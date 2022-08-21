「政治正確」成為獵巫行為的標靶，「取消文化」是否也成為網路霸凌的一種？
我們想讓你知道的是
近年來「取消文化」（Cancel Culture）盛行，有人批評此現象引發人們恐懼心理，深怕一不小心遭到網友群起攻擊，同時縮小了言論自由與多元化的容忍度。「取消文化」看似是公眾對於有聲量或資本的人的反制措施，然而無限擴張的檢舉理由，使得「取消文化」逐漸在社群間形成一種肅殺的獵巫風氣。
文：Jen
「我們並非身為女性，我們成為女性。」——西蒙波娃
中世紀以來，女性的身體被壓抑著，毫無自主權，男性視角主導的美學，規範著女性的一舉一動。男性赤裸上半身的照片比比皆是。他們可以展露身材、可以露點、可以展現肌肉曲線，甚至引以為傲。我樂見這樣的事發生，人本應該大膽且有自信的展現自己，而這件事應該是不分性別的。
而二十一世紀，以科技進步、媒體發達、風氣開放為傲的今日，女性卻仍必須因為展露自己的身體而被視為禁忌。照片需要把點碼掉，展露身體曲線有被檢舉的風險，穿太露會被視為遇到危險的原因。
赤裸的身，端詳自己的模樣。充滿曬痕的肌膚、褪色的髮根、大小不一的雙眼、圓扁的指尖、摺痕堆疊的膝蓋、佈滿生長紋的大腿、些微外擴的胸型、和身上各式各樣的疤痕。
我不特別漂亮，身材普通，有大大小小的缺點和瑕疵，但這些都屬於我。
練習接納每一個部分的自己，包括生病的心、和手上的傷痕並不容易。我不知道接納自己的好與壞，和接納這個世界的好與壞是不是一樣的。我只知道這過程同樣漫長且煎熬，要對抗心魔、要面臨選擇、要和自己對話、要正視真實模樣，這些事都像仰望著一顆杉木，而我嘗試爬上頂端眺望這世界那樣困難⋯⋯。
而如今，我也淪為「取消文化」的被害者。
取消文化
近年來「取消文化」（Cancel Culture）盛行，有人批評此現象引發人們恐懼心理，深怕一不小心遭到網友群起攻擊，同時縮小了言論自由與多元化的容忍度。
「取消文化」為社群抵制行為，目的為意圖用檢舉不符合自己認同的價值觀的人或內容，使其失去原有社群平台的公開支持，最終「被取消」。
《哈利波特》作家JK羅琳（J.K. Rowling）因表示她支持跨性別者、同志跟女性，但她認為跨性別人士無法體會生理女性的身體經驗，例如懷孕、月經等。於是，J.K. Rowling被女性主義者群起攻擊，而成為「取消文化」的受害者。
《紐約時報》（The New York Times）甚至在美國地鐵站展示廣告文宣，指控JK羅琳的反跨性別言論，試圖改變大眾的童年印象，引導大眾去想像一個沒有作者的經典系列小說。
近年大受歡迎的Netflix《紙牌屋》（House of Cards）劇集，也因美國好萊塢名演員凱文・史貝西（Kevin Spacey）遭人爆料涉嫌性侵醜聞，名望瞬間跌落谷底，所有演出機會一夕之間消失，《紙牌屋》劇集也因此下架。然而，後來警方以罪證不足為由，撤銷對他的起訴，但身陷性侵醜聞「被取消」的凱文・史貝西至今卻仍未復出。
眾人所知的《神鬼奇航》系列（Pirates of the Caribbean）「傑克船長」強尼戴普，也因為陷入家暴爭議，瞬間失去原本的大部分片約。就連他最經典的「傑克船長」角色，也因為片商迪士尼（Disney）擔心影響形象，想盡辦法跟他切割。
「取消文化」跟抵制行為有差異嗎？
「取消文化」其實又稱為「抵制文化」。沒錯，就如同我們當年聲稱要抵制味全那樣，只是如今在網路世代，這個行爲的選擇門檻變得非常低。有人認為，這是弱勢者對抗強權的有力武器；但也有人認為，「取消文化」正在摧毀大家的言論自由。
民主社會最可貴的地方就是「言論自由」（freedom of speech），然而在「取消文化」盛行的網路世代， 言論自由似乎受到取消文化的影響而被限縮，人們不再可以在網路上暢所欲言。
「取消文化」最主要的爭議性就來自於，被取消的對象不是犯了法，或是因為口出惡言對他人造成實質的侮辱而遭取消，而是一群人因為另一個群體的價值觀或政治觀與自身不合，就利用集體的力量，迫使該對象從原有的平台或媒體上消失，徹底消失在眾人眼前。
