今日本土新增2萬2650例、死亡44例：疫情平原期恐怕只剩1至2週，羅一鈞比喻防疫如同防颱準備

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增2萬2909例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬2650例本土個案及259例境外移入；另確診個案中新增44例死亡。

莊人祥說明，今日的確診人數與上週四幾乎相同，降低0.3％。

指揮中心指出，今日新增44例本土病例死亡個案，為26例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、41例具慢性病史、34例未接種3劑COVID-19疫苗。

今日死亡個案包含一名3歲男童，有先天性神經系統疾病且長期服藥，無疫苗接種史。快篩陽性確診後，陸續出現發燒、臉色蒼白、呼吸困難等症狀，送醫經電腦斷層掃描，發現大腦腫脹。該男童最後收治加護病房治療，最後因腦炎合併多重器官衰竭死亡。

另外，今日也新增2例MIS-C個案，其中一位為接種過莫德納疫苗的10歲女童，曾出現間歇性高燒、活力及食慾下降等症狀，住院後出現腹瀉、冠狀動脈擴大，治療後病情已改善；另一位則是無接種過疫苗的4歲男童，曾出現咳嗽、發燒、眼皮腫脹等症狀，送醫檢查後發現急性鼻竇炎、急性結膜炎，以及黴漿菌肺炎等多重病症，經藥物治療後症狀好轉。2位目前仍在一般病房住院觀察。

對此，羅一鈞呼籲家長，疫情現在雖處於低點，但每天的確診人數也未明顯低於2萬，而下一波疫情即將來到，要提前做好防疫相關準備。此外，他同時形容防疫準備如防颱準備，希望民眾能夠落實以下措施：

施打疫苗，未完整接種者盡速接種。

確實遵守現行防疫規定：平時確實戴口罩、勤洗手；一旦確診或需要居家檢疫、居家隔離時，請配合隔離及檢疫措施。

保護高齡、幼兒、重大疾病病人等脆弱族群，時時關心其健康，避免有症狀或有暴露史的家人朋友接近，一有疑似症狀就盡速快篩或就醫。

適當準備防疫物資，包含口罩、快篩試劑等。

關於口罩規定，指揮中心說明現行措施繼7月19日調整後，便再無更動。民眾自行開車、騎機車或腳踏車、戶外從事工作者於空曠處工作等情況，皆可免戴口罩。羅一鈞強調，只要是指揮中心規定的例外情況，都可以放心不戴口罩，但其他時間還是要戴好。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

另一方面，指揮中心觀察仍有許多民眾配戴口罩方式不正確，加強說明如下：

口罩須每天替換：口罩若有異味、髒污、潮濕、破損，就要立即更換；就算沒有上述情況，終究還是會有出汗、身體皮脂累積等情形，讓口罩效率變差。

避免戴反口罩：可以利用顏色或文字鋼印正反判斷。

避免清洗醫用口罩：民眾不可清洗口罩曬乾再使用，否則過濾材質將受到損害。

避免遮住嘴巴露出鼻子：若口罩未壓緊鼻樑並密合，呼吸的空氣並不會被口罩過濾，等於防疫做半套，導致病菌仍可透過呼吸進入鼻腔。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

最後，關於BA.5變異株流行情況專家預估各不同，莊人祥說明疫情本來就有低推估與高推估，至於未來走向如何，指揮中心還是希望確診人數可以走低。

另外，莊人祥說明國內南北疫情趨勢有先後，前一陣子全國整體都在下降，這週則呈現持平。BA.5要流行，至少要等社區占比到3至5成。目前，疫情雖然仍在平原期，但能夠維持多久不清楚，也許僅1至2週。另外，邊境部分僅酌量開放，未來會一直滾動式檢討並謹慎處理。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航