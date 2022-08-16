【戴伯芬Ｘ顧玉玲對談】末代女礦工—張桂的生命敘事（下）：寫作令我重新思考，可恨之人是否必有可憐之處

戴伯芬：關於女性的書寫，我最初想用一般人的視角，很容易指認故事之中「誰是壞人」。對阿嬤而言，第一個壞人就是虐待阿嬤的阿祖（阿嬤的婆婆），第二個壞人是我的阿爸（從阿嬤、母親及我的立場）。如果「壞人」指的是造成別人生命經驗的痛苦、支配他人生命的人。但是寫著寫著，令我重新思考，可恨之人是否必有可憐之處。

當我瞭解阿祖的故事，發現阿祖是一個綁小腳、無法自由的女人，必須依賴丈夫，但兩任丈夫卻都是意外死亡，所有的人都視她為掃把星。回到她的脈絡，她對於兒子與兒媳新婚時的甜蜜十分不滿，將兒子的去世歸咎於兒媳（阿嬤），這種「多年媳婦熬成婆」的心理，是可以理解的。後來阿祖在宿舍中臥床，卻無人照顧（生活太貧窮，以至於沒有任何勞動力可以去照顧一個臥床的病人），她的晚年其實十分悲慘。她是一個被時代造就的可憐女人，同情多於憎恨，希望不要簡單地將她視為一個壞人。

另一個「壞人」是我父親，他禁止我母親回娘家，我小時候也看到父親對我母親的言語與肢體暴力，對父親有憎恨與害怕。本來也書寫了幾代之間對父權的對照，但父親如今還在世，我認為這一部分不應該被寫出來。但在書寫過程中發現，父親也是來自底層的礦工家庭，從小是孤兒寡母，受盡欺凌，最後也只能發洩在母親身上。某種程度上，父親的困境與阿祖的困境其實有相似之處。我最後沃定把父親部分去掉，這也是「反身性書寫」中自我披露的侷限。我自己可以理解的，未必是寫出來大家可以理解的，這中間的曲折其實是為了保護自己的家人。

還有一個「壞人」似乎是我大舅，他吃喝嫖賭，浪費了大筆的錢，最後留下債務。他逃過幾次礦災，但卻始終無法找到合適的工作，後來也受到塵肺病的影響。但是放在他的脈絡中，又能見到失怙的小孩在中老年礦工耳濡目染、吃喝嫖賭的經驗中長大。進到他們的生命經驗、理解他們的背景時，我就不願意弱弱相欺，用批判的視野去看這些底層的、被環境塑造出來的人。

作為社會學家和行動者，在寫完這篇文章之後，感到還有事情要做。比如三大礦災發生之後，民眾捐了3億多元善款，但這些問題善款卻沒有發到受災的礦工身上，以至於我阿嬤生病時也無錢治病，還要依賴我母親去醫院付醫藥費。去（2021）年我見到一些礦工要求政府補助礦工津貼，包括之前的善款，國家到底如何進行再分配，希望我可以再多做一些事情，揭露真相之後，把應屬於礦工家庭的善款還給他們。

「在場」主持人：戴老師在場外手記中的話，「這篇作品的完稿不是一個個人生命敘事的結束，而是一個新的社會行動的開場。」我們第二期依舊堅持「在場」的主旨是在時代的現場，以寫作作為行動。戴老師的作品是我們理念的很好的回應。

第一期「在場」徵集提案時，我們收到了不少書寫個人生命史的提案，比如書寫家庭的歷史，或回溯自己的村莊。我們閱讀提案、或和寫作者對話時，會發現個人生命史的寫作的第一個困難就是真實性。

從歷史中打撈真實，個人記憶也會因為年代久遠而有些疏離，我們在寫作中如何做出篩選，如何保障寫作沒有偏離真相？在口述之外，如何搭建非虛構寫作的真實性？

顧玉玲：記憶本來就不可靠，歷史也不一定可靠。真實是不可能再現的，因為視角的差異、視野的侷限、利害的對峙、以及口述與事實發生之間的時間差等，非虛構寫作者只能窮盡一切可能，逼近真實，依目前探究所知，寫下所能表述最好的故事。

我認為，進入田野本來就是一個「發現」的過程，在不同的事實碎片間，串連起有脈絡的、意義化的連結與敘事。記憶的視框有其侷限，有時候人們會自圓其說，也會為了符合現在的利益對過去進行改寫。

非虛構寫作者依據史料、口述、與重返場域，試圖重構事實，但這個被敘事者「發現」的事實，只是貼近真實的一種可能性，不應該壟斷單一真相。書寫者只能保證，沒有任何一個人物、情節是為了合理化我的推論而虛構的，承認我們的認識的有限性，承認未知的遠比已知的還要多，但一切文責終究只能是作者自負，因為採訪對象對他們生命歷程的詮釋，其實也經過了作者的再詮釋。

戴伯芬：真實性的確很難確定，我的做法其實有兩個。一是透過家庭的其他成員（如母親），來補充受訪者（尤其是高齡受訪者，如阿嬤）忘記或記錯的部分。二是透過報章雜誌，去理解是否真有其事，與個人經驗對應。我也認為真實是困難的，但作者有義務去呈現出不同資料檢驗過的真實。

顧玉玲：我補充一點，田野工作，製作個人與歷史的雙重年表是非常重要的。有時候，受訪者認為只是個人際運之事，比如某一年被裁員了，但對照著歷史年表看，就會發現這並不是單一個案，而是政府的經濟政策、國際股市起伏帶來的失業浪潮，一個人失去工作，反映的是整個礦業的結束。

「在場」主持人：兩位老師提出了交叉驗證與雙重年表這兩個方法論。而對於作者而言，「不要壟斷真相」也是重要的提醒。

讀者在提問中問道，如果我們已經在故事之中，如何處理複雜的情緒，如何做到自我揭露？

戴伯芬：關於家人情感的問題，我在文中處理了我母親對阿嬤第二任丈夫的不滿。我母親與養父（阿公）的感情很好，因此很難接受阿嬤「移情別戀」，和另一個男人在一起。我從小就聽到母親對阿嬤第二任丈夫的負評，但回到阿嬤、大舅的說法中，我認為這是我母親的「偏見」。遇到這樣的衝突時，我會切換角色，把自己抽離出來，把不同視角和感受並置、保留。有時我是一個場內的人，有時我是一個旁觀者。或許這樣可以保持客觀，也可以對家人衝突進行有距離的觀察。當然，這時候作者要保持理性，不能感性地站在其中一端，來表達自己對某一方的支持或反對。