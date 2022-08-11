核二除役環評案過關：台電將試辦養蜂做輻射監測，環團呼籲儘早興建乾式貯存設施
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核二廠2部機組運轉執照分別於去年及明年屆期，環保署環評大會昨日審查通過核二廠除役計畫，為台電為期25年的除役工作拉開序幕。然而，高階核廢料放置點與最終處置場法規等困境仍無解套，環團呼籲台電與政府及早解決，幫助當地居民擺脫核電與核廢料陰影。
環保署環評大會於昨（10）日審查通過核能二廠除役計畫，為台電為期25年的除役工作拉開序幕。雖然台電強調將兼顧民眾健康與環境健全，環團指出至關重要的核廢料放置設施與最終處置場址仍未定，呼籲應及早興建室內乾貯設施，並確立高階核廢料最終處置場法規，使核二廠能夠順利除役。
除役程序耗時25年，台電強調兼顧民眾健康與環境健全
核能二廠2部機組運轉執照分別於去年（2021）年年底及明（2023）年3月屆期，繼原能會於2020年10月完成核二廠除役計畫安全審查作業，環保署環評大會也在昨日針對計畫內容進行審查，決議通過。
台電計畫書指出，核二廠除役作業範圍約60公頃，各項作業包含建物拆除、興建必要設施、處理核廢料等。台電預計將拆除1號機、2號機反應器廠房、燃料廠房、汽機廠房等。另外，核二廠25年除役工作將分為4階段進行，包含過渡階段8年、拆廠12年、廠址最終狀態偵測3年，以及最終場址復原2年。
台電表示，將以安全、嚴謹的程序，規劃及執行核二廠除役工作。除役相關輻射防護作業及放射性物料管理也會依照相關法令規定執行，以保障工作人員及附近民眾健康安全，並維持環境 及生態之健全 。
對此，原能會則指出核發除役許可後，台電公司核二廠應確實依除役計畫執行相關作業，且在執行輻射特性調查、廠房及設備之除污與拆除等作業前，依管制要求提送細部計畫，經原能會審查通過後據以執行。
台電將試辦養蜂做輻射監測
《中央社》報導，初審會議時，環評委員陳裕文建議台電在核二廠區養蜂做為指標生物，並指出在車諾比事件後輻射塵飄散，國外有用蜜蜂、蜂產品（如蜂蜜）做為輻射監測的指標生物。
陳裕文昨日在環評會說明，在美國、法國、波蘭等都已有相關措施，但台電都沒有進行收集評估；養蜂功能並不是吃蜂蜜，而是環境監測的功能，美國是用蜜蜂體本身，歐洲是搭配蜂產品，都是具有重要的生態意義，這些技術都有文獻，也對居民影響不大，應先試辦3年再行評估。
目前，原能會已同意環委意見；台電表示願遵照建議，會來試辦養蜂和取樣，若有技術困難會再請益。
核廢料放置地點仍無解，民團呼籲：及早興建乾式貯存設施
《環境資訊中心》指出，各界關注電廠除役後核廢料將如何處理，台電估計，核二廠除役後，將殘留高階核廢料約1.1萬束，低階核廢料約13.5萬桶（以每桶55加侖計算）。目前我國對於高階核廢料的處理方式，是先存於電廠內燃料池中冷卻數年，再進行最多約40年的乾式貯存，而後才是最終處置，深埋地底永久隔離人群。
然而，核二廠的室外乾貯設施，至今未能通過新北市府「營建工地逕流廢水污染削減計畫」審查，遲遲無法興建，核廢料被迫留在燃料池內，導致1號機燃料池滿，在去年7月宣告提前停機。
綠色公民行動聯盟、環境法律人協會等環團呼籲，台電應直接興建二期室內乾式貯存設施，且儘速開啟行政招標流程，及早開始作業，為核二廠高階核廢料長久以來的困境進行解套。
根據《公視新聞網》，台電回覆會優先處理室內乾貯，但也不放棄爭取室外設施。台電代表表示，「會優先來辦理，尤其是室內乾貯，室外乾貯的部分，我們還是希望能夠積極爭取新北市政府的支持。」
缺乏法規與配套，高階核廢料最終處置場選址未定
根據目前的除役規劃，反應爐拆除後仍會遺留高低階核廢料於原本的場址，使地方社區無法擺脫核廢料帶來的陰影。環團指出，台灣目前僅有低階核廢料修訂最終處置場的選址條例，但在地方政府拒絕執行地方公投的情況下，程序早已停滯多年。
另一方面，高階核廢料迄今仍未見最終處置場的選址條例與配套措施，台電及原能會雖提出中期集中式暫時貯存設施的替代方案，但替代方案僅有初步的規劃，連選址條例、制度上的審查機制都付之闕如，讓人難以相信政府妥善處理核廢料的決心。
因此，環團呼籲政府應及早、盡快完成核廢料管理法的修法制度，並且完善選址法規，以便讓地方居民早日擺脫核電與核廢料的陰影。
新聞來源
- 核二除役環評案過關 台電將試辦養蜂做輻射監測（中央社）
- 【聯合聲明】核二廠通過除役環評，民間呼籲解決核廢困境（綠色公民行動聯盟）
- 環評過關 台電核二廠將展開25年除役工作（環境資訊中心）
- 原能會將嚴格管制核二廠除役作業（原能會）
- 核二兩機組除役環評審查 台電：優先處理室內乾貯（公視新聞網）
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
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國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。