這與言論自由的基本精神是有所牴觸的，《憲法》第十一條中明載：
言論自由為人民之基本權利，國家應給予最大限度之維護，俾其實現自我、溝通意見、追求真理及監督各種政治或社會活動之功能得以發揮。惟為兼顧對個人名譽、隱私及公共利益之保護，法律尚非不得對言論自由依其傳播方式為合理之限制。
如果有一天，所有的議題都不需要經過討論，只要哪個立場比較多人贊成與發聲，即是「主流」，那我們是否還有獨立思考的空間與能力？
「同溫層效應」（Echo chamber）是指在媒體上一些意見相近的聲音不斷重複，並以誇張或其他扭曲形式不斷重複或被轉發，令處於相對封閉環境中的大多數人，認為這些故事就是事實的全部。
當同溫層變得越來越厚，人們真心認為自己的觀點最了不起，開始出現反對對方立場的言論攻擊。這也是「取消文化」誕生的原因之一。
「政治正確」成為獵巫行為的標靶
以社群平台Instagram為例，在同樣的裸露尺度下，有些人的照片會因違反社群守則而被下架，有些人卻安然無恙，可見審查標準的不一致並非來自社群AI的設定，而是有心人因為不同的理由而按下檢舉鍵，迫使平台方必須用更嚴格的人工審查，去檢視是否有碰觸到使用守則的疑慮。
這個檢舉動機在我遭遇的情形中，則被歸類為「過度政治正確」或「濫用言論自由」。
事實上，「過度的」政治正確的確造就了「正義魔人」，前美國總統歐巴馬（Barack Obama）就曾說，它錯誤地賦予人們評斷他人的權力，讓人們忘記了就算不同立場與想法，甚至做錯一件事的人，並非十惡不赦。
我們活在社群媒體時代，媒體識讀能力的重要性更該被重視。媒體與文字即是武器，當正義魔人（SJW）認為某個公眾人物、或握有話語權的人，不符合主流價值觀就放大檢視，那這個文化是否也會成為網路霸凌的一種呢？
當你在虛擬世界，真的可以毫無忌諱地做自己嗎？
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Photoshop大師講堂：拍出陳珊妮、唐鳳靈魂的獨特，專訪酷兒攝影師登曼波如何創作出獨特的風格影像
我們想讓你知道的是
從現場美術出身的登曼波，擅長融合酷兒文化，營造出充滿故事性的影像風格。是怎麼樣的養分塑造出他現在的獨特色彩，讓他能夠找到被拍攝者不為人知的角度？他又如何透過Photoshop去實現獨樹一幟的細節？
無論是裸背綑縛的珊妮公主，還是化身鳳梨的唐鳳，任誰來到登曼波的鏡頭前，都能展現出最奇趣吸睛的一面。他拍明星名人，也拍主流視野外的酷兒族群與文化場景。這天我們前去拜訪登曼波，一窺他平時如何透過Photoshop創造出獨特影像風格。
用色彩撞破刻板分界，讓符號與畫面一起說故事
登曼波在成為攝影師之前從事的是電影與廣告美術，這些經歷都轉化成他影像創作上的養分。大學畢業後來到台北，加入電影劇組的美術組密集工作，在 Google Map 還不普及的 2000 年代，他拿著紙本地圖探索這座城市，因為參與《艋舺》與《一頁台北》的拍攝，踏遍萬華、中山一帶的巷弄尋找拍攝場景和道具。
「那個過程算是訓練我對影像的美感吧，像顏色的配置就會是我在決定拍攝時先思考的元素。」若曾看過登曼波攝影作品的人，肯定都會被那大膽的用色與場景建構的手法所驚艷，既衝突又合理。或許他試圖解構的正是顏色所象徵的刻板印象，賦予被攝對象最能凸顯其性格的顏色與情境。
離開電影產業後，進入廣告公司工作，讓曼波多了更多時間探索自己的創作，藉由 Photoshop 豐富的附加元件，嘗試多樣的濾鏡風格。他透過網路大量閱讀、研究各種視覺與音樂養分，也在線上平台分享自己拍攝的照片，因此結識不少創作者，其中包括莎士比亞的妹妹劇團團長王嘉明。在莎妹劇團的邀請下，曼波的攝影生涯從劇場開始，「我也把電影美術的訓練都放在裡面，讓符號跟畫面一起說故事。」
用影像魔術紀錄酷兒文化場景
2019 年拿下北美館主辦的台北美術首獎的《父親的錄影帶》，是曼波對自我生命經驗的探索與剖析，除了透過創作與自己的父親對話，了解彼此的不曾想見的樣貌，把這個過程帶到放到美術館，希望鼓舞更多酷兒表現自己，他也將酷兒們的身影置入流行文化的媒介中。曼波在工作上合作的對象來自非常多領域，時尚雜誌、表演藝術、流行音樂、電影等領域都能找到他的作品。
