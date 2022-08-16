【戴伯芬Ｘ顧玉玲對談】末代女礦工—張桂的生命敘事（下）：寫作令我重新思考，可恨之人是否必有可憐之處
我們想讓你知道的是
戴伯芬：有時我是一個場內的人，有時我是一個旁觀者。或許這樣可以保持客觀，也可以對家人衝突進行有距離的觀察。當然，這時候作者要保持理性，不能感性地站在其中一端，來表達自己對某一方的支持或反對。
戴伯芬：關於女性的書寫，我最初想用一般人的視角，很容易指認故事之中「誰是壞人」。對阿嬤而言，第一個壞人就是虐待阿嬤的阿祖（阿嬤的婆婆），第二個壞人是我的阿爸（從阿嬤、母親及我的立場）。如果「壞人」指的是造成別人生命經驗的痛苦、支配他人生命的人。但是寫著寫著，令我重新思考，可恨之人是否必有可憐之處。
當我瞭解阿祖的故事，發現阿祖是一個綁小腳、無法自由的女人，必須依賴丈夫，但兩任丈夫卻都是意外死亡，所有的人都視她為掃把星。回到她的脈絡，她對於兒子與兒媳新婚時的甜蜜十分不滿，將兒子的去世歸咎於兒媳（阿嬤），這種「多年媳婦熬成婆」的心理，是可以理解的。後來阿祖在宿舍中臥床，卻無人照顧（生活太貧窮，以至於沒有任何勞動力可以去照顧一個臥床的病人），她的晚年其實十分悲慘。她是一個被時代造就的可憐女人，同情多於憎恨，希望不要簡單地將她視為一個壞人。
另一個「壞人」是我父親，他禁止我母親回娘家，我小時候也看到父親對我母親的言語與肢體暴力，對父親有憎恨與害怕。本來也書寫了幾代之間對父權的對照，但父親如今還在世，我認為這一部分不應該被寫出來。但在書寫過程中發現，父親也是來自底層的礦工家庭，從小是孤兒寡母，受盡欺凌，最後也只能發洩在母親身上。某種程度上，父親的困境與阿祖的困境其實有相似之處。我最後沃定把父親部分去掉，這也是「反身性書寫」中自我披露的侷限。我自己可以理解的，未必是寫出來大家可以理解的，這中間的曲折其實是為了保護自己的家人。
還有一個「壞人」似乎是我大舅，他吃喝嫖賭，浪費了大筆的錢，最後留下債務。他逃過幾次礦災，但卻始終無法找到合適的工作，後來也受到塵肺病的影響。但是放在他的脈絡中，又能見到失怙的小孩在中老年礦工耳濡目染、吃喝嫖賭的經驗中長大。進到他們的生命經驗、理解他們的背景時，我就不願意弱弱相欺，用批判的視野去看這些底層的、被環境塑造出來的人。
作為社會學家和行動者，在寫完這篇文章之後，感到還有事情要做。比如三大礦災發生之後，民眾捐了3億多元善款，但這些問題善款卻沒有發到受災的礦工身上，以至於我阿嬤生病時也無錢治病，還要依賴我母親去醫院付醫藥費。去（2021）年我見到一些礦工要求政府補助礦工津貼，包括之前的善款，國家到底如何進行再分配，希望我可以再多做一些事情，揭露真相之後，把應屬於礦工家庭的善款還給他們。
「在場」主持人：戴老師在場外手記中的話，「這篇作品的完稿不是一個個人生命敘事的結束，而是一個新的社會行動的開場。」我們第二期依舊堅持「在場」的主旨是在時代的現場，以寫作作為行動。戴老師的作品是我們理念的很好的回應。
第一期「在場」徵集提案時，我們收到了不少書寫個人生命史的提案，比如書寫家庭的歷史，或回溯自己的村莊。我們閱讀提案、或和寫作者對話時，會發現個人生命史的寫作的第一個困難就是真實性。
從歷史中打撈真實，個人記憶也會因為年代久遠而有些疏離，我們在寫作中如何做出篩選，如何保障寫作沒有偏離真相？在口述之外，如何搭建非虛構寫作的真實性？
顧玉玲：記憶本來就不可靠，歷史也不一定可靠。真實是不可能再現的，因為視角的差異、視野的侷限、利害的對峙、以及口述與事實發生之間的時間差等，非虛構寫作者只能窮盡一切可能，逼近真實，依目前探究所知，寫下所能表述最好的故事。
我認為，進入田野本來就是一個「發現」的過程，在不同的事實碎片間，串連起有脈絡的、意義化的連結與敘事。記憶的視框有其侷限，有時候人們會自圓其說，也會為了符合現在的利益對過去進行改寫。
非虛構寫作者依據史料、口述、與重返場域，試圖重構事實，但這個被敘事者「發現」的事實，只是貼近真實的一種可能性，不應該壟斷單一真相。書寫者只能保證，沒有任何一個人物、情節是為了合理化我的推論而虛構的，承認我們的認識的有限性，承認未知的遠比已知的還要多，但一切文責終究只能是作者自負，因為採訪對象對他們生命歷程的詮釋，其實也經過了作者的再詮釋。
戴伯芬：真實性的確很難確定，我的做法其實有兩個。一是透過家庭的其他成員（如母親），來補充受訪者（尤其是高齡受訪者，如阿嬤）忘記或記錯的部分。二是透過報章雜誌，去理解是否真有其事，與個人經驗對應。我也認為真實是困難的，但作者有義務去呈現出不同資料檢驗過的真實。
顧玉玲：我補充一點，田野工作，製作個人與歷史的雙重年表是非常重要的。有時候，受訪者認為只是個人際運之事，比如某一年被裁員了，但對照著歷史年表看，就會發現這並不是單一個案，而是政府的經濟政策、國際股市起伏帶來的失業浪潮，一個人失去工作，反映的是整個礦業的結束。
「在場」主持人：兩位老師提出了交叉驗證與雙重年表這兩個方法論。而對於作者而言，「不要壟斷真相」也是重要的提醒。
讀者在提問中問道，如果我們已經在故事之中，如何處理複雜的情緒，如何做到自我揭露？
戴伯芬：關於家人情感的問題，我在文中處理了我母親對阿嬤第二任丈夫的不滿。我母親與養父（阿公）的感情很好，因此很難接受阿嬤「移情別戀」，和另一個男人在一起。我從小就聽到母親對阿嬤第二任丈夫的負評，但回到阿嬤、大舅的說法中，我認為這是我母親的「偏見」。遇到這樣的衝突時，我會切換角色，把自己抽離出來，把不同視角和感受並置、保留。有時我是一個場內的人，有時我是一個旁觀者。或許這樣可以保持客觀，也可以對家人衝突進行有距離的觀察。當然，這時候作者要保持理性，不能感性地站在其中一端，來表達自己對某一方的支持或反對。
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國人理財總目標：安心退休與子女教育
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理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
由此可見，除了市場風險之外，「行為風險」也會影響到投資成效。為了降低行為風險給投資成效帶來的影響，中租基金平台開發「中租母子鎖利GO」，讓投資人先用母基金的錢轉去定期定額部分子基金，待子基金達到先前設立的停利點時，獲利部分便可自動滾回到母基金，而子基金的投資也不會因此被中斷。
換言之，中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式，一方面幫投資人鎖定獲利，二方面也可持續投資，降低行為風險對投資過程的干擾，協助投資人達成理財目標。當然，如果對投資一竅不通，但又有理財需求的話，中租WISEGO的智能理財，也可以讓投資人在自己設定的投資目標下，讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。
中租基金平台推出的四大服務，可以協助不同特性的投資人，在理財的路上走得更順遂。今年適逢中租投顧20週年，這四大服務不但在功能上都有進階的設計，現在除了開戶、申購與滿額優惠之外，另也有季度回饋、生日與推薦優惠，限時好康，只要即刻在中租基金平台開戶下單，就可以開始邁向投資與生活的雙贏之路。