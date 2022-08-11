今日本土新增2萬2650例、死亡44例：疫情平原期恐怕只剩1至2週，羅一鈞比喻防疫如同防颱準備
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指揮中心今日公布國內新增2萬2909例COVID-19確定病例、44例死亡。莊人祥說明國內南北疫情趨勢有先後，前一陣子全國整體都在下降，這週則呈現持平。BA.5要流行，至少要等社區占比到3至5成。目前，疫情雖然仍在平原期，但能夠維持多久不清楚，也許僅1至2週。
中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增2萬2909例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬2650例本土個案及259例境外移入；另確診個案中新增44例死亡。
莊人祥說明，今日的確診人數與上週四幾乎相同，降低0.3％。
指揮中心指出，今日新增44例本土病例死亡個案，為26例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、41例具慢性病史、34例未接種3劑COVID-19疫苗。
今日死亡個案包含一名3歲男童，有先天性神經系統疾病且長期服藥，無疫苗接種史。快篩陽性確診後，陸續出現發燒、臉色蒼白、呼吸困難等症狀，送醫經電腦斷層掃描，發現大腦腫脹。該男童最後收治加護病房治療，最後因腦炎合併多重器官衰竭死亡。
另外，今日也新增2例MIS-C個案，其中一位為接種過莫德納疫苗的10歲女童，曾出現間歇性高燒、活力及食慾下降等症狀，住院後出現腹瀉、冠狀動脈擴大，治療後病情已改善；另一位則是無接種過疫苗的4歲男童，曾出現咳嗽、發燒、眼皮腫脹等症狀，送醫檢查後發現急性鼻竇炎、急性結膜炎，以及黴漿菌肺炎等多重病症，經藥物治療後症狀好轉。2位目前仍在一般病房住院觀察。
對此，羅一鈞呼籲家長，疫情現在雖處於低點，但每天的確診人數也未明顯低於2萬，而下一波疫情即將來到，要提前做好防疫相關準備。此外，他同時形容防疫準備如防颱準備，希望民眾能夠落實以下措施：
- 施打疫苗，未完整接種者盡速接種。
- 確實遵守現行防疫規定：平時確實戴口罩、勤洗手；一旦確診或需要居家檢疫、居家隔離時，請配合隔離及檢疫措施。
- 保護高齡、幼兒、重大疾病病人等脆弱族群，時時關心其健康，避免有症狀或有暴露史的家人朋友接近，一有疑似症狀就盡速快篩或就醫。
- 適當準備防疫物資，包含口罩、快篩試劑等。
關於口罩規定，指揮中心說明現行措施繼7月19日調整後，便再無更動。民眾自行開車、騎機車或腳踏車、戶外從事工作者於空曠處工作等情況，皆可免戴口罩。羅一鈞強調，只要是指揮中心規定的例外情況，都可以放心不戴口罩，但其他時間還是要戴好。
另一方面，指揮中心觀察仍有許多民眾配戴口罩方式不正確，加強說明如下：
- 口罩須每天替換：口罩若有異味、髒污、潮濕、破損，就要立即更換；就算沒有上述情況，終究還是會有出汗、身體皮脂累積等情形，讓口罩效率變差。
- 避免戴反口罩：可以利用顏色或文字鋼印正反判斷。
- 避免清洗醫用口罩：民眾不可清洗口罩曬乾再使用，否則過濾材質將受到損害。
- 避免遮住嘴巴露出鼻子：若口罩未壓緊鼻樑並密合，呼吸的空氣並不會被口罩過濾，等於防疫做半套，導致病菌仍可透過呼吸進入鼻腔。
最後，關於BA.5變異株流行情況專家預估各不同，莊人祥說明疫情本來就有低推估與高推估，至於未來走向如何，指揮中心還是希望確診人數可以走低。
另外，莊人祥說明國內南北疫情趨勢有先後，前一陣子全國整體都在下降，這週則呈現持平。BA.5要流行，至少要等社區占比到3至5成。目前，疫情雖然仍在平原期，但能夠維持多久不清楚，也許僅1至2週。另外，邊境部分僅酌量開放，未來會一直滾動式檢討並謹慎處理。
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
我們想讓你知道的是
「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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