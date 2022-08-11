薛丁格的豬——容祖兒吃豬糧，如何打開動物倫理課的匣子？  

文：陳嘉銘〔香港中文大學文化研究博士畢業，專事電影和流行文化，以及動物與生態人文學研究；著作包括《寫在牠們滅絕之前——香港動物文化誌》（香港：突破，2018 年），以及《給下一輪廣東歌盛世備忘錄——香港樂壇變奏》（與吳子瑜及海邊欄合著，香港：突破，2022年）。現為台灣動物社會研究會研究員。〕

香港歌手容祖兒去年出了大碟《薛丁格的貓》之後，有更多在中國發展的方向，而最近在湖南衛視的自然生活真人秀《牧野家族》裡吃豬糧，更成了熱話，亦有媒體說成「搵真銀不惜食豬糧」，似要把樂壇一姐與豬用飼料，製造強烈反差。

不過，容祖兒在節目中表現吃得可口，更向工作人員說不用為她補給食物，因為單單吃豬糧已很足夠；此說當是戲言，不過也教人另作聯想，豬糧人吃，未嘗不可，雖然豬糧在廣東話有說是「豬餿」——即廚餘加工後的飼料，有著不潔想像。

但容祖兒吃豬糧，其實可作聯想的地方更多，而值得提問的是，此舉可以教人為動物認知到甚麼？而吃過豬糧之後，還有甚麼與豬攸關的動物倫理，可作深思？

想像貓的實驗，認知動物觸感

《薛丁格的貓》是容祖兒的專輯，也是2018年台灣的心理懸疑迷你劇，卻更是奧地利物理學者埃爾溫．薛丁格在1935年的想像式實驗「Schrödinger's Cat」，用以詰問量子力學中，兩個系統因為交互作用而生出的矛盾。

此文無意討論量子力學，但薛丁格提出對貓的實驗，卻可以對動物保護之說另行詮釋。這個想像實驗，是把貓放入一個匣子，內裡裝有放射性物質的玻璃瓶，而瓶會隨粒子衰變被打破，釋出放射物質，把貓殺死；問題卻是，釋出物質之後，貓是處於死活之間，但匣外觀察者或僅能以生或死去認知貓的狀況，而不知貓的生命，如同懸擱在生死邊緣。

只是想像的實驗而並無執行，那就談不上動物實驗的倫理問題；不過匣外觀察者的想像，與匣內生命的對照，正是認知和現實，可以是天淵之別——生與死，相對半生不死、雖死猶生、死去活來等等，完全是兩碼子事。而這正是我們人類中心主義（Anthropocentrism）常常以自身出發，去想像動物所出現的落差——想像的或認知的，相對現實的，皆有分別。

豬糧是作餵豬，更有「豬餿」的不潔想像，而讓人認知到，那是人吃不得；但現實是，容祖兒吃了，也似乎證實美味，更可代替「人餐」。因此，整個過程像有兩個「匣子」——豬在「匣內」的飲食世界，如同被「匣外」的歌手作出非一般人的認證；而更進一步，是我們作為觀眾的，在這個裝有豬和歌手的第二重匣子以外，端詳了整個過程，並隨時改變了我們以為「豬糧不作人吃」的認知。

因為現實正是，豬糧真的可以讓人去吃。而豬牛羊馬驢騾猴貓狗鼠兔等等陸上哺乳類動物，感官和人（也是哺乳類動物）都可作類比，而味覺可嚐的甜酸鹹苦辣辛皆可互通，那就可以說，非人類哺乳動物，根本可以吃人類的東西，反之亦然——只不過，人類越來越喜好味濃食物，而對所有動物來說，「人糧」並不健康。

不過正正因為味覺互通，倒是一場動物保護的倫理課：如果我們哺乳類動物的好些觸覺相通，那人類仍可自視高於一切嗎？而雖然眾生未必平等，但由觸覺想像動物與人平等，又何妨想到動物感知，也與人相通，讓我們更懂得善待動物？

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吃掉有名字的、有感知的豬

「動物感知（Animal Sentience）」是甚麼？正是歐美動保論述近十年來所提倡，如容祖兒專輯內一首歌的名目：「心之科學」，即動物都有心緒、欲望與動機，也就是生命的感受。「動物感知」一語，其中有布里斯托大學的畜牧管理學教授約翰．韋伯斯特（John Webster），自1994年出版的《Animal Welfare: A Cool Eye towards Eden》被提出來，說到動物有認知能力，像人一樣，明白甚麼事會讓自己愉悅，於是牠們會有取向，去選擇教自己身心能得到舒適的物事。

歐美不少國家，如法國和加拿大等，都自2015年起在民法中確定動物擁有感知，教人好好善待動物。問題是，這個法例的「匣子」以外，人類的想像與行為，仍有怎樣的落差，而缺乏動物保護的價值觀；最常見的，就是法例有明文保護動物，但是製造肉食的工業化農場，仍以密集式大量繁殖和培養動物，要動物受苦。

容祖兒在《牧野家族》養小豬，如同節目中其他幾個藝人一樣，養小兔、小羊和小狗等等，都視作家人般共處一室，而在這個家庭「匣子」內，他們也為所養動物「命名」，形同家中小孩——那就似乎與工業化肉食製造農場無關。不過吊詭之處，是容祖兒在了解豬糧資料的時候，旁述出現了一句「會使豬的肉質變得更好」；值得思考的是，餵飼一個名叫「豬福」的小孩，原來終究是為了肉質，以滿足口舌之欲，那究竟是怎樣的一回事？

這或會讓人想起2008年的日本電影《小豬的教室》，由妻夫木聰主演小學老師，要班上學生養著一頭叫「小P」的豬，前提是日後會把牠吃掉。這個倫理課的構想，就是當動物有了名字之後，與人發生怎樣的關係：比如人會以名字稱呼這個動物，與牠溝通，以至有情感的交流。

容祖兒所身處的「匣子」，就是這個人與動物的情感關係，致使她會把豬稱作「小朋友」，會為牠逃走而擔心，再為牠被尋回卻身有傷口而痛哭，更會對牠唱歌（姑勿論略嫌造作）而表示共享「友情歲月」⋯⋯但最後要說的，就如《小豬的教室》的前提，是「肉質好」，會被吃。那就再是匣內匣外的一大落差——我們會把這個有名字的，如小孩的，也像家人的動物吃掉。這會是一個矛盾嗎？會是情感的傷害嗎？