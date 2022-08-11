本土疫情可能在8月下旬升溫？專家研判BA.5大流行機會低，邊境管制仍需維持一定量能

中央流行疫情指揮中心預期COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情將有機會在8月下旬升溫，台大小兒感染科醫師李秉穎今（11）日上午受訪表示，他研判BA.5疫情形成大規模流行機會低，民眾做好日常防疫即可。

林口長庚醫院副院長邱政洵今日則表示，本土疫情進入漫長平原期，邊境管制仍需維持一定量能，但不需要再緊縮，並呼籲家有6個月到5歲幼兒的家長，還是要快點帶小朋友去打疫苗。

李秉穎：8月底開學後可能迎來新一波本土疫情，但無須過度擔憂

（中央社）BA.5疫情8月中下旬升溫，台大醫師李秉穎今日表示，國內上波疫情已達到一定群體免疫，認為BA.5疫情大規模流行的機會相對低，也認為入境檢疫3+4政策，早已象徵台灣的解封方向。

國內COVID-19疫情緩步降溫，但根據中央流行疫情指揮中心預估，Omicron BA.5本土疫情可能在8月中下旬開始升溫，9月底可能迎來高峰。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大小兒感染科醫師李秉穎今日上午接受網路媒體專訪時表示，每種新型變異株剛剛開始流行時，都會引起社會關注或擔憂，但最終並沒有帶來預期的恐怖後果，比方說Delta變異株剛出現時也曾被外界喻為「大魔王」，但在當時清零政策下仍然很快就成功防堵。

李秉穎說，如今Omicron變異株染疫個案以輕症居多，國內在上波疫情中也已達到一定群體免疫程度，儘管BA.5疫情再起，形成大規模流行的機會也較低，應該不至於像先前一樣必須禁止餐廳內用等嚴格措施。

隨各國邊境解封，台灣也將入境檢疫天數從7天鬆綁為3+4，即3天檢疫加上4天自主防疫。

李秉穎說，3天的入境檢疫措施，代表有一半的境外移入病例會進入社區，也象徵「我們已經在解封了」，目前BA.5疫情已經在社區中擴散，大約1到2個月後就會取代主流病毒株，這現象和病毒的生存策略息息相關。

他解釋，人類的基因是相對穩定的DNA，不會一天到晚都突變，但病毒的基因是RNA，必須透過「病毒海」策略、不斷突變，才能找到活下去的方法，只要在大量突變的過程中，有一隻病毒能夠適應、存活，它就會變成相對強勢的病毒。

舉例而言，2003年出現的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒最早是在蝙蝠之間傳播的病毒，但人類在食用野味時把這些病毒吃下肚，病毒也會漸漸突變，變得能夠感染人類細胞，從一開始有限度人傳人，再經過無數次突變，成為能夠大規模傳染的強病毒。

李秉穎表示，正因SARS太致命，也讓防疫單位發展出隔離的措施，只要一出現症狀就隔離，病毒便無法再傳染給他人，加上病毒對熱很敏感，儘管當時藥物、疫苗都還沒研發出來，但因天氣轉熱加上隔離政策，很快就在亞洲地區根除，是一次成功的防疫經驗。

相較之下，水痘病毒就是生存策略很不一樣的病毒，李秉穎說，這些病毒感染到人體後，可能終其一生都躲在體內，讓免疫系統偵測不到，直到人體年紀大、免疫功能衰退，病毒才會再跑出來。

李秉穎指出，COVID-19感染人以後，大多在7天之後才出現重症，與其他病毒3到4天就重症的特性不同，而且很多個案屬於無症狀感染，防堵起來確實有難度，也是這隻病毒獨有的生存策略。

他認為，8月底開學後確實可能迎來一波BA.5本土疫情，但研判傳播規模相對小，民眾只要做好防疫措施即可，不用過於擔憂。

林口長庚副院長：平原期可能會拖得較久，特殊年齡層疫苗涵蓋率待提升

（中央社）林口長庚醫院副院長邱政洵今日說，國內COVID-19疫情進入漫長平原期，他認為度過前，邊境管制仍應維持一定防疫量能，但不需要再緊縮，並呼籲盡快接種疫苗。

林口長庚醫院副院長邱政洵今日上午出席台北長庚醫院活動，並於會後接受媒體聯訪時表示，目前台灣疫情大概就是進入平原期，因為Omicron BA.4、BA.5亞變種逐漸從國外進入台灣，且社區已經出現個案，所以平原期可能會拖得比較久。

邱政洵指出，目前單日都還是有2萬出頭新增個案，其中還是有些重症，特別是小孩子出現孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），每天仍有一、兩個個案，所以在度過這個比較漫長的平原期時，最重要的是趕快去打疫苗。

邱政洵表示，65歲以上長者3劑疫苗的施打率，相對其他先進國家還是稍微偏低，另5歲到12歲及最近開始施打的6個月到5歲這兩個年齡層，也要積極提升疫苗涵蓋率。

邱政洵認為，透過提升這幾個特殊年齡層的疫苗涵蓋率，加上國人遵守適度維持住一定程度的NPI（非藥物介入措施），包括洗手、戴口罩、保持社交距離等作為，應該可以慢慢度過Omicron疫情。

有關指揮中心昨（10）日宣布，15日起所有來台旅客免搭機前2日PCR陰性證明。邱政洵說，雖然所有旅客免登機前PCR報告，但事實上抵台後的隔離政策並沒有改變，還是要唾液篩檢、3+4，應該是足以適當控制疫情，不至於讓BA.4、BA.5很快擴大。

至於何時可以放寬至0+7，邱政洵直言，「時間很難推估」，分析過近期有效病例再生數Rt值，小於1即代表會緩慢減少，最近一週Rt值約0.97，沒有超過1，換言之病例數會逐漸下降，但要一段時間，可能好幾個月，請大家維持邊境和社區防疫一定量能。