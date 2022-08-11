核二除役環評案過關：台電將試辦養蜂做輻射監測，環團呼籲儘早興建乾式貯存設施

環保署環評大會於昨（10）日審查通過核能二廠除役計畫，為台電為期25年的除役工作拉開序幕。雖然台電強調將兼顧民眾健康與環境健全，環團指出至關重要的核廢料放置設施與最終處置場址仍未定，呼籲應及早興建室內乾貯設施，並確立高階核廢料最終處置場法規，使核二廠能夠順利除役。

除役程序耗時25年，台電強調兼顧民眾健康與環境健全

核能二廠2部機組運轉執照分別於去年（2021）年年底及明（2023）年3月屆期，繼原能會於2020年10月完成核二廠除役計畫安全審查作業，環保署環評大會也在昨日針對計畫內容進行審查，決議通過。

台電計畫書指出，核二廠除役作業範圍約60公頃，各項作業包含建物拆除、興建必要設施、處理核廢料等。台電預計將拆除1號機、2號機反應器廠房、燃料廠房、汽機廠房等。另外，核二廠25年除役工作將分為4階段進行，包含過渡階段8年、拆廠12年、廠址最終狀態偵測3年，以及最終場址復原2年。

台電表示，將以安全、嚴謹的程序，規劃及執行核二廠除役工作。除役相關輻射防護作業及放射性物料管理也會依照相關法令規定執行，以保障工作人員及附近民眾健康安全，並維持環境 及生態之健全 。

對此，原能會則指出核發除役許可後，台電公司核二廠應確實依除役計畫執行相關作業，且在執行輻射特性調查、廠房及設備之除污與拆除等作業前，依管制要求提送細部計畫，經原能會審查通過後據以執行。

台電將試辦養蜂做輻射監測

《中央社》報導，初審會議時，環評委員陳裕文建議台電在核二廠區養蜂做為指標生物，並指出在車諾比事件後輻射塵飄散，國外有用蜜蜂、蜂產品（如蜂蜜）做為輻射監測的指標生物。

陳裕文昨日在環評會說明，在美國、法國、波蘭等都已有相關措施，但台電都沒有進行收集評估；養蜂功能並不是吃蜂蜜，而是環境監測的功能，美國是用蜜蜂體本身，歐洲是搭配蜂產品，都是具有重要的生態意義，這些技術都有文獻，也對居民影響不大，應先試辦3年再行評估。

目前，原能會已同意環委意見；台電表示願遵照建議，會來試辦養蜂和取樣，若有技術困難會再請益。

核廢料放置地點仍無解，民團呼籲：及早興建乾式貯存設施

《環境資訊中心》指出，各界關注電廠除役後核廢料將如何處理，台電估計，核二廠除役後，將殘留高階核廢料約1.1萬束，低階核廢料約13.5萬桶（以每桶55加侖計算）。目前我國對於高階核廢料的處理方式，是先存於電廠內燃料池中冷卻數年，再進行最多約40年的乾式貯存，而後才是最終處置，深埋地底永久隔離人群。

然而，核二廠的室外乾貯設施，至今未能通過新北市府「營建工地逕流廢水污染削減計畫」審查，遲遲無法興建，核廢料被迫留在燃料池內，導致1號機燃料池滿，在去年7月宣告提前停機。

綠色公民行動聯盟、環境法律人協會等環團呼籲，台電應直接興建二期室內乾式貯存設施，且儘速開啟行政招標流程，及早開始作業，為核二廠高階核廢料長久以來的困境進行解套。

根據《公視新聞網》，台電回覆會優先處理室內乾貯，但也不放棄爭取室外設施。台電代表表示，「會優先來辦理，尤其是室內乾貯，室外乾貯的部分，我們還是希望能夠積極爭取新北市政府的支持。」

缺乏法規與配套，高階核廢料最終處置場選址未定

根據目前的除役規劃，反應爐拆除後仍會遺留高低階核廢料於原本的場址，使地方社區無法擺脫核廢料帶來的陰影。環團指出，台灣目前僅有低階核廢料修訂最終處置場的選址條例，但在地方政府拒絕執行地方公投的情況下，程序早已停滯多年。

另一方面，高階核廢料迄今仍未見最終處置場的選址條例與配套措施，台電及原能會雖提出中期集中式暫時貯存設施的替代方案，但替代方案僅有初步的規劃，連選址條例、制度上的審查機制都付之闕如，讓人難以相信政府妥善處理核廢料的決心。

因此，環團呼籲政府應及早、盡快完成核廢料管理法的修法制度，並且完善選址法規，以便讓地方居民早日擺脫核電與核廢料的陰影。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航