安倍2017年內閣改組的味道。
- 內閣改組目的
日本經濟新聞報導，日本內閣共有19名閣員，依據日本憲法第68條規定的首相閣員任免權，首相可以在任期內改組部分或全數閣員。
內閣改組通常會跟執政黨的黨務主管人事異動連動，在同時期進行，主要目的是希望藉由改變內閣與執政黨黨務主管人事，讓政府支持度有所回升。
至於日本內閣的稱呼方式，通常在首相姓氏前放上組閣次數、首相姓氏後放上改組次數，「第1次」通常不寫。
岸田2021年10月4日當選首相後，同天「岸田內閣」上路；2021年10月底的眾議院大選後，岸田11月10日再度獲選首相，同天上路的內閣稱為「第2次岸田內閣」；這次改組後的名稱就變成「第2次岸田改造內閣」。
日本新任防衛大臣濱田靖一，主張台日加強互助
（中央社）日本首相岸田文雄10日大幅改組內閣，立場友台的眾議員濱田靖一接任新任防衛大臣。濱田7月底才剛與前防衛大臣石破茂共同率團訪台，主張台日應加強互助合作。
「思考日本安全保障議員之會」成立於2019年11月28日，由石破茂、濱田靖一共同擔任顧問，長島昭久擔任事務局長。另由前防衛大臣中谷元、前外務大臣前原誠司、公明黨眾議員佐藤茂樹共同擔任召集人。
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
我們想讓你知道的是
「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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