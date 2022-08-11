薛丁格的豬——容祖兒吃豬糧，如何打開動物倫理課的匣子？
我們想讓你知道的是
容祖兒吃豬糧，其實可作聯想的地方更多，而值得提問的是，此舉可以教人為動物認知到甚麼？而吃過豬糧之後，還有甚麼與豬攸關的動物倫理，可作深思？
文：陳嘉銘〔香港中文大學文化研究博士畢業，專事電影和流行文化，以及動物與生態人文學研究；著作包括《寫在牠們滅絕之前——香港動物文化誌》（香港：突破，2018 年），以及《給下一輪廣東歌盛世備忘錄——香港樂壇變奏》（與吳子瑜及海邊欄合著，香港：突破，2022年）。現為台灣動物社會研究會研究員。〕
香港歌手容祖兒去年出了大碟《薛丁格的貓》之後，有更多在中國發展的方向，而最近在湖南衛視的自然生活真人秀《牧野家族》裡吃豬糧，更成了熱話，亦有媒體說成「搵真銀不惜食豬糧」，似要把樂壇一姐與豬用飼料，製造強烈反差。
不過，容祖兒在節目中表現吃得可口，更向工作人員說不用為她補給食物，因為單單吃豬糧已很足夠；此說當是戲言，不過也教人另作聯想，豬糧人吃，未嘗不可，雖然豬糧在廣東話有說是「豬餿」——即廚餘加工後的飼料，有著不潔想像。
但容祖兒吃豬糧，其實可作聯想的地方更多，而值得提問的是，此舉可以教人為動物認知到甚麼？而吃過豬糧之後，還有甚麼與豬攸關的動物倫理，可作深思？
想像貓的實驗，認知動物觸感
《薛丁格的貓》是容祖兒的專輯，也是2018年台灣的心理懸疑迷你劇，卻更是奧地利物理學者埃爾溫．薛丁格在1935年的想像式實驗「Schrödinger's Cat」，用以詰問量子力學中，兩個系統因為交互作用而生出的矛盾。
此文無意討論量子力學，但薛丁格提出對貓的實驗，卻可以對動物保護之說另行詮釋。這個想像實驗，是把貓放入一個匣子，內裡裝有放射性物質的玻璃瓶，而瓶會隨粒子衰變被打破，釋出放射物質，把貓殺死；問題卻是，釋出物質之後，貓是處於死活之間，但匣外觀察者或僅能以生或死去認知貓的狀況，而不知貓的生命，如同懸擱在生死邊緣。
只是想像的實驗而並無執行，那就談不上動物實驗的倫理問題；不過匣外觀察者的想像，與匣內生命的對照，正是認知和現實，可以是天淵之別——生與死，相對半生不死、雖死猶生、死去活來等等，完全是兩碼子事。而這正是我們人類中心主義（Anthropocentrism）常常以自身出發，去想像動物所出現的落差——想像的或認知的，相對現實的，皆有分別。
豬糧是作餵豬，更有「豬餿」的不潔想像，而讓人認知到，那是人吃不得；但現實是，容祖兒吃了，也似乎證實美味，更可代替「人餐」。因此，整個過程像有兩個「匣子」——豬在「匣內」的飲食世界，如同被「匣外」的歌手作出非一般人的認證；而更進一步，是我們作為觀眾的，在這個裝有豬和歌手的第二重匣子以外，端詳了整個過程，並隨時改變了我們以為「豬糧不作人吃」的認知。
因為現實正是，豬糧真的可以讓人去吃。而豬牛羊馬驢騾猴貓狗鼠兔等等陸上哺乳類動物，感官和人（也是哺乳類動物）都可作類比，而味覺可嚐的甜酸鹹苦辣辛皆可互通，那就可以說，非人類哺乳動物，根本可以吃人類的東西，反之亦然——只不過，人類越來越喜好味濃食物，而對所有動物來說，「人糧」並不健康。
不過正正因為味覺互通，倒是一場動物保護的倫理課：如果我們哺乳類動物的好些觸覺相通，那人類仍可自視高於一切嗎？而雖然眾生未必平等，但由觸覺想像動物與人平等，又何妨想到動物感知，也與人相通，讓我們更懂得善待動物？
吃掉有名字的、有感知的豬
「動物感知（Animal Sentience）」是甚麼？正是歐美動保論述近十年來所提倡，如容祖兒專輯內一首歌的名目：「心之科學」，即動物都有心緒、欲望與動機，也就是生命的感受。「動物感知」一語，其中有布里斯托大學的畜牧管理學教授約翰．韋伯斯特（John Webster），自1994年出版的《Animal Welfare: A Cool Eye towards Eden》被提出來，說到動物有認知能力，像人一樣，明白甚麼事會讓自己愉悅，於是牠們會有取向，去選擇教自己身心能得到舒適的物事。
歐美不少國家，如法國和加拿大等，都自2015年起在民法中確定動物擁有感知，教人好好善待動物。問題是，這個法例的「匣子」以外，人類的想像與行為，仍有怎樣的落差，而缺乏動物保護的價值觀；最常見的，就是法例有明文保護動物，但是製造肉食的工業化農場，仍以密集式大量繁殖和培養動物，要動物受苦。
容祖兒在《牧野家族》養小豬，如同節目中其他幾個藝人一樣，養小兔、小羊和小狗等等，都視作家人般共處一室，而在這個家庭「匣子」內，他們也為所養動物「命名」，形同家中小孩——那就似乎與工業化肉食製造農場無關。不過吊詭之處，是容祖兒在了解豬糧資料的時候，旁述出現了一句「會使豬的肉質變得更好」；值得思考的是，餵飼一個名叫「豬福」的小孩，原來終究是為了肉質，以滿足口舌之欲，那究竟是怎樣的一回事？
這或會讓人想起2008年的日本電影《小豬的教室》，由妻夫木聰主演小學老師，要班上學生養著一頭叫「小P」的豬，前提是日後會把牠吃掉。這個倫理課的構想，就是當動物有了名字之後，與人發生怎樣的關係：比如人會以名字稱呼這個動物，與牠溝通，以至有情感的交流。
容祖兒所身處的「匣子」，就是這個人與動物的情感關係，致使她會把豬稱作「小朋友」，會為牠逃走而擔心，再為牠被尋回卻身有傷口而痛哭，更會對牠唱歌（姑勿論略嫌造作）而表示共享「友情歲月」⋯⋯但最後要說的，就如《小豬的教室》的前提，是「肉質好」，會被吃。那就再是匣內匣外的一大落差——我們會把這個有名字的，如小孩的，也像家人的動物吃掉。這會是一個矛盾嗎？會是情感的傷害嗎？
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從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
我們想讓你知道的是
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。