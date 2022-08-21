「政治正確」成為獵巫行為的標靶，「取消文化」是否也成為網路霸凌的一種？

文：Jen

「我們並非身為女性，我們成為女性。」——西蒙波娃

中世紀以來，女性的身體被壓抑著，毫無自主權，男性視角主導的美學，規範著女性的一舉一動。男性赤裸上半身的照片比比皆是。他們可以展露身材、可以露點、可以展現肌肉曲線，甚至引以為傲。我樂見這樣的事發生，人本應該大膽且有自信的展現自己，而這件事應該是不分性別的。

而二十一世紀，以科技進步、媒體發達、風氣開放為傲的今日，女性卻仍必須因為展露自己的身體而被視為禁忌。照片需要把點碼掉，展露身體曲線有被檢舉的風險，穿太露會被視為遇到危險的原因。

赤裸的身，端詳自己的模樣。充滿曬痕的肌膚、褪色的髮根、大小不一的雙眼、圓扁的指尖、摺痕堆疊的膝蓋、佈滿生長紋的大腿、些微外擴的胸型、和身上各式各樣的疤痕。

我不特別漂亮，身材普通，有大大小小的缺點和瑕疵，但這些都屬於我。

練習接納每一個部分的自己，包括生病的心、和手上的傷痕並不容易。我不知道接納自己的好與壞，和接納這個世界的好與壞是不是一樣的。我只知道這過程同樣漫長且煎熬，要對抗心魔、要面臨選擇、要和自己對話、要正視真實模樣，這些事都像仰望著一顆杉木，而我嘗試爬上頂端眺望這世界那樣困難⋯⋯。

而如今，我也淪為「取消文化」的被害者。

取消文化

近年來「取消文化」（Cancel Culture）盛行，有人批評此現象引發人們恐懼心理，深怕一不小心遭到網友群起攻擊，同時縮小了言論自由與多元化的容忍度。

「取消文化」為社群抵制行為，目的為意圖用檢舉不符合自己認同的價值觀的人或內容，使其失去原有社群平台的公開支持，最終「被取消」。

《哈利波特》作家JK羅琳（J.K. Rowling）因表示她支持跨性別者、同志跟女性，但她認為跨性別人士無法體會生理女性的身體經驗，例如懷孕、月經等。於是，J.K. Rowling被女性主義者群起攻擊，而成為「取消文化」的受害者。

《紐約時報》（The New York Times）甚至在美國地鐵站展示廣告文宣，指控JK羅琳的反跨性別言論，試圖改變大眾的童年印象，引導大眾去想像一個沒有作者的經典系列小說。

There was a video ad in the DC subway today. I am going to post some stills from this ad, and you will try to guess what company is advertising. Fourth photo is the reveal.



#1 pic.twitter.com/b4rhcM6ik9 — T. Greer (@Scholars_Stage) February 17, 2022

近年大受歡迎的Netflix《紙牌屋》（House of Cards）劇集，也因美國好萊塢名演員凱文・史貝西（Kevin Spacey）遭人爆料涉嫌性侵醜聞，名望瞬間跌落谷底，所有演出機會一夕之間消失，《紙牌屋》劇集也因此下架。然而，後來警方以罪證不足為由，撤銷對他的起訴，但身陷性侵醜聞「被取消」的凱文・史貝西至今卻仍未復出。

A judge has ordered Kevin Spacey to pay “House of Cards” production company MRC nearly $31 million for alleged sexual misconduct behind the scenes of the Netflix White House drama.https://t.co/XecV6qsFQ7 pic.twitter.com/B0k32oPvDh — Variety (@Variety) August 4, 2022

眾人所知的《神鬼奇航》系列（Pirates of the Caribbean）「傑克船長」強尼戴普，也因為陷入家暴爭議，瞬間失去原本的大部分片約。就連他最經典的「傑克船長」角色，也因為片商迪士尼（Disney）擔心影響形象，想盡辦法跟他切割。

「取消文化」跟抵制行為有差異嗎？

「取消文化」其實又稱為「抵制文化」。沒錯，就如同我們當年聲稱要抵制味全那樣，只是如今在網路世代，這個行爲的選擇門檻變得非常低。有人認為，這是弱勢者對抗強權的有力武器；但也有人認為，「取消文化」正在摧毀大家的言論自由。

民主社會最可貴的地方就是「言論自由」（freedom of speech），然而在「取消文化」盛行的網路世代， 言論自由似乎受到取消文化的影響而被限縮，人們不再可以在網路上暢所欲言。

「取消文化」最主要的爭議性就來自於，被取消的對象不是犯了法，或是因為口出惡言對他人造成實質的侮辱而遭取消，而是一群人因為另一個群體的價值觀或政治觀與自身不合，就利用集體的力量，迫使該對象從原有的平台或媒體上消失，徹底消失在眾人眼前。

這與言論自由的基本精神是有所牴觸的，《憲法》第十一條中明載：

言論自由為人民之基本權利，國家應給予最大限度之維護，俾其實現自我、溝通意見、追求真理及監督各種政治或社會活動之功能得以發揮。惟為兼顧對個人名譽、隱私及公共利益之保護，法律尚非不得對言論自由依其傳播方式為合理之限制。

如果有一天，所有的議題都不需要經過討論，只要哪個立場比較多人贊成與發聲，即是「主流」，那我們是否還有獨立思考的空間與能力？

「同溫層效應」（Echo chamber）是指在媒體上一些意見相近的聲音不斷重複，並以誇張或其他扭曲形式不斷重複或被轉發，令處於相對封閉環境中的大多數人，認為這些故事就是事實的全部。

當同溫層變得越來越厚，人們真心認為自己的觀點最了不起，開始出現反對對方立場的言論攻擊。這也是「取消文化」誕生的原因之一。

Photo Credit: Jen提供

「政治正確」成為獵巫行為的標靶

以社群平台Instagram為例，在同樣的裸露尺度下，有些人的照片會因違反社群守則而被下架，有些人卻安然無恙，可見審查標準的不一致並非來自社群AI的設定，而是有心人因為不同的理由而按下檢舉鍵，迫使平台方必須用更嚴格的人工審查，去檢視是否有碰觸到使用守則的疑慮。

這個檢舉動機在我遭遇的情形中，則被歸類為「過度政治正確」或「濫用言論自由」。

事實上，「過度的」政治正確的確造就了「正義魔人」，前美國總統歐巴馬（Barack Obama）就曾說，它錯誤地賦予人們評斷他人的權力，讓人們忘記了就算不同立場與想法，甚至做錯一件事的人，並非十惡不赦。

我們活在社群媒體時代，媒體識讀能力的重要性更該被重視。媒體與文字即是武器，當正義魔人（SJW）認為某個公眾人物、或握有話語權的人，不符合主流價值觀就放大檢視，那這個文化是否也會成為網路霸凌的一種呢？

當你在虛擬世界，真的可以毫無忌諱地做自己嗎？