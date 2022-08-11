解析岸田新內閣：9人首次入閣、女性僅2人、重視黨內派閥平衡，新任防衛大臣濱田靖一主張台日加強互助

（中央社）日本首相岸田文雄10日進行內閣改組，可看出各派閥入閣人數與派閥在黨內實力成正比，讓這次改組在重視具經驗閣員的情況下，也能兼顧「派閥平衡」，有意打造全黨團結一致態勢。

日本放送協會（NHK）報導，岸田上午11時30分過後舉行臨時內閣會議受理全體閣員辭呈，下午1時將跟聯合執政的公明黨代表（黨主席）山口那津男會談，之後在首相官邸成立組閣本部進行內閣改組。

新任內閣閣員名單將由內閣官房長官松野博一對外公布，預計經過傍晚在皇居舉行的閣員認證儀式後，新改組的岸田內閣將正式上路。

日本經濟新聞報導，這次內閣改組有9人是首次入閣，占內閣閣員總數19人近半數之多，包括總務大臣寺田稔、法務大臣葉梨康弘等，其餘10人則是留任（5人）及再度入閣（5人）的有經驗閣員。

負責外交及安保的閣員，防衛大臣濱田靖一是第2次任此官職，外務大臣林芳正獲留任。內閣官房長官松野博一及財務大臣鈴木俊一都獲留任。

Photo Credit: 中央社 濱田靖一（右）第2次擔任防衛大臣。圖為日本跨黨派國會議員訪問團7月30日舉行訪台記者會，左為日本前防衛大臣石破茂。（中央社檔案照片）

為因應防疫等課題，曾任厚生勞動大臣的加藤勝信3度就任此要職；負責防疫工作的經濟再生擔當大臣山際大志郎同獲留任。

考量到前防衛大臣岸信夫的健康狀態，卸任防衛大臣後將接任負責國家安保領域的首相輔佐官（首相顧問）。

在黨內率領岸田派的岸田這次尊重黨內各派閥意願，從各派閥提出的「入閣待命組」名單中挑選閣員。入閣待命組意指曾當選5次以上眾議員或3次以上參議員、且無入閣經驗人士。

從派閥平衡來看，這次安倍派與麻生派各以4人居冠、岸田派（不含岸田本人）及茂木派各以3人次之；二階派及無派閥各2人；森山派無人入閣。

這次女性閣員僅有2人，分別是經濟安保擔當大臣高市早苗及文部科學大臣永岡桂子。

另外，受到已故前首相安倍晉三遭槍擊身亡，意外牽扯出7名內閣閣員承認與「舊統一教」（現稱世界和平統一家庭聯合會）有所關聯，7人都在這波內閣改組去職。

這7人分別是前防衛大臣岸信夫、前文部科學大臣末松信介、前國家公安委員長二之湯智、前經濟安保擔當大臣小林鷹之、前地方創生擔當大臣野田聖子、前環境大臣山口壯，及前經濟產業大臣萩生田光一。萩生田已轉任自民黨政務調查會長。

岸田日前表明將指示檢視新任閣員及再任閣員是否跟舊統一教有關，並公布上述結果的想法。他9日也說，擔任新任閣員與黨務主管的前提，是必須自行嚴格檢視是否與舊統一教有關。

已故首相安倍晉三的胞弟岸信夫（圖）卸任防衛大臣後，將接任負責國家安保領域的首相輔佐官。（圖取自twitter.com/ModJapan_jp）

岸田此波內閣改組名單如下： 總務大臣：64歲寺田稔（岸田派，首次入閣）。 法務大臣：62歲葉梨康弘（岸田派，首次入閣）。 外務大臣：61歲林芳正（岸田派，留任）。 財務大臣：69歲鈴木俊一（麻生派，留任）。 文部科學大臣：68歲永岡桂子（麻生派，首次入閣）。 厚生勞動大臣：66歲加藤勝信（茂木派，再度入閣）。 農林水產大臣：78歲野村哲郎（茂木派，首次入閣）。 經濟產業大臣：59歲西村康稔（安倍派，再度入閣）。 國土交通大臣：70歲齊藤鐵夫（公明黨，留任）。 環境大臣：62歲西村明宏（安倍派，首次入閣）。 防衛大臣：66歲濱田靖一（無派閥，再度入閣）。 官房長官：59歲松野博一（安倍派，留任）。 數位大臣：59歲河野太郎（麻生派，再度入閣）。 復興大臣：60歲秋葉賢也（茂木派，首次入閣）。 國家公安委員長：70歲谷公一（二階派，首次入閣）。 少子化擔當大臣：41歲小倉將信（二階派，首次入閣）。 經濟再生擔當大臣：53歲山際大志郎（麻生派，留任）。 經濟安保擔當大臣：61歲高市早苗（無派閥，再度入閣）。 地方創生擔當大臣：60歲岡田直樹（安倍派，首次入閣）。

