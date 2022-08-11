本土疫情可能在8月下旬升溫？專家研判BA.5大流行機會低，邊境管制仍需維持一定量能
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李秉穎說，3天的入境檢疫措施，代表有一半的境外移入病例會進入社區，也象徵「我們已經在解封了」，目前BA.5疫情已經在社區中擴散，大約1到2個月後就會取代主流病毒株，這現象和病毒的生存策略息息相關。
中央流行疫情指揮中心預期COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情將有機會在8月下旬升溫，台大小兒感染科醫師李秉穎今（11）日上午受訪表示，他研判BA.5疫情形成大規模流行機會低，民眾做好日常防疫即可。
林口長庚醫院副院長邱政洵今日則表示，本土疫情進入漫長平原期，邊境管制仍需維持一定量能，但不需要再緊縮，並呼籲家有6個月到5歲幼兒的家長，還是要快點帶小朋友去打疫苗。
李秉穎：8月底開學後可能迎來新一波本土疫情，但無須過度擔憂
（中央社）BA.5疫情8月中下旬升溫，台大醫師李秉穎今日表示，國內上波疫情已達到一定群體免疫，認為BA.5疫情大規模流行的機會相對低，也認為入境檢疫3+4政策，早已象徵台灣的解封方向。
國內COVID-19疫情緩步降溫，但根據中央流行疫情指揮中心預估，Omicron BA.5本土疫情可能在8月中下旬開始升溫，9月底可能迎來高峰。
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大小兒感染科醫師李秉穎今日上午接受網路媒體專訪時表示，每種新型變異株剛剛開始流行時，都會引起社會關注或擔憂，但最終並沒有帶來預期的恐怖後果，比方說Delta變異株剛出現時也曾被外界喻為「大魔王」，但在當時清零政策下仍然很快就成功防堵。
李秉穎說，如今Omicron變異株染疫個案以輕症居多，國內在上波疫情中也已達到一定群體免疫程度，儘管BA.5疫情再起，形成大規模流行的機會也較低，應該不至於像先前一樣必須禁止餐廳內用等嚴格措施。
隨各國邊境解封，台灣也將入境檢疫天數從7天鬆綁為3+4，即3天檢疫加上4天自主防疫。
李秉穎說，3天的入境檢疫措施，代表有一半的境外移入病例會進入社區，也象徵「我們已經在解封了」，目前BA.5疫情已經在社區中擴散，大約1到2個月後就會取代主流病毒株，這現象和病毒的生存策略息息相關。
他解釋，人類的基因是相對穩定的DNA，不會一天到晚都突變，但病毒的基因是RNA，必須透過「病毒海」策略、不斷突變，才能找到活下去的方法，只要在大量突變的過程中，有一隻病毒能夠適應、存活，它就會變成相對強勢的病毒。
舉例而言，2003年出現的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒最早是在蝙蝠之間傳播的病毒，但人類在食用野味時把這些病毒吃下肚，病毒也會漸漸突變，變得能夠感染人類細胞，從一開始有限度人傳人，再經過無數次突變，成為能夠大規模傳染的強病毒。
李秉穎表示，正因SARS太致命，也讓防疫單位發展出隔離的措施，只要一出現症狀就隔離，病毒便無法再傳染給他人，加上病毒對熱很敏感，儘管當時藥物、疫苗都還沒研發出來，但因天氣轉熱加上隔離政策，很快就在亞洲地區根除，是一次成功的防疫經驗。
相較之下，水痘病毒就是生存策略很不一樣的病毒，李秉穎說，這些病毒感染到人體後，可能終其一生都躲在體內，讓免疫系統偵測不到，直到人體年紀大、免疫功能衰退，病毒才會再跑出來。
李秉穎指出，COVID-19感染人以後，大多在7天之後才出現重症，與其他病毒3到4天就重症的特性不同，而且很多個案屬於無症狀感染，防堵起來確實有難度，也是這隻病毒獨有的生存策略。
他認為，8月底開學後確實可能迎來一波BA.5本土疫情，但研判傳播規模相對小，民眾只要做好防疫措施即可，不用過於擔憂。
林口長庚副院長：平原期可能會拖得較久，特殊年齡層疫苗涵蓋率待提升
（中央社）林口長庚醫院副院長邱政洵今日說，國內COVID-19疫情進入漫長平原期，他認為度過前，邊境管制仍應維持一定防疫量能，但不需要再緊縮，並呼籲盡快接種疫苗。
林口長庚醫院副院長邱政洵今日上午出席台北長庚醫院活動，並於會後接受媒體聯訪時表示，目前台灣疫情大概就是進入平原期，因為Omicron BA.4、BA.5亞變種逐漸從國外進入台灣，且社區已經出現個案，所以平原期可能會拖得比較久。
邱政洵指出，目前單日都還是有2萬出頭新增個案，其中還是有些重症，特別是小孩子出現孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），每天仍有一、兩個個案，所以在度過這個比較漫長的平原期時，最重要的是趕快去打疫苗。
邱政洵表示，65歲以上長者3劑疫苗的施打率，相對其他先進國家還是稍微偏低，另5歲到12歲及最近開始施打的6個月到5歲這兩個年齡層，也要積極提升疫苗涵蓋率。
邱政洵認為，透過提升這幾個特殊年齡層的疫苗涵蓋率，加上國人遵守適度維持住一定程度的NPI（非藥物介入措施），包括洗手、戴口罩、保持社交距離等作為，應該可以慢慢度過Omicron疫情。
有關指揮中心昨（10）日宣布，15日起所有來台旅客免搭機前2日PCR陰性證明。邱政洵說，雖然所有旅客免登機前PCR報告，但事實上抵台後的隔離政策並沒有改變，還是要唾液篩檢、3+4，應該是足以適當控制疫情，不至於讓BA.4、BA.5很快擴大。
至於何時可以放寬至0+7，邱政洵直言，「時間很難推估」，分析過近期有效病例再生數Rt值，小於1即代表會緩慢減少，最近一週Rt值約0.97，沒有超過1，換言之病例數會逐漸下降，但要一段時間，可能好幾個月，請大家維持邊境和社區防疫一定量能。
新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
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國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。