談到時裝拍攝的經驗，曼波形容「很像在變魔術」。攝影師不只是跟隨腳本，而是和編輯、造型等整個團隊一起做視覺方向的發想，「雖然會有產品的置入，但在追求製造最適合主題的『幻象』之下，其實有蠻大的發揮空間」，曼波談到他經常拍攝 LGBTQ 主題的雜誌封面，在這樣的工作氛圍裡很能讓他大膽地展現自己的風格。
在攝影師身份之外，登曼波也在 Pawnshop 放歌，在自己的生活圈內，製造一些事件。他與友人以 Pawnshop 為據點，建構、觀察台灣的酷兒文化場景，「我拍呂薔《找 Matched!》這支 MV，所有演員都是我在 Pawnshop 聚集的，包括幾位知名的變裝皇后。」
Photoshop 是創作時最不可或缺的工具
攝影師的工作除了前期的概念發想，拍攝現場精確執行拍攝計畫，後期的照片編輯也是非常關鍵的一步。Photoshop 一直是曼波在創作時必備的軟體工具，「我喜歡用底片拍攝，就算我用數位相機，我還是會用 Photoshop 把整體的色調整理在一個均值的底片質感。」儘管有愈來愈多影像處理軟體提供現成風格濾鏡，但仍沒有一個像 Photoshop 一樣可以滿足他追求獨特色調與質感的需求。
Photoshop 多年來一直是最強大的影像處理軟體，廣大設計師和攝影師們從學生時期就開始使用，陪伴所有創意人一路成長、突破，不斷推出的新功能也讓編修工作更加流暢。曼波也是從大學時期就接觸 Adobe 系列的軟體，「應該沒有攝影師不用Photoshop吧？」
Adobe 攝影計劃的 Photoshop 與 Lightroom 都是他在工作上不可或缺的工具，曼波也與我們分享自己後製工作的流程，通常是先在 Lightroom 做整批影像的統一調整 ，接著再進到 Photoshop 細部精修，「比如在商業案裡，照片中產品的顏色與實際顏色一致是非常重要的，我會用 PS 遮色片、色版等工具去調整產品那一塊的顏色，除了 Photohop 之外真的沒有其他軟體可以做到。」如何在保有自我風格的情況下不埋沒合作廠商的產品，是所有專業影像人都必須注意的事。
實現最初直覺的 Photoshop 祕技初公開
每次面對不同的拍攝委託或者展覽邀約，儘管是相當熟悉的合作對象、作品內容，登曼波仍會先深入理解對方的特質與需求，找到最獨特且最適合的色調搭配。不過創作中依然常有直覺的成分，在精密設計的工作流程中，不時的靈光顯得格外珍貴。談到具體實現腦中想法的方式，曼波首次公開分享了幾個他常用的 Photoshop 技巧。
Photoshop 教學一 風格調色：用漸層色製造正片負沖感
「首先把一張照片解鎖變成圖層，新增一個圖層變成色版來做色調處理。選顏色對我來說是很重要的環節，我會針對每一張照片的構圖、氛圍去決定色調。這是原本就是一張底片重複曝光的照片，我希望在不同層的曝光上呈現不同的色調變化。
我選擇兩個色版，再用漸層色將它拉開。漸層色最有趣的點是可以讓畫面中間是寫實的顏色，周圍呈現比較濃烈的配色，像正片負沖的感覺。色版的混合模式我通常會選擇『加深顏色』，然後調整透明度讓它更自然。」
Photoshop 教學二 合成與色彩處理：用 Adobe Camera Raw 濾鏡調整出魔幻的疊影
「開啟兩張圖片適合疊影的照片，也先把它們解鎖成圖層放在同一個版面上。藉著用 Camera Raw 濾鏡個別調整照片的各個數值，讓細節更突出到自己滿意的狀態就完成了！」
Photoshop 教學三 疊影濾鏡：用柔性橡皮擦擦出多重曝光效果
「最後我想分享用 Photoshop 製作多重曝光的效果。我先把同一張照片複製三個圖層，透明度都先降低到一半以下方便操作，接著拖曳圖層到不同的位置。我會反覆隱藏其中一個圖層，來確認它們的位置，調整到最喜歡的之後再將透明度調回來。
接下來使用 Photoshop 橡皮擦工具，記得選較低的透明度搭配霧面、柔性的筆觸才能夠擦出比較自然的效果。我通常會大面積擦，這樣比較快速也比較少瑕疵。這個技巧的重點是在擦的過程中要保留最底圖的視覺重點喔！」
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