解析岸田新內閣：9位首次入閣、女性2人、重視派閥平衡

（中央社）日本首相岸田文雄10日改組內閣，19名閣員有14人異動，其中9人是首次入閣，可說是大規模改組。新的內閣平均年齡較上次岸田組閣時略高、女性閣員僅2人、重視黨內派閥平衡。

閣員平均年齡

日本放送協會（NHK）報導，岸田本人加上19名閣員的平均年齡為62.65歲，若相比2021年10月第1次岸田內閣上路的61.81歲，這次略高了0.84歲。

閣員中年齡最高的是78歲的農林水產大臣野村哲郎；年齡最低的是41歲的少子化擔當大臣小倉將信。

從年齡別來看，70多歲有3人、60多歲12人、50多歲4人及40多歲1人。

女性閣員僅2人

這次內閣改組後，女性閣員跟改組前一樣同為2人，分別是文部科學大臣永岡桂子及經濟安保擔當大臣高市早苗。

這次改組有9名閣員首次入閣、5名閣員再度入閣，及5名閣員獲留任。

重視黨內各派閥閣員數平衡

從閣員隸屬自民黨內派閥來看，安倍派與麻生派各4人、茂木派與岸田派各3人、二階派2人、無派閥2人、森山派與谷垣團體（宏池會）掛零，可說相當程度重視各派閥平衡；公明黨同樣維持1人。

14人異動的大規模改組

讀賣新聞日前報導，岸田這次有意參考前首相安倍晉三在2017年8月進行的內閣改組。安倍當時面臨內閣支持率持續下滑、且自民黨在當年7月舉行的東京都議員選舉慘敗的大環境。

安倍當時意圖讓內閣支持率有所回升，所以提前啟動內閣改組，以重視「即戰力」的方式進行大規模內閣改組，總計有14名閣員異動（當時閣員總數19人）。

而岸田今天的內閣改組異動人數也多達14人，且同樣提前啟動改組，頗有安倍2017年內閣改組的味道。

內閣改組目的

日本經濟新聞報導，日本內閣共有19名閣員，依據日本憲法第68條規定的首相閣員任免權，首相可以在任期內改組部分或全數閣員。

內閣改組通常會跟執政黨的黨務主管人事異動連動，在同時期進行，主要目的是希望藉由改變內閣與執政黨黨務主管人事，讓政府支持度有所回升。

至於日本內閣的稱呼方式，通常在首相姓氏前放上組閣次數、首相姓氏後放上改組次數，「第1次」通常不寫。

岸田2021年10月4日當選首相後，同天「岸田內閣」上路；2021年10月底的眾議院大選後，岸田11月10日再度獲選首相，同天上路的內閣稱為「第2次岸田內閣」；這次改組後的名稱就變成「第2次岸田改造內閣」。

Photo Credit: AP / 達志影像 日本新任防衛大臣濱田靖一

日本新任防衛大臣濱田靖一，主張台日加強互助

（中央社）日本首相岸田文雄10日大幅改組內閣，立場友台的眾議員濱田靖一接任新任防衛大臣。濱田7月底才剛與前防衛大臣石破茂共同率團訪台，主張台日應加強互助合作。

「思考日本安全保障議員之會」成立於2019年11月28日，由石破茂、濱田靖一共同擔任顧問，長島昭久擔任事務局長。另由前防衛大臣中谷元、前外務大臣前原誠司、公明黨眾議員佐藤茂樹共同擔任召集人。