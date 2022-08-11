北韓宣布戰勝疫情，金與正透露金正恩「也曾發燒、病得很嚴重」

（中央社）北韓國營媒體今（11）日報導，北韓領導人金正恩宣布戰勝COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），下令解除5月實施的最大規模抗疫措施。此外，金正恩的胞妹金與正透露金正恩曾出現發燒症狀。

路透社報導，北韓沒有公布發現多少確診病例，但自7月29日起，北韓通報疑似病例加零，國際援助組織認為這是因為北韓採檢量能有限。

根據北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩表示，規模最大的防疫措施雖已解除，北韓仍必須維持「固若金湯的防疫屏障，加強抗疫行動，直到全球公衛危機解除。」

分析人士說，專制的北韓趁著這波疫情加強社會控制，但宣布戰勝COVID-19可能預示著，北韓將恢復因封鎖邊界等防疫措施而受阻的貿易活動。

部分觀察家也說，這可能為北韓清除障礙，進行自2017年來首次核武測試。

北韓中央通信社報導，北韓自4月底起通報的感染病例累計達近480萬例，病歿人數僅有74人，官方公布的死亡率為0.002％。另一名官員說，跟其他國家相比，「這是前所未見的奇蹟」。

北韓沒有公布確診病例，通報的是發燒人數。單日發燒病例數在5月15日創下高峰，新增逾39萬2920例，當時衛生專家警告北韓無可避免將爆發危機。

然而，世界衛生組織（WHO）對北韓的說法存疑，上月說在缺乏獨立數據的情況下，認為北韓的狀況是惡化而非改善。

北韓沒有推動已知的疫苗接種計畫，稱他們是靠著封鎖措施、本土醫療方法與金正恩所謂「具優勢的北韓式社會主義系統」，戰勝這波疫情。

北韓先前說，已在全國各地實施密集的醫療檢查，每天會對在邊界區域採集的水源樣本進行核酸檢驗（PCR），並實施其他防疫措施。

北韓還說，國家一直在研發新方法，以更敏銳地偵測病毒與變異株，還有諸如猴痘等傳染病。

北韓中央通信社報導，金正恩的胞妹金與正說，金正恩本身也出現發燒症狀，並稱北韓的疫情是韓國空飄傳單所致。

金與正讚揚金正恩的防疫措施時說：「雖然他先前發著高燒，病得很嚴重，他還是無法倒下，心心念念只想著必須照顧全國人民，直到抗疫戰爭結束。」

北韓宣稱病例清零，國會將罕見開會討論防疫政策

北韓中央通信社8日報導，北韓將在未來幾週內舉行兩場重要會議，其中一場將檢視國內的COVID-19防疫政策；北韓宣稱自7月底以來便未新增確診病例。

根據報導，北韓宛如橡皮圖章的最高人民會議（Supreme People's Assembly）將於9月7日召開會議，討論鄉村發展與組織事務的相關法律。

此外，北韓也決定在8月上旬針對緊急防疫檢討召開一場全國會議，「以確認新的政策方向」。

路透社報導，平壤當局上週表示，所有發燒的患者都已康復，代表北韓5月中旬承認爆發疫情以來，境內第一波COVID-19疫情已經結束。

北韓從未證實國內染疫人數，僅表示約477萬名發燒患者已完全康復，自4月底以來有74人病歿。

北韓國會鮮少召開會議，扮演的角色通常是批准強大的勞動黨（Workers' Party）對各議題所作的決定。

在北韓最高人民會議常務委員會於週末舉行的會議上，與會者批准與醫藥相關的法律，以建立一套「嚴格制度」來推動公共衛生等議題。

北韓中央通信社提到，會中討論的其他事項包括修改航太發展法，「以進一步合法化這個領域的活動」，並通過「自衛法」以建立北韓所謂的「全民自衛系統」來保護人民的生命與財產。

太空發射長期以來一直是朝鮮半島的敏感議題。北韓因為發展核武彈道飛彈計畫而面臨國際制裁。

在南韓和美國指控平壤當局拿太空發展當幌子，測試新的洲際彈道飛彈（ICBM）後，北韓領導人金正恩3月要求擴大太空火箭發射站，以推進其太空野心。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航