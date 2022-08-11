印尼防長普拉伯沃表態再次角逐總統大位，目前支持度領先

印尼國防部長普拉伯沃．蘇比安托（Prabowo Subianto）8月9日登記其所屬政黨「大印尼運動黨」（Gerindra）參與2024年印尼全國大選。這將可能是他第3次角逐總統大位。

《路透社》報導指出，現年70歲的普拉伯沃在2014年和2019年的總統選舉中敗給印尼現任總統佐科威（Joko Widodo）。

《外交家》雜誌報導表示，2019年大選後，普拉伯沃即被邀請加入佐科威的聯盟，擔任第2任期的國防部長。

《路透社》指出，普拉伯沃在為其所屬政黨登記參選後，即表示如果他獲得政黨成員的提名，就將出任參選總統。普拉伯沃說：「這是一項神聖的任務，能奉獻與服務人民。當然，如果我被提名，我會接受的。」

普拉伯沃過去曾是軍事特種部隊前負責人，曾因涉嫌侵犯人權而被禁止訪問美國。不過，他一再否認，此一指控也未獲得任何證實，因此美國在2020年取消此禁令。

目前，佐科威並未明確支持任何可能的繼任者，也沒有候選人正式宣布將競選總統。

《雅加達郵報》指出，據印尼媒體《Kompas》最新民調顯示，普拉伯沃是目前最受歡迎的候選人，支持率為25.3%，其次為中爪哇省省長甘查爾．普拉諾沃（Ganjar Pranowo）的22%，以及雅加達省省長阿尼斯．巴斯威丹（Anies Baswedan ）的12.6% 。

綜合媒體報導，普拉伯沃在8日與另一政黨民族覺醒黨（PKB）領導人穆海敏．伊斯坎達爾（Muhaimin Iskandar）一同抵達選舉委員會為其各自的政黨登記參選，此舉引發民意對他們之間政治結盟的猜測。

《雅加達郵報》表示，大印尼運動黨自7月開始表示將與民族覺醒黨合作，後者更指出已在6月提名穆海敏為普拉伯沃的副總統候選人。雖然普拉伯沃最近確認兩黨現在為一個聯盟的一部分，但穆海敏表示，還需要更多時間才能揭示兩黨的夥伴關係將如何展現。

至目前為止，普拉伯沃尚未宣布其副手人選